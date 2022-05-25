Путин ответил на риск снижения доходов россиян из-за санкций

Выплаты от государства компенсируют рост цен

25 мая 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин заявил о повышении социальных выплат россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Повышение социальных выплат россиянам, анонсированное президентом РФ Владимиром Путиным на заседании президиума Госсовета 25 мая, — это реакция на возможное снижение доходов россиян из-за трудностей в экономике, объяснили URA.RU политологи. По мнению экспертов, решение демонстрирует, что власти полностью выполняют свои социальные обязательства. Этому не помешает ни мобилизация экономики, ни санкции Запада из-за спецоперации на Украине. Темой заседания президиума Госсовета РФ стали вопросы социальной поддержки россиян. Но прежде президент поделился своими впечатлениями от встречи в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны с ранеными во время спецоперации бойцами. Путин с сожалением заметил, что у большинства из тех, с кем он пообщался, «до сих пор даже нет никаких государственных наград». «Конечно, будут… Они рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России, и идут на это сознательно. Они все герои. И относиться к ним нужно именно так — как к героям», — заявил Путин. Президент Владимир Путин лично приехал в военный госпиталь, чтобы пообщаться с защитниками Донбасса Фото: официальный сайт Кремля Президент подчеркнул, что вопросы соцподдержки военных, тем более получивших ранение и семей погибших должны решаться «своевременно и в полном объеме». Это касается денежного довольствия и премий. Причем выплаты должны быть увеличены, учитывая то, что «доллар скукоживается, а рубль укрепляется». Кроме того, кабмину нужно оперативно реагировать на все нужды военных медиков, заявил Путин. Ключевым приоритетом государства по-прежнему остается повышение благосостояния и качества жизни людей, подчеркнул президент. Особенно в такой сложный год, когда инфляция превысила 11%. В то же время он заметил, что ситуация в некоторых других странах даже хуже, чем в России — инфляция там выше. «Для меня даже удивительно, что у нас инфляция в разы меньше, чем там, где ничего не происходит, имею в виду условия, в которых мы живем [спецоперацию в Донбассе и на Украине]», — заметил глава государства. Снижение уровня бедности в России остается государственным приоритетом, подчеркнул президент РФ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Снижение уровня бедности имеет не только социальное, но и экономическое значение, подчеркнул Путин. Он признал, что с начала санкционного давления власти прогнозировали всплеск безработицы, но этого не произошло. «Безработица снижается. Нужно дорожить этим, поддерживать эту тенденцию. Нужно помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации», — сказал Путин. Для этого принято решение увеличить с 1 июня на 10% размер пенсий неработающих пенсионеров. «С 1 января страховые пенсии уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом прирост размера их пенсии к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, рост которой замедлился. По итогам года не превысит 15%», — отметил президент. Семьям с детьми государство по-прежнему будет уделять особое внимание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На те же 10% с 1 июня увеличится прожиточный минимум, а с 1 июля — МРОТ до 15 тысяч 279 рублей. Продолжается выстраивание системы поддержки материнства: впервые женщина получает пособие при постановке на учет по беременности, в дальнейшем выплаты идут вплоть до достижения детьми 18 лет. Женщинам-военнослужащим, воспитывающим детей до полутора лет, президент увеличил пособие вдвое — до 31 тысячи рублей. По словам Путина, на особом контроле должны оставаться вопросы обеспечения семей жильем. Нормой российского общества должна стать многодетная семья, подчеркнул Путин. По его словам, большая счастливая семья — «базовый ответ на демографический вызов». «Семья, где растут трое, четверо и более детей уже сама по себе имеет высокий статус, должна иметь в нашем общественном сознании такой статус и должна поддерживаться со стороны государства», — сказал президент. Поддержка семей выстраивается в целостную систему по поручению президента Путина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Принятые решения в этом году потребуют из бюджета дополнительно 600 млрд рублей, сообщил министра финансов РФ Антон Силуанов. В 2023 году — уже 1 трлн рублей. Эти расходы оправданы, что подтверждается также словами главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, выступавшего 25 мая с годовым отчетом в Госдуме. По его словам, нет способов избежать спада экономики России в этом году, но власти могут смягчить падение уровня жизни и реальных доходов людей. Решения, принятые президентом, имеют упреждающее значение — они принимаются до того, как люди почувствуют ухудшение ситуации, пояснил гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. «Это решение в логике Путина и всей системы, которую он создал и которая направлена на социальную составляющую. Оно принято, чтобы минимизировать для граждан рост инфляции, компенсировать потери реальных доходов мерами соцподдержки», — объяснил политолог. К осени эксперты прогнозируют ухудшение экономической ситуации из-за ухода западных компаний Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU К осени последствия антироссийских санкций могут проявиться максимально, полагает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Мы увидим закрытие ряда предприятий, которые ушли из России. К концу лета они будут окончательно закрываться, людей будут увольнять, пострадают смежные производства. В этой ситуации президенту важно обеспечить поддержку населения», — отметил Данилин. Поддерживая людей финансово, государство стимулирует развитие собственной экономики, отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Чем больше денег в руках народа — тем больше купленных товаров», — считает эксперт. Госсовет является конституционным органом власти, который инициирует важные для государства решения, и особенно важно, что эти вопросы обсуждаются представителями федеральных и региональных органов власти, отметил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Санкционная политика Запада бьет не только по нашей стране, но и по тем странам, которые вводят санкции. Со стороны западных элит, которые сами виноваты в обрушившихся на их страны беду, мы не видим готовности поддерживать собственный народ. Политика России иная. Государство показывает ответственность власти перед своим народом», — пояснил политолог. Статья по теме Путин пресек попытки Запада закрыть Россию железным занавесом Направленная социальная политика, поддержка населения — приоритеты для власти, и в условиях беспрецедентного давления на страну важно защитить экономические и социальные интересы людей, подчеркнул директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Поддержка людей защищает власть от социального кризиса и, как следствие, от кризиса политического, полагает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Повышение социальных выплат россиянам, анонсированное президентом РФ Владимиром Путиным на заседании президиума Госсовета 25 мая, — это реакция на возможное снижение доходов россиян из-за трудностей в экономике, объяснили URA.RU политологи. По мнению экспертов, решение демонстрирует, что власти полностью выполняют свои социальные обязательства. Этому не помешает ни мобилизация экономики, ни санкции Запада из-за спецоперации на Украине. Темой заседания президиума Госсовета РФ стали вопросы социальной поддержки россиян. Но прежде президент поделился своими впечатлениями от встречи в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны с ранеными во время спецоперации бойцами. Путин с сожалением заметил, что у большинства из тех, с кем он пообщался, «до сих пор даже нет никаких государственных наград». «Конечно, будут… Они рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России, и идут на это сознательно. Они все герои. И относиться к ним нужно именно так — как к героям», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что вопросы соцподдержки военных, тем более получивших ранение и семей погибших должны решаться «своевременно и в полном объеме». Это касается денежного довольствия и премий. Причем выплаты должны быть увеличены, учитывая то, что «доллар скукоживается, а рубль укрепляется». Кроме того, кабмину нужно оперативно реагировать на все нужды военных медиков, заявил Путин. Ключевым приоритетом государства по-прежнему остается повышение благосостояния и качества жизни людей, подчеркнул президент. Особенно в такой сложный год, когда инфляция превысила 11%. В то же время он заметил, что ситуация в некоторых других странах даже хуже, чем в России — инфляция там выше. «Для меня даже удивительно, что у нас инфляция в разы меньше, чем там, где ничего не происходит, имею в виду условия, в которых мы живем [спецоперацию в Донбассе и на Украине]», — заметил глава государства. Снижение уровня бедности имеет не только социальное, но и экономическое значение, подчеркнул Путин. Он признал, что с начала санкционного давления власти прогнозировали всплеск безработицы, но этого не произошло. «Безработица снижается. Нужно дорожить этим, поддерживать эту тенденцию. Нужно помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации», — сказал Путин. Для этого принято решение увеличить с 1 июня на 10% размер пенсий неработающих пенсионеров. «С 1 января страховые пенсии уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом прирост размера их пенсии к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, рост которой замедлился. По итогам года не превысит 15%», — отметил президент. На те же 10% с 1 июня увеличится прожиточный минимум, а с 1 июля — МРОТ до 15 тысяч 279 рублей. Продолжается выстраивание системы поддержки материнства: впервые женщина получает пособие при постановке на учет по беременности, в дальнейшем выплаты идут вплоть до достижения детьми 18 лет. Женщинам-военнослужащим, воспитывающим детей до полутора лет, президент увеличил пособие вдвое — до 31 тысячи рублей. По словам Путина, на особом контроле должны оставаться вопросы обеспечения семей жильем. Нормой российского общества должна стать многодетная семья, подчеркнул Путин. По его словам, большая счастливая семья — «базовый ответ на демографический вызов». «Семья, где растут трое, четверо и более детей уже сама по себе имеет высокий статус, должна иметь в нашем общественном сознании такой статус и должна поддерживаться со стороны государства», — сказал президент. Принятые решения в этом году потребуют из бюджета дополнительно 600 млрд рублей, сообщил министра финансов РФ Антон Силуанов. В 2023 году — уже 1 трлн рублей. Эти расходы оправданы, что подтверждается также словами главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, выступавшего 25 мая с годовым отчетом в Госдуме. По его словам, нет способов избежать спада экономики России в этом году, но власти могут смягчить падение уровня жизни и реальных доходов людей. Решения, принятые президентом, имеют упреждающее значение — они принимаются до того, как люди почувствуют ухудшение ситуации, пояснил гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. «Это решение в логике Путина и всей системы, которую он создал и которая направлена на социальную составляющую. Оно принято, чтобы минимизировать для граждан рост инфляции, компенсировать потери реальных доходов мерами соцподдержки», — объяснил политолог. К осени последствия антироссийских санкций могут проявиться максимально, полагает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Мы увидим закрытие ряда предприятий, которые ушли из России. К концу лета они будут окончательно закрываться, людей будут увольнять, пострадают смежные производства. В этой ситуации президенту важно обеспечить поддержку населения», — отметил Данилин. Поддерживая людей финансово, государство стимулирует развитие собственной экономики, отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Чем больше денег в руках народа — тем больше купленных товаров», — считает эксперт. Госсовет является конституционным органом власти, который инициирует важные для государства решения, и особенно важно, что эти вопросы обсуждаются представителями федеральных и региональных органов власти, отметил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Санкционная политика Запада бьет не только по нашей стране, но и по тем странам, которые вводят санкции. Со стороны западных элит, которые сами виноваты в обрушившихся на их страны беду, мы не видим готовности поддерживать собственный народ. Политика России иная. Государство показывает ответственность власти перед своим народом», — пояснил политолог. Направленная социальная политика, поддержка населения — приоритеты для власти, и в условиях беспрецедентного давления на страну важно защитить экономические и социальные интересы людей, подчеркнул директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Поддержка людей защищает власть от социального кризиса и, как следствие, от кризиса политического, полагает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.