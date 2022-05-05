Путин представил новое оружие в информационной войне с Западом

Эксперимент по его внедрению велся год

05 мая 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин представил мощное оружие в информационной борьбе с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, как Россия будет противостоять Западу в информационной войне. Средством защиты жителей страны от фейков и искажения исторической правды станет общество «Знание», с руководителем которого Максимом Древалем глава государства встретился 5 мая, комментируют URA.RU эксперты. Просветительские проекты станут для властей мощным оружием в борьбе за умы россиян, считают политологи. Перезагрузка российского общества «Знание» началась в апреле 2021 года, когда президент объявил об этом в своем ежегодном послании. «Вы сами довольны результатами работы за год?» — сходу спросил Путин гендиректора организации Древаля 5 мая. За один год увлечь просветительскими проектами общества «Знание» удалось около 40 миллионов человек, сообщил руководитель организации Максим Древаль Фото: kremlin.ru Собеседник не смог скрыть эмоций: превышены оказались даже «самые смелые ожидания». «Мы знали, что есть запрос, но не представляли, что за год сможем охватить более 40 миллионов человек. И, знаете, такой непростой развивающий контент про науку, технологии, про историю нашей страны, культуру, географию… собрал 400 миллионов просмотров», — сообщил Древаль. Путин заметил, что просветительская ниша оказалась свободна. И общество «Знание» смогло ее занять. Президент пообещал, что, если позволит рабочий график, он поучаствует в марафоне «Знания», который пройдет 17—19 мая, и снова проведет открытый урок. Сегодня больше всего россиян интересуют тема новых возможностей, история страны, технологии, сообщил Древаль. В проектах «Знания» активно участвует молодежь, специально для которой прорабатываются новые форматы, позволяющие увлечь. «В качестве эксперимента мы провели квиз, викторину в режиме онлайн на всю страну. Она стала крупнейшей в истории России, даже попала в книгу рекордов», — поделился Древаль. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году провел открытый урок для школьников, пообещал повторить, если позволит рабочий график Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отдельное внимание в «Знании» уделяют команде лекторов, рассказал глава организации. Сначала их было 300 человек, а сегодня — более 8 тысяч. По словам Древаля, в этом году число лекторов планируется увеличить 15 тысяч. Специально для них проводится отдельный конкурс, по итогам которого финалисты и победители получают гранты, инструменты для создания и продвижения просветительского контента. «Мы видим очень много талантливых просветителей, которые хотят не только делиться знаниями и выступать, но и в том числе создавать контент, который распространялся бы в интернете на большую аудиторию. Сейчас это особенно важно, когда так много фейков, когда много низкокачественной информации», — отметил руководитель «Знания». Президент согласился, что обществу нужна качественная и правдивая информация. «Объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано. Одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую», — заметил Путин. В современных условиях, когда не только проходит спецоперация на Украине, но Россия ведет еще и информационную войну с Западом, «идет битва за мозги», объясняет политолог Дмитрий Нечаев. «Люди обладают различными каналами получения информации — соцсети, СМИ, другие источники. Но при наличии объективной или необъективной информации, фейков, при наличии разных точек зрения на ключевые вопросы, людям необходимо объяснять. Если государство будет работать через свои институты, ему не будут сильно доверять. Поэтому общество „Знание“ взяло на себя миссию политического просвещения», — пояснил URA.RU Нечаев. С обществом «Знание» работают лекторы, авторитет которых признан не только в России, но и в мире (на фото — кардиохирург Лео Бокерия) Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам эксперта, через общество «Знание» государство «может формировать определенные группы [из числа интеллектуальной элиты], которые лояльны и которые могут проводить политическое просвещение». «И это даст большой эффект, потому что люди, как правило, воспринимают информацию от того источника, которому они доверяют. А есть интеллектуалы, которые могут блистательно проводить лекции. У государства появляется шанс поддерживать этих интеллектуалов», — отметил политолог. Проекты «Знания» позволят увести россиян от Википедии, где получить информацию можно гораздо быстрее, но ее качество, о чем говорил президент, — большой вопрос, отметил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. Реальные знания и понимание мира могут дать скорее живое общение, встречи с лекторами и новые коммуникационные площадки, считает политолог. В России для многих обучение заканчивается с окончанием вуза, а общество «Знание» призвано продлить этот процесс на всю жизнь, отметил политолог Алексей Куртов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU К новым знаниям стремится, как правило, самая активная часть общества, поэтому государству важно увлечь этих людей. Для этого и используется механизм общества «Знание» и лекторов, пояснил URA.RU вице-президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Алексей Куртов. «В России люди заканчивают образовываться после окончания вуза. Системной добычи знаний не наблюдается, и это неверно: во всех странах, где активно развивается экономика, промышленность — везде люди учатся до 55-60 лет. Общество „Знание“ позволяет получать человеку важную для жизни и для понимания жизни информацию», — добавил эксперт. 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Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, как Россия будет противостоять Западу в информационной войне. Средством защиты жителей страны от фейков и искажения исторической правды станет общество «Знание», с руководителем которого Максимом Древалем глава государства встретился 5 мая, комментируют URA.RU эксперты. Просветительские проекты станут для властей мощным оружием в борьбе за умы россиян, считают политологи. Перезагрузка российского общества «Знание» началась в апреле 2021 года, когда президент объявил об этом в своем ежегодном послании. «Вы сами довольны результатами работы за год?» — сходу спросил Путин гендиректора организации Древаля 5 мая. Собеседник не смог скрыть эмоций: превышены оказались даже «самые смелые ожидания». «Мы знали, что есть запрос, но не представляли, что за год сможем охватить более 40 миллионов человек. И, знаете, такой непростой развивающий контент про науку, технологии, про историю нашей страны, культуру, географию… собрал 400 миллионов просмотров», — сообщил Древаль. Путин заметил, что просветительская ниша оказалась свободна. И общество «Знание» смогло ее занять. Президент пообещал, что, если позволит рабочий график, он поучаствует в марафоне «Знания», который пройдет 17—19 мая, и снова проведет открытый урок. Сегодня больше всего россиян интересуют тема новых возможностей, история страны, технологии, сообщил Древаль. В проектах «Знания» активно участвует молодежь, специально для которой прорабатываются новые форматы, позволяющие увлечь. «В качестве эксперимента мы провели квиз, викторину в режиме онлайн на всю страну. Она стала крупнейшей в истории России, даже попала в книгу рекордов», — поделился Древаль. Отдельное внимание в «Знании» уделяют команде лекторов, рассказал глава организации. Сначала их было 300 человек, а сегодня — более 8 тысяч. По словам Древаля, в этом году число лекторов планируется увеличить 15 тысяч. Специально для них проводится отдельный конкурс, по итогам которого финалисты и победители получают гранты, инструменты для создания и продвижения просветительского контента. «Мы видим очень много талантливых просветителей, которые хотят не только делиться знаниями и выступать, но и в том числе создавать контент, который распространялся бы в интернете на большую аудиторию. Сейчас это особенно важно, когда так много фейков, когда много низкокачественной информации», — отметил руководитель «Знания». Президент согласился, что обществу нужна качественная и правдивая информация. «Объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано. Одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую», — заметил Путин. В современных условиях, когда не только проходит спецоперация на Украине, но Россия ведет еще и информационную войну с Западом, «идет битва за мозги», объясняет политолог Дмитрий Нечаев. «Люди обладают различными каналами получения информации — соцсети, СМИ, другие источники. Но при наличии объективной или необъективной информации, фейков, при наличии разных точек зрения на ключевые вопросы, людям необходимо объяснять. Если государство будет работать через свои институты, ему не будут сильно доверять. Поэтому общество „Знание“ взяло на себя миссию политического просвещения», — пояснил URA.RU Нечаев. По словам эксперта, через общество «Знание» государство «может формировать определенные группы [из числа интеллектуальной элиты], которые лояльны и которые могут проводить политическое просвещение». «И это даст большой эффект, потому что люди, как правило, воспринимают информацию от того источника, которому они доверяют. А есть интеллектуалы, которые могут блистательно проводить лекции. У государства появляется шанс поддерживать этих интеллектуалов», — отметил политолог. Проекты «Знания» позволят увести россиян от Википедии, где получить информацию можно гораздо быстрее, но ее качество, о чем говорил президент, — большой вопрос, отметил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. Реальные знания и понимание мира могут дать скорее живое общение, встречи с лекторами и новые коммуникационные площадки, считает политолог. К новым знаниям стремится, как правило, самая активная часть общества, поэтому государству важно увлечь этих людей. Для этого и используется механизм общества «Знание» и лекторов, пояснил URA.RU вице-президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Алексей Куртов. «В России люди заканчивают образовываться после окончания вуза. Системной добычи знаний не наблюдается, и это неверно: во всех странах, где активно развивается экономика, промышленность — везде люди учатся до 55-60 лет. Общество „Знание“ позволяет получать человеку важную для жизни и для понимания жизни информацию», — добавил эксперт.