Правительство закрепит права России на Арктику

Правительство РФ сделало новый шаг на пути закрепления прав России на Арктику. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил на совещании кабмина 31 января о выделении денег на создание крупных научных судов. Это позволит получить ощутимую экономическую выгоду от освоения мирового океана уже в ближайшем будущем, уверены эксперты.
Глава правительства напомнил, что в позапрошлом году на создание двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания было решено направить порядка 28 миллиардов рублей. «Их строительство планируется завершить в течение трех лет. В этом году выделим из бюджета 900 миллионов рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. Всего на реализацию проекта в ближайшие четыре года предусмотрено более 23 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.
На создание научно-исследовательских судов неограниченного района плавания правительство направило почти 28 миллиардов рублей
Премьер добавил, что с помощью таких судов ученые смогут проводить широкий спектр исследований в мировом океане — от подводных до метеорологических. Это должно повысить конкурентоспособность научного флота России и расширить ресурсную базу российского рыболовства. Однако этим спектр применения новых судов не ограничивается, рассказали URA.RU специалисты по океанографии.
Капиталовложения правительства в науку могут окупиться через улучшение навигации по Северному морскому пути, указал директор Арктического центра стратегических исследований Северного (Арктического) федерального университета Константин Зайков. Именно на этом направлении целесообразно использовать крупные и дорогостоящие научные суда неограниченного района плавания.
Для навигации по Северному морскому пути нужны безопасность и предсказуемость
Фото: Pixabay
«Для прогноза ледовой обстановки важно понимать характеристики морских течений, температурные режимы циркуляции водных масс и тут не обойтись без большого количества исследований. Это позволит создать модель ледовой обстановки и в итоге эффективней развивать судоходство по Севморпути, это — стратегическая задача», — подчеркнул ученый.
Коллегу поддержал замдиректора по науке Мурманского морского биологического института Михаил Макаров. Он напомнил, что за проход судов по Северному морскому пути, как и через Суэцкий канал, взимается плата, при этом во многих случаях Севморпуть может быть выгоднее. Россия заинтересована в том, чтобы владельцы грузовых судов делали выбор в пользу северного маршрута, для чего необходимо обеспечить его безопасность и предсказуемость.
Развитие судоходства в Арктике вдохнет новую жизнь в северные порты России
«Лучше отслеживать ледовую ситуацию со спутника и прогнозировать судоходство по научным моделям, чем каждый раз отправлять для сопровождения судов ледокол. И чем больше данных мы получим, тем лучше научимся рассчитывать проходку судов. Сейчас случается, что суда по пути застревают, это происходит из-за недостатка научных данных», — объяснил Макаров.
Помимо этого, Россия участвует в большом количестве международных исследований, в том числе по изучению изменения климата и по добыче редкоземельных металлов со дна мирового океана, отметил директор Центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН Иван Болотов. «Работы по металлам проводятся в Тихом океане. Есть программы и по изучению биоресурсов — это, прежде всего, рыба, ее вылов ведется как в Арктике, так и в других регионах», — сказал он.
Не последнюю роль для государства играет также уточнение границ континентального шельфа России, продолжает Болотов. Эти исследования позволяют закрепить суверенитет страны над определенной акваторией и оградить ее от притязаний соседних стран, заметил ученый. Арктика и мировой океан в целом богаты ресурсами, конкуренция за них будет обостряться, поэтому вложения в науку здесь особенно актуальны. «Вкладывая силы и средства в науку, можно получить на выходе гораздо больше», — заключил Болотов.
Правительство РФ сделало новый шаг на пути закрепления прав России на Арктику. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил на совещании кабмина 31 января о выделении денег на создание крупных научных судов. Это позволит получить ощутимую экономическую выгоду от освоения мирового океана уже в ближайшем будущем, уверены эксперты. Глава правительства напомнил, что в позапрошлом году на создание двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания было решено направить порядка 28 миллиардов рублей. «Их строительство планируется завершить в течение трех лет. В этом году выделим из бюджета 900 миллионов рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. Всего на реализацию проекта в ближайшие четыре года предусмотрено более 23 миллиардов рублей», — сказал Мишустин. Премьер добавил, что с помощью таких судов ученые смогут проводить широкий спектр исследований в мировом океане — от подводных до метеорологических. Это должно повысить конкурентоспособность научного флота России и расширить ресурсную базу российского рыболовства. Однако этим спектр применения новых судов не ограничивается, рассказали URA.RU специалисты по океанографии. Капиталовложения правительства в науку могут окупиться через улучшение навигации по Северному морскому пути, указал директор Арктического центра стратегических исследований Северного (Арктического) федерального университета Константин Зайков. Именно на этом направлении целесообразно использовать крупные и дорогостоящие научные суда неограниченного района плавания. «Для прогноза ледовой обстановки важно понимать характеристики морских течений, температурные режимы циркуляции водных масс и тут не обойтись без большого количества исследований. Это позволит создать модель ледовой обстановки и в итоге эффективней развивать судоходство по Севморпути, это — стратегическая задача», — подчеркнул ученый. Коллегу поддержал замдиректора по науке Мурманского морского биологического института Михаил Макаров. Он напомнил, что за проход судов по Северному морскому пути, как и через Суэцкий канал, взимается плата, при этом во многих случаях Севморпуть может быть выгоднее. Россия заинтересована в том, чтобы владельцы грузовых судов делали выбор в пользу северного маршрута, для чего необходимо обеспечить его безопасность и предсказуемость. «Лучше отслеживать ледовую ситуацию со спутника и прогнозировать судоходство по научным моделям, чем каждый раз отправлять для сопровождения судов ледокол. И чем больше данных мы получим, тем лучше научимся рассчитывать проходку судов. Сейчас случается, что суда по пути застревают, это происходит из-за недостатка научных данных», — объяснил Макаров. Помимо этого, Россия участвует в большом количестве международных исследований, в том числе по изучению изменения климата и по добыче редкоземельных металлов со дна мирового океана, отметил директор Центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН Иван Болотов. «Работы по металлам проводятся в Тихом океане. Есть программы и по изучению биоресурсов — это, прежде всего, рыба, ее вылов ведется как в Арктике, так и в других регионах», — сказал он. Не последнюю роль для государства играет также уточнение границ континентального шельфа России, продолжает Болотов. Эти исследования позволяют закрепить суверенитет страны над определенной акваторией и оградить ее от притязаний соседних стран, заметил ученый. Арктика и мировой океан в целом богаты ресурсами, конкуренция за них будет обостряться, поэтому вложения в науку здесь особенно актуальны. «Вкладывая силы и средства в науку, можно получить на выходе гораздо больше», — заключил Болотов.