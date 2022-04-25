Правительство страхует россиян от нового роста цен

Для этого Мишустин даст аграриям больше прав и денег

25 апреля 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержит аграриев деньгами Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ представило план по сдерживанию цен на овощи на российском рынке. Для этого кабмин расширяет господдержку производителей так называемого борщевого набора. Об этом решении объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 25 апреля. Включение огородников и владельцев небольших ферм в товарные цепочки позволит не только стабилизировать цены, но и минимизировать сезонную зависимость от импорта, объяснили эксперты URA.RU. Россия обеспечивает себя овощами на 87% и наращивает производство. Однако правительство обеспокоено ростом цен и решило продолжать поддерживать аграриев деньгами, заявил Мишустин. «Продовольственная самодостаточность является нашим конкурентным преимуществом, и оно должно работать в интересах наших граждан. Чтобы помочь агробизнесу, правительство корректирует правила предоставления субсидий регионам. На государственную поддержку может рассчитывать не только малый и средний бизнес, но и владельцы личных подсобных хозяйств», — сообщил премьер. В состав борщевого набора входят картофель, капуста, лук, свекла, морковь и чеснок Фото: Александр Мамаев © URA.RU Частично компенсировать свои расходы за счет субсидий от государства смогут производители овощей, которые внедряют агротехнологии — как в открытом грунте, так и в теплицах. Обновленные правила начнут действовать с 2023 года, и у сельхозпроизводителей будет время подготовиться, отметил Мишустин. Новые возможности появятся и у агробизнеса, который строит или модернизирует хранилища для овощей. «Цены на материалы и оборудование выросли, что осложняет завершение работы в срок. Поэтому повысим уровень возмещения их затрат на эти цели — до 25% фактической стоимости», — сообщил он. В кабмине ожидают, что эффект от новых мер поддержки производителей овощей смогут ощутить и остальные россияне. «Принятые правительством решения не только помогут аграриям увеличить производство, но и обеспечат российским потребителям широкий выбор качественных продуктов по доступным ценам. В том числе — все необходимое для так называемого борщевого набора, куда входят наиболее востребованные покупателями овощи [картофель, свекла, морковь, капуста]», — рассчитывает Мишустин. Правительство стремится нарастить производство овощей внутри страны Фото: Александр Мамаев © URA.RU У малых и средних агропредприятий в России огромный потенциал, поэтому в правительстве хотят наводнить рынок фермерскими овощами, заявил URA.RU доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. По его словам, то, что кабмин стимулирует применение агротехнологий (строительство теплиц и парников, использование удобрений и т. д.), «позволяет сделать производство товарным». «Вместе с фермерами огородники способны выдать на рынок колоссальное количество овощей из борщевого набора, о котором говорит Мишустин. Но все это надо до продажи где-то собирать и хранить, поэтому правительство помогает строить овощехранилища. Сегодня сотни тысяч огородников выращивают еду для себя, но могли бы продавать излишки. Это принесло бы им дополнительный доход и резко повысило бы конкуренцию на рынке: повлияло бы на цены и сделало бы ценовой сговор невозможным», — пояснил эксперт. Власть поощряет аграриев выдавать больше товара на рынок Фото: Илья Московец © URA.RU Власть поощряет аграриев выдавать больше товара на рынок, и вместе с другими мерами это положительно скажется на доступности овощей, подтвердил в беседе с URA.RU экономист Михаил Беляев. «Цены на овощи и любые другие товары растут при ограничении поставок. Чтобы этого не происходило, поставки нужно увеличить. Именно на это и направлены новые меры. Однако конечную цену покупателю выставляет не фермер, а розничный продавец. Для работы с ним у правительства тоже есть инструмент — Федеральная антимонопольная служба. Для ограничения роста цен государство проводит работу как с производителями, так и с продавцами», — отметил Беляев. Статья по теме Мишустин применил опыт крымских санкций, чтобы избежать роста цен Правительство стремится нарастить производство овощей внутри страны и обеспечить их длительное хранение, чтобы снизить влияние сезонного фактора на ценообразование, считает депутат Госдумы РФ Сергей Лисовский. «У нас есть проблема потерь при хранении овощей. Весной, когда старый урожай уже съели, а нового еще нет, недостаток покрывался за счет импорта из Европы, Израиля и Северной Африки. Но сейчас, даже если нам иностранцы и хотят поставлять, из-за проблем с логистикой сделать это очень сложно. Поэтому правительство прилагает усилия, чтобы увеличить предложение», — резюмировал парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство РФ представило план по сдерживанию цен на овощи на российском рынке. Для этого кабмин расширяет господдержку производителей так называемого борщевого набора. Об этом решении объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 25 апреля. Включение огородников и владельцев небольших ферм в товарные цепочки позволит не только стабилизировать цены, но и минимизировать сезонную зависимость от импорта, объяснили эксперты URA.RU. Россия обеспечивает себя овощами на 87% и наращивает производство. Однако правительство обеспокоено ростом цен и решило продолжать поддерживать аграриев деньгами, заявил Мишустин. «Продовольственная самодостаточность является нашим конкурентным преимуществом, и оно должно работать в интересах наших граждан. Чтобы помочь агробизнесу, правительство корректирует правила предоставления субсидий регионам. На государственную поддержку может рассчитывать не только малый и средний бизнес, но и владельцы личных подсобных хозяйств», — сообщил премьер. Частично компенсировать свои расходы за счет субсидий от государства смогут производители овощей, которые внедряют агротехнологии — как в открытом грунте, так и в теплицах. Обновленные правила начнут действовать с 2023 года, и у сельхозпроизводителей будет время подготовиться, отметил Мишустин. Новые возможности появятся и у агробизнеса, который строит или модернизирует хранилища для овощей. «Цены на материалы и оборудование выросли, что осложняет завершение работы в срок. Поэтому повысим уровень возмещения их затрат на эти цели — до 25% фактической стоимости», — сообщил он. В кабмине ожидают, что эффект от новых мер поддержки производителей овощей смогут ощутить и остальные россияне. «Принятые правительством решения не только помогут аграриям увеличить производство, но и обеспечат российским потребителям широкий выбор качественных продуктов по доступным ценам. В том числе — все необходимое для так называемого борщевого набора, куда входят наиболее востребованные покупателями овощи [картофель, свекла, морковь, капуста]», — рассчитывает Мишустин. У малых и средних агропредприятий в России огромный потенциал, поэтому в правительстве хотят наводнить рынок фермерскими овощами, заявил URA.RU доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. По его словам, то, что кабмин стимулирует применение агротехнологий (строительство теплиц и парников, использование удобрений и т. д.), «позволяет сделать производство товарным». «Вместе с фермерами огородники способны выдать на рынок колоссальное количество овощей из борщевого набора, о котором говорит Мишустин. Но все это надо до продажи где-то собирать и хранить, поэтому правительство помогает строить овощехранилища. Сегодня сотни тысяч огородников выращивают еду для себя, но могли бы продавать излишки. Это принесло бы им дополнительный доход и резко повысило бы конкуренцию на рынке: повлияло бы на цены и сделало бы ценовой сговор невозможным», — пояснил эксперт. Власть поощряет аграриев выдавать больше товара на рынок, и вместе с другими мерами это положительно скажется на доступности овощей, подтвердил в беседе с URA.RU экономист Михаил Беляев. «Цены на овощи и любые другие товары растут при ограничении поставок. Чтобы этого не происходило, поставки нужно увеличить. Именно на это и направлены новые меры. Однако конечную цену покупателю выставляет не фермер, а розничный продавец. Для работы с ним у правительства тоже есть инструмент — Федеральная антимонопольная служба. Для ограничения роста цен государство проводит работу как с производителями, так и с продавцами», — отметил Беляев. Правительство стремится нарастить производство овощей внутри страны и обеспечить их длительное хранение, чтобы снизить влияние сезонного фактора на ценообразование, считает депутат Госдумы РФ Сергей Лисовский. «У нас есть проблема потерь при хранении овощей. Весной, когда старый урожай уже съели, а нового еще нет, недостаток покрывался за счет импорта из Европы, Израиля и Северной Африки. Но сейчас, даже если нам иностранцы и хотят поставлять, из-за проблем с логистикой сделать это очень сложно. Поэтому правительство прилагает усилия, чтобы увеличить предложение», — резюмировал парламентарий.