Свердловское управление Росимущества возглавит чиновник из МУГИСО

Советник главы министерства госимущества Свердловской области (МУГИСО) Сергей Зубенко станет новым руководителем областного управления Росимущества. Алексей Рогов, возглавлявший подразделение в последние годы, ушел в отставку. Об этом сообщил источник URA.RU в Росимуществе.
«Рогова на прошлой неделе окончательно сняли с должности. Сергея Зубенко согласовали в Москве на должность главы территориального управления Госимущества», — уточнил собеседник.
В свердловском управлении Росимущества URA.RU сообщили, что на данный момент врио главы подразделения является заместитель руководителя Эльдар Бабаев. Именно он уполномочен давать комментарии по теме. На момент публикации получить его комментарий не удалось. В МУГИСО был отправлен запрос. Ответ также получен не был.
Росимущество — федеральная структура, отвечающая за управление имуществом, которое находится в собственности Российской Федерации. Региональное управление в основном занимается сделками с землей и недвижимостью.
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