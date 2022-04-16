Хозяева «Ювентуса» пугают миллионы итальянцев новостями с Украины

URA.RU разобрало структуру медиахолдинга, работающего на всю Италию и часть Европы

16 апреля 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Общий охват веб-изданий итальянского холдинга составляет более 200 млн визитов в месяц Фото: Александр Мамаев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крупный медиахолдинг Италии, в который входят десятки газет и три радиостанции, ведет целенаправленную антироссийскую политику. Это стало известно после того, как URA.RU изучило работу газеты La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. Под брендом итальянской газеты, транслировавшей ценности независимой журналистики, работает конгломерат СМИ, составляющий машину проукраинской пропаганды. Ее потребителями стала не только 60-миллионная Италия, но и часть Европы. Каждое издание итальянского медиахолдинга за последние месяцы опубликовало более тысячи материалов о ситуации на Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Итальянское СМИ La Stampa на первой странице газеты от 15 марта ради фейка опубликовало снимок URA.RU с заголовком La carneficina («Резня»). Подпись под фотографией из Донецка: «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск». Бумажная версия издания выходит тиражом в 150 тысяч экземпляров. Издателем итальянской газеты La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, девяти местных газет и трех национальных радиостанций является GEDI Gruppo Editoriale. Окончательно структура холдинга была сформирована в 2020 году, когда компания семьи Аньелли (владельцев автоконцерна Fiat и футбольного клуба «Ювентус») стала контролирующим собственников. Во всех вышеперечисленных изданиях с начала спецоперации России на Украине ежедневно выходят материалы, посвященные «конфликту». Самые популярные издания ежеминутно обновляют сюжет «Кризис между Россией и Украиной», который в той или иной форме присутствует на каждой сайте СМИ холдинга. Кроме единой редакционной политики и восприятия конфликта у изданий, входящих в медиахолдинг, имеется общий фотобанк. Все материалы изданий холдинга 14 марта об обстреле Донецка украинским ракетным комплексом «Точка-У» подкреплены одним и тем же видеокадром Фото: Скриншот сайта Так, например, практически все материалы с 14 марта об обстреле Донецка украинским ракетным комплексом «Точка-У» подкреплены одним и тем же видеокадром. При этом в материалах сообщается, что были найдены обломки российской ракеты со ссылкой на представителя киевского военного ведомства Леонида Матюхина. Единая редакционная политика внешне не связанных изданий позволяет использовать одни и те же снимки При этом издания холдинга использует снимки в довольно свободной форме, что подтверждает конфликт URA.RU с La Stampa, которая использовала фотографию агентства для иллюстрации фейка. Кадр не был куплен у агентства и не использовался на сайте итальянской газеты. Это позволило изданию скрыть ложь от тех, кто мог ее опровергнуть, и обмануть собственных читателей. Есть версия, что снимок взяла в печать не только La Stampa, но и печатные издания всего холдинга Фото: Скриншот сайта Итальянский фоторепортер, документалист, писатель Джорджио Бьянки, восемь лет работающий на Донбассе, в беседе с URA.RU отмечал, что европейские СМИ, в том числе итальянские, опираются, в основном, на украинскую пропаганду. «На Западе все происходящее показывают лишь с одной стороны. Люди, которые не принимают то, что говорится, к сожалению, не имеют возможности в полной мере высказывать свое мнение на широкую аудиторию. Для многих итальянцев война здесь началась лишь месяц назад», — отметил он. Общий охват изданий холдинга GEDI Gruppo Editoriale, которые имеют веб-версии, составляет более 200 млн визитов. URA.RU проанализировало самые посещаемые сайты и их материалы. La Repubblica В открытых источниках сообщается, что газета, основанная в Риме, исповедует умеренно левые взгляды и соревнуется за звание самой популярной газеты в государстве с Corriere della Sera. Бумажная версия газеты ежедневно выходит тиражом от 150 до 200 тысяч экземпляров. При этом веб-версия сайта не менее популярна. Так выглядит главная страница La Repubblica 15 апреля. Все главные новости издания посвящены спецоперации РФ на Украине с подачей информации со стороны киевского режима Фото: Скриншот сайта По данным сервиса интернет-аналитики SimilarWeb, в марте у сайта La Repubblica 156,7 млн визитов, что позволило ей занять первое место среди всех итальянских СМИ в сети. Показатель равен сумме визитов веб-версий «Комсомольской правды» (83,5 млн визитов за март) и «Известий» (47,9 млн визитов) вместе взятых. Важно, что население Италии на конец 2021 года составляло 60,6 млн человек, при этом у сайта La Repubblica 156,7 млн визитов. 87% посетителей из Италии, еще по полтора процента аудитории набирается во Франции, США, Швейцарии и Великобритании. Это все страны, чьи правительства вводят антироссийские санкции. SimilarWeb уточняет, что в среднем пользователи проводят на сайте La Repubblica 8:23 минуты и за это время они успевают посмотреть, как минимум три материала. На главной странице сайта в центре стоит сюжет «Украинско-российская война», который обновляется каждый час. В нем формируется вся повестка, посвященная спецоперации на Украине. Правее сюжета на главной странице размещен материал под названием «Анатомия резни», которая рассказывает о «путешествии среди городов-символов российских военных преступлений, переживших ужасы Бучи». Авторами материала являются редактор-координатор из Рима Карло Бонини и журналистка Брунелла Джовара, которая была отправлена в Бучу с украинскими войсками. Сам материал можно прочесть только по подписке. Важно отметить, что Минобороны РФ и президент России Владимир Путин официально опровергали заявления о зверствах российских военных в Буче. В SimilarWeb также указано, что в топе ключевых слов по поиску, который направляет трафик на сайт газеты, указаны «Ucraina» (5,66%), «Russia» (2,4%) и «Russia Ucraina» (1,89%). La Stampa Туринская газета La Stampa является четвертая по тиражу, после Corriere della Sera, «La Repubblica и Il Sole 24 Ore. Ежедневно выходит от 100 до 150 тысяч бумажных копий. При этом у веб-версии издания в марте было 41,3 млн визитов. Для сравнения — у веб-версии российской газеты «Аргументы и факты» в марте было 27,1 млн визитов. Так выглядит главная страница La Stampa 15 апреля. Все главные новости издания посвящены спецоперации РФ на Украине с уклоном на киевский режим Фото: Скриншот сайта По данным SimilarWeb, в среднем пользователи проводят на сайте La Stampa 4:54 минуты и за это время они успевают посмотреть почти три материала. Первый материал с заголовком «Война на Украине, отступление русских» о ситуации на Украине вышел 30 марта. С того момента и до 15 апреля на сайте газеты вышло больше тысячи материалов о ситуации на Украине Сейчас главная страница издания также посвящена спецоперации России на Украине, но она освещается однобоко. Главный сюжет, который постоянно обновляется называется «Атака на Украину». Правее его — материал под названием «Перехватчики, крылатые ракеты, танки, самолеты: так НАТО повышает уровень безопасности и готовится к контрнаступлению». Его можно прочитать только после того, как читатель заплатит за контент — 0,25 евро за неделю в течение трех месяцев или 24 евро за год. В SimilarWeb также указано, что в топе ключевых слов по поиску, который направляет трафик на сайт газеты, указаны «La Stampa» (20,51%), «Ucraina» (3,77%), «Putin» (2,08%) и «Russia Ucraina» (1,63%). Редакция URA.RU готовится подать в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк. Процесс URA.RU против La Stampa будет беспрецедентным. Нам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. Сейчас юристы URA.RU готовят заявление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Крупный медиахолдинг Италии, в который входят десятки газет и три радиостанции, ведет целенаправленную антироссийскую политику. Это стало известно после того, как URA.RU изучило работу газеты La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. Под брендом итальянской газеты, транслировавшей ценности независимой журналистики, работает конгломерат СМИ, составляющий машину проукраинской пропаганды. Ее потребителями стала не только 60-миллионная Италия, но и часть Европы. Итальянское СМИ La Stampa на первой странице газеты от 15 марта ради фейка опубликовало снимок URA.RU с заголовком La carneficina («Резня»). Подпись под фотографией из Донецка: «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск». Бумажная версия издания выходит тиражом в 150 тысяч экземпляров. Издателем итальянской газеты La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, девяти местных газет и трех национальных радиостанций является GEDI Gruppo Editoriale. Окончательно структура холдинга была сформирована в 2020 году, когда компания семьи Аньелли (владельцев автоконцерна Fiat и футбольного клуба «Ювентус») стала контролирующим собственников. Во всех вышеперечисленных изданиях с начала спецоперации России на Украине ежедневно выходят материалы, посвященные «конфликту». Самые популярные издания ежеминутно обновляют сюжет «Кризис между Россией и Украиной», который в той или иной форме присутствует на каждой сайте СМИ холдинга. Кроме единой редакционной политики и восприятия конфликта у изданий, входящих в медиахолдинг, имеется общий фотобанк. Так, например, практически все материалы с 14 марта об обстреле Донецка украинским ракетным комплексом «Точка-У» подкреплены одним и тем же видеокадром. При этом в материалах сообщается, что были найдены обломки российской ракеты со ссылкой на представителя киевского военного ведомства Леонида Матюхина. При этом издания холдинга использует снимки в довольно свободной форме, что подтверждает конфликт URA.RU с La Stampa, которая использовала фотографию агентства для иллюстрации фейка. Кадр не был куплен у агентства и не использовался на сайте итальянской газеты. Это позволило изданию скрыть ложь от тех, кто мог ее опровергнуть, и обмануть собственных читателей. Итальянский фоторепортер, документалист, писатель Джорджио Бьянки, восемь лет работающий на Донбассе, в беседе с URA.RU отмечал, что европейские СМИ, в том числе итальянские, опираются, в основном, на украинскую пропаганду. «На Западе все происходящее показывают лишь с одной стороны. Люди, которые не принимают то, что говорится, к сожалению, не имеют возможности в полной мере высказывать свое мнение на широкую аудиторию. Для многих итальянцев война здесь началась лишь месяц назад», — отметил он. Общий охват изданий холдинга GEDI Gruppo Editoriale, которые имеют веб-версии, составляет более 200 млн визитов. URA.RU проанализировало самые посещаемые сайты и их материалы. La Repubblica В открытых источниках сообщается, что газета, основанная в Риме, исповедует умеренно левые взгляды и соревнуется за звание самой популярной газеты в государстве с Corriere della Sera. Бумажная версия газеты ежедневно выходит тиражом от 150 до 200 тысяч экземпляров. При этом веб-версия сайта не менее популярна. По данным сервиса интернет-аналитики SimilarWeb, в марте у сайта La Repubblica 156,7 млн визитов, что позволило ей занять первое место среди всех итальянских СМИ в сети. Показатель равен сумме визитов веб-версий «Комсомольской правды» (83,5 млн визитов за март) и «Известий» (47,9 млн визитов) вместе взятых. Важно, что население Италии на конец 2021 года составляло 60,6 млн человек, при этом у сайта La Repubblica 156,7 млн визитов. 87% посетителей из Италии, еще по полтора процента аудитории набирается во Франции, США, Швейцарии и Великобритании. Это все страны, чьи правительства вводят антироссийские санкции. SimilarWeb уточняет, что в среднем пользователи проводят на сайте La Repubblica 8:23 минуты и за это время они успевают посмотреть, как минимум три материала. На главной странице сайта в центре стоит сюжет «Украинско-российская война», который обновляется каждый час. В нем формируется вся повестка, посвященная спецоперации на Украине. Правее сюжета на главной странице размещен материал под названием «Анатомия резни», которая рассказывает о «путешествии среди городов-символов российских военных преступлений, переживших ужасы Бучи». Авторами материала являются редактор-координатор из Рима Карло Бонини и журналистка Брунелла Джовара, которая была отправлена в Бучу с украинскими войсками. Сам материал можно прочесть только по подписке. Важно отметить, что Минобороны РФ и президент России Владимир Путин официально опровергали заявления о зверствах российских военных в Буче. В SimilarWeb также указано, что в топе ключевых слов по поиску, который направляет трафик на сайт газеты, указаны «Ucraina» (5,66%), «Russia» (2,4%) и «Russia Ucraina» (1,89%). La Stampa Туринская газета La Stampa является четвертая по тиражу, после Corriere della Sera, «La Repubblica и Il Sole 24 Ore. Ежедневно выходит от 100 до 150 тысяч бумажных копий. При этом у веб-версии издания в марте было 41,3 млн визитов. Для сравнения — у веб-версии российской газеты «Аргументы и факты» в марте было 27,1 млн визитов. По данным SimilarWeb, в среднем пользователи проводят на сайте La Stampa 4:54 минуты и за это время они успевают посмотреть почти три материала. Первый материал с заголовком «Война на Украине, отступление русских» о ситуации на Украине вышел 30 марта. С того момента и до 15 апреля на сайте газеты вышло больше тысячи материалов о ситуации на Украине Сейчас главная страница издания также посвящена спецоперации России на Украине, но она освещается однобоко. Главный сюжет, который постоянно обновляется называется «Атака на Украину». Правее его — материал под названием «Перехватчики, крылатые ракеты, танки, самолеты: так НАТО повышает уровень безопасности и готовится к контрнаступлению». Его можно прочитать только после того, как читатель заплатит за контент — 0,25 евро за неделю в течение трех месяцев или 24 евро за год. В SimilarWeb также указано, что в топе ключевых слов по поиску, который направляет трафик на сайт газеты, указаны «La Stampa» (20,51%), «Ucraina» (3,77%), «Putin» (2,08%) и «Russia Ucraina» (1,63%). Редакция URA.RU готовится подать в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк. Процесс URA.RU против La Stampa будет беспрецедентным. Нам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. Сейчас юристы URA.RU готовят заявление.