Как фабрики новостей США показывают 9000 жертв в Мариуполе

Американцев пугают российским ядерным оружием, убийством военнопленных и ошибками Байдена

23 апреля 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Американские медиахолдинги транслируют позицию Киева, одобренную Вашингтоном Фото: flickrpd/pickupimage.com статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крупнейшие американские СМИ вне зависимости от политической ориентации ведут единую антироссийскую редакционную политику. Это подтверждает анализ публикаций текущей недели. Три медиахолдинга с общим охватом 1,5 миллиарда визитов в месяц пишут и показывают новости для 330 млн граждан США. В сюжетах про спецоперацию РФ на Украине нет перегибов, «желтых» заголовков и «страшного» Рамзана Кадырова, но есть эмоции и только проукраинская позиция. Круглосуточный эфир CNN CNN первой в мире предложила концепцию 24-часового вещания новостей Фото: Mike Stewart, AP/TASS Международный телеканал является подразделением CNN Global, которым владеет Warner Bros. Discovery. Компания, являющейся самым крупным производителем контента, первой в мире предложила концепцию 24-часового вещания новостей. CNN занимает первое место среди новостных сетей, но уступает новостной сети Fox News по количеству долгосрочных зрителей. Исследователи медиарынка в последние годы отмечали, что CNN находится в зависимости от коммерческой и дипломатической поддержки правительства США, из-за чего большая часть новостей формируется телеканалом на основе правительственных пресс-релизов и отчетов. В итоге CNN критикуется за осознанное союзничество и симбиоз с властями, хотя канал был в жесткой конфронтации Дональдом Трампом во время его президентства. Сайт CNN в марте сохранил первое место среди всех американских СМИ, имеющих веб-версию. Аудитория — 699,1 млн визитов при населении США более 330 млн человек. Средняя продолжительность одного посещения сайта составляет три минуты. За это время пользователь успевает изучить чуть больше двух материалов. Ключевые запросы, которые из поисковиков ведут на сайт CNN — «Ukraine» (10,3%), «Russia» (3,7%), «Ukraine news» (2,95%) и «Russia Ukraine» (2,37%). У CNN сюжет про конфликт «Украина-Россия» является главным и обновляется в режиме онлайн. В двух материалах сообщается про «спешные захоронения за Мариуполем» и «изнасилования как инструмент ведения войны» Фото: Скриншот сайта CNN активно освещают события на Донбассе практически с первого дня спецоперации РФ на Украине. 25 февраля (второй день с начала спецоперации) журналистка Анджела Деван сравнивала военные возможности двух стран. Заголовок — «Украина и российские военные — это Давид и Голиаф. Вот как они сравниваются». В материале информация подается так, что Украина является жертвой российской агрессии. При этом в самом материале не говорится о националистических объединениях на территории Украины, чья ликвидация стала одной из причин спецоперации. О том, что в конфликте CNN поддерживает сторону Киева демонстрируется и эксклюзивной беседой действующего президента Украины Владимира Зеленского с корреспондентом CNN Джейком Тэппером. Интервью вышло в эфир 17 апреля. В итоге глава киевского режима сообщил о том, что «Путин может применить ядерное оружие», что «Украина победит в конфликте» и что «Украина не желает отказываться от территории в восточной части страны». За все время спецоперации в эфире CNN не выходило ни одного эксклюзивного интервью с представителями российского правительства. Как и на сайтах большинства крупнейших информагентств мира, у CNN есть постоянно обновляемый сюжет, с последними новостями по теме «Война России на Украине». Вот только некоторые из цитат в этой текстовой трансляции: «Украина утверждает, что был отдан приказ России убивать военнопленных »;

»; « Вторжение России в Украину в феврале побудило НАТО развернуть дополнительные войска на восточном фланге»;

в Украину в феврале побудило НАТО развернуть дополнительные войска на восточном фланге»; «Япония впервые почти за 20 лет назвала четыре спорных острова „незаконно оккупированными“ Россией »

» «В последние недели Россия вывела свои войска с севера Украины после того, как не смогла взять Киев »;

»; «Заявка на эвакуацию Луганщины сорвана из-за обстрелов со стороны России». Аналитика The New York Times Веб-сайт The New York Times считается одним из самых популярных новостных сайтов Фото: Chan Long Hei, Zuma\TASS Американская ежедневная газета является третьей по объему тиража в США после USA Today и The Wall Street Journal. В настоящее время газета издается в Times Newspapers Limited и целиком принадлежит медиакорпорации News Corporation, главой которой является Руперт Мердок. Считается, что издание является сторонником либеральных взглядов в освещении новостей. Веб-сайт The New York Times считается одним из самых популярных новостных сайтов. В марте сайт издания получил 662,1 млн визитов (второе место среди всех новостных изданий страны). Большая часть аудитории из США (69%), чуть меньше материалы читают в Канаде (5,15%), Великобритании (4,38%) и Австралии (2,83%). Все снимки The New York Times из Украины сделаны собственными фотокорреспондентами газеты, которые работают в Европе Фото: Скриншот сайта На главной странице помимо обновляемой трансляции под названием «Война между Россией и Украиной» вся передовица посвящена теме конфликта Москвы и Киева. По центру размещаются снимки из Украины, которые сменяют друг друга. На них запечатлены украинцы, которых эвакуируют из городов, итоги обстрелов населенных пунктов и военные учения среди мирного населения. Все снимки сделаны фотокорреспондентами The New York Times, которые работают на Украине. Одним из главных материалов по теме является статья с заголовком «Возможное поражение в президентской гонке во Франции может подорвать усилия президента Байдена по объединению Европы против России». В тексте рассказывается о том, что в США с тревогой ждут итогов голосования во Франции, где сейчас проходят выборы президента страны. По мнению автора материала Майкла Кроули, действующий президент Франции Эммануэль Макрон «стал важным партнером Байдена, который сформировал коалицию в ответ на вторжение России в Украину». При этом соперница Макрона — Марин Ле Пен — в тексте подается как «популистский агитатор, который в стиле бывшего президента Дональда Трампа критикует НАТО и считает президента России Владимира Путина своим союзником». В случае поражения Макрона его «коалиция с Байденом» может распасться. «Горячий» Fox News У сайта Fox News самый низкий процент отказа среди топ-3 американских сайтов Фото: Alexandra Schuler, dpa/picture-alliance Телеканал с аудиторией 94 млн зрителей ежедневно смотрят около 2,5 млн человек, благодаря чему он является основным информационным телевизионным ресурсом США. Fox News принадлежит медиаконцерну Fox Corporation Руперта Мердока. По данным американских экспертов, канал придерживается консервативной политики, близок к Республиканской партии США, членом которой является нынешний президент Джо Байден. Телеканал Fox News является не единственным каналом дистрибуции информации, полученной штатными журналистами. Сайт вещателя является третьей по посещаемости веб-страницей в США. Аудитория в марте — 299,4 млн визитов, что чуть меньше населения страны. Средняя продолжительность одного посещения сайта составляет восемь минут. За это время пользователь успевает изучить чуть больше трех материалов. У сайта Fox News самый низкий процент отказа (процент посетителей, которые просматривают только одну страницу, прежде чем покинуть веб-сайт) среди топ-3 американских сайтов — 46,9%. Журналисты Fox News в своих материалах редко позволяют себе вольное трактование событий и не придают окраску событиям, происходящим на Украине Фото: Скриншот сайта Статья по теме Как Европе показывают штурм Мариуполя и спецоперацию на Украине На главной странице Fox News помимо классического рубрикатора, есть раздел «Горячие темы». Среди них — «Россия-Украина» и «Судебное дело между Джонни Дэппом и Эмбер Херд» (дело о домашнем насилии в семье актеров, — прим. ред.). При этом главным сюжетом на странице является конфликт между Украиной и Россией. Ему посвящены три материала. Среди них — текст о критике Владимира Зеленского, который осудил президента России Владимира Путина. Главная мысль текста — «российский лидер мало уважает христианство, потому что он отказался от пасхального перемирия». При этом в тексте не говорится об отказе российских военных штурма «Азовстали» в пользу блокады территории для снижения числа смертей. Второй материал — текстовая трансляция с постоянными обновлениями по теме. Утром 22 апреля материал имеет заголовок «Украина обвинила Россию в том, что она оставила в братских могилах до 9 тысяч убитых в Мариуполе». Позиции Кремля, российского МИДа или Минобороны РФ по этой теме в статье не приведены. Третий текст посвящен критике со стороны полковника в отставке Дугласа Макгрегора в адрес действий президента США Джо Байдена, нерешительность которого называется ошибкой. Военный эксперт считает, что американского оружия, поставленного на Украину примерно на сумму в миллиард долларов, «будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию». В целом журналисты Fox News в своих материалах редко позволяют себе вольное трактование событий и не придают окраску событиям, происходящим на Украине. В основном корреспонденты цитируют американских экспертов, политиков или украинских военных. В материалах редко указываются данные и формулировки, транслируемые Минобороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Крупнейшие американские СМИ вне зависимости от политической ориентации ведут единую антироссийскую редакционную политику. Это подтверждает анализ публикаций текущей недели. Три медиахолдинга с общим охватом 1,5 миллиарда визитов в месяц пишут и показывают новости для 330 млн граждан США. В сюжетах про спецоперацию РФ на Украине нет перегибов, «желтых» заголовков и «страшного» Рамзана Кадырова, но есть эмоции и только проукраинская позиция. Круглосуточный эфир CNN Международный телеканал является подразделением CNN Global, которым владеет Warner Bros. Discovery. Компания, являющейся самым крупным производителем контента, первой в мире предложила концепцию 24-часового вещания новостей. CNN занимает первое место среди новостных сетей, но уступает новостной сети Fox News по количеству долгосрочных зрителей. Исследователи медиарынка в последние годы отмечали, что CNN находится в зависимости от коммерческой и дипломатической поддержки правительства США, из-за чего большая часть новостей формируется телеканалом на основе правительственных пресс-релизов и отчетов. В итоге CNN критикуется за осознанное союзничество и симбиоз с властями, хотя канал был в жесткой конфронтации Дональдом Трампом во время его президентства. Сайт CNN в марте сохранил первое место среди всех американских СМИ, имеющих веб-версию. Аудитория — 699,1 млн визитов при населении США более 330 млн человек. Средняя продолжительность одного посещения сайта составляет три минуты. За это время пользователь успевает изучить чуть больше двух материалов. Ключевые запросы, которые из поисковиков ведут на сайт CNN — «Ukraine» (10,3%), «Russia» (3,7%), «Ukraine news» (2,95%) и «Russia Ukraine» (2,37%). CNN активно освещают события на Донбассе практически с первого дня спецоперации РФ на Украине. 25 февраля (второй день с начала спецоперации) журналистка Анджела Деван сравнивала военные возможности двух стран. Заголовок — «Украина и российские военные — это Давид и Голиаф. Вот как они сравниваются». В материале информация подается так, что Украина является жертвой российской агрессии. При этом в самом материале не говорится о националистических объединениях на территории Украины, чья ликвидация стала одной из причин спецоперации. О том, что в конфликте CNN поддерживает сторону Киева демонстрируется и эксклюзивной беседой действующего президента Украины Владимира Зеленского с корреспондентом CNN Джейком Тэппером. Интервью вышло в эфир 17 апреля. В итоге глава киевского режима сообщил о том, что «Путин может применить ядерное оружие», что «Украина победит в конфликте» и что «Украина не желает отказываться от территории в восточной части страны». За все время спецоперации в эфире CNN не выходило ни одного эксклюзивного интервью с представителями российского правительства. Как и на сайтах большинства крупнейших информагентств мира, у CNN есть постоянно обновляемый сюжет, с последними новостями по теме «Война России на Украине». Вот только некоторые из цитат в этой текстовой трансляции: Аналитика The New York Times Американская ежедневная газета является третьей по объему тиража в США после USA Today и The Wall Street Journal. В настоящее время газета издается в Times Newspapers Limited и целиком принадлежит медиакорпорации News Corporation, главой которой является Руперт Мердок. Считается, что издание является сторонником либеральных взглядов в освещении новостей. Веб-сайт The New York Times считается одним из самых популярных новостных сайтов. В марте сайт издания получил 662,1 млн визитов (второе место среди всех новостных изданий страны). Большая часть аудитории из США (69%), чуть меньше материалы читают в Канаде (5,15%), Великобритании (4,38%) и Австралии (2,83%). На главной странице помимо обновляемой трансляции под названием «Война между Россией и Украиной» вся передовица посвящена теме конфликта Москвы и Киева. По центру размещаются снимки из Украины, которые сменяют друг друга. На них запечатлены украинцы, которых эвакуируют из городов, итоги обстрелов населенных пунктов и военные учения среди мирного населения. Все снимки сделаны фотокорреспондентами The New York Times, которые работают на Украине. Одним из главных материалов по теме является статья с заголовком «Возможное поражение в президентской гонке во Франции может подорвать усилия президента Байдена по объединению Европы против России». В тексте рассказывается о том, что в США с тревогой ждут итогов голосования во Франции, где сейчас проходят выборы президента страны. По мнению автора материала Майкла Кроули, действующий президент Франции Эммануэль Макрон «стал важным партнером Байдена, который сформировал коалицию в ответ на вторжение России в Украину». При этом соперница Макрона — Марин Ле Пен — в тексте подается как «популистский агитатор, который в стиле бывшего президента Дональда Трампа критикует НАТО и считает президента России Владимира Путина своим союзником». В случае поражения Макрона его «коалиция с Байденом» может распасться. «Горячий» Fox News Телеканал с аудиторией 94 млн зрителей ежедневно смотрят около 2,5 млн человек, благодаря чему он является основным информационным телевизионным ресурсом США. Fox News принадлежит медиаконцерну Fox Corporation Руперта Мердока. По данным американских экспертов, канал придерживается консервативной политики, близок к Республиканской партии США, членом которой является нынешний президент Джо Байден. Телеканал Fox News является не единственным каналом дистрибуции информации, полученной штатными журналистами. Сайт вещателя является третьей по посещаемости веб-страницей в США. Аудитория в марте — 299,4 млн визитов, что чуть меньше населения страны. Средняя продолжительность одного посещения сайта составляет восемь минут. За это время пользователь успевает изучить чуть больше трех материалов. У сайта Fox News самый низкий процент отказа (процент посетителей, которые просматривают только одну страницу, прежде чем покинуть веб-сайт) среди топ-3 американских сайтов — 46,9%. На главной странице Fox News помимо классического рубрикатора, есть раздел «Горячие темы». Среди них — «Россия-Украина» и «Судебное дело между Джонни Дэппом и Эмбер Херд» (дело о домашнем насилии в семье актеров, — прим. ред.). При этом главным сюжетом на странице является конфликт между Украиной и Россией. Ему посвящены три материала. Среди них — текст о критике Владимира Зеленского, который осудил президента России Владимира Путина. Главная мысль текста — «российский лидер мало уважает христианство, потому что он отказался от пасхального перемирия». При этом в тексте не говорится об отказе российских военных штурма «Азовстали» в пользу блокады территории для снижения числа смертей. Второй материал — текстовая трансляция с постоянными обновлениями по теме. Утром 22 апреля материал имеет заголовок «Украина обвинила Россию в том, что она оставила в братских могилах до 9 тысяч убитых в Мариуполе». Позиции Кремля, российского МИДа или Минобороны РФ по этой теме в статье не приведены. Третий текст посвящен критике со стороны полковника в отставке Дугласа Макгрегора в адрес действий президента США Джо Байдена, нерешительность которого называется ошибкой. Военный эксперт считает, что американского оружия, поставленного на Украину примерно на сумму в миллиард долларов, «будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию». В целом журналисты Fox News в своих материалах редко позволяют себе вольное трактование событий и не придают окраску событиям, происходящим на Украине. В основном корреспонденты цитируют американских экспертов, политиков или украинских военных. В материалах редко указываются данные и формулировки, транслируемые Минобороны РФ.