Правительство готовит новые выплаты для россиян

С деньгами помогли нефтяники и газовики

11 апреля 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Правительство работает над новыми выплатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти России приготовили деньги на новые социальные выплаты. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о пополнении резервного фонда правительства на 271 миллиард рублей, полученный от нефтегазовых доходов. Теперь у премьера стало больше возможностей оперативно помогать людям, пострадавшим от влияния западных санкций на Россию, рассказали URA.RU эксперты. Согласно распоряжению Мишустина, в резервный фонд правительства направлен 271 миллиард рублей «за счет поступивших в федеральный бюджет дополнительных нефтегазовых доходов, сформированных в I квартале 2022 года». Из документа следует, что большая часть денег от продажи российских нефти и газа по-прежнему направляются в Фонд национального благосостояния. Однако месяц назад у правительства появилось право распоряжаться частью нефтегазовых доходов. Резервный фонд правительства пополнили нефтегазовые доходы Фото: media.gazprom-neft.ru Все поступления в резервный фонд правительства «направляются на социально значимые цели», сообщили в пресс-службе правительства. В ведомстве уточнили, что фонд создан на случай непредвиденных расходов, не предусмотренных в федеральном бюджете. В прошлом году деньги из него пошли на закупку бесплатных лекарств, выплаты пенсионерам, медикам и семьям с детьми от 6 до 18 лет. Работу правительства над новыми выплатами Мишустин анонсировал во время отчета перед Госдумой 7 апреля. «По поручению президента [Владимира Путина] будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума», — заявил премьер, отметив возможность принятия решения о дополнительной помощи людям в отдельных регионах РФ. 11 апреля стало известно также о поручении президента правительству поработать над выплатами в рамках социального контракта для тех, кто потерял работу после 1 марта, а также до 20 апреля подготовить предложения по индексации пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетникам, повышении МРОТ и величины прожиточного минимума. Правительство будет помогать прежде всего малоимущим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Граждане могут ожидать от правительства новых выплат, поскольку этого требует экономическая ситуация и именно такие траты предусмотрены правилами резервного фонда, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Резервный фонд правительства и создавался для экстраординарных случаев. Прежде это были, например, выплаты пострадавшим от стихийных бедствий, а теперь правительство борется с последствиями санкций. Иными словами, фонд задействуют, чтобы быстро помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 271 миллиард, который правительство уже получило, это довольно крупная сумма для оперативного решения антикризисных задач», — рассказал он URA.RU. Статья по теме Мишустин упростил россиянам поиск работы Ситуация с санкциями требует от российских властей быстрых решений, а пополнение резервного фонда правительства нефтегазовыми деньгами наделяет Мишустина свободой действий, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Это, образно говоря, деньги под рукой, они позволяют реагировать на вызовы более оперативно, чем если задействовать другие источники финансирования. Деньги используют на помощь населению, прежде всего малоимущим, или бизнесу, потому что они пострадали от санкций. Это могут быть выплаты семьям с детьми, пенсионерам, или другие выплаты социального характера для купирования негативных экономических явлений», — заключил экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Власти России приготовили деньги на новые социальные выплаты. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о пополнении резервного фонда правительства на 271 миллиард рублей, полученный от нефтегазовых доходов. Теперь у премьера стало больше возможностей оперативно помогать людям, пострадавшим от влияния западных санкций на Россию, рассказали URA.RU эксперты. Согласно распоряжению Мишустина, в резервный фонд правительства направлен 271 миллиард рублей «за счет поступивших в федеральный бюджет дополнительных нефтегазовых доходов, сформированных в I квартале 2022 года». Из документа следует, что большая часть денег от продажи российских нефти и газа по-прежнему направляются в Фонд национального благосостояния. Однако месяц назад у правительства появилось право распоряжаться частью нефтегазовых доходов. Все поступления в резервный фонд правительства «направляются на социально значимые цели», сообщили в пресс-службе правительства. В ведомстве уточнили, что фонд создан на случай непредвиденных расходов, не предусмотренных в федеральном бюджете. В прошлом году деньги из него пошли на закупку бесплатных лекарств, выплаты пенсионерам, медикам и семьям с детьми от 6 до 18 лет. Работу правительства над новыми выплатами Мишустин анонсировал во время отчета перед Госдумой 7 апреля. «По поручению президента [Владимира Путина] будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума», — заявил премьер, отметив возможность принятия решения о дополнительной помощи людям в отдельных регионах РФ. 11 апреля стало известно также о поручении президента правительству поработать над выплатами в рамках социального контракта для тех, кто потерял работу после 1 марта, а также до 20 апреля подготовить предложения по индексации пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетникам, повышении МРОТ и величины прожиточного минимума. Граждане могут ожидать от правительства новых выплат, поскольку этого требует экономическая ситуация и именно такие траты предусмотрены правилами резервного фонда, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Резервный фонд правительства и создавался для экстраординарных случаев. Прежде это были, например, выплаты пострадавшим от стихийных бедствий, а теперь правительство борется с последствиями санкций. Иными словами, фонд задействуют, чтобы быстро помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 271 миллиард, который правительство уже получило, это довольно крупная сумма для оперативного решения антикризисных задач», — рассказал он URA.RU. Ситуация с санкциями требует от российских властей быстрых решений, а пополнение резервного фонда правительства нефтегазовыми деньгами наделяет Мишустина свободой действий, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Это, образно говоря, деньги под рукой, они позволяют реагировать на вызовы более оперативно, чем если задействовать другие источники финансирования. Деньги используют на помощь населению, прежде всего малоимущим, или бизнесу, потому что они пострадали от санкций. Это могут быть выплаты семьям с детьми, пенсионерам, или другие выплаты социального характера для купирования негативных экономических явлений», — заключил экономист.