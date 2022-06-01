Инсайд: делами свердловского Росимущества занялось ФСБ

Все из-за слухов, дошедших до первых лиц региона

02 июня 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

Руководство в свердловском управлении Росимущества сменилось в конце 2021-го Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Свердловской области зреет крупный скандал. Свердловский истеблишмент вовсю обсуждает странные слухи про нового начальника регионального управления Росимущества Сергея Зубенко. В это же время его окружение вычисляет врагов. А следят за всем этим силовики, которые, по данным URA.RU, уже собирают материалы по ряду земельных сделок, начав со снесенного аэропорта «Уктус» в Екатеринбурге. Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года. До этого он был советником Сергея Зырянова — и. о. главы мингосимущества (МУГИСО). Много лет назад Зубенко уже работал в свердловском Росимуществе — в статусе и. о. руководителя. Впоследствии он перешел на должность главы Приволжско-Уральского управления имущественных отношений Mинобороны РФ. В 2016 году фамилия Зубенко фигурировала в федеральной повестке — при рассмотрении уголовного дела замруководителя департамента имущественных отношений Минобороны Александра Горшколепова, о котором писал «Коммерсант». Впрочем, дополнительной информации — например, о том, что Зубенко допрашивался — не было. До недавнего времени Сергей Зубенко был советником Сергея Зырянова (на фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU С назначением Зубенко начальником свердловского Росимущества ведомство изменило подходы, констатируют екатеринбургский бизнесмен и статусный региональный чиновник. Наиболее заметно это якобы проявилось в передаче федеральных земель городам. «Каждый муниципалитет, если на его территории находятся участки, принадлежащие РФ, может обратиться в Росимущество, чтобы бесплатно взять землю в свою собственность и в дальнейшем продать или сдать ее в аренду, например, застройщику, получив доход в местный бюджет. И в большинстве случаев Росимущество одобряет. Однако после смены руководства в территориальном управлении Росимущество по всей области начало либо блокировать процедуру, либо пересматривать уже совершенные сделки. Видимо, чтобы коммерсанты вели переговоры с ведомством напрямую», — описывает один из источников агентства. Аэровокзал «Уктус» снесли в ноябре 2021-го, землю под ним передали городу в мае 2022-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По его словам, самый яркий пример — передача федеральной земли под снесенным в ноябре 2021-го аэровокзалом «Уктус» в Екатеринбурге для строительства транспортно-пересадочного узла у ТЦ «Золотой» на Ботанике. В марте 2022-го зам Зубенко Эльдар Бабаев (уже не работает) подписал документы о передаче земли в собственность муниципалитета. «Зубенко пытался этот приказ отменить. Но потом внезапно передумал», — поделился собеседник. Бизнесмена, реализующего проект, спустя несколько недель вызвали в один из кабинетов власти. И якобы состоялся диалог: «Ты что, взятку дал? — Нет. — И не вздумай!» Таким образом чиновники отреагировали на слухи, якобы уже дошедшие до первых лиц региона (в частности, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова). Новость по теме Свердловское управление Росимущества возглавит чиновник из МУГИСО Оба собеседника URA.RU говорят, что ситуацией вокруг земли под «Уктусом» заинтересовалось УФСБ. «Насколько я знаю, кого-то из сотрудников Росимущества уже вызывали на разговор. Но пока неформально. Второй эпизод, интересующий силовиков, связан с Березовским», — не уточнив, поделился один из источников. В то же время третий информированный источник утверждает, что проверку УФСБ по «Уктусу» действительно ведет, но только в отношении людей из старой команды менеджеров. В самом ведомстве на звонок к моменту публикации не ответили. Четвертый инсайдер, объясняя природу обличающих слухов, связывает их с происками недоброжелателей. Автор кампании, по его мнению, — якобы однокурсник предшественника Зубенко Алексея Рогова, девелопер Олег Молотилов. В частности, собеседник обратил внимание на статью «Московского комсомольца», вышедшую 27 мая. Спикером издания выступил бизнесмен Константин Мосин. «Это партнер Молотилова, с которого свердловское Росимущество сейчас требует многомиллионные долги за аренду земель», — объяснил инсайдер. Оперативно связаться с Молотиловым и Мосиным не удалось. Говорят, пока проверка УФСБ носит неофициальный характер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «На самом деле, у нас всегда так получается, что на новых руководителей, которые пытаются навести порядок и начинают поднимать „неудобные“ для кого-то вопросы, через СМИ выливается очень много слухов и сплетен, — не называя фамилий, заявил URA.RU Зубенко. — Понятно, что это делается для того, чтобы заставить „оправдываться“ и отвлекаться от основной работы и выявления нарушений и недочетов». «Что касается „Золотого“, это единичный случай, выдернутый из контекста общей системной работы по повышению эффективности использования федеральной собственности, о которой я говорил выше, — добавил Зубенко. — Мы в общей массе просто перепроверили решение. И, поскольку каких-либо серьезных нарушений не выявили, сочли, что в целом все в порядке. Некоторые решения [о передаче земли], которые мы посчитали необоснованными. В основном все [запрашиваемые участки муниципалитетам] передаем. Многие арендаторы не платят арендную плату, используют землю не по целевому назначению, задолженность по арендной плате прошлых периодов достигает 700 млн рублей, мы взыскиваем долги, расторгаем, наводим порядок, этим многие недовольны». Также он подчеркнул, что, во-первых, ни разу не встречался с застройщиком «Золотого». А во-вторых, не имел разговора на эту тему с представителями правоохранительных органов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Свердловской области зреет крупный скандал. Свердловский истеблишмент вовсю обсуждает странные слухи про нового начальника регионального управления Росимущества Сергея Зубенко. В это же время его окружение вычисляет врагов. А следят за всем этим силовики, которые, по данным URA.RU, уже собирают материалы по ряду земельных сделок, начав со снесенного аэропорта «Уктус» в Екатеринбурге. Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года. До этого он был советником Сергея Зырянова — и. о. главы мингосимущества (МУГИСО). Много лет назад Зубенко уже работал в свердловском Росимуществе — в статусе и. о. руководителя. Впоследствии он перешел на должность главы Приволжско-Уральского управления имущественных отношений Mинобороны РФ. В 2016 году фамилия Зубенко фигурировала в федеральной повестке — при рассмотрении уголовного дела замруководителя департамента имущественных отношений Минобороны Александра Горшколепова, о котором писал «Коммерсант». Впрочем, дополнительной информации — например, о том, что Зубенко допрашивался — не было. С назначением Зубенко начальником свердловского Росимущества ведомство изменило подходы, констатируют екатеринбургский бизнесмен и статусный региональный чиновник. Наиболее заметно это якобы проявилось в передаче федеральных земель городам. «Каждый муниципалитет, если на его территории находятся участки, принадлежащие РФ, может обратиться в Росимущество, чтобы бесплатно взять землю в свою собственность и в дальнейшем продать или сдать ее в аренду, например, застройщику, получив доход в местный бюджет. И в большинстве случаев Росимущество одобряет. Однако после смены руководства в территориальном управлении Росимущество по всей области начало либо блокировать процедуру, либо пересматривать уже совершенные сделки. Видимо, чтобы коммерсанты вели переговоры с ведомством напрямую», — описывает один из источников агентства. По его словам, самый яркий пример — передача федеральной земли под снесенным в ноябре 2021-го аэровокзалом «Уктус» в Екатеринбурге для строительства транспортно-пересадочного узла у ТЦ «Золотой» на Ботанике. В марте 2022-го зам Зубенко Эльдар Бабаев (уже не работает) подписал документы о передаче земли в собственность муниципалитета. «Зубенко пытался этот приказ отменить. Но потом внезапно передумал», — поделился собеседник. Бизнесмена, реализующего проект, спустя несколько недель вызвали в один из кабинетов власти. И якобы состоялся диалог: «Ты что, взятку дал? — Нет. — И не вздумай!» Таким образом чиновники отреагировали на слухи, якобы уже дошедшие до первых лиц региона (в частности, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова). Оба собеседника URA.RU говорят, что ситуацией вокруг земли под «Уктусом» заинтересовалось УФСБ. «Насколько я знаю, кого-то из сотрудников Росимущества уже вызывали на разговор. Но пока неформально. Второй эпизод, интересующий силовиков, связан с Березовским», — не уточнив, поделился один из источников. В то же время третий информированный источник утверждает, что проверку УФСБ по «Уктусу» действительно ведет, но только в отношении людей из старой команды менеджеров. В самом ведомстве на звонок к моменту публикации не ответили. Четвертый инсайдер, объясняя природу обличающих слухов, связывает их с происками недоброжелателей. Автор кампании, по его мнению, — якобы однокурсник предшественника Зубенко Алексея Рогова, девелопер Олег Молотилов. В частности, собеседник обратил внимание на статью «Московского комсомольца», вышедшую 27 мая. Спикером издания выступил бизнесмен Константин Мосин. «Это партнер Молотилова, с которого свердловское Росимущество сейчас требует многомиллионные долги за аренду земель», — объяснил инсайдер. Оперативно связаться с Молотиловым и Мосиным не удалось. «На самом деле, у нас всегда так получается, что на новых руководителей, которые пытаются навести порядок и начинают поднимать „неудобные“ для кого-то вопросы, через СМИ выливается очень много слухов и сплетен, — не называя фамилий, заявил URA.RU Зубенко. — Понятно, что это делается для того, чтобы заставить „оправдываться“ и отвлекаться от основной работы и выявления нарушений и недочетов». «Что касается „Золотого“, это единичный случай, выдернутый из контекста общей системной работы по повышению эффективности использования федеральной собственности, о которой я говорил выше, — добавил Зубенко. — Мы в общей массе просто перепроверили решение. И, поскольку каких-либо серьезных нарушений не выявили, сочли, что в целом все в порядке. Некоторые решения [о передаче земли], которые мы посчитали необоснованными. В основном все [запрашиваемые участки муниципалитетам] передаем. Многие арендаторы не платят арендную плату, используют землю не по целевому назначению, задолженность по арендной плате прошлых периодов достигает 700 млн рублей, мы взыскиваем долги, расторгаем, наводим порядок, этим многие недовольны». Также он подчеркнул, что, во-первых, ни разу не встречался с застройщиком «Золотого». А во-вторых, не имел разговора на эту тему с представителями правоохранительных органов.