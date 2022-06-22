Власти обсуждают новые меры по ослаблению рубля

Падение курса доллара ниже 53 рублей актуализировало во власти дискуссию об ослаблении рубля. Рубль продолжил укрепляться даже после заявлений главы Минэкономразвития Максима Решетникова и вице-премьера Андрея Белоусова о желательности уровня в 70-80 за доллар. В ЦБ не против ослабления рубля, но настаивают на сохранении плавающего курса. Компромисс между регулятором и правительством может быть найден в дальнейшем снижении ключевой ставки и наращивании расходов, говорят эксперты.
По словам Белоусова, оптимальный для экономики курс доллара находится в диапазоне от 70 до 80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему. «Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах», — ответил он на вопрос «Интерфакса» о переходе к таргетированию курса. Решетников назвал переукрепление рубля «ключевой темой» и для своего ведомства, и для Минфина, поскольку от этого зависит наполнение госбюджета. Желаемый курс находится в интервале 70-80 рублей за доллар, но «пока это мечта», отметил министр.
В ответ на укрепление рубля ЦБ может активнее снижать ставку, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
В Центробанке идею перехода от политики плавающего курса к таргетированию оценили негативно, указав на то, что это приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики. «Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», — заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Компромисс между регулятором и министрами может быть найден в решениях снимать остающиеся административные ограничения на обращение валюты и снижать ключевую ставку, рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Центробанк и правительство обсуждают вред крепкого рубля для российской экономики в нынешней ситуации. Обстановка объективно приводит к тому, что рубль укрепляется. Фактически остался один путь: окончательная либерализация валютных отношений в дополнение к тем мерам, которые уже были приняты в этом направлении, и снижение ключевой ставки.
Другой путь регулирования курса — административными мерами — нежелателен. Это приведет к тому, что экономика России переориентируется на зарубежные индикаторы», — заметил Аксаков.
Объективный процесс укрепления рубля, о котором говорят власти, вызван сочетанием сразу нескольких факторов, пояснил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «Приток валюты в Россию от экспорта все еще больше оттока, а в последние дни давление на валютный рынок выше из-за налогового периода — экспортерам, видимо, не хватает имеющихся рублей и они продают доллары и евро. А покупателей мало, и, возможно, стало даже еще чуть меньше, поскольку некоторые банки установили комиссии за хранение валюты на счетах и ограничили переводы», — перечислил причины эксперт.
В ЦБ не против ослабления рубля, но настаивают на сохранении плавающего курса
Банк России и Минфин пока активно не реагируют на укрепление рубля, поскольку из-за санкций лишены привычных инструментов влияния на курс, в том числе бюджетного правила, а новые не готовы, считает директор Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Экономический блок правительства предлагает действовать безотлагательно — снижать ставку и выдавать дешевые кредиты. Ставка сейчас не повлияет на инфляцию, у нее немонетарный характер и ее можно смело опускать ниже 7%. В текущих условиях можно даже просто деньги населению раздать для поднятия спроса. Но финансовый блок полагает, что проблемы временные, угроза инфляции есть, а ситуацию можно „пересидеть“. Они удовлетворены, что инфляция спала и экономика продолжает работать — уже хорошо. На самом деле ЦБ, Минфин и остальное правительство в одной лодке и грести надо всем вместе, вопрос только в сроках принятия решений», — подчеркнул эксперт.
Абзалов допустил, что санкционное давление на Россию поменяло точку приложения: вместо того, чтобы обрушить рубль и спровоцировать гиперинфляцию, Запад жесткими ограничениями на импорт создал условия для переукрепления рубля, дефляции и сокращения производства. «Есть опасения, что они зашли с другого конца, и тогда это серьезный удар. В ответ можно сократить экспорт, Минфин и ЦБ могут разработать механизмы ослабления рубля через закупку в резервы юаня, гонконгского доллара и других валют, но реакцию на эти шаги сложно прогнозировать, поэтому здесь большие риски», — предупредил он.
Один из способов укрепить курс рубля — запустить печатный станок
Тем не менее Россия может принять самостоятельные меры к ослаблению рубля, добавил аналитик. «Это смягчение кредитной и бюджетной политики, то есть дешевые промышленные кредиты и увеличение социальных расходов. Например, можно карточки продуктовые раздать и из госкомпаний запретить увольнять. Говоря совсем грубо — напечатать денег и в дальнейшем регулировать инфляцию сокращением либо наращиванием денежной массы.
Если ничего не делать, то доллар будет падать и дальше, хоть до 40 рублей. В случае сопутствующего падения цен на энергоносители это будет иметь катастрофические последствия для экономики», — отметил Абзалов.
Среди мер по ослаблению рубля, обсуждаемых в экспертном сообществе и органах власти, профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган выделил предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина возобновить накопление резервов в юанях, а также идею запретить экспорт углеводородов в долларах и евро, предложив зарубежным покупателям расплачиваться валютами тех стран, которые не поддерживают санкции. «Для Китая или Индии это может быть выгодно. А если покупателей такие условия не устроят — это будут их проблемы», — заметил он в беседе с URA.RU.
Выжидательная позиция финансового блока правительства объясняется большим грузом ответственности, которую он несет за стабильность ситуации в стране, считает эксперт. «Ситуация беспрецедентная, требует смены подходов и рискованных решений, а инициатива у нас традиционно наказуема. Подождать и уклониться от опасных шагов — в положении государственного чиновника это разумная позиция», — заключил Евгений Коган. В ЦБ на запрос URA.RU о мерах к ослаблению курса рубля не ответили.
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Падение курса доллара ниже 53 рублей актуализировало во власти дискуссию об ослаблении рубля. Рубль продолжил укрепляться даже после заявлений главы Минэкономразвития Максима Решетникова и вице-премьера Андрея Белоусова о желательности уровня в 70-80 за доллар. В ЦБ не против ослабления рубля, но настаивают на сохранении плавающего курса. Компромисс между регулятором и правительством может быть найден в дальнейшем снижении ключевой ставки и наращивании расходов, говорят эксперты. По словам Белоусова, оптимальный для экономики курс доллара находится в диапазоне от 70 до 80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему. «Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах», — ответил он на вопрос «Интерфакса» о переходе к таргетированию курса. Решетников назвал переукрепление рубля «ключевой темой» и для своего ведомства, и для Минфина, поскольку от этого зависит наполнение госбюджета. Желаемый курс находится в интервале 70-80 рублей за доллар, но «пока это мечта», отметил министр. В Центробанке идею перехода от политики плавающего курса к таргетированию оценили негативно, указав на то, что это приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики. «Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», — заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Компромисс между регулятором и министрами может быть найден в решениях снимать остающиеся административные ограничения на обращение валюты и снижать ключевую ставку, рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Центробанк и правительство обсуждают вред крепкого рубля для российской экономики в нынешней ситуации. Обстановка объективно приводит к тому, что рубль укрепляется. Фактически остался один путь: окончательная либерализация валютных отношений в дополнение к тем мерам, которые уже были приняты в этом направлении, и снижение ключевой ставки. Другой путь регулирования курса — административными мерами — нежелателен. Это приведет к тому, что экономика России переориентируется на зарубежные индикаторы», — заметил Аксаков. Объективный процесс укрепления рубля, о котором говорят власти, вызван сочетанием сразу нескольких факторов, пояснил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «Приток валюты в Россию от экспорта все еще больше оттока, а в последние дни давление на валютный рынок выше из-за налогового периода — экспортерам, видимо, не хватает имеющихся рублей и они продают доллары и евро. А покупателей мало, и, возможно, стало даже еще чуть меньше, поскольку некоторые банки установили комиссии за хранение валюты на счетах и ограничили переводы», — перечислил причины эксперт. Банк России и Минфин пока активно не реагируют на укрепление рубля, поскольку из-за санкций лишены привычных инструментов влияния на курс, в том числе бюджетного правила, а новые не готовы, считает директор Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Экономический блок правительства предлагает действовать безотлагательно — снижать ставку и выдавать дешевые кредиты. Ставка сейчас не повлияет на инфляцию, у нее немонетарный характер и ее можно смело опускать ниже 7%. В текущих условиях можно даже просто деньги населению раздать для поднятия спроса. Но финансовый блок полагает, что проблемы временные, угроза инфляции есть, а ситуацию можно „пересидеть“. Они удовлетворены, что инфляция спала и экономика продолжает работать — уже хорошо. На самом деле ЦБ, Минфин и остальное правительство в одной лодке и грести надо всем вместе, вопрос только в сроках принятия решений», — подчеркнул эксперт. Абзалов допустил, что санкционное давление на Россию поменяло точку приложения: вместо того, чтобы обрушить рубль и спровоцировать гиперинфляцию, Запад жесткими ограничениями на импорт создал условия для переукрепления рубля, дефляции и сокращения производства. «Есть опасения, что они зашли с другого конца, и тогда это серьезный удар. В ответ можно сократить экспорт, Минфин и ЦБ могут разработать механизмы ослабления рубля через закупку в резервы юаня, гонконгского доллара и других валют, но реакцию на эти шаги сложно прогнозировать, поэтому здесь большие риски», — предупредил он. Тем не менее Россия может принять самостоятельные меры к ослаблению рубля, добавил аналитик. «Это смягчение кредитной и бюджетной политики, то есть дешевые промышленные кредиты и увеличение социальных расходов. Например, можно карточки продуктовые раздать и из госкомпаний запретить увольнять. Говоря совсем грубо — напечатать денег и в дальнейшем регулировать инфляцию сокращением либо наращиванием денежной массы. Если ничего не делать, то доллар будет падать и дальше, хоть до 40 рублей. В случае сопутствующего падения цен на энергоносители это будет иметь катастрофические последствия для экономики», — отметил Абзалов. Среди мер по ослаблению рубля, обсуждаемых в экспертном сообществе и органах власти, профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган выделил предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина возобновить накопление резервов в юанях, а также идею запретить экспорт углеводородов в долларах и евро, предложив зарубежным покупателям расплачиваться валютами тех стран, которые не поддерживают санкции. «Для Китая или Индии это может быть выгодно. А если покупателей такие условия не устроят — это будут их проблемы», — заметил он в беседе с URA.RU. Выжидательная позиция финансового блока правительства объясняется большим грузом ответственности, которую он несет за стабильность ситуации в стране, считает эксперт. «Ситуация беспрецедентная, требует смены подходов и рискованных решений, а инициатива у нас традиционно наказуема. Подождать и уклониться от опасных шагов — в положении государственного чиновника это разумная позиция», — заключил Евгений Коган. В ЦБ на запрос URA.RU о мерах к ослаблению курса рубля не ответили.