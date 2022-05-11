Власти вывели пенсионеров, семьи с детьми, медиков из-под санкций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о страте выплат новых социальных пособий, дополнительной финансовой поддержке трех Фондов и медиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Российские власти продемонстрировали, что ситуация в стране остается стабильной, несмотря на санкционную войну, объявленную Западом. На заседании правительства РФ 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойные выплаты людям пенсий и пособий, в том числе новую выплату для семей с детьми. Эксперты объяснили URA.RU, что социальная сфера является стратегически важной в условиях сложной экономики и беспрецедентного внешнеполитического давления.

В начале заседания Мишустин объявил о начале выплат нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. «Уже поступило свыше 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей. Средства станут доставляться „Почтой России“ или перечисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал госуслуг, многофункциональные центры или Пенсионный фонд. В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май», — уточнил премьер.

Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитывается исходя из ситуации в конкретной семье, уточнил Михаил Мишустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам Мишустина, пособие рассчитывается исходя из ситуации в конкретной семье. В среднем размер помощи составит от 6 тысяч до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. «Прошу Татьяну Голикову [вице-премьер РФ] и Антона Котякова [министр труда и соцзащиты РФ] лично контролировать, как организовано предоставление такой поддержки. Все должно быть быстро и удобно для людей. Максут Игоревич [Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ], пожалуйста, повнимательнее смотрите, чтобы при отправке заявлений через портал госуслуг не было сбоев», — поручил глава правительства РФ.

Правительство выделит почти 1,7 трлн рублей Фонду обязательного медицинского страхования, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования из-за того, что предприятиям дали отсрочку на уплату страховых взносов, уточнил Мишустин. «Это позволит обеспечить их устойчивость, продолжить бесперебойное предоставление людям пенсий и пособий, оказание бесплатной медпомощи. Все обязательства государства перед гражданами и дальше должны выполняться в полном объеме», — акцентировал внимание премьер.

Правительство РФ направит дополнительные средства на единовременные выплаты медикам, заразившимся коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские власти также продолжат поддерживать врачей, борющихся с коронавирусом. Правительство решило дополнительно выделить более 10,5 млрд рублей на единовременные выплаты медикам, заразившимся COVID-19. «Важно, чтобы эти средства выплачивались своевременно», — заключил глава правительства.

Поручение Мишустина об обеспечении бесперебойных выплат и пенсий — сигнал жителям о том, что внешняя политика не влияет на внутренние планы и выполнение властями социальных обязательств, отмечает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Это сигнал жителям страны о том, что внутренняя политика продолжается в том же ключе, что и было планово намечено, чтобы не волновались по поводу влияния внешнеполитического контура на внутренний.

Что правительство знает, что делает, назначая новые выплаты и выделяя дополнительные средства для помощи отдельным категориям населения. Это делается для того, чтобы люди жили спокойно», — уточнил политолог.

Поручение главы правительства дано не случайно — это попытка пресечь слухи о возможных перебоях в выплатах пенсий и пособий, которые вызывают беспокойство у жителей, считает социальный психолог Алексей Рощин. «Внешнеполитическая ситуация напряженная и выдержать вдобавок социальные проблемы будет сложно. Российские власти пытаются сделать все, чтобы поводы для волнения в корне пресечь. В этой связи дошло до заявления о том, что пенсии и пособия будут выплачиваться вовремя», — полагает собеседник.

На символическом уровне поручения главы правительства — это подтверждение устойчивости экономики и стабильности в управлении страной, уверен гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Поддержка семей с детьми, незащищенных слоев населения — это безусловный приоритет во внутренней политике России. Социальная сфера считается стратегически важной в условиях сложной экономики и беспрецедентного внешнеполитического давления», — резюмировал эксперт.

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