Украина использует детей для атак на Россию

URA.RU побывало под Донецком и опровергло фейк, созданный Киевом из краденных снимков

03 мая 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

Стены бомбоубежища до сих пор хранят рисунки детей Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация РФ на Украине сопровождается психологическими диверсиями, устраиваемыми киевским режимом. Одной из самых ярких стала хакерская атака, в результате которой был взломан аккаунт фотографа Ирины Лашкевич. Она — автор фоторепортажей с детьми, фото которых были сделаны в бомбоубежище под обстреливаемым ВСУ Донецком в 2014 году. Снимки были украдены, а их герои показаны как жертвы российских войск. Журналисты агентства предметно доказали, что это фейк. Так выглядит фейк: фотографии, сделанные в Донецке в 2014 году, власти Киева используют для атаки на Россию Сегодняшний Донецк — живой памятник событий 2014—2016 годов, когда здесь и в Луганске развернулась борьба несогласных с переворотом на Украине. На карте города можно найти множество мест, напоминающих о драме русскоязычного Донбасса. В убежище на шахте им. Челюскинцев два года прятались жители Петровского района Донецка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одна из болевых точек Донецка — район шахты имени Челюскинцев. Некогда отдельный шахтерский поселок теперь относится к Петровскому району Донецка. Обстрелы здесь не прекращались последние восемь лет, но пик бомбежек пришелся именно на 2014—2016 годы. Тогда жители близлежащих к шахте домов были вынуждены месяцами жить в подвалах бомбоубежища. Порой в подвалах шахты пряталось до двухсот человек, большая часть из которых были дети. В 2014 году в убежище побывала донецкий фотограф Ирина Лашкевич, сделавшая серию пронзительных фотографий о том, как дети вынуждены прятаться от непрекращающихся обстрелов. Уже в 2022 году украинские хакеры взломали аккаунт фотографа, украли изображения детей и представили их за юных харьковчан, якобы прятавшихся в бомбоубежищах этой весной. Корреспонденты URA.RU отправились на шахту им. Челюскинцев и своими глазами увидели детские рисунки, зафиксированные Лашкевич и которые до сих пор хранят стены подземелья. Рисунки детей в убежище при донецкой шахте спустя много лет свидетельствуют о том, как от ударов ВСУ прятались жители Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU От центра Донецка до шахты им. Челюскинцев около 20 километров. Чем ближе к точке назначения, тем меньше людей и машин встречается нам на пути. Кажется, что люди либо попросту покинули свои дома, либо предпочитают лишний раз не выходить на открытую местность, дабы не стать жертвой очередного бесцельного артналета с украинской стороны. Тут и там можно заметить следы недавних разрывов, а безмолвие опустевших улиц наводит на тревожные мысли. Добыча угля на шахте не прекращалась до последнего времени, шла фактически под огнем. Сейчас здесь дежурят солдаты народной милиции ДНР. На входе нас не пропускают и требуют документы — ставшая уже привычной формальность для Донецка военного времени. Улыбчивая сотрудница шахты Татьяна соглашается проводить нас до бомбоубежища. Она живой свидетель войны на Донбассе и сама пережидала беспокойные дни в этом убежище. Десятки донецких детей прятались здесь от обстрелов ВСУ, чтобы спустя годы их фотографии использовали в своих целях украинские СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Когда в 2014 только начались обстрелы, сюда набились люди со всего поселка. Наверное, около 200 человек здесь пережидало бомбежки. Все с детьми. Затем многие уехали. Кто вообще покинул Донецк, кто перебрался к родственникам подальше отсюда. Но около 50 человек здесь жили постоянно в течение двух лет. Вообще безвылазно. В основном это были пенсионеры и молодые мамы с детьми. Был даже семимесячный малыш, который в этом бомбоубежище научился ходить. Выживали лишь на гуманитарной помощи из России», — рассказывает Татьяна. Сейчас убежище заброшено. Кругом сырость, света нет, а от лишнего внимания людей здесь прячется лишь местная дворняга, у которой нет части передней лапы. Может и она стала невольной жертвой битвы за Донецк. О том, что в бомбоубежище жили люди, говорят лишь оставшиеся на стенах детские рисунки. Их яркие краски и непосредственность, с которой могут рисовать только дети, придает жизни этому мрачному месту. «Дети Донбасса хотят мира», «С нами Бог», — словно кричат надписи цветными мелками на стенах. Люди, скрывавшиеся здесь от бомбежек украинской армии в 2014—2016 годах, сейчас пережидают обстрелы дома, либо уехали из Донецка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наша спутница объясняет, почему сейчас бомбоубежище уже не используется, хотя Петровский район регулярно бомбит артиллерия ВСУ. «Кто не уехал, те уже оборудовали собственные погреба под укрытие. К войне привыкаешь. Да и стреляют сейчас не так, как в 2014—2016 годах. Но, если такая необходимость не дай бог появится, мы, конечно, готовы вновь помочь людям укрыться», — отмечает Татьяна. Выходим из мрачной темноты подземелья. Где-то вдали слышны разрывы. На проходной шахты, виляя хвостом, прихрамывает все та же покалеченная войной дворняга. Похоже, она единственный постоянный обитатель убежища, спасшего жизни десяткам детей Донбасса. И только их рисунки говорят: «Нам нужен мир!» Краденные хакерами ВСУ фотографии Ирины Лашкевич — очередной громкий фейк, который URA.RU удалось предметно опровергнуть. Ранее итальянское издание La Stampa использовало фотографию корреспондента агентства Эдуарда Корниенко. Сотрудник URA.RU снял последствия теракта в Донецке 14 марта, когда от удара тактической ракеты ВСУ погибло 20 человек. Снимок был показан многомиллионной итальянской аудитории как бомбежка Киева армией РФ. Редакция URA.RU уже подала в суд на итальянское издание, которому уже передано требование дать опровержение. 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Спецоперация РФ на Украине сопровождается психологическими диверсиями, устраиваемыми киевским режимом. Одной из самых ярких стала хакерская атака, в результате которой был взломан аккаунт фотографа Ирины Лашкевич. Она — автор фоторепортажей с детьми, фото которых были сделаны в бомбоубежище под обстреливаемым ВСУ Донецком в 2014 году. Снимки были украдены, а их герои показаны как жертвы российских войск. Журналисты агентства предметно доказали, что это фейк. Сегодняшний Донецк — живой памятник событий 2014—2016 годов, когда здесь и в Луганске развернулась борьба несогласных с переворотом на Украине. На карте города можно найти множество мест, напоминающих о драме русскоязычного Донбасса. Одна из болевых точек Донецка — район шахты имени Челюскинцев. Некогда отдельный шахтерский поселок теперь относится к Петровскому району Донецка. Обстрелы здесь не прекращались последние восемь лет, но пик бомбежек пришелся именно на 2014—2016 годы. Тогда жители близлежащих к шахте домов были вынуждены месяцами жить в подвалах бомбоубежища. Порой в подвалах шахты пряталось до двухсот человек, большая часть из которых были дети. В 2014 году в убежище побывала донецкий фотограф Ирина Лашкевич, сделавшая серию пронзительных фотографий о том, как дети вынуждены прятаться от непрекращающихся обстрелов. Уже в 2022 году украинские хакеры взломали аккаунт фотографа, украли изображения детей и представили их за юных харьковчан, якобы прятавшихся в бомбоубежищах этой весной. Корреспонденты URA.RU отправились на шахту им. Челюскинцев и своими глазами увидели детские рисунки, зафиксированные Лашкевич и которые до сих пор хранят стены подземелья. От центра Донецка до шахты им. Челюскинцев около 20 километров. Чем ближе к точке назначения, тем меньше людей и машин встречается нам на пути. Кажется, что люди либо попросту покинули свои дома, либо предпочитают лишний раз не выходить на открытую местность, дабы не стать жертвой очередного бесцельного артналета с украинской стороны. Тут и там можно заметить следы недавних разрывов, а безмолвие опустевших улиц наводит на тревожные мысли. Добыча угля на шахте не прекращалась до последнего времени, шла фактически под огнем. Сейчас здесь дежурят солдаты народной милиции ДНР. На входе нас не пропускают и требуют документы — ставшая уже привычной формальность для Донецка военного времени. Улыбчивая сотрудница шахты Татьяна соглашается проводить нас до бомбоубежища. Она живой свидетель войны на Донбассе и сама пережидала беспокойные дни в этом убежище. «Когда в 2014 только начались обстрелы, сюда набились люди со всего поселка. Наверное, около 200 человек здесь пережидало бомбежки. Все с детьми. Затем многие уехали. Кто вообще покинул Донецк, кто перебрался к родственникам подальше отсюда. Но около 50 человек здесь жили постоянно в течение двух лет. Вообще безвылазно. В основном это были пенсионеры и молодые мамы с детьми. Был даже семимесячный малыш, который в этом бомбоубежище научился ходить. Выживали лишь на гуманитарной помощи из России», — рассказывает Татьяна. Сейчас убежище заброшено. Кругом сырость, света нет, а от лишнего внимания людей здесь прячется лишь местная дворняга, у которой нет части передней лапы. Может и она стала невольной жертвой битвы за Донецк. О том, что в бомбоубежище жили люди, говорят лишь оставшиеся на стенах детские рисунки. Их яркие краски и непосредственность, с которой могут рисовать только дети, придает жизни этому мрачному месту. «Дети Донбасса хотят мира», «С нами Бог», — словно кричат надписи цветными мелками на стенах. Наша спутница объясняет, почему сейчас бомбоубежище уже не используется, хотя Петровский район регулярно бомбит артиллерия ВСУ. «Кто не уехал, те уже оборудовали собственные погреба под укрытие. К войне привыкаешь. Да и стреляют сейчас не так, как в 2014—2016 годах. Но, если такая необходимость не дай бог появится, мы, конечно, готовы вновь помочь людям укрыться», — отмечает Татьяна. Выходим из мрачной темноты подземелья. Где-то вдали слышны разрывы. На проходной шахты, виляя хвостом, прихрамывает все та же покалеченная войной дворняга. Похоже, она единственный постоянный обитатель убежища, спасшего жизни десяткам детей Донбасса. И только их рисунки говорят: «Нам нужен мир!» Краденные хакерами ВСУ фотографии Ирины Лашкевич — очередной громкий фейк, который URA.RU удалось предметно опровергнуть. Ранее итальянское издание La Stampa использовало фотографию корреспондента агентства Эдуарда Корниенко. Сотрудник URA.RU снял последствия теракта в Донецке 14 марта, когда от удара тактической ракеты ВСУ погибло 20 человек. Снимок был показан многомиллионной итальянской аудитории как бомбежка Киева армией РФ. Редакция URA.RU уже подала в суд на итальянское издание, которому уже передано требование дать опровержение.