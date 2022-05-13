Мишустин показал, какой будет жизнь россиян под санкциями Запада

Для этого он изменил задачи правительства

13 мая 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал три ключевые задачи для правительства в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти показали, что несмотря на санкционное давление Запада, намерены сохранить уровень жизни россиян. На совещании о ходе исполнения федерального бюджета 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал три главные задачи для чиновников всех уровней: сохранение рабочих мест, стабильности цен и поддержка нуждающихся. Эксперты объяснили URA.RU, что корректировка бюджетной политики с акцентом на помощь людям поддержит не только россиян, но и экономику страны в целом. Стабильность в сфере бюджетной политики важна для адаптации экономики к жизни в условиях санкций, заявил в начале совещания Мишустин. «В 2022 году главными задачами станут сохранение рабочих мест и поддержка наиболее уязвимых категорий населения, а также обеспечение финансовой и ценовой стабильности. На них ориентированы все механизмы нашей экономической политики», — уточнил премьер. Обеспечение стабильности цен стало обозначено одним из основных направлений работы правительства РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нынешнюю политику правительства Мишустин сравнил с действиями во времена пандемии коронавируса. Он охарактеризовал ее, как «ответственную и сбалансированную». «За первые четыре месяца доходы бюджета существенно выросли. В основном это произошло за счет резкого роста нефтегазовых поступлений. Такая динамика позволила увеличить резервный фонд, который будет использован для поддержки жителей и экономики», — сказал глава правительства. Правительство должно продолжать вести ответственную бюджетную политику, подчеркивает Михаил Мишустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам Мишустина, западные страны будут искать новые способы давления на Россию, и «надо быть готовыми к любому развитию ситуации». «Прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику. Важно точно и качественно таргетировать наши программы и расходы, соблюдать баланс между мерами помощи и финансовой, ценовой стабильностью», — добавил премьер. Российская экономика адаптируется к жизни в условиях санкций, уверен Мишустин. А грамотная бюджетная политика станет основой для развития экономики в будущем. Направления работы правительства определены с учетом рисков, которые могут возникнуть в этих трех сферах, считают эксперты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Мишустин обозначил три направления работы, потому что по ним есть определенные риски, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «В числе рисков, которые могут реализоваться — рост безработицы и изменение цен, например, из-за нарушения логистических цепочек. Инфляция, напряженность на рынке труда могут привести к тому, что в зоне внимания окажутся нуждающиеся категории населения. Поэтому на них будут предусмотрены дополнительные расходы федерального бюджета», — говорит собеседник. Правительство поставило во главу занятость, реальные доходы населения и финансовую поддержку экономики, поскольку это макроэкономические вещи, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Экономический смысл жизни людей — это доход и занятость. В первую очередь, надо помочь людям, а они сами создадут экономику. Каким будет уровень и качество жизни людей, такой и будет экономика», — уточнил Остапкович. Статья по теме Власти вывели пенсионеров, семьи с детьми, медиков из-под санкций Российские власти в условиях внешнего давления скорректировали бюджетную политику, чтобы не допустить сползания в высокий дефицит, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Изменения в геополитике потребовали пересмотра бюджетной политики. Правительство сохранило прежний курс, откорректировав его с учетом кризисных моментов», — пояснил он. Задачи правительства РФ сформулированы с учетом интересов россиян и сохранения экономического суверенитета страны, гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Санкции касаются всего, не только экономики. В этом ключе и федеральная, и региональная власти уделяют много внимания социальной сфере. Для принятия решений о поддержке населения есть ресурсы и политическая воля», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Власти показали, что несмотря на санкционное давление Запада, намерены сохранить уровень жизни россиян. На совещании о ходе исполнения федерального бюджета 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал три главные задачи для чиновников всех уровней: сохранение рабочих мест, стабильности цен и поддержка нуждающихся. Эксперты объяснили URA.RU, что корректировка бюджетной политики с акцентом на помощь людям поддержит не только россиян, но и экономику страны в целом. Стабильность в сфере бюджетной политики важна для адаптации экономики к жизни в условиях санкций, заявил в начале совещания Мишустин. «В 2022 году главными задачами станут сохранение рабочих мест и поддержка наиболее уязвимых категорий населения, а также обеспечение финансовой и ценовой стабильности. На них ориентированы все механизмы нашей экономической политики», — уточнил премьер. Нынешнюю политику правительства Мишустин сравнил с действиями во времена пандемии коронавируса. Он охарактеризовал ее, как «ответственную и сбалансированную». «За первые четыре месяца доходы бюджета существенно выросли. В основном это произошло за счет резкого роста нефтегазовых поступлений. Такая динамика позволила увеличить резервный фонд, который будет использован для поддержки жителей и экономики», — сказал глава правительства. По словам Мишустина, западные страны будут искать новые способы давления на Россию, и «надо быть готовыми к любому развитию ситуации». «Прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику. Важно точно и качественно таргетировать наши программы и расходы, соблюдать баланс между мерами помощи и финансовой, ценовой стабильностью», — добавил премьер. Российская экономика адаптируется к жизни в условиях санкций, уверен Мишустин. А грамотная бюджетная политика станет основой для развития экономики в будущем. Мишустин обозначил три направления работы, потому что по ним есть определенные риски, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «В числе рисков, которые могут реализоваться — рост безработицы и изменение цен, например, из-за нарушения логистических цепочек. Инфляция, напряженность на рынке труда могут привести к тому, что в зоне внимания окажутся нуждающиеся категории населения. Поэтому на них будут предусмотрены дополнительные расходы федерального бюджета», — говорит собеседник. Правительство поставило во главу занятость, реальные доходы населения и финансовую поддержку экономики, поскольку это макроэкономические вещи, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Экономический смысл жизни людей — это доход и занятость. В первую очередь, надо помочь людям, а они сами создадут экономику. Каким будет уровень и качество жизни людей, такой и будет экономика», — уточнил Остапкович. Российские власти в условиях внешнего давления скорректировали бюджетную политику, чтобы не допустить сползания в высокий дефицит, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Изменения в геополитике потребовали пересмотра бюджетной политики. Правительство сохранило прежний курс, откорректировав его с учетом кризисных моментов», — пояснил он. Задачи правительства РФ сформулированы с учетом интересов россиян и сохранения экономического суверенитета страны, гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Санкции касаются всего, не только экономики. В этом ключе и федеральная, и региональная власти уделяют много внимания социальной сфере. Для принятия решений о поддержке населения есть ресурсы и политическая воля», — резюмировал эксперт.