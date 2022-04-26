НАТО ударило на Украине главным оружием гибридной войны

Эффект от его воздействия испытали миллиард человек по всему миру

26 апреля 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

СМИ одно из главных оружий НАТО в военных конфликтах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО используют СМИ в качестве мощного нелетального оружия, которое с успехом применяется в ходе гибридных войн, ставших отличительным знаком военных конфликтов 21 века. Именно так Альянс силами ВСУ противостоит спецоперации РФ на Украине, считают аналитики Минобороны РФ. Для этого созданы структуры, в которые входят медиаменеджеры Франции и Германии, а руководимые ими СМИ имеют миллиардную аудиторию. Тенденциозный новостной фон и фейки — лишь видимая часть этой работы. Ведущие мировые державы на протяжении многих лет прибегали к использованию подконтрольных правительствам информационных структур для выполнения поставленных целей в ходе того или иного локального военного конфликта. Более чем 30-летний опыт отмечают в научной публикации Минобороны РФ «Использование возможностей средств массовой информации в локальных вооруженных конфликтах». Наиболее наглядно схема мобилизации СМИ использовались в ходе операции «Буря в пустыне» (1991), вторжения войск США на Гаити (1994), боевых действиях армии Израиля в Южном Ливане (1996), а также агрессии НАТО в Югославии (1999). Западные СМИ мобилизуются во время военных конфликтов с участием стран НАТО Фото: miliman/pickupimage.com По данным аналитиков Минобороны РФ, в ходе подготовки населения к военным конфликтам страны Запада прибегали к услугам крупнейших информационных агентств с государственным участием — информационное агентство Соединенных Штатов (ЮСИА), агентство Франс Пресс (АФП), Британский совет совместно с центральным бюро информации, федеральное ведомство печати и информации (DPA, Германия). Некоторые из этих организаций сейчас изменили структурную организацию или сократили долю государственного участия, но принципы формирования информационной повестки остались прежними, а масштабы деятельности стали в разы больше, подчеркивают эксперты. URA.RU разобралось в том, как крупнейшие информационные структуры, связанные с НАТО организованы сейчас, и как формируют нужную картину мира. Вкупе с традиционными средствами поражения тенденциозно поданная информация является мощным средством воздействия. Старейшая фабрика новостей Информационное агентство France Press (AFP), основанное в 1835 году, считается самым старейшим в мире. Сейчас AFP позиционирует себя, как глобальное информационное агентство с сетью журналистов в 151 стране мира. В компании работает 2400 сотрудников 100 различных национальностей. Агентство выпускает более 16000 различных единиц контента в день, предоставляя информацию более 90 собственным партнерам по всему миру. Основной заработок France Press — это предоставление доступа к собственным новостям по подписке. Так, самый дешевый пакет стоит 300 евро ежемесячно. Таким образом агентство фактически формирует единую новостную повестку на десятки изданий, еще и зарабатывая на этом деньги. Кроме того в Совет директоров агентства, которое частично находится под неусыпным контролем государства входят и руководители ведущих французских изданий с многомиллионной аудиторией. Так, в совет директоров входит председатель правления самой популярной газеты во Франции Le Monde — Луи Дрейфус. Ежемесячная интернет-аудитория издания превышает 91 млн визитов. Издание входит в состав медиахолдинга Le Monde Group, которая включает в себя самые известные французские издания. Общая посещаемость и тираж изданий группы составляет более 98 млн посетителей ежемесячно и 607 тысяч экземпляров. О том, как издания холдинга преподносят своей аудитории происходящее на Украине, URA.RU рассказывало ранее. Статья по теме Как Европе показывают штурм Мариуполя и спецоперацию на Украине В совете директоров агентства также состоят: — Софи Гурмелен — заместитель управляющего директора издания Le Parisien (44,6 млн визитов в месяц) — Кристин Сарагоса — управляющий директор France Media World. Холдинг включает в себя новостной телеканал France 24, международное радио RFI и универсальное радио на арабском языке Monte Carlo Doualiya. Еженедельная аудитория составляет 106,9 миллионов человек. Посещаемость интернет ресурсов в месяц составляет 24 миллиона посетителей. — Винсент Гире — директор France Info с ежемесячной аудиторией 81,8 миллиона посетителей. Беглая аналитика заголовков средств массовой информации, управляющие которых состоят в совете директоров France Press, говорит о том, что информацию о ситуации на Украине они подаются аудитории практически в едином ключе, следуя одной генеральной линии. Скриншот с сайта французской газеты Le Parisien Пропаганда немецкого качества Еще один громадный по своим масштабам орган пропаганды — это немецкое агентство печати DPA. Агентство было основано в 1949 году и является одним из ведущих мировых независимых информационных агентств, говорится на сайте издания. DPA поставляет средствам массовой информации, предприятиям и другим организациям редакционный контент, включая текст, фотографии, видео, графику, аудио и другие форматы. Как международное агентство, DPA работает на семи языках. В компании работает около 1000 журналистов в 150 офисах в Германии и за рубежом. Его акционерами являются 174 немецкие медиакомпании. Структура управления DPA отличается от France Press. В немецкой компании представители крупнейших медиа Германии заседают в Наблюдательном совете, а непосредственное управление отдано в руки наемных менеджеров. В наблюдательный совет DPA входят: — Дэвид Брандштеттер — управляющий директор, Main-Post GmbH & Co. KG — посещаемость 2,6 миллиона в месяц — Лоран Фишер — управляющий издатель, Nordbayerischer Kurier — посещаемость 671 тысяч в месяц — Валдо Легари — издатель и управляющий директор, Reutlinger General-Anzeiger Verlags-GmbH & Co. KG — посещаемость 945 тысяч человек в месяц — Герда Мейер — управляющий директор, Deutsche Welle — 65 миллионов посетителей в месяц — Герберт Дакс — управляющий директор, Medienholding S?d GmbH, который включает в себя почти 200 национальных, региональных и специализированных СМИ в Германии — Томас Дюфферт — председатель правления, MADSACK Mediengruppe — крупный холдниг, включающий в себя 14 региональных печатных изданий в Германии — Питер Фрей — главный редактор ZDF — посещаемость 53,1 миллиона в месяц — Даниэль Шенинг — управляющий директор, merkur.de — посещаемость 32,1 миллиона ежемесячно — Биргит Венцин — главный редактор Deutschlandfunk — посещаемость 13,4 миллиона — Йоханнес Верле — председатель правления, Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH Медиагруппа, которая входит в пятерку газетных издателей с самым большим тиражом в Германии. Немецкие издания публикуют откровенную дезинформацию о действии РФ на Украине Фабрика иноагентов Одним из главных инструментов пропаганды стран НАТО со времен окончания Второй мировой войны было информационное агентство ЮСИА. Орган, главным функционалом которого, была внешнеполитическая пропаганда США создали в 1953 году, однако в 1999 году агентство была расформировано, а его функционал разделили между собой Государственный департамент США и Агентство США по глобальным медиа (USAGM). Последняя структура стала основным рупором информационного воздействия США на всем постсоветском пространстве, транслируя точку зрения штатов на еженедельную аудиторию в 394 миллиона человек Статья по теме Как фабрики новостей США показывают 9000 жертв в Мариуполе Сейчас USAGM контролирует шесть организаций: две федеральные организации — «Голос Америки» и Управление кубинского вещания, которое курирует радио и телевидение Марти, — и четыре некоммерческие организации — «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Радио Свободная Азия», «Ближневосточное вещание». Сейчас практически все издания USAGM, вещающие на территории России признаны иностранными агентами и обязаны маркировать свои публикации соответствующим образом. По мнению главы международного отдела Союза журналистов России Тимура Шафира, сейчас на Западе во всех без исключения странах формируется одинаковая информационная картина и эти действия четко координируются государственными институтами США и Евросоюза. «На протяжении многих лет поколения журналистов на постсоветском пространстве воспитывалось на тезисах о безусловном примате свободы слова и неприкосновенности свободы слова в США и Западной Европе, да и во всем мире за пределами наших границ. Крупные объединения как France Press, DPA и аналогичные американские объединения всегда считались независимыми, как и остальные СМИ независимо от участия их в управлении государства. Всегда считалось, что западные СМИ исключительно стоят на свободе слова и свободе информации, и готовы за нее умереть. Однако в последние годы ситуация изменилась в корне. Если мы сейчас возьмем ту картинку, которая еще до начала операции формировалось у зрителя, подписчика, читателя, мы не увидим никакой разницы между мнением, которое формируется у среднего итальянского читателя, среднего французского, немецкого и так далее. Фактически формируется исключительно одна картинку у всех. Везде тема Украины подается одинаково под схожим углом подачи. По лекалам же рассказывают и о предыдущих восьми годах предшествовавших спецоперации. Такого единодушия у западных СМИ я лично не наблюдал еще никогда. Даже в ходе операции американцев в Ираке в СМИ было представлено больше разнообразных точек зрения, был представлен плюрализм мнений. Сейчас все изменилось в корне. Все идет как под копирку. Поэтому, никаких сомнений в том, что информационная повестка крупных медиахолдингов четко координируется, у меня нет. Центр этой повестки — НАТО, Евросоюз и США», — говорит Тимур Шафир. Скриншот с сайта «Радио Свобода» (признан иноагентом в РФ) Эксперт подчеркивает, что спецоперация РФ на Украине сплотила Евросоюз, а демонизация России в западных СМИ — это возможность, как можно дольше сохранять это хрупкое единство. «Примечательно, что аудитория западных СМИ все чаще задает вопросы о европейской монополии на информацию. Люди находятся в поиске альтернативных источников информации, но как до них донести российскую точку зрения в условиях блокировки наших СМИ на Западе пока неизвестно», — резюмирует Шафир. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Страны НАТО используют СМИ в качестве мощного нелетального оружия, которое с успехом применяется в ходе гибридных войн, ставших отличительным знаком военных конфликтов 21 века. Именно так Альянс силами ВСУ противостоит спецоперации РФ на Украине, считают аналитики Минобороны РФ. Для этого созданы структуры, в которые входят медиаменеджеры Франции и Германии, а руководимые ими СМИ имеют миллиардную аудиторию. Тенденциозный новостной фон и фейки — лишь видимая часть этой работы. Ведущие мировые державы на протяжении многих лет прибегали к использованию подконтрольных правительствам информационных структур для выполнения поставленных целей в ходе того или иного локального военного конфликта. Более чем 30-летний опыт отмечают в научной публикации Минобороны РФ «Использование возможностей средств массовой информации в локальных вооруженных конфликтах». Наиболее наглядно схема мобилизации СМИ использовались в ходе операции «Буря в пустыне» (1991), вторжения войск США на Гаити (1994), боевых действиях армии Израиля в Южном Ливане (1996), а также агрессии НАТО в Югославии (1999). По данным аналитиков Минобороны РФ, в ходе подготовки населения к военным конфликтам страны Запада прибегали к услугам крупнейших информационных агентств с государственным участием — информационное агентство Соединенных Штатов (ЮСИА), агентство Франс Пресс (АФП), Британский совет совместно с центральным бюро информации, федеральное ведомство печати и информации (DPA, Германия). Некоторые из этих организаций сейчас изменили структурную организацию или сократили долю государственного участия, но принципы формирования информационной повестки остались прежними, а масштабы деятельности стали в разы больше, подчеркивают эксперты. URA.RU разобралось в том, как крупнейшие информационные структуры, связанные с НАТО организованы сейчас, и как формируют нужную картину мира. Вкупе с традиционными средствами поражения тенденциозно поданная информация является мощным средством воздействия. Старейшая фабрика новостей Информационное агентство France Press (AFP), основанное в 1835 году, считается самым старейшим в мире. Сейчас AFP позиционирует себя, как глобальное информационное агентство с сетью журналистов в 151 стране мира. В компании работает 2400 сотрудников 100 различных национальностей. Агентство выпускает более 16000 различных единиц контента в день, предоставляя информацию более 90 собственным партнерам по всему миру. Основной заработок France Press — это предоставление доступа к собственным новостям по подписке. Так, самый дешевый пакет стоит 300 евро ежемесячно. Таким образом агентство фактически формирует единую новостную повестку на десятки изданий, еще и зарабатывая на этом деньги. Кроме того в Совет директоров агентства, которое частично находится под неусыпным контролем государства входят и руководители ведущих французских изданий с многомиллионной аудиторией. Так, в совет директоров входит председатель правления самой популярной газеты во Франции Le Monde — Луи Дрейфус. Ежемесячная интернет-аудитория издания превышает 91 млн визитов. Издание входит в состав медиахолдинга Le Monde Group, которая включает в себя самые известные французские издания. Общая посещаемость и тираж изданий группы составляет более 98 млн посетителей ежемесячно и 607 тысяч экземпляров. О том, как издания холдинга преподносят своей аудитории происходящее на Украине, URA.RU рассказывало ранее. В совете директоров агентства также состоят: — Софи Гурмелен — заместитель управляющего директора издания Le Parisien (44,6 млн визитов в месяц) — Кристин Сарагоса — управляющий директор France Media World. Холдинг включает в себя новостной телеканал France 24, международное радио RFI и универсальное радио на арабском языке Monte Carlo Doualiya. Еженедельная аудитория составляет 106,9 миллионов человек. Посещаемость интернет ресурсов в месяц составляет 24 миллиона посетителей. — Винсент Гире — директор France Info с ежемесячной аудиторией 81,8 миллиона посетителей. Беглая аналитика заголовков средств массовой информации, управляющие которых состоят в совете директоров France Press, говорит о том, что информацию о ситуации на Украине они подаются аудитории практически в едином ключе, следуя одной генеральной линии. Пропаганда немецкого качества Еще один громадный по своим масштабам орган пропаганды — это немецкое агентство печати DPA. Агентство было основано в 1949 году и является одним из ведущих мировых независимых информационных агентств, говорится на сайте издания. DPA поставляет средствам массовой информации, предприятиям и другим организациям редакционный контент, включая текст, фотографии, видео, графику, аудио и другие форматы. Как международное агентство, DPA работает на семи языках. В компании работает около 1000 журналистов в 150 офисах в Германии и за рубежом. Его акционерами являются 174 немецкие медиакомпании. Структура управления DPA отличается от France Press. В немецкой компании представители крупнейших медиа Германии заседают в Наблюдательном совете, а непосредственное управление отдано в руки наемных менеджеров. В наблюдательный совет DPA входят: — Дэвид Брандштеттер — управляющий директор, Main-Post GmbH & Co. KG — посещаемость 2,6 миллиона в месяц — Лоран Фишер — управляющий издатель, Nordbayerischer Kurier — посещаемость 671 тысяч в месяц — Валдо Легари — издатель и управляющий директор, Reutlinger General-Anzeiger Verlags-GmbH & Co. KG — посещаемость 945 тысяч человек в месяц — Герда Мейер — управляющий директор, Deutsche Welle — 65 миллионов посетителей в месяц — Герберт Дакс — управляющий директор, Medienholding S?d GmbH, который включает в себя почти 200 национальных, региональных и специализированных СМИ в Германии — Томас Дюфферт — председатель правления, MADSACK Mediengruppe — крупный холдниг, включающий в себя 14 региональных печатных изданий в Германии — Питер Фрей — главный редактор ZDF — посещаемость 53,1 миллиона в месяц — Даниэль Шенинг — управляющий директор, merkur.de — посещаемость 32,1 миллиона ежемесячно — Биргит Венцин — главный редактор Deutschlandfunk — посещаемость 13,4 миллиона — Йоханнес Верле — председатель правления, Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH Медиагруппа, которая входит в пятерку газетных издателей с самым большим тиражом в Германии. Фабрика иноагентов Одним из главных инструментов пропаганды стран НАТО со времен окончания Второй мировой войны было информационное агентство ЮСИА. Орган, главным функционалом которого, была внешнеполитическая пропаганда США создали в 1953 году, однако в 1999 году агентство была расформировано, а его функционал разделили между собой Государственный департамент США и Агентство США по глобальным медиа (USAGM). Последняя структура стала основным рупором информационного воздействия США на всем постсоветском пространстве, транслируя точку зрения штатов на еженедельную аудиторию в 394 миллиона человек Сейчас USAGM контролирует шесть организаций: две федеральные организации — «Голос Америки» и Управление кубинского вещания, которое курирует радио и телевидение Марти, — и четыре некоммерческие организации — «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Радио Свободная Азия», «Ближневосточное вещание». Сейчас практически все издания USAGM, вещающие на территории России признаны иностранными агентами и обязаны маркировать свои публикации соответствующим образом. По мнению главы международного отдела Союза журналистов России Тимура Шафира, сейчас на Западе во всех без исключения странах формируется одинаковая информационная картина и эти действия четко координируются государственными институтами США и Евросоюза. «На протяжении многих лет поколения журналистов на постсоветском пространстве воспитывалось на тезисах о безусловном примате свободы слова и неприкосновенности свободы слова в США и Западной Европе, да и во всем мире за пределами наших границ. Крупные объединения как France Press, DPA и аналогичные американские объединения всегда считались независимыми, как и остальные СМИ независимо от участия их в управлении государства. Всегда считалось, что западные СМИ исключительно стоят на свободе слова и свободе информации, и готовы за нее умереть. Однако в последние годы ситуация изменилась в корне. Если мы сейчас возьмем ту картинку, которая еще до начала операции формировалось у зрителя, подписчика, читателя, мы не увидим никакой разницы между мнением, которое формируется у среднего итальянского читателя, среднего французского, немецкого и так далее. Фактически формируется исключительно одна картинку у всех. Везде тема Украины подается одинаково под схожим углом подачи. По лекалам же рассказывают и о предыдущих восьми годах предшествовавших спецоперации. Такого единодушия у западных СМИ я лично не наблюдал еще никогда. Даже в ходе операции американцев в Ираке в СМИ было представлено больше разнообразных точек зрения, был представлен плюрализм мнений. Сейчас все изменилось в корне. Все идет как под копирку. Поэтому, никаких сомнений в том, что информационная повестка крупных медиахолдингов четко координируется, у меня нет. Центр этой повестки — НАТО, Евросоюз и США», — говорит Тимур Шафир. Эксперт подчеркивает, что спецоперация РФ на Украине сплотила Евросоюз, а демонизация России в западных СМИ — это возможность, как можно дольше сохранять это хрупкое единство. «Примечательно, что аудитория западных СМИ все чаще задает вопросы о европейской монополии на информацию. Люди находятся в поиске альтернативных источников информации, но как до них донести российскую точку зрения в условиях блокировки наших СМИ на Западе пока неизвестно», — резюмирует Шафир. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».