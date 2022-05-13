Мишустин показал, какой будет жизнь россиян под санкциями Запада

Власти показали, что несмотря на санкционное давление Запада, намерены сохранить уровень жизни россиян. На совещании о ходе исполнения федерального бюджета 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал три главные задачи для чиновников всех уровней: сохранение рабочих мест,стабильности цен и поддержка нуждающихся. Эксперты объяснили URA.RU, что корректировка бюджетной политики с акцентом на помощь людям поддержит не только россиян, но и экономику страны в целом.
Стабильность в сфере бюджетной политики важна для адаптации экономики к жизни в условиях санкций, заявил в начале совещания Мишустин. «В 2022 году главными задачами станут сохранение рабочих мест и поддержка наиболее уязвимых категорий населения, а также обеспечение финансовой и ценовой стабильности. На них ориентированы все механизмы нашей экономической политики», — уточнил премьер.
Обеспечение стабильности цен стало обозначено одним из основных направлений работы правительства РФ
Нынешнюю политику правительства Мишустин сравнил с действиями во времена пандемии коронавируса. Он охарактеризовал ее, как «ответственную и сбалансированную».
«За первые четыре месяца доходы бюджета существенно выросли. В основном это произошло за счет резкого роста нефтегазовых поступлений. Такая динамика позволила увеличить резервный фонд, который будет использован для поддержки жителей и экономики», — сказал глава правительства.
Правительство должно продолжать вести ответственную бюджетную политику, подчеркивает Михаил Мишустин
По словам Мишустина, западные страны будут искать новые способы давления на Россию, и «надо быть готовыми к любому развитию ситуации». «Прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику. Важно точно и качественно таргетировать наши программы и расходы, соблюдать баланс между мерами помощи и финансовой, ценовой стабильностью», — добавил премьер.
Российская экономика адаптируется к жизни в условиях санкций, уверен Мишустин. А грамотная бюджетная политика станет основой для развития экономики в будущем.
Направления работы правительства определены с учетом рисков, которые могут возникнуть в этих трех сферах, считают эксперты
Мишустин обозначил три направления работы, потому что по ним есть определенные риски, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «В числе рисков, которые могут реализоваться — рост безработицы и изменение цен, например, из-за нарушения логистических цепочек. Инфляция, напряженность на рынке труда могут привести к тому, что в зоне внимания окажутся нуждающиеся категории населения. Поэтому на них будут предусмотрены дополнительные расходы федерального бюджета», — говорит собеседник.
Правительство поставило во главу занятость, реальные доходы населения и финансовую поддержку экономики, поскольку это макроэкономические вещи, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Экономический смысл жизни людей — это доход и занятость.
В первую очередь, надо помочь людям, а они сами создадут экономику. Каким будет уровень и качество жизни людей, такой и будет экономика», — уточнил Остапкович.
Российские власти в условиях внешнего давления скорректировали бюджетную политику, чтобы не допустить сползания в высокий дефицит, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Изменения в геополитике потребовали пересмотра бюджетной политики. Правительство сохранило прежний курс, откорректировав его с учетом кризисных моментов», — пояснил он.
Задачи правительства РФ сформулированы с учетом интересов россиян и сохранения экономического суверенитета страны, гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Санкции касаются всего, не только экономики. В этом ключе и федеральная, и региональная власти уделяют много внимания социальной сфере. Для принятия решений о поддержке населения есть ресурсы и политическая воля», — резюмировал эксперт.
Власти показали, что несмотря на санкционное давление Запада, намерены сохранить уровень жизни россиян. На совещании о ходе исполнения федерального бюджета 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал три главные задачи для чиновников всех уровней: сохранение рабочих мест, стабильности цен и поддержка нуждающихся. Эксперты объяснили URA.RU, что корректировка бюджетной политики с акцентом на помощь людям поддержит не только россиян, но и экономику страны в целом. Стабильность в сфере бюджетной политики важна для адаптации экономики к жизни в условиях санкций, заявил в начале совещания Мишустин. «В 2022 году главными задачами станут сохранение рабочих мест и поддержка наиболее уязвимых категорий населения, а также обеспечение финансовой и ценовой стабильности. На них ориентированы все механизмы нашей экономической политики», — уточнил премьер. Нынешнюю политику правительства Мишустин сравнил с действиями во времена пандемии коронавируса. Он охарактеризовал ее, как «ответственную и сбалансированную». «За первые четыре месяца доходы бюджета существенно выросли. В основном это произошло за счет резкого роста нефтегазовых поступлений. Такая динамика позволила увеличить резервный фонд, который будет использован для поддержки жителей и экономики», — сказал глава правительства. По словам Мишустина, западные страны будут искать новые способы давления на Россию, и «надо быть готовыми к любому развитию ситуации». «Прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику. Важно точно и качественно таргетировать наши программы и расходы, соблюдать баланс между мерами помощи и финансовой, ценовой стабильностью», — добавил премьер. Российская экономика адаптируется к жизни в условиях санкций, уверен Мишустин. А грамотная бюджетная политика станет основой для развития экономики в будущем. Мишустин обозначил три направления работы, потому что по ним есть определенные риски, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «В числе рисков, которые могут реализоваться — рост безработицы и изменение цен, например, из-за нарушения логистических цепочек. Инфляция, напряженность на рынке труда могут привести к тому, что в зоне внимания окажутся нуждающиеся категории населения. Поэтому на них будут предусмотрены дополнительные расходы федерального бюджета», — говорит собеседник. Правительство поставило во главу занятость, реальные доходы населения и финансовую поддержку экономики, поскольку это макроэкономические вещи, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Экономический смысл жизни людей — это доход и занятость. В первую очередь, надо помочь людям, а они сами создадут экономику. Каким будет уровень и качество жизни людей, такой и будет экономика», — уточнил Остапкович. Российские власти в условиях внешнего давления скорректировали бюджетную политику, чтобы не допустить сползания в высокий дефицит, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Изменения в геополитике потребовали пересмотра бюджетной политики. Правительство сохранило прежний курс, откорректировав его с учетом кризисных моментов», — пояснил он. Задачи правительства РФ сформулированы с учетом интересов россиян и сохранения экономического суверенитета страны, гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Санкции касаются всего, не только экономики. В этом ключе и федеральная, и региональная власти уделяют много внимания социальной сфере. Для принятия решений о поддержке населения есть ресурсы и политическая воля», — резюмировал эксперт.