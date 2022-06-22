Власти обсуждают новые меры по ослаблению рубля

Министры видят опасность дисбаланса на валютном рынке

22 июня 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Проблема укрепления рубля требует смены подходов и рискованных решений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU статья из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Падение курса доллара ниже 53 рублей актуализировало во власти дискуссию об ослаблении рубля. Рубль продолжил укрепляться даже после заявлений главы Минэкономразвития Максима Решетникова и вице-премьера Андрея Белоусова о желательности уровня в 70-80 за доллар. В ЦБ не против ослабления рубля, но настаивают на сохранении плавающего курса. Компромисс между регулятором и правительством может быть найден в дальнейшем снижении ключевой ставки и наращивании расходов, говорят эксперты. По словам Белоусова, оптимальный для экономики курс доллара находится в диапазоне от 70 до 80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему. «Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах», — ответил он на вопрос «Интерфакса» о переходе к таргетированию курса. Решетников назвал переукрепление рубля «ключевой темой» и для своего ведомства, и для Минфина, поскольку от этого зависит наполнение госбюджета. Желаемый курс находится в интервале 70-80 рублей за доллар, но «пока это мечта», отметил министр. В ответ на укрепление рубля ЦБ может активнее снижать ставку, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Центробанке идею перехода от политики плавающего курса к таргетированию оценили негативно, указав на то, что это приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики. «Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», — заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Компромисс между регулятором и министрами может быть найден в решениях снимать остающиеся административные ограничения на обращение валюты и снижать ключевую ставку, рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Центробанк и правительство обсуждают вред крепкого рубля для российской экономики в нынешней ситуации. Обстановка объективно приводит к тому, что рубль укрепляется. Фактически остался один путь: окончательная либерализация валютных отношений в дополнение к тем мерам, которые уже были приняты в этом направлении, и снижение ключевой ставки. Другой путь регулирования курса — административными мерами — нежелателен. Это приведет к тому, что экономика России переориентируется на зарубежные индикаторы», — заметил Аксаков. Объективный процесс укрепления рубля, о котором говорят власти, вызван сочетанием сразу нескольких факторов, пояснил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «Приток валюты в Россию от экспорта все еще больше оттока, а в последние дни давление на валютный рынок выше из-за налогового периода — экспортерам, видимо, не хватает имеющихся рублей и они продают доллары и евро. А покупателей мало, и, возможно, стало даже еще чуть меньше, поскольку некоторые банки установили комиссии за хранение валюты на счетах и ограничили переводы», — перечислил причины эксперт. В ЦБ не против ослабления рубля, но настаивают на сохранении плавающего курса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России и Минфин пока активно не реагируют на укрепление рубля, поскольку из-за санкций лишены привычных инструментов влияния на курс, в том числе бюджетного правила, а новые не готовы, считает директор Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Экономический блок правительства предлагает действовать безотлагательно — снижать ставку и выдавать дешевые кредиты. Ставка сейчас не повлияет на инфляцию, у нее немонетарный характер и ее можно смело опускать ниже 7%. В текущих условиях можно даже просто деньги населению раздать для поднятия спроса. Но финансовый блок полагает, что проблемы временные, угроза инфляции есть, а ситуацию можно „пересидеть“. Они удовлетворены, что инфляция спала и экономика продолжает работать — уже хорошо. На самом деле ЦБ, Минфин и остальное правительство в одной лодке и грести надо всем вместе, вопрос только в сроках принятия решений», — подчеркнул эксперт. Абзалов допустил, что санкционное давление на Россию поменяло точку приложения: вместо того, чтобы обрушить рубль и спровоцировать гиперинфляцию, Запад жесткими ограничениями на импорт создал условия для переукрепления рубля, дефляции и сокращения производства. «Есть опасения, что они зашли с другого конца, и тогда это серьезный удар. В ответ можно сократить экспорт, Минфин и ЦБ могут разработать механизмы ослабления рубля через закупку в резервы юаня, гонконгского доллара и других валют, но реакцию на эти шаги сложно прогнозировать, поэтому здесь большие риски», — предупредил он. Один из способов укрепить курс рубля — запустить печатный станок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тем не менее Россия может принять самостоятельные меры к ослаблению рубля, добавил аналитик. «Это смягчение кредитной и бюджетной политики, то есть дешевые промышленные кредиты и увеличение социальных расходов. Например, можно карточки продуктовые раздать и из госкомпаний запретить увольнять. Говоря совсем грубо — напечатать денег и в дальнейшем регулировать инфляцию сокращением либо наращиванием денежной массы. Если ничего не делать, то доллар будет падать и дальше, хоть до 40 рублей. В случае сопутствующего падения цен на энергоносители это будет иметь катастрофические последствия для экономики», — отметил Абзалов. Среди мер по ослаблению рубля, обсуждаемых в экспертном сообществе и органах власти, профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган выделил предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина возобновить накопление резервов в юанях, а также идею запретить экспорт углеводородов в долларах и евро, предложив зарубежным покупателям расплачиваться валютами тех стран, которые не поддерживают санкции. «Для Китая или Индии это может быть выгодно. А если покупателей такие условия не устроят — это будут их проблемы», — заметил он в беседе с URA.RU. Новость по теме Путин готовит замену доллару Выжидательная позиция финансового блока правительства объясняется большим грузом ответственности, которую он несет за стабильность ситуации в стране, считает эксперт. «Ситуация беспрецедентная, требует смены подходов и рискованных решений, а инициатива у нас традиционно наказуема. Подождать и уклониться от опасных шагов — в положении государственного чиновника это разумная позиция», — заключил Евгений Коган. В ЦБ на запрос URA.RU о мерах к ослаблению курса рубля не ответили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Падение курса доллара ниже 53 рублей актуализировало во власти дискуссию об ослаблении рубля. Рубль продолжил укрепляться даже после заявлений главы Минэкономразвития Максима Решетникова и вице-премьера Андрея Белоусова о желательности уровня в 70-80 за доллар. В ЦБ не против ослабления рубля, но настаивают на сохранении плавающего курса. Компромисс между регулятором и правительством может быть найден в дальнейшем снижении ключевой ставки и наращивании расходов, говорят эксперты. По словам Белоусова, оптимальный для экономики курс доллара находится в диапазоне от 70 до 80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему. «Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах», — ответил он на вопрос «Интерфакса» о переходе к таргетированию курса. Решетников назвал переукрепление рубля «ключевой темой» и для своего ведомства, и для Минфина, поскольку от этого зависит наполнение госбюджета. Желаемый курс находится в интервале 70-80 рублей за доллар, но «пока это мечта», отметил министр. В Центробанке идею перехода от политики плавающего курса к таргетированию оценили негативно, указав на то, что это приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики. «Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», — заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Компромисс между регулятором и министрами может быть найден в решениях снимать остающиеся административные ограничения на обращение валюты и снижать ключевую ставку, рассказал URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Центробанк и правительство обсуждают вред крепкого рубля для российской экономики в нынешней ситуации. Обстановка объективно приводит к тому, что рубль укрепляется. Фактически остался один путь: окончательная либерализация валютных отношений в дополнение к тем мерам, которые уже были приняты в этом направлении, и снижение ключевой ставки. Другой путь регулирования курса — административными мерами — нежелателен. Это приведет к тому, что экономика России переориентируется на зарубежные индикаторы», — заметил Аксаков. Объективный процесс укрепления рубля, о котором говорят власти, вызван сочетанием сразу нескольких факторов, пояснил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «Приток валюты в Россию от экспорта все еще больше оттока, а в последние дни давление на валютный рынок выше из-за налогового периода — экспортерам, видимо, не хватает имеющихся рублей и они продают доллары и евро. А покупателей мало, и, возможно, стало даже еще чуть меньше, поскольку некоторые банки установили комиссии за хранение валюты на счетах и ограничили переводы», — перечислил причины эксперт. Банк России и Минфин пока активно не реагируют на укрепление рубля, поскольку из-за санкций лишены привычных инструментов влияния на курс, в том числе бюджетного правила, а новые не готовы, считает директор Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Экономический блок правительства предлагает действовать безотлагательно — снижать ставку и выдавать дешевые кредиты. Ставка сейчас не повлияет на инфляцию, у нее немонетарный характер и ее можно смело опускать ниже 7%. В текущих условиях можно даже просто деньги населению раздать для поднятия спроса. Но финансовый блок полагает, что проблемы временные, угроза инфляции есть, а ситуацию можно „пересидеть“. Они удовлетворены, что инфляция спала и экономика продолжает работать — уже хорошо. На самом деле ЦБ, Минфин и остальное правительство в одной лодке и грести надо всем вместе, вопрос только в сроках принятия решений», — подчеркнул эксперт. Абзалов допустил, что санкционное давление на Россию поменяло точку приложения: вместо того, чтобы обрушить рубль и спровоцировать гиперинфляцию, Запад жесткими ограничениями на импорт создал условия для переукрепления рубля, дефляции и сокращения производства. «Есть опасения, что они зашли с другого конца, и тогда это серьезный удар. В ответ можно сократить экспорт, Минфин и ЦБ могут разработать механизмы ослабления рубля через закупку в резервы юаня, гонконгского доллара и других валют, но реакцию на эти шаги сложно прогнозировать, поэтому здесь большие риски», — предупредил он. Тем не менее Россия может принять самостоятельные меры к ослаблению рубля, добавил аналитик. «Это смягчение кредитной и бюджетной политики, то есть дешевые промышленные кредиты и увеличение социальных расходов. Например, можно карточки продуктовые раздать и из госкомпаний запретить увольнять. Говоря совсем грубо — напечатать денег и в дальнейшем регулировать инфляцию сокращением либо наращиванием денежной массы. Если ничего не делать, то доллар будет падать и дальше, хоть до 40 рублей. В случае сопутствующего падения цен на энергоносители это будет иметь катастрофические последствия для экономики», — отметил Абзалов. Среди мер по ослаблению рубля, обсуждаемых в экспертном сообществе и органах власти, профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган выделил предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина возобновить накопление резервов в юанях, а также идею запретить экспорт углеводородов в долларах и евро, предложив зарубежным покупателям расплачиваться валютами тех стран, которые не поддерживают санкции. «Для Китая или Индии это может быть выгодно. А если покупателей такие условия не устроят — это будут их проблемы», — заметил он в беседе с URA.RU. Выжидательная позиция финансового блока правительства объясняется большим грузом ответственности, которую он несет за стабильность ситуации в стране, считает эксперт. «Ситуация беспрецедентная, требует смены подходов и рискованных решений, а инициатива у нас традиционно наказуема. Подождать и уклониться от опасных шагов — в положении государственного чиновника это разумная позиция», — заключил Евгений Коган. В ЦБ на запрос URA.RU о мерах к ослаблению курса рубля не ответили.