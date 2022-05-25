Власти Екатеринбурга пошли напролом в войне с ушлым бизнесменом

Но красивую кампанию, начатую мэром, портит мелкая интрига главы района

25 мая 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Интересы чиновников в споре с бизнесменами защищает юридически подкованный Евгений Брекоткин, которого называют бывшим сотрудником МВД Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Екатеринбурга дерзко ответили на попытку фирмы «Экспоинт» открыть скандальную автомойку в центре Сортировки. Руководство города считает ее незаконной. И от того, чем завершится громкий конфликт, во многом зависит исход борьбы с коммерсантами-нелегалами, объявленной мэром Алексеем Орловым. Ситуацию, по данным URA.RU, осложняет кулуарная интрига, которая неожиданно может ударить по самой горадминистрации. «Необходимо действовать решительно. Нестационарные объекты должны быть в едином стиле и установлены в согласованных местах», — говорил Орлов главам районов на совещании 15 апреля. Там же ему доложили, что на ул. Таватуйская, 20 «с нарушением всех существующих норм ведется установка автомойки». Орлов поручил разобраться. И с тех пор районные чиновники пытались остановить стройку. Не получилось: автомойка уже готова принимать клиентов. Районные власти называют строение капитальным — ведь в землю вбита большая плита. Брекоткин настаивает: без экспертизы утверждения голословны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Накануне вечером власти внезапно заблокировали въезд в нее, установив два бетонных блока, а перед ними — муниципальный экскаватор. Формальный предлог — исполнение предписания ГИБДД о восстановлении бордюра. Разборки продолжились днем 25 мая. Их свидетелем стал корреспондент URA.RU, на месте заставший представителя «Экспоинта» Евгения Брекоткина (его называют бывшим сотрудником МВД, хотя он это отрицает) и директора районной «Службы заказчика» Игоря Анашкина. У каждой из сторон своя правда. Чиновники утверждают, что в договоре аренды земли, который администрация ЖД-района заключила с «Экспоинтом» в августе 2020-го, указано, что на месте может быть только нестационарная торговая галерея. А на деле получилась автомойка с элементами капитального строительства (довольно популярная, кстати, схема). Кроме того, отметил Анашкин, предприниматели фактически заняли участок не в 240 квадратных метров (как указано в договоре), а в тысячу. Еще одна претензия — незаконно вырубленные деревья (УМВД пока отказывает властям в возбуждении уголовного дела). Муниципальный экскаватор появился у въезда на автомойку 25 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Брекоткин же отмечает, что, во-первых, по договору на участке разрешены два вида деятельности — торговля продуктами и автосервисные услуги (под которые якобы и попадает автомойка). Во-вторых, никакие деревья якобы не вырубались (в описи участка их не было). В-третьих, мойка не является капитальной («Разве кто-то проводил экспертизу?»). В-четвертых, площадь занятой земли не превышает оговоренную («Вызывайте экспертов!»). Спустя полчаса приехал замглавы района по благоустройству Константин Бушков. В присутствии полицейского он договорился с Берсеневым: блоки уберут, бордюр восстановят (то есть въезд на мойку пока будет закрыт), а 26 мая в районной управе пройдут переговоры. При этом участники конфликта убеждены: разрешит его только суд. Новость по теме Строитель скандальной автомойки разгневал мэра Екатеринбурга. Коммерсанта лишат земли У противостояния города с «Экспоинтом» богатая предыстория. Зимой 2022-го после протеста местных жителей власти остановили возведение автомойки на ул. Блюхера (в ситуацию вмешивался мэр, раздраженный поведением владельца «Экспоинта» Сергея Быкова). А сейчас чиновники блокируют аналогичные проекты на ВИЗе и в Ленинском районе — тоже, по их мнению, нелегальные. Однако у войны в ЖД-районе — особая подоплека. По данным URA.RU, основным исполнителем в команде главы района Виталия Першина по этому вопросу якобы является не Бушков, а другой его зам — Иван Клюкин, экс-сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального (УЭБиПК) ГУ МВД. «С подачи Першина Клюкин обратился к своим бывшим коллегам. Но с одним дополнением: чтобы при разбирательстве обнаружилось, что виновата [еще один заместитель Першина — Лилия] Белоблоцкая. Тем более основания для претензий есть. Например, почему договор был заключен аж на семь лет, а не на три года, как было принято в то время?» — поделился источник в городской полиции. Слухи, что Першин хочет избавиться от Белоблоцкой, ходят с прошлого года. Говорят, исполняя поручение мэра, глава района решил заодно избавиться от своего зама Лилии Белоблоцкой (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соглашение с «Экспоинтом» действительно подписывала Белоблоцкая, поскольку в тот момент исполняла обязанности главы ЖД-района. Но уже известно, что перед этим ей и всем другим префектам поступило соответствующее поручение от городской администрации, в 2019 году проигравшей «Экспоинту» несколько судов (компанией тогда владел друг хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев). «И теперь вопросы [у областного главка МВД] возникают уже к администрациям других районов и к мэрии», — говорит другой собеседник URA.RU. Сам Першин к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента. В УЭБиПК ГУ МВД РФ по Свердловской области направлен запрос на комментарий по теме. В «Экспоинте» утверждают, что провели опрос среди жителей близлежащих домов, и те якобы уже ждут, когда смогут воспользоваться автомойкой. В администрации в это не верят Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Евгений Брекоткин и Константин Бушков (справа) договорились встретиться утром 26 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бетонные блоки по итогам их общения убрали, но восстановили бордюр Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В договоре прописано, что под автосервисные услуги на участке отведено 140 кв. м., под торговлю — еще 100 кв. м. Какую площадь занимает установленная автомойка, неясно Фото: корреспондент URA.RU

Власти Екатеринбурга дерзко ответили на попытку фирмы «Экспоинт» открыть скандальную автомойку в центре Сортировки. Руководство города считает ее незаконной. И от того, чем завершится громкий конфликт, во многом зависит исход борьбы с коммерсантами-нелегалами, объявленной мэром Алексеем Орловым. Ситуацию, по данным URA.RU, осложняет кулуарная интрига, которая неожиданно может ударить по самой горадминистрации. «Необходимо действовать решительно. Нестационарные объекты должны быть в едином стиле и установлены в согласованных местах», — говорил Орлов главам районов на совещании 15 апреля. Там же ему доложили, что на ул. Таватуйская, 20 «с нарушением всех существующих норм ведется установка автомойки». Орлов поручил разобраться. И с тех пор районные чиновники пытались остановить стройку. Не получилось: автомойка уже готова принимать клиентов. Накануне вечером власти внезапно заблокировали въезд в нее, установив два бетонных блока, а перед ними — муниципальный экскаватор. Формальный предлог — исполнение предписания ГИБДД о восстановлении бордюра. Разборки продолжились днем 25 мая. Их свидетелем стал корреспондент URA.RU, на месте заставший представителя «Экспоинта» Евгения Брекоткина (его называют бывшим сотрудником МВД, хотя он это отрицает) и директора районной «Службы заказчика» Игоря Анашкина. У каждой из сторон своя правда. Чиновники утверждают, что в договоре аренды земли, который администрация ЖД-района заключила с «Экспоинтом» в августе 2020-го, указано, что на месте может быть только нестационарная торговая галерея. А на деле получилась автомойка с элементами капитального строительства (довольно популярная, кстати, схема). Кроме того, отметил Анашкин, предприниматели фактически заняли участок не в 240 квадратных метров (как указано в договоре), а в тысячу. Еще одна претензия — незаконно вырубленные деревья (УМВД пока отказывает властям в возбуждении уголовного дела). Брекоткин же отмечает, что, во-первых, по договору на участке разрешены два вида деятельности — торговля продуктами и автосервисные услуги (под которые якобы и попадает автомойка). Во-вторых, никакие деревья якобы не вырубались (в описи участка их не было). В-третьих, мойка не является капитальной («Разве кто-то проводил экспертизу?»). В-четвертых, площадь занятой земли не превышает оговоренную («Вызывайте экспертов!»). Спустя полчаса приехал замглавы района по благоустройству Константин Бушков. В присутствии полицейского он договорился с Берсеневым: блоки уберут, бордюр восстановят (то есть въезд на мойку пока будет закрыт), а 26 мая в районной управе пройдут переговоры. При этом участники конфликта убеждены: разрешит его только суд. У противостояния города с «Экспоинтом» богатая предыстория. Зимой 2022-го после протеста местных жителей власти остановили возведение автомойки на ул. Блюхера (в ситуацию вмешивался мэр, раздраженный поведением владельца «Экспоинта» Сергея Быкова). А сейчас чиновники блокируют аналогичные проекты на ВИЗе и в Ленинском районе — тоже, по их мнению, нелегальные. Однако у войны в ЖД-районе — особая подоплека. По данным URA.RU, основным исполнителем в команде главы района Виталия Першина по этому вопросу якобы является не Бушков, а другой его зам — Иван Клюкин, экс-сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального (УЭБиПК) ГУ МВД. «С подачи Першина Клюкин обратился к своим бывшим коллегам. Но с одним дополнением: чтобы при разбирательстве обнаружилось, что виновата [еще один заместитель Першина — Лилия] Белоблоцкая. Тем более основания для претензий есть. Например, почему договор был заключен аж на семь лет, а не на три года, как было принято в то время?» — поделился источник в городской полиции. Слухи, что Першин хочет избавиться от Белоблоцкой, ходят с прошлого года. Соглашение с «Экспоинтом» действительно подписывала Белоблоцкая, поскольку в тот момент исполняла обязанности главы ЖД-района. Но уже известно, что перед этим ей и всем другим префектам поступило соответствующее поручение от городской администрации, в 2019 году проигравшей «Экспоинту» несколько судов (компанией тогда владел друг хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев). «И теперь вопросы [у областного главка МВД] возникают уже к администрациям других районов и к мэрии», — говорит другой собеседник URA.RU. Сам Першин к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента. В УЭБиПК ГУ МВД РФ по Свердловской области направлен запрос на комментарий по теме.