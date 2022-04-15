Что известно об украинском фотографе, создавшем фейк в Буче

Соцсети как у оперативника, фейковое интервью с Венедиктовым и долги перед властью. Досье

15 апреля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Глеб Гаранич вместе с коллегами сделал фоторепортаж из города Буча, где после российских военных были якобы найдены трупы мирных жителей Фото: Глеб Гаранич\Рейтерс статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фотограф Reuters Глеб Гаранич, которого российские власти обвинили в создании фейка про резню в городе Буча, родился в России, но стал гражданином Украины. В биографии корреспондента британского Reuters есть и награда за заслуги перед новой родиной, и постановочные кадры с войны в Грузии с несуществующим интервью о субъективной фотожурналистике. URA.RU удалось заполнить некоторые пробелы в его досье и изучить самые яркие кадры с точки зрения тенденциозности. Семья Глеб Гаранич родился 19 марта 1969 года на острове Сахалин (СССР), но после распада Союза принял гражданство Украины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глеб Гаранич родился 19 марта 1969 года на острове Сахалин (СССР), но после распада Союза принял гражданство Украины. У него есть как минимум сын и дочь, которые учились на Украине. По неподтвержденным данным, он находится в разводе с женой. Судебное решение о расторжении брака Глеба Владимировича Гаранича и Ярины Евгеньевной Клос вынес Шевченковский районный суд города Киева. Получить сами документы и сравнить их с личными данными участников процесса не удалось. На сайте Единого центра обработки судебных решений сообщили, что из-за введения военного положения доступ к полным текстам документов может быть временно недоступен. Начало карьеры «В 1980 году отец подарил мне мою первую камеру, „ФЭД-4“, и с тех пор я постоянно все фотографирую. Одно захватывающее событие произошло в 1983 году, когда я начал снимать подводной камерой. Я самоучка: научился фотографировать, практикуясь и читая книги», — сообщает Гаранич на личной странице информагентства Reuters. По его словам, первым заданием было освещение попытки советского государственного переворота 1991 года против Горбачева. «Моим первым заданием было освещение попытки советского государственного переворота 1991 года против Горбачева. Это была первая враждебная среда, в которой я работал, и я научился быть очень осторожным», — указано на сайте агентства Reuters. Работа в Reuters Следы работы Глеба Гаранича до 1996 года оперативно восстановить не удалось. Но с этого момента фотокорреспондент начал работать с британским информационным агентством Reuters. Его первым кадром для зарубежного СМИ стали кадры того, как пограничник в Сочи проверяет документы у бывших заложников, захваченных чеченскими боевиками в турецком порту Трабзон. Британское Reuters в разные годы отправляло Гаранича в командировки для освещения событий в горячих точках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За время работы в агентстве у него в портфолио набралось несколько тысяч снимков из горячих точек. После работы фрилансером, Гаранич стал штатным фотокорреспондентом. Британское Reuters в разные годы отправляло его в командировки для освещения событий в Афганистане (2001 год), Иордании (с 20 марта до 8 апреля 2003 год), Ираке (с 10 апреля до 2 мая 2003 год), как минимум дважды в Грузии (с 8 до 24 ноября 2003 года и с 8 по 23 августа 2008 год), Молдавии (с 6 до 10 апреля 2009 года) и России (последствия теракта в Беслане). Судя по кадрам, в ходе большинства заграничных командировок в горячие точки он был прикреплен к конкретным военным подразделениям. Момент славы «Меня вдохновляют истории с сильным эмоциональным содержанием, и мой интерес к фотографии конфликтов угасает. С опытом я понял, что можно делиться действительно интересными историями, с которыми аудитория может общаться на очень личном уровне, — написал на сайте Reuters о своей работе фотограф. Одной из работ, после которой Гаранич получил всемирную известность стал снимок из грузинского Гори в августе 2008 году. На снимке был изображен плачущий мужчина, который прижимает к себе тело родственника, убитого во время артиллерийского удара. Фото заняло третье место в категории Spot News Singles конкурса World Press Photo 2008 года. «Он (снимок) стал символом грузинской войны и для меня продемонстрировал, на что способны фотожурналисты», — отметил Гаранич. В сети появилось интервью фотографа с ныне бывшим главредом радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. Позже факт самого интервью был опровергнут Фото: Анна Майорова © URA.RU Громкий фейк Однако волна признания вынесла на поверхность одну деталь, замеченную рядом СМИ: снимок имел признаки постановки, что отрицал только работодатель Гаранича. Сам фотограф защищать репутацию в публичном поле не стал. На фоне этого в медиа возникло странное интервью фотографа с ныне бывшим главредом радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. В нем Гаранич рассказывал о сути своих фоторепортажей, которые автор всегда воспринимал как личный взгляд на ситуацию. Позже это интервью за счет известности собеседников стало очень громким фейком, который пришлось опровергать Венедиктову и Reuters. Постановка в Буче Украинские и западные СМИ начали активно распространять фейки о действиях Вооруженных сил РФ после начала спецоперации России на Украине. Одной из подобных провокаций стала инсценировка в Буче, где, как заявляет Минобороны РФ, украинские нацисты засняли видео с трупами мирных жителей. Так СМИ пытались указать на «преступные действия» ВС РФ. Фотокорреспонденты иностранных информагентств перемещаются между городами Украины вместе с военными Фото: Официальный сайт президента Украины Заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. На сайте Reuters и других зарубежных СМИ (польское БелСат и американское New York Post) были опубликованы снимки с трупами из Бучи за авторством Глеба Гаранича и других фотокорреспондентов. Сами тела в большинстве случаев повернуты лицом к земле. Сейчас же снимки Гаранича отсутствуют на самом сайте, так и в базе фотографий Reuters. Там сохранилось восемь кадров. На семи снимках— кадры из двора дома в городе, еще на одном — расстрелянный автомобиль с надписью «Дети». Стилистика У Глеба Гаранича за 26 лет работы накопилось более 39 тысяч снимков, часть которых автор считает наиболее сильными и оказывающими влияние, причем не только на обывателей. Ведь кадры фотографа из горячих точек прямо воздействуют на аудиторию, когда автор всегда использует сильные образы: вооруженная сила противостоит беззащитной слабости, агрессия контрастирует с хрупким спокойствием, а враждебная среда — с миром. Причем, как видно из снимков, антироссийскую сторону Гаранич выбрал давно. За время работы он получил награды от правительства Украины — орден «За заслуги» III степени и звание заслуженного журналиста Украины. В 2015 году он сообщил, что ему сложно освещать войну в собственной стране. «Я родился в России; моя жена с Западной Украины. Мои дети говорят на обоих языках. Никогда бы не подумал, что однажды здесь будет война», — написал Гаранич, описывая свой репортаж из Краматорска, где была найдена якобы жертва российского обстрела. 8 апреля 2022 года. Снимок из украинского поселка Бородянка, где ожидались провокации со стороны ВСУ. Там же оказался и Глеб Гаранич. На снимке — 77-летняя Мария, чья дочь и зять погибли под обломками здания Фото: Глеб Гаранич\Рейтерс 26 марта 2022 года. Фото из Киева. Мужчина целует свою невесту Иванну в центре города Фото: Глеб Гаранич\Рейтерс 30 января 2022 года. Снимок из Киева, где ветеран батальона национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) проводит военные учения для мирных жителей. Среди «курсантов» — женщины. В описании снимка указано, что мирные жители проходят военные учения «на фоне угрозы российского вторжения» Фото: Глеб Гаранич\Рейтерс 13 февраля 2014 год. Священники молятся перед ОМОНом на месте недавних столкновений в Киеве Фото: Глеб Гаранич\Рейтерс 6 июля 2014 года. Люди получают продовольственную помощь от солдат ВСУ в Славянске, который возвращен под контроль Украины. На кадрах — мирные жители тянутся к продуктам, которых не хватало в городе. Фото: Глеб Гаранич\Рейтерс 9 августа 2008 года. Грузинский мужчина плачет, держа тело своего родственника после обстрела в Гори (Грузия). Этот самый знаменитый снимок Глеба Гаранича позже российские СМИ назовут постановочным, так как на других кадрах мужчина был в рубашке, а тело погибшего лежало под другим углом Фото: Глеб Гаранич\Рейтерс 12 апреля 2003 года. Иракская девочка смотрит на американского солдата, наблюдающего за митингом с требованием восстановить закон и порядок в центре Багдада. В тот момент Гаранич был прикреплен к подразделению американских и британских войск Фото: Глеб Гаранич\Рейтерс Соцсети В социальной сети «ВКонтакте» пользователей с ником «Глеб Гаранич» нет, зато есть аккаунты однофамильцев, предположительно, детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В социальных сетях Гаранич не появляется с 2021 года. В разные годы он создавал аккаунты в Twitter (создан и заброшен в 2011 году), а также в Instagram и Facebook (соцсети запрещены в РФ), где был активнее всего. За день в Facebook он размещал у себя на стене несколько публикаций или репостов, но постов с собственными снимками практически нет. Если он создавал сам публикацию, то она могла выйти как на русском, так и на украинском языке. Список друзей Глеба Гаранича в доступных соцсетях чист: там нет ни одного родственника или коллеги, что очень похоже на аккаунты военных или оперативников. Публиковать что-либо в аккаунте он перестал 6 июня 2021 года. На сообщения в социальной сети от корреспондента URA.RU он не ответил. В социальной сети «ВКонтакте» его нет, зато есть аккаунты однофамильцев, предположительно, детей. Суды На сайте Единого центра обработки судебных решений есть информация, что у Гаранича или его полного тезки были суды. Один — по штрафам за нарушение правил дорожного движения, и два — за долги перед государством. Предположительно — неуплата налогов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Фотограф Reuters Глеб Гаранич, которого российские власти обвинили в создании фейка про резню в городе Буча, родился в России, но стал гражданином Украины. В биографии корреспондента британского Reuters есть и награда за заслуги перед новой родиной, и постановочные кадры с войны в Грузии с несуществующим интервью о субъективной фотожурналистике. URA.RU удалось заполнить некоторые пробелы в его досье и изучить самые яркие кадры с точки зрения тенденциозности. Семья Глеб Гаранич родился 19 марта 1969 года на острове Сахалин (СССР), но после распада Союза принял гражданство Украины. У него есть как минимум сын и дочь, которые учились на Украине. По неподтвержденным данным, он находится в разводе с женой. Судебное решение о расторжении брака Глеба Владимировича Гаранича и Ярины Евгеньевной Клос вынес Шевченковский районный суд города Киева. Получить сами документы и сравнить их с личными данными участников процесса не удалось. На сайте Единого центра обработки судебных решений сообщили, что из-за введения военного положения доступ к полным текстам документов может быть временно недоступен. Начало карьеры «В 1980 году отец подарил мне мою первую камеру, „ФЭД-4“, и с тех пор я постоянно все фотографирую. Одно захватывающее событие произошло в 1983 году, когда я начал снимать подводной камерой. Я самоучка: научился фотографировать, практикуясь и читая книги», — сообщает Гаранич на личной странице информагентства Reuters. По его словам, первым заданием было освещение попытки советского государственного переворота 1991 года против Горбачева. «Моим первым заданием было освещение попытки советского государственного переворота 1991 года против Горбачева. Это была первая враждебная среда, в которой я работал, и я научился быть очень осторожным», — указано на сайте агентства Reuters. Работа в Reuters Следы работы Глеба Гаранича до 1996 года оперативно восстановить не удалось. Но с этого момента фотокорреспондент начал работать с британским информационным агентством Reuters. Его первым кадром для зарубежного СМИ стали кадры того, как пограничник в Сочи проверяет документы у бывших заложников, захваченных чеченскими боевиками в турецком порту Трабзон. За время работы в агентстве у него в портфолио набралось несколько тысяч снимков из горячих точек. После работы фрилансером, Гаранич стал штатным фотокорреспондентом. Британское Reuters в разные годы отправляло его в командировки для освещения событий в Афганистане (2001 год), Иордании (с 20 марта до 8 апреля 2003 год), Ираке (с 10 апреля до 2 мая 2003 год), как минимум дважды в Грузии (с 8 до 24 ноября 2003 года и с 8 по 23 августа 2008 год), Молдавии (с 6 до 10 апреля 2009 года) и России (последствия теракта в Беслане). Судя по кадрам, в ходе большинства заграничных командировок в горячие точки он был прикреплен к конкретным военным подразделениям. Момент славы «Меня вдохновляют истории с сильным эмоциональным содержанием, и мой интерес к фотографии конфликтов угасает. С опытом я понял, что можно делиться действительно интересными историями, с которыми аудитория может общаться на очень личном уровне, — написал на сайте Reuters о своей работе фотограф. Одной из работ, после которой Гаранич получил всемирную известность стал снимок из грузинского Гори в августе 2008 году. На снимке был изображен плачущий мужчина, который прижимает к себе тело родственника, убитого во время артиллерийского удара. Фото заняло третье место в категории Spot News Singles конкурса World Press Photo 2008 года. «Он (снимок) стал символом грузинской войны и для меня продемонстрировал, на что способны фотожурналисты», — отметил Гаранич. Громкий фейк Однако волна признания вынесла на поверхность одну деталь, замеченную рядом СМИ: снимок имел признаки постановки, что отрицал только работодатель Гаранича. Сам фотограф защищать репутацию в публичном поле не стал. На фоне этого в медиа возникло странное интервью фотографа с ныне бывшим главредом радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. В нем Гаранич рассказывал о сути своих фоторепортажей, которые автор всегда воспринимал как личный взгляд на ситуацию. Позже это интервью за счет известности собеседников стало очень громким фейком, который пришлось опровергать Венедиктову и Reuters. Постановка в Буче Украинские и западные СМИ начали активно распространять фейки о действиях Вооруженных сил РФ после начала спецоперации России на Украине. Одной из подобных провокаций стала инсценировка в Буче, где, как заявляет Минобороны РФ, украинские нацисты засняли видео с трупами мирных жителей. Так СМИ пытались указать на «преступные действия» ВС РФ. Заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. На сайте Reuters и других зарубежных СМИ (польское БелСат и американское New York Post) были опубликованы снимки с трупами из Бучи за авторством Глеба Гаранича и других фотокорреспондентов. Сами тела в большинстве случаев повернуты лицом к земле. Сейчас же снимки Гаранича отсутствуют на самом сайте, так и в базе фотографий Reuters. Там сохранилось восемь кадров. На семи снимках— кадры из двора дома в городе, еще на одном — расстрелянный автомобиль с надписью «Дети». Стилистика У Глеба Гаранича за 26 лет работы накопилось более 39 тысяч снимков, часть которых автор считает наиболее сильными и оказывающими влияние, причем не только на обывателей. Ведь кадры фотографа из горячих точек прямо воздействуют на аудиторию, когда автор всегда использует сильные образы: вооруженная сила противостоит беззащитной слабости, агрессия контрастирует с хрупким спокойствием, а враждебная среда — с миром. Причем, как видно из снимков, антироссийскую сторону Гаранич выбрал давно. За время работы он получил награды от правительства Украины — орден «За заслуги» III степени и звание заслуженного журналиста Украины. В 2015 году он сообщил, что ему сложно освещать войну в собственной стране. «Я родился в России; моя жена с Западной Украины. Мои дети говорят на обоих языках. Никогда бы не подумал, что однажды здесь будет война», — написал Гаранич, описывая свой репортаж из Краматорска, где была найдена якобы жертва российского обстрела. Соцсети В социальных сетях Гаранич не появляется с 2021 года. В разные годы он создавал аккаунты в Twitter (создан и заброшен в 2011 году), а также в Instagram и Facebook (соцсети запрещены в РФ), где был активнее всего. За день в Facebook он размещал у себя на стене несколько публикаций или репостов, но постов с собственными снимками практически нет. Если он создавал сам публикацию, то она могла выйти как на русском, так и на украинском языке. Список друзей Глеба Гаранича в доступных соцсетях чист: там нет ни одного родственника или коллеги, что очень похоже на аккаунты военных или оперативников. Публиковать что-либо в аккаунте он перестал 6 июня 2021 года. На сообщения в социальной сети от корреспондента URA.RU он не ответил. В социальной сети «ВКонтакте» его нет, зато есть аккаунты однофамильцев, предположительно, детей. Суды На сайте Единого центра обработки судебных решений есть информация, что у Гаранича или его полного тезки были суды. Один — по штрафам за нарушение правил дорожного движения, и два — за долги перед государством. Предположительно — неуплата налогов.