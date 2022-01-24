Говорят, Алексей Орлов сначала хотел разрешить спор по-хорошему, а когда не удалось, поручил действовать жестко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владелец екатеринбургской компании «Экспоинт» Сергей Быков, чья попытка возвести автомойку рядом с домами на ул. Блюхера, 41 и 45 вызвала протесты местных жителей, разозлил главу города Алексея Орлова. По данным URA.RU, накануне в горадминистрации прошло совещание, на котором было решено наказать коммерсанта.

Скандал вокруг автомойки разгорелся сразу после новогодних праздников. Горожане, недовольные планами Быкова, 15 января устроили народный сход. Позже выяснилось, что 1 августа 2020 года «Экспоинт» заключил с Кировской районной администрацией договор аренды участка сроком на семь лет для размещения нестационарного торгового объекта (по слухам, таких земель у «Экспоинта» — больше десяти по всему городу). Реагируя на протест, горадминистрация начала проверку, соблюдает ли Быков условия соглашения. И попросила бизнесмена приостановить строительные работы, рассказал источник агентства, близкий к муниципальной власти.

«Орлов, когда эта вся история только началась, сразу сказал, что автомойки там не будет. И, поскольку не хотел ущемлять интересы бизнеса, поручил провести с Быковым переговоры, подобрать ему равноценную землю в другой части города. Но Быков отказался от предложенных вариантов, посчитав их недостойными. И стройку при этом не остановил!

В понедельник [24 января первый вице-мэр Игорь] Сутягин по поручению Орлова провел совещание, где было решено забрать у «Экспоинта» эту землю. Основание для изъятия в том, что Быков строит автомойку, то есть стационарный объект, а договором это не предусмотрено», — поделился информированный собеседник.

В разговоре с корреспондентом сам Игорь Сутягин отчасти это подтвердил. Но дал понять, что разборки не завершены. «При установлении грубых нарушений существенных условий договора со стороны арендатора будут приняты меры по расторжению договора и изъятию земельного участка у арендатора», — сказал Сутягин. Оперативно связаться с Сергеем Быковым не удалось: контактов его фирмы нет в открытом доступе.

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