Правительство закрепит права России на Арктику

Для этого Мишустин запустил обновление флота

31 января 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Ледокол «Сибирь» на Севморпути Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Правительство РФ сделало новый шаг на пути закрепления прав России на Арктику. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил на совещании кабмина 31 января о выделении денег на создание крупных научных судов. Это позволит получить ощутимую экономическую выгоду от освоения мирового океана уже в ближайшем будущем, уверены эксперты. Глава правительства напомнил, что в позапрошлом году на создание двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания было решено направить порядка 28 миллиардов рублей. «Их строительство планируется завершить в течение трех лет. В этом году выделим из бюджета 900 миллионов рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. Всего на реализацию проекта в ближайшие четыре года предусмотрено более 23 миллиардов рублей», — сказал Мишустин. На создание научно-исследовательских судов неограниченного района плавания правительство направило почти 28 миллиардов рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Премьер добавил, что с помощью таких судов ученые смогут проводить широкий спектр исследований в мировом океане — от подводных до метеорологических. Это должно повысить конкурентоспособность научного флота России и расширить ресурсную базу российского рыболовства. Однако этим спектр применения новых судов не ограничивается, рассказали URA.RU специалисты по океанографии. Капиталовложения правительства в науку могут окупиться через улучшение навигации по Северному морскому пути, указал директор Арктического центра стратегических исследований Северного (Арктического) федерального университета Константин Зайков. Именно на этом направлении целесообразно использовать крупные и дорогостоящие научные суда неограниченного района плавания. Для навигации по Северному морскому пути нужны безопасность и предсказуемость Фото: Pixabay «Для прогноза ледовой обстановки важно понимать характеристики морских течений, температурные режимы циркуляции водных масс и тут не обойтись без большого количества исследований. Это позволит создать модель ледовой обстановки и в итоге эффективней развивать судоходство по Севморпути, это — стратегическая задача», — подчеркнул ученый. Коллегу поддержал замдиректора по науке Мурманского морского биологического института Михаил Макаров. Он напомнил, что за проход судов по Северному морскому пути, как и через Суэцкий канал, взимается плата, при этом во многих случаях Севморпуть может быть выгоднее. Россия заинтересована в том, чтобы владельцы грузовых судов делали выбор в пользу северного маршрута, для чего необходимо обеспечить его безопасность и предсказуемость. Развитие судоходства в Арктике вдохнет новую жизнь в северные порты России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Лучше отслеживать ледовую ситуацию со спутника и прогнозировать судоходство по научным моделям, чем каждый раз отправлять для сопровождения судов ледокол. И чем больше данных мы получим, тем лучше научимся рассчитывать проходку судов. Сейчас случается, что суда по пути застревают, это происходит из-за недостатка научных данных», — объяснил Макаров. Помимо этого, Россия участвует в большом количестве международных исследований, в том числе по изучению изменения климата и по добыче редкоземельных металлов со дна мирового океана, отметил директор Центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН Иван Болотов. «Работы по металлам проводятся в Тихом океане. Есть программы и по изучению биоресурсов — это, прежде всего, рыба, ее вылов ведется как в Арктике, так и в других регионах», — сказал он. Статья по теме Путин дал старт борьбе за новые территории Не последнюю роль для государства играет также уточнение границ континентального шельфа России, продолжает Болотов. Эти исследования позволяют закрепить суверенитет страны над определенной акваторией и оградить ее от притязаний соседних стран, заметил ученый. Арктика и мировой океан в целом богаты ресурсами, конкуренция за них будет обостряться, поэтому вложения в науку здесь особенно актуальны. «Вкладывая силы и средства в науку, можно получить на выходе гораздо больше», — заключил Болотов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ сделало новый шаг на пути закрепления прав России на Арктику. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил на совещании кабмина 31 января о выделении денег на создание крупных научных судов. Это позволит получить ощутимую экономическую выгоду от освоения мирового океана уже в ближайшем будущем, уверены эксперты. Глава правительства напомнил, что в позапрошлом году на создание двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания было решено направить порядка 28 миллиардов рублей. «Их строительство планируется завершить в течение трех лет. В этом году выделим из бюджета 900 миллионов рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. Всего на реализацию проекта в ближайшие четыре года предусмотрено более 23 миллиардов рублей», — сказал Мишустин. Премьер добавил, что с помощью таких судов ученые смогут проводить широкий спектр исследований в мировом океане — от подводных до метеорологических. Это должно повысить конкурентоспособность научного флота России и расширить ресурсную базу российского рыболовства. Однако этим спектр применения новых судов не ограничивается, рассказали URA.RU специалисты по океанографии. Капиталовложения правительства в науку могут окупиться через улучшение навигации по Северному морскому пути, указал директор Арктического центра стратегических исследований Северного (Арктического) федерального университета Константин Зайков. Именно на этом направлении целесообразно использовать крупные и дорогостоящие научные суда неограниченного района плавания. «Для прогноза ледовой обстановки важно понимать характеристики морских течений, температурные режимы циркуляции водных масс и тут не обойтись без большого количества исследований. Это позволит создать модель ледовой обстановки и в итоге эффективней развивать судоходство по Севморпути, это — стратегическая задача», — подчеркнул ученый. Коллегу поддержал замдиректора по науке Мурманского морского биологического института Михаил Макаров. Он напомнил, что за проход судов по Северному морскому пути, как и через Суэцкий канал, взимается плата, при этом во многих случаях Севморпуть может быть выгоднее. Россия заинтересована в том, чтобы владельцы грузовых судов делали выбор в пользу северного маршрута, для чего необходимо обеспечить его безопасность и предсказуемость. «Лучше отслеживать ледовую ситуацию со спутника и прогнозировать судоходство по научным моделям, чем каждый раз отправлять для сопровождения судов ледокол. И чем больше данных мы получим, тем лучше научимся рассчитывать проходку судов. Сейчас случается, что суда по пути застревают, это происходит из-за недостатка научных данных», — объяснил Макаров. Помимо этого, Россия участвует в большом количестве международных исследований, в том числе по изучению изменения климата и по добыче редкоземельных металлов со дна мирового океана, отметил директор Центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН Иван Болотов. «Работы по металлам проводятся в Тихом океане. Есть программы и по изучению биоресурсов — это, прежде всего, рыба, ее вылов ведется как в Арктике, так и в других регионах», — сказал он. Не последнюю роль для государства играет также уточнение границ континентального шельфа России, продолжает Болотов. Эти исследования позволяют закрепить суверенитет страны над определенной акваторией и оградить ее от притязаний соседних стран, заметил ученый. Арктика и мировой океан в целом богаты ресурсами, конкуренция за них будет обостряться, поэтому вложения в науку здесь особенно актуальны. «Вкладывая силы и средства в науку, можно получить на выходе гораздо больше», — заключил Болотов.