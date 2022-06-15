Минфин, Минэк и ЦБ обсуждают новые правила расходования бюджета

Ведомства решают, как тратить рекордные доходы от нефти и газа

15 июня 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Главам Минфина и Минэкономразвития нужно договориться о предстоящих тратах из бюджета Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минфин, Минэкономразвития и Центробанк обсуждают новую версию бюджетного правила, основой которого станет отказ от привычных схем резервирования. Заморозка валютных активов РФ странами Запада, отключение российских банков от международной системы расчетов SWIFT и санкции на импорт сделали прежние механизмы накопления валюты неактуальными, объяснили URA.RU эксперты. Теперь министрам предстоит договориться о балансе между доходами, расходами и темпами экономического роста. Дискуссия между министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром финансов Антоном Силуановым, а также помощником президента Максимом Орешкиным и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной ведется вокруг курса рубля и отказа от предыдущей версии бюджетного правила, которая перестала работать после введения против России санкций. Прежняя версия была разработана в 2016 году, когда Орешкин занимал пост замминистра финансов, и начала действовать в 2018 году, когда он возглавил Минэкономразвития. Бюджетное правило обязывало направлять в резервы часть нефтегазовых доходов бюджета, когда цены на нефть превышают установленный правилом уровень. До конца февраля это был уровень в 44,2 доллара за баррель — гораздо ниже текущих цен на нефть, в результате чего рубль был значительно ослаблен. Бюджетное правило в России ввел Минфин, чтобы сберечь деньги на черный день Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Открытая часть дискуссии о новой версии бюджетного правила и механизмах стабилизации валютного курса состоится на полях Петербургского экономического форума, сообщили URA.RU в Минэкономразвития. Заинтересованные стороны встретятся утром 16 июня в рамках дискуссии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры». Источник, близкий к правительству, сообщил URA.RU, что в рамках этой дискуссии Минфин больше волнует финансовая устойчивость госбюджета в условиях санкций и внешнеполитических потрясений, а в Минэкономразвития скорее озабочены волатильностью рубля, которая создает риски для импортозамещения и препятствует строить долгосрочные макроэкономические прогнозы. По его словам, министрам нужно договориться о правилах работы нового бюджетного правила и его влиянии на валютный курс и темпы экономического роста. Объем Фонда национального благосостояния на 1 мая 2022 года составлял 155 млрд долларов США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU О том, что рубль слишком сильно укрепился и мешает экспортерам продавать российские товары за рубеж, Решетников прямо заявил в эфире телеканала «Россия 24». «Рубль переукрепился, это мешает нашим экспортерам, а мы в последние годы много усилий приложили, чтобы нарастить экспорт. Импортеры пока не чувствуют острой конкуренции со стороны иностранных производителей, потому что перенастройка логистики идет, но она наладится, и если курс останется крепким — это создаст проблемы», — заявил он. В период, когда зарубежные инвестиции ограничены, а остальные иностранцы взяли паузу, развитие экономики возможно только за счет внутренних ресурсов России. Главными из них являются бюджетные расходы и доступное кредитование. «Ждем новых решений [о снижении ставки], смотрим с надеждой на Центробанк», — подчеркнул министр. Основная функция бюджетного правила заключается в контроле за предельным объемом расходов бюджета, а не в контроле за курсом, объяснил в беседе с URA.RU руководитель Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. По его словам, влияние на валютный курс — побочная функция правила в России. «То, что у нас бюджетное правило факультативно выполняло функцию курсообразующего механизма, то тут скорее не само правило работало, а Фонд национального благосостояния (ФНБ), потому что в его структуре были активы в долларах, евро и других валютах. Сейчас часть этих активов заморозили», — напомнил он. Курс рубля переукрепился, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Государство вводит у себя ограничения на расходы бюджета в благоприятные для экономики времена, чтобы обеспечить финансовую устойчивость в периоды, когда доходы уменьшаются, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. Инициатором бюджетного правила выступило министерство финансов, указал эксперт. «Минфин отвечает за то, чтобы у государства были деньги, а министерство экономического развития — за то, как их потратить. Это не противоречие, а абсолютно нормальная ситуация, которая свидетельствует о правильном устройстве экономического блока правительства», — сказал он. Цены на нефть и другие сырьевые товары со временем могут сильно меняться, поэтому зависимость бюджета от них нужно сдерживать, этой цели до начала марта и служило бюджетное правило, подтвердил экономист Александр Исааков. «Суть бюджетного правила состояла в том, что предел расходов федерального бюджета не зависел от цены на нефть. Почти каждый год расходы оказывались ниже доходов, что приводило к накоплению остатков бюджета в ФНБ. Этот крен был связан с болезненным опытом 2014—2015 годов, когда после падения цен на нефть бюджетные расходы приходилось срезать быстро и широко, и этот опыт не хотелось бы повторить», — заявил эксперт. Если правительство не сбалансирует расходы и доходы, то государство очень быстро останется без резервов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По мнению Соколова, помимо курса рубля и бюджетного правила в правительстве обеспокоены тем, что в конце текущего года или начале следующего Россия может столкнуться со значительным снижением поступлений от налога на прибыль и НДФЛ. «Это два основных налога, которые поступают в бюджет регионов. Если мы понимаем, что у санкций будут негативные последствия в плане доходов, и по налогам поступления могут оказаться ниже ожиданий, плюс есть риски безработицы и инфляции, то надо обсуждать, что можно поменять. Возможно, стоит принять однолетний бюджет вместо трехлетнего», — предположил экономист. Дискуссии между министерствами касаются плана действий на близкое будущее, когда мощных поток доходов от продажи нефти и газа может ослабнуть, подтвердил URA.RU Владимир Климанов. «Сейчас правительство оказалось в необычной ситуации, когда с одной стороны поступают очень высокие дополнительные доходы, а с другой стороны есть понимание, что эта ситуация может измениться и нужно к этому приготовится — планировать траты, устанавливать процедуры и ограничения расходования резервов. Первый квартал 2022 года стал самым благоприятным с точки зрения наполнения бюджета в истории России, но расходы тоже очень большие, в том числе на специальную военную операцию на Украине, но не только. Если с расходами войти в раж, то деньги в резервах могут очень быстро закончиться», — заключил Владимир Климанов. Статья по теме Центробанк и министры достигли компромисса по ключевой ставке В пресс-службе ЦБ в ответ на запрос URA.RU сообщили, что предложения по новому механизму работы бюджетного правила вырабатывает Минфин и отослали к заявлению Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции 10 июня. Там глава регулятора сказала, что «решение относительно бюджетного правила на предстоящую трехлетку» будет приниматься правительством, а Центробанк примет его к сведению для «более точной оценки среднесрочного влияния бюджетной политики на экономику и инфляцию». В пресс-службе Минфина от комментариев отказались, предложив корреспонденту URA.RU дождаться выступления Антона Силуанова. Оно ожидается 16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минфин, Минэкономразвития и Центробанк обсуждают новую версию бюджетного правила, основой которого станет отказ от привычных схем резервирования. Заморозка валютных активов РФ странами Запада, отключение российских банков от международной системы расчетов SWIFT и санкции на импорт сделали прежние механизмы накопления валюты неактуальными, объяснили URA.RU эксперты. Теперь министрам предстоит договориться о балансе между доходами, расходами и темпами экономического роста. Дискуссия между министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром финансов Антоном Силуановым, а также помощником президента Максимом Орешкиным и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной ведется вокруг курса рубля и отказа от предыдущей версии бюджетного правила, которая перестала работать после введения против России санкций. Прежняя версия была разработана в 2016 году, когда Орешкин занимал пост замминистра финансов, и начала действовать в 2018 году, когда он возглавил Минэкономразвития. Бюджетное правило обязывало направлять в резервы часть нефтегазовых доходов бюджета, когда цены на нефть превышают установленный правилом уровень. До конца февраля это был уровень в 44,2 доллара за баррель — гораздо ниже текущих цен на нефть, в результате чего рубль был значительно ослаблен. Открытая часть дискуссии о новой версии бюджетного правила и механизмах стабилизации валютного курса состоится на полях Петербургского экономического форума, сообщили URA.RU в Минэкономразвития. Заинтересованные стороны встретятся утром 16 июня в рамках дискуссии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры». Источник, близкий к правительству, сообщил URA.RU, что в рамках этой дискуссии Минфин больше волнует финансовая устойчивость госбюджета в условиях санкций и внешнеполитических потрясений, а в Минэкономразвития скорее озабочены волатильностью рубля, которая создает риски для импортозамещения и препятствует строить долгосрочные макроэкономические прогнозы. По его словам, министрам нужно договориться о правилах работы нового бюджетного правила и его влиянии на валютный курс и темпы экономического роста. О том, что рубль слишком сильно укрепился и мешает экспортерам продавать российские товары за рубеж, Решетников прямо заявил в эфире телеканала «Россия 24». «Рубль переукрепился, это мешает нашим экспортерам, а мы в последние годы много усилий приложили, чтобы нарастить экспорт. Импортеры пока не чувствуют острой конкуренции со стороны иностранных производителей, потому что перенастройка логистики идет, но она наладится, и если курс останется крепким — это создаст проблемы», — заявил он. В период, когда зарубежные инвестиции ограничены, а остальные иностранцы взяли паузу, развитие экономики возможно только за счет внутренних ресурсов России. Главными из них являются бюджетные расходы и доступное кредитование. «Ждем новых решений [о снижении ставки], смотрим с надеждой на Центробанк», — подчеркнул министр. Основная функция бюджетного правила заключается в контроле за предельным объемом расходов бюджета, а не в контроле за курсом, объяснил в беседе с URA.RU руководитель Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. По его словам, влияние на валютный курс — побочная функция правила в России. «То, что у нас бюджетное правило факультативно выполняло функцию курсообразующего механизма, то тут скорее не само правило работало, а Фонд национального благосостояния (ФНБ), потому что в его структуре были активы в долларах, евро и других валютах. Сейчас часть этих активов заморозили», — напомнил он. Государство вводит у себя ограничения на расходы бюджета в благоприятные для экономики времена, чтобы обеспечить финансовую устойчивость в периоды, когда доходы уменьшаются, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. Инициатором бюджетного правила выступило министерство финансов, указал эксперт. «Минфин отвечает за то, чтобы у государства были деньги, а министерство экономического развития — за то, как их потратить. Это не противоречие, а абсолютно нормальная ситуация, которая свидетельствует о правильном устройстве экономического блока правительства», — сказал он. Цены на нефть и другие сырьевые товары со временем могут сильно меняться, поэтому зависимость бюджета от них нужно сдерживать, этой цели до начала марта и служило бюджетное правило, подтвердил экономист Александр Исааков. «Суть бюджетного правила состояла в том, что предел расходов федерального бюджета не зависел от цены на нефть. Почти каждый год расходы оказывались ниже доходов, что приводило к накоплению остатков бюджета в ФНБ. Этот крен был связан с болезненным опытом 2014—2015 годов, когда после падения цен на нефть бюджетные расходы приходилось срезать быстро и широко, и этот опыт не хотелось бы повторить», — заявил эксперт. По мнению Соколова, помимо курса рубля и бюджетного правила в правительстве обеспокоены тем, что в конце текущего года или начале следующего Россия может столкнуться со значительным снижением поступлений от налога на прибыль и НДФЛ. «Это два основных налога, которые поступают в бюджет регионов. Если мы понимаем, что у санкций будут негативные последствия в плане доходов, и по налогам поступления могут оказаться ниже ожиданий, плюс есть риски безработицы и инфляции, то надо обсуждать, что можно поменять. Возможно, стоит принять однолетний бюджет вместо трехлетнего», — предположил экономист. Дискуссии между министерствами касаются плана действий на близкое будущее, когда мощных поток доходов от продажи нефти и газа может ослабнуть, подтвердил URA.RU Владимир Климанов. «Сейчас правительство оказалось в необычной ситуации, когда с одной стороны поступают очень высокие дополнительные доходы, а с другой стороны есть понимание, что эта ситуация может измениться и нужно к этому приготовится — планировать траты, устанавливать процедуры и ограничения расходования резервов. Первый квартал 2022 года стал самым благоприятным с точки зрения наполнения бюджета в истории России, но расходы тоже очень большие, в том числе на специальную военную операцию на Украине, но не только. Если с расходами войти в раж, то деньги в резервах могут очень быстро закончиться», — заключил Владимир Климанов. В пресс-службе ЦБ в ответ на запрос URA.RU сообщили, что предложения по новому механизму работы бюджетного правила вырабатывает Минфин и отослали к заявлению Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции 10 июня. Там глава регулятора сказала, что «решение относительно бюджетного правила на предстоящую трехлетку» будет приниматься правительством, а Центробанк примет его к сведению для «более точной оценки среднесрочного влияния бюджетной политики на экономику и инфляцию». В пресс-службе Минфина от комментариев отказались, предложив корреспонденту URA.RU дождаться выступления Антона Силуанова. Оно ожидается 16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.