Власти обсуждают ослабление рубля через дружественные валюты

Падение доллара ускорило принятие решений в правительстве

29 июня 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Минфин предлагает управлять крусом рубля через покупку валют дружественных стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Руководители ЦБ, Минфина и Минэкономразвития вернулись к обсуждению решения проблемы излишне высокого курса рубля. Обмен мнениями произошел на площадке съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которые несут потери из-за переукрепления нацвалюты. Ослабить рубль могут интервенции за счет нефтегазовых доходов, либо скупка в резервы валют дружественных стран, но это идет вразрез с политикой плавающего курса, на которой настаивает ЦБ, говорят опрошенные URA.RU эксперты. Дискуссии между Эльвирой Набиуллиной, Антоном Силуановым и Максимом Решетниковым на съезде РСПП предшествовала новость с Московской биржи, где на открытии валютных торгов рубль резко укрепился к доллару США, на этот раз — до семилетнего максимума в 50,2 рубля. Выслушав жалобы представителей бизнеса по этому поводу, Силуанов сообщил, что власти России готовы пожертвовать частью сырьевой прибыли ради возобновления валютных интервенций. «Я думаю, мы с Максимом Геннадьевичем [Решетниковым] готовы будем пожертвовать частью расходов. Часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», — сказал он. Министр финансов Антон Силуанов предлагает скупать валюту дружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поскольку напрямую покупать доллары и евро из-за санкций государство не в состоянии, интервенции могут проводиться через вложения в валюты дружественных стран, что повлияет на отношение рубля к доллару, евро и британскому фунту через кросс-курсы. Глава Минфина выразил надежду, что такие интервенции смогут ослабить излишне крепкий рубль. «Вижу, что остается вот эта только последняя мера из тяжелой артиллерии», — заявил Силуанов, отметив, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято и будет обсуждаться в правительстве на следующей неделе. «Курс для экспортеров имеет сейчас принципиальное значение, поэтому мы в правительстве договорились посмотреть на следующей неделе предложения по курсу», — отметил министр. Глава Минфина подтвердил готовность поддержать инициативу ЦБ по отмене обязательной репатриации валютной выручки, что также может ослабить курс рубля. При этом Силуанов дал понять, что правительство пока не смогло убедить Центробанк хотя бы на время отступить от политики плавающего курса. «ЦБ говорит следующее: для меня принцип свободного плавания курса незыблем, курс определяется на рынке, я не буду вмешиваться. Это принцип ЦБ, он имеет место быть и право на существование. Вопрос, кто еще может участвовать на рынке валюты? Минфин в рамках бюджетного правила», — пояснил он. Решетников согласился с Силуановым по поводу курса рубля как ключевой проблемы в текущих условиях, но подверг сомнению эффективность валютных интервенций. «Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. Мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации, потому что избыток валюты, к сожалению, на рынке такой, что мы не сможем настолько сократить бюджетный расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах», — сказал глава Минэкономразвития. «В рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику», — подчеркнул Решетников. С точки зрения Минэка решение проблемы курса должно заключаться в стимулировании потребительского спроса, в том числе на импортные товары, что автоматически повлечет за собой ослабление рубля. Для этого ведомству от ЦБ нужно смягчение монетарной политики, а от Минфина — бюджетной. Правда с импортом дела обстоят непросто, признал Решетников. «У нас восстанавливается потребительский импорт, а тот импорт, который нам в первую очередь нужен — промежуточный или инвестиционный, здесь мы видим, что восстановление идет гораздо сложнее», — сказал он. Глава Минэка Максим Решетников против того, чтобы тратить нефтегазовые доходы на валютные интервенции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кроме того, Минэк предложил воспользоваться избытком долларов и разрешить российским компаниям досрочно выкупить своих валютные долги. «С еврооблигациями это сложно делать, учитывая инфраструктурные ограничения, а с коммерческими долгами вполне можно», — отметил Решетников. Взяв слово, Эльвира Набиуллина подтвердила готовность регулятора отменять оставшиеся валютные ограничения, такие как лимит на переводы физлиц за рубеж в 150 тысяч долларов в месяц, а также снижать ключевую ставку, но не спеша. «Мы, конечно, будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Но так как структурная перестройка предстоит существенная, мы не стремимся снизить инфляцию как можно быстрее любыми способами. Считаем, что это может занять от двух — до двух с половиной лет», — заявила она. Также глава ЦБ вновь выразила приверженность политике плавающего курса «даже в изменившихся условиях». «Именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь искусственный курс приведут к тому, что потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало», — сказал она. Несмотря на разногласия с Минфином по поводу валютных интервенций, в целом ЦБ поддерживает возобновление действия бюджетного правила, добавила Набиуллина, отметив, что структуру резервов необходимо обсудить. «Многим бюджетное правило не нравится, потому что это сокращение бюджетных расходов, и нельзя сразу конъюнктурные доходы потратить, но это стабилизатор реального эффективного курса. Поэтому я придерживаюсь позиции вместе с Минфином, что его в той или иной форме нужно возвращать. В чем накапливать — это вопрос», — сказала она. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина настаивает на политике плавающего курса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый раунд дискуссии между ЦБ, Минфином и Минэкономразвития на съезде РСПП показывает, что обсуждение новой экономической политики во власти не завершено, сказал в беседе с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Неопределенность сейчас крайне высока, каждое ведомство понимает ситуацию по-своему, поэтому и предлагаемые решения разнятся. В этом нет ничего трагического, ведомства вырабатывают компромисс, а бизнесу и обществу придется ждать, когда он будет найден», — сказал эксперт. Продолжающиеся обсуждения проблемы курса объясняются сложностью и многоплановостью задачи, которая не сводится к российскому валютному рынку, рассказал URA.RU руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По его словам, наращивание объемов торговли и параллельного импорта в РФ через дружественные страны, такие как Армения или Казахстан, может расшатать ситуацию на местных валютных рынках, чего правительство России стремится избежать. «На Московской бирже уже начались торги валютами дружественных стран Евразийского экономического союза, а Минфин предлагает механизм влияния и на их курс тоже. При этом надо учесть позицию ЦБ о том, что управляемый курс рано или поздно чреват девальвацией, поэтому решение о назначении отдельного курса для экспортеров нежелательно», — отметил он. Статья по теме Путин вмешался в дискуссию о приоритетах для экономики Время на согласовательные процедуры между финансовым и экономическим блоком правительства ограничено, а итоговое решение может быть принято президентом РФ, считает экономист Никита Кричевский. «От высокого курса рубля страдают доходы госбюджета, поэтому вы видим, как Минфин выходит с инициативами. Сфера ответственности Центробанка иная, регулятор волнует инфляция, поэтому им сложно договориться. Если этого не произойдет, проблема может быть вынесена на более высокий уровень», — сказал он в беседе с URA.RU. Кричевский обратил внимание на подписание президентом Владимиром Путиным 28 июня нового закона, закрепляющего за ним право на специальные меры для обеспечения финансовой стабильности России в условиях санкций. Эти меры охватывают, в том числе, и валютные торги на бирже, при этом часть своих полномочий глава государства может передавать правительству. «Решение по проблеме курса рубля может принять президент, поскольку теперь все ключевые моменты по финансовому рынку находятся в ведении главы государства. Какое это решение — пока неизвестно, но оно может быть принято в любой день», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Руководители ЦБ, Минфина и Минэкономразвития вернулись к обсуждению решения проблемы излишне высокого курса рубля. Обмен мнениями произошел на площадке съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которые несут потери из-за переукрепления нацвалюты. Ослабить рубль могут интервенции за счет нефтегазовых доходов, либо скупка в резервы валют дружественных стран, но это идет вразрез с политикой плавающего курса, на которой настаивает ЦБ, говорят опрошенные URA.RU эксперты. Дискуссии между Эльвирой Набиуллиной, Антоном Силуановым и Максимом Решетниковым на съезде РСПП предшествовала новость с Московской биржи, где на открытии валютных торгов рубль резко укрепился к доллару США, на этот раз — до семилетнего максимума в 50,2 рубля. Выслушав жалобы представителей бизнеса по этому поводу, Силуанов сообщил, что власти России готовы пожертвовать частью сырьевой прибыли ради возобновления валютных интервенций. «Я думаю, мы с Максимом Геннадьевичем [Решетниковым] готовы будем пожертвовать частью расходов. Часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», — сказал он. Поскольку напрямую покупать доллары и евро из-за санкций государство не в состоянии, интервенции могут проводиться через вложения в валюты дружественных стран, что повлияет на отношение рубля к доллару, евро и британскому фунту через кросс-курсы. Глава Минфина выразил надежду, что такие интервенции смогут ослабить излишне крепкий рубль. «Вижу, что остается вот эта только последняя мера из тяжелой артиллерии», — заявил Силуанов, отметив, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято и будет обсуждаться в правительстве на следующей неделе. «Курс для экспортеров имеет сейчас принципиальное значение, поэтому мы в правительстве договорились посмотреть на следующей неделе предложения по курсу», — отметил министр. Глава Минфина подтвердил готовность поддержать инициативу ЦБ по отмене обязательной репатриации валютной выручки, что также может ослабить курс рубля. При этом Силуанов дал понять, что правительство пока не смогло убедить Центробанк хотя бы на время отступить от политики плавающего курса. «ЦБ говорит следующее: для меня принцип свободного плавания курса незыблем, курс определяется на рынке, я не буду вмешиваться. Это принцип ЦБ, он имеет место быть и право на существование. Вопрос, кто еще может участвовать на рынке валюты? Минфин в рамках бюджетного правила», — пояснил он. Решетников согласился с Силуановым по поводу курса рубля как ключевой проблемы в текущих условиях, но подверг сомнению эффективность валютных интервенций. «Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. Мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации, потому что избыток валюты, к сожалению, на рынке такой, что мы не сможем настолько сократить бюджетный расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах», — сказал глава Минэкономразвития. «В рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику», — подчеркнул Решетников. С точки зрения Минэка решение проблемы курса должно заключаться в стимулировании потребительского спроса, в том числе на импортные товары, что автоматически повлечет за собой ослабление рубля. Для этого ведомству от ЦБ нужно смягчение монетарной политики, а от Минфина — бюджетной. Правда с импортом дела обстоят непросто, признал Решетников. «У нас восстанавливается потребительский импорт, а тот импорт, который нам в первую очередь нужен — промежуточный или инвестиционный, здесь мы видим, что восстановление идет гораздо сложнее», — сказал он. Кроме того, Минэк предложил воспользоваться избытком долларов и разрешить российским компаниям досрочно выкупить своих валютные долги. «С еврооблигациями это сложно делать, учитывая инфраструктурные ограничения, а с коммерческими долгами вполне можно», — отметил Решетников. Взяв слово, Эльвира Набиуллина подтвердила готовность регулятора отменять оставшиеся валютные ограничения, такие как лимит на переводы физлиц за рубеж в 150 тысяч долларов в месяц, а также снижать ключевую ставку, но не спеша. «Мы, конечно, будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Но так как структурная перестройка предстоит существенная, мы не стремимся снизить инфляцию как можно быстрее любыми способами. Считаем, что это может занять от двух — до двух с половиной лет», — заявила она. Также глава ЦБ вновь выразила приверженность политике плавающего курса «даже в изменившихся условиях». «Именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь искусственный курс приведут к тому, что потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало», — сказал она. Несмотря на разногласия с Минфином по поводу валютных интервенций, в целом ЦБ поддерживает возобновление действия бюджетного правила, добавила Набиуллина, отметив, что структуру резервов необходимо обсудить. «Многим бюджетное правило не нравится, потому что это сокращение бюджетных расходов, и нельзя сразу конъюнктурные доходы потратить, но это стабилизатор реального эффективного курса. Поэтому я придерживаюсь позиции вместе с Минфином, что его в той или иной форме нужно возвращать. В чем накапливать — это вопрос», — сказала она. Новый раунд дискуссии между ЦБ, Минфином и Минэкономразвития на съезде РСПП показывает, что обсуждение новой экономической политики во власти не завершено, сказал в беседе с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Неопределенность сейчас крайне высока, каждое ведомство понимает ситуацию по-своему, поэтому и предлагаемые решения разнятся. В этом нет ничего трагического, ведомства вырабатывают компромисс, а бизнесу и обществу придется ждать, когда он будет найден», — сказал эксперт. Продолжающиеся обсуждения проблемы курса объясняются сложностью и многоплановостью задачи, которая не сводится к российскому валютному рынку, рассказал URA.RU руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По его словам, наращивание объемов торговли и параллельного импорта в РФ через дружественные страны, такие как Армения или Казахстан, может расшатать ситуацию на местных валютных рынках, чего правительство России стремится избежать. «На Московской бирже уже начались торги валютами дружественных стран Евразийского экономического союза, а Минфин предлагает механизм влияния и на их курс тоже. При этом надо учесть позицию ЦБ о том, что управляемый курс рано или поздно чреват девальвацией, поэтому решение о назначении отдельного курса для экспортеров нежелательно», — отметил он. Время на согласовательные процедуры между финансовым и экономическим блоком правительства ограничено, а итоговое решение может быть принято президентом РФ, считает экономист Никита Кричевский. «От высокого курса рубля страдают доходы госбюджета, поэтому вы видим, как Минфин выходит с инициативами. Сфера ответственности Центробанка иная, регулятор волнует инфляция, поэтому им сложно договориться. Если этого не произойдет, проблема может быть вынесена на более высокий уровень», — сказал он в беседе с URA.RU. Кричевский обратил внимание на подписание президентом Владимиром Путиным 28 июня нового закона, закрепляющего за ним право на специальные меры для обеспечения финансовой стабильности России в условиях санкций. Эти меры охватывают, в том числе, и валютные торги на бирже, при этом часть своих полномочий глава государства может передавать правительству. «Решение по проблеме курса рубля может принять президент, поскольку теперь все ключевые моменты по финансовому рынку находятся в ведении главы государства. Какое это решение — пока неизвестно, но оно может быть принято в любой день», — заключил эксперт.