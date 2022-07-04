Власти обсуждают обеспечение рубля национальным богатством России

Это поможет обходиться без доллара в международных расчетах

04 июля 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Экономисты готовят решение, которое может сделать рубль устойчивой валютой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России работают над внедрением двухконтурной валютной системы, в которой рубль будет обеспечен группой особых сырьевых товаров, обладающих потребительской и валютной ценностью. Идея состоит в том, чтобы курс рубля отражал запасы национальных богатств страны и приобрел важную для инвестиционной деятельности ценовую устойчивость, объяснил в интервью URA.RU член научного совета при Совбезе РФ, директор института проблем экономической политики Финуниверситета при правительстве Сергей Сильвестров. — После того как о двухконтурной валютной системе в своем интервью рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в СМИ появилось немало противоречивых отзывов. Люди сравнивают этот проект с золотыми царскими и советскими рублями, и даже с цифровой валютой Венесуэлы El Petro, привязанной к нефти. Кто-то говорит, что речь идет об отдельном курсе для экспортеров и внутренних расчетов. Давайте сразу определимся, чем двухконтурная валютная система не является? Мир стоит на пороге кризиса, который изменит международную валютно-финансовую систему, считает Сергей Сильвестров Фото: Финансовый университет при правительстве РФ — Действительно, наблюдается сложное и противоречивое отношение к этой теме. И это объяснимо. Она вскрыла непростые проблемы развития финансовой системы, которые требуют трудных решений, отказа от сложившихся стереотипов. Не удивительно, что высказывание секретаря Совета безопасности вызвало многочисленные комментарии. Многие из них неверно или искажено передали смысл сказанного. А смысл основного тезиса интервью Николая Платоновича Патрушева был достаточно простым и сводился к созданию обеспечительной меры национальной валюты за счет использования товаров, обладающих потребительской и валютной ценностью, наряду с золотом. Предложения, разработанные российскими учеными, не являются попыткой вновь привязать рубль к физическому золоту, хотя подобные идеи широко высказываются у нас и за рубежом. Но об этом позже. В целом, несмотря на санкции, практически исключающие нас из существующей мировой валютно-финансовой системы, мы из этой системы не выходим. Мы готовы и продолжаем работать с фиатными валютами, на которых она основана. — Если радикально ничего не меняется, то почему тема двухконтурной валютной системы разрабатывается именно сейчас? Власти России не собираются возвращаться к обеспеченному золотом рублю Фото: Анна Майорова © URA.RU — Наше положение в мировой финансовой системе меняется и меняется радикально, не по нашей инициативе. Возможно, это позволит нам ранее других и лучше подготовиться к давно назревшему очередному мировому экономическому кризису. Его признаки повсюду. Особенно остро они проявились на рубеже 2019—2020 годов, но оказались на периферии внимания в условиях пандемии. Вопрос, что все-таки послужит триггером. Работа над двухконтурной системой ведется не один год. Ведь давно стало очевидным, что мировые резервные валюты не обеспечены практически ничем, за исключением властных функций государств, которые их эмитируют. Доллар с 1971 года, когда был откреплен от золота, обесценился к сегодняшнему дню, по разным оценкам, на 98%. В сущности, он является фикцией, однако поддерживается военным и экономическим потенциалом США и теми монопольными позициями, которые он многие годы занимал и продолжает занимать в англосаксонской модели мировой финансовой системы. При этих условиях нужны действительно сильные позиции для обеспечения финансового суверенитета и одновременно взаимодействия, либо же выхода в критической ситуации из этой системы. На самом деле сегодня о том, чтобы изменить существующую мировую валютно-финансовую систему, задумываются во всех странах. Достигнуто понимание того, что она находится в предкризисной стадии, итоги всех последних заседаний международных форумов и материалы различных международных финансово-экономических организаций говорят об этом. Экс-президент США Дональд Трамп еще до ухода со своего поста призывал изменить международную валютно-финансовую систему, при условии сохранения инициативы и верховенства тех стран, которые доминировали и довели до кризиса существующую систему. Это США, Евросоюз, Великобритания, Япония, то есть та группа стран, которая эмитирует валюты, являющиеся основой, в том числе, специальных прав заимствования — искусственного резервного и платежного средства Международного валютного фонда. Мы стоим на пороге кризиса, это уже всеми признается, наступление кризиса очевидно. Вопрос заключается только в том, кем, когда и как будет заменено то, что сейчас выступает в качестве базы мировой валютно-финансовой системы — то есть фиатные валюты. — Николай Патрушев в своем интервью сказал, что национальная финансовая система не может быть суверенна, если ее платежные средства не обладают внутренней ценностью и ценовой устойчивостью. Как вы можете это прокомментировать? Доллар США стремительно обесценивается с 1971 года, когда был отвязан от золота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Когда президент США Ричард Никсон отменил своим указом привязку доллара к золоту, французы предлагали привязать доллар к группе товаров с наиболее высокой ценностью в мировом товарообороте, которые могут рассматриваться в качестве основы мировой экономики. Среди них есть золото и нефть, но это только часть товаров, которые включают группу металлов, энергоресурсов и агропродукцию. Давно существуют специальные товарные индексы, которые отражают состояние и взаимосвязи различных товарных рынков. Их ценовые соотношения регулярно пересчитываются, на этой основе прогнозируются перспективы инфляционных процессов и настраиваются многие финансовые показатели. Но все это надолго выпало из поля нашего зрения. Россия, войдя в контур международной валютно-финансовой системы, привязала рубль к фиатным валютам и поставила себя в зависимость от конъюнктурных и спекулятивных колебаний внешних финансовых рынков. В таких условиях обеспечить стабильность и устойчивость нашей экономики, целенаправленную модернизацию и структурную перестройку промышленности предельно трудно. Да, макроэкономическая политика направлена на обеспечение финансовой стабильности, за счет таргетирования инфляции, плавающего показателями, сдерживания денежного массы за счет ее стерилизации. Однако, к сожалению, как показал опыт прошедших 30 лет, обеспечить заявленную устойчивость не удается, а инвестиционная активность стагнирует из года в год. А теперь основные ориентиры подобной политики не состоятельны. Мы отрезаны от мировой финансовой системы, импорта и ограничены в возможностях экспорта, блокированы логистические связи. Сложившиеся обстоятельства только укрепляют стремление расширить обеспечение рубля. — Почему бы и в самом деле не привязать рубль к золоту? Всего золота мира не хватит, чтобы обеспечить им экономический оборот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Хотя бы потому, что физического золота не существует в таких объемах, чтобы они обеспечивали современный экономический оборот во всем его масштабе. Правда окончательно от подобных идей в мире еще не отказались. Например, в последних решениях Базельского комитета по банковскому надзору Банка международных расчетов такие предложения имеются. В частности, предлагается обеспечить пассивы банков почти на 85% золотом. Предложение представляется малореальным. Предлагаются и сценарии, когда золото может быть переоценено до пяти или семи тысяч долларов за унцию. Есть даже вариант повысить цену до 12 тысяч долларов. Тогда можно будет в какой-то степени уравновесить физическое золото и массу тех денег, которые сейчас ничем не обеспечены. Но это достаточно авантюрная история и сложный процесс с неопределенными последствиями. Я думаю, золото действительно может подорожать, но скорее всего оно не станет основой для обновленной валютно-финансовой системы, которая опирается на те же самые резервные валюты, только подкрепленные золотом. Это вряд ли произойдет. — Если не золото, то что? Группа драгоценных и редкоземельных металлов, алмазы? — Действительно, возникает вопрос, за счет каких товаров можно обеспечение валют расширить. Есть предложение расширить за счет товаров, которые представляют собой не только потребительскую ценность, но и валютную ценность. Это означает, что такие товары всегда востребованы и могут быть обменяны на другие товары. Тут, чтобы все это заработало, мы привязываемся к привычному измерителю, которым является золото. Рассчитываются соотносительные цены подобранных товаров, выбирается их допустимый диапазон отклонения относительно цены золота на избранном долгосрочном периоде Полный список таких товаров сложно назвать. Скажу только, что для их выявления проводятся специальные расчеты. Всего их порядка двух десятков. Сейчас курс рубля привязан к резервным валютам других стран, что делает экономику России уязвимой Фото: Илья Московец © URA.RU Разработан алгоритм, который позволил создать измеритель внутренней ценности платежных средств, создаваемых на предложенном подходе. Алгоритм назван авторами «расчетное золото». Таким образом, обосновано расширение базы золотовалютных резервов за счет особой подобранной группы товаров в качестве устойчивой основы укрепления рубля, обеспеченной внутренним производством. В итоге российский рубль и монетизация будут обеспечены не за счет баланса спроса-предложения относительно резервных валют. И не золотом, а широким кругом товарно-валютных ценностей, производимых отечественными товаропроизводителями. Стоит заметить, что 40% этих ценностей производится в РФ, 60% в странах ЕАЭС и 80% в странах БРИКС. Как раз в тех самых странах, часть из которых сейчас находится под санкционным давлением, конечная цель которого — установить контроль над ресурсами. — Почему перспективная валютно-финансовая система называется двухконтурной? — Потому что позволяет связать финансовый сектор с реальным сектором экономики, создав в дополнение к существующему эмиссионному контуру резервный инвестиционный контур с единым центром в лице Банка России. Этот инвестиционный контур наделит отечественных товаропроизводителей необходимым финансированием, сохранив при этом стабильность рубля. Особенно хочу отметить, что задуманный проект не предусматривает создание каких-либо денежных (платежных) суррогатов — Насколько активно эта тема обсуждается в правительстве? Статья по теме Сергей Глазьев: Россия под санкциями сильнее, чем была в 1990-х — Ведется серьезная подготовительная работа, и практический интерес к ней есть у многих ведомств. Интерес к этой теме проявляет экспертное сообщество Евразийского союза и БРИКС. Результаты этой работы могут лечь в основу введения международной расчетной единицы в рамках Евразийского экономического союза. В заключение еще раз почеркну, что разрабатываемый проект может обеспечить генерацию длинных и дешевых финансовых ресурсов путем выпуска неэмиссионных ценных бумаг и цифровых финансовых активов, создать основу для укрепления рубля в системе внутренних, региональных и международных расчетов, сделав его менее восприимчивым к внешним шокам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России работают над внедрением двухконтурной валютной системы, в которой рубль будет обеспечен группой особых сырьевых товаров, обладающих потребительской и валютной ценностью. Идея состоит в том, чтобы курс рубля отражал запасы национальных богатств страны и приобрел важную для инвестиционной деятельности ценовую устойчивость, объяснил в интервью URA.RU член научного совета при Совбезе РФ, директор института проблем экономической политики Финуниверситета при правительстве Сергей Сильвестров. — После того как о двухконтурной валютной системе в своем интервью рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в СМИ появилось немало противоречивых отзывов. Люди сравнивают этот проект с золотыми царскими и советскими рублями, и даже с цифровой валютой Венесуэлы El Petro, привязанной к нефти. Кто-то говорит, что речь идет об отдельном курсе для экспортеров и внутренних расчетов. Давайте сразу определимся, чем двухконтурная валютная система не является? — Действительно, наблюдается сложное и противоречивое отношение к этой теме. И это объяснимо. Она вскрыла непростые проблемы развития финансовой системы, которые требуют трудных решений, отказа от сложившихся стереотипов. Не удивительно, что высказывание секретаря Совета безопасности вызвало многочисленные комментарии. Многие из них неверно или искажено передали смысл сказанного. А смысл основного тезиса интервью Николая Платоновича Патрушева был достаточно простым и сводился к созданию обеспечительной меры национальной валюты за счет использования товаров, обладающих потребительской и валютной ценностью, наряду с золотом. Предложения, разработанные российскими учеными, не являются попыткой вновь привязать рубль к физическому золоту, хотя подобные идеи широко высказываются у нас и за рубежом. Но об этом позже. В целом, несмотря на санкции, практически исключающие нас из существующей мировой валютно-финансовой системы, мы из этой системы не выходим. Мы готовы и продолжаем работать с фиатными валютами, на которых она основана. — Если радикально ничего не меняется, то почему тема двухконтурной валютной системы разрабатывается именно сейчас? — Наше положение в мировой финансовой системе меняется и меняется радикально, не по нашей инициативе. Возможно, это позволит нам ранее других и лучше подготовиться к давно назревшему очередному мировому экономическому кризису. Его признаки повсюду. Особенно остро они проявились на рубеже 2019—2020 годов, но оказались на периферии внимания в условиях пандемии. Вопрос, что все-таки послужит триггером. Работа над двухконтурной системой ведется не один год. Ведь давно стало очевидным, что мировые резервные валюты не обеспечены практически ничем, за исключением властных функций государств, которые их эмитируют. Доллар с 1971 года, когда был откреплен от золота, обесценился к сегодняшнему дню, по разным оценкам, на 98%. В сущности, он является фикцией, однако поддерживается военным и экономическим потенциалом США и теми монопольными позициями, которые он многие годы занимал и продолжает занимать в англосаксонской модели мировой финансовой системы. При этих условиях нужны действительно сильные позиции для обеспечения финансового суверенитета и одновременно взаимодействия, либо же выхода в критической ситуации из этой системы. На самом деле сегодня о том, чтобы изменить существующую мировую валютно-финансовую систему, задумываются во всех странах. Достигнуто понимание того, что она находится в предкризисной стадии, итоги всех последних заседаний международных форумов и материалы различных международных финансово-экономических организаций говорят об этом. Экс-президент США Дональд Трамп еще до ухода со своего поста призывал изменить международную валютно-финансовую систему, при условии сохранения инициативы и верховенства тех стран, которые доминировали и довели до кризиса существующую систему. Это США, Евросоюз, Великобритания, Япония, то есть та группа стран, которая эмитирует валюты, являющиеся основой, в том числе, специальных прав заимствования — искусственного резервного и платежного средства Международного валютного фонда. Мы стоим на пороге кризиса, это уже всеми признается, наступление кризиса очевидно. Вопрос заключается только в том, кем, когда и как будет заменено то, что сейчас выступает в качестве базы мировой валютно-финансовой системы — то есть фиатные валюты. — Николай Патрушев в своем интервью сказал, что национальная финансовая система не может быть суверенна, если ее платежные средства не обладают внутренней ценностью и ценовой устойчивостью. Как вы можете это прокомментировать? — Когда президент США Ричард Никсон отменил своим указом привязку доллара к золоту, французы предлагали привязать доллар к группе товаров с наиболее высокой ценностью в мировом товарообороте, которые могут рассматриваться в качестве основы мировой экономики. Среди них есть золото и нефть, но это только часть товаров, которые включают группу металлов, энергоресурсов и агропродукцию. Давно существуют специальные товарные индексы, которые отражают состояние и взаимосвязи различных товарных рынков. Их ценовые соотношения регулярно пересчитываются, на этой основе прогнозируются перспективы инфляционных процессов и настраиваются многие финансовые показатели. Но все это надолго выпало из поля нашего зрения. Россия, войдя в контур международной валютно-финансовой системы, привязала рубль к фиатным валютам и поставила себя в зависимость от конъюнктурных и спекулятивных колебаний внешних финансовых рынков. В таких условиях обеспечить стабильность и устойчивость нашей экономики, целенаправленную модернизацию и структурную перестройку промышленности предельно трудно. Да, макроэкономическая политика направлена на обеспечение финансовой стабильности, за счет таргетирования инфляции, плавающего показателями, сдерживания денежного массы за счет ее стерилизации. Однако, к сожалению, как показал опыт прошедших 30 лет, обеспечить заявленную устойчивость не удается, а инвестиционная активность стагнирует из года в год. А теперь основные ориентиры подобной политики не состоятельны. Мы отрезаны от мировой финансовой системы, импорта и ограничены в возможностях экспорта, блокированы логистические связи. Сложившиеся обстоятельства только укрепляют стремление расширить обеспечение рубля. — Почему бы и в самом деле не привязать рубль к золоту? — Хотя бы потому, что физического золота не существует в таких объемах, чтобы они обеспечивали современный экономический оборот во всем его масштабе. Правда окончательно от подобных идей в мире еще не отказались. Например, в последних решениях Базельского комитета по банковскому надзору Банка международных расчетов такие предложения имеются. В частности, предлагается обеспечить пассивы банков почти на 85% золотом. Предложение представляется малореальным. Предлагаются и сценарии, когда золото может быть переоценено до пяти или семи тысяч долларов за унцию. Есть даже вариант повысить цену до 12 тысяч долларов. Тогда можно будет в какой-то степени уравновесить физическое золото и массу тех денег, которые сейчас ничем не обеспечены. Но это достаточно авантюрная история и сложный процесс с неопределенными последствиями. Я думаю, золото действительно может подорожать, но скорее всего оно не станет основой для обновленной валютно-финансовой системы, которая опирается на те же самые резервные валюты, только подкрепленные золотом. Это вряд ли произойдет. — Если не золото, то что? Группа драгоценных и редкоземельных металлов, алмазы? — Действительно, возникает вопрос, за счет каких товаров можно обеспечение валют расширить. Есть предложение расширить за счет товаров, которые представляют собой не только потребительскую ценность, но и валютную ценность. Это означает, что такие товары всегда востребованы и могут быть обменяны на другие товары. Тут, чтобы все это заработало, мы привязываемся к привычному измерителю, которым является золото. Рассчитываются соотносительные цены подобранных товаров, выбирается их допустимый диапазон отклонения относительно цены золота на избранном долгосрочном периоде Полный список таких товаров сложно назвать. Скажу только, что для их выявления проводятся специальные расчеты. Всего их порядка двух десятков. Разработан алгоритм, который позволил создать измеритель внутренней ценности платежных средств, создаваемых на предложенном подходе. Алгоритм назван авторами «расчетное золото». Таким образом, обосновано расширение базы золотовалютных резервов за счет особой подобранной группы товаров в качестве устойчивой основы укрепления рубля, обеспеченной внутренним производством. В итоге российский рубль и монетизация будут обеспечены не за счет баланса спроса-предложения относительно резервных валют. И не золотом, а широким кругом товарно-валютных ценностей, производимых отечественными товаропроизводителями. Стоит заметить, что 40% этих ценностей производится в РФ, 60% в странах ЕАЭС и 80% в странах БРИКС. Как раз в тех самых странах, часть из которых сейчас находится под санкционным давлением, конечная цель которого — установить контроль над ресурсами. — Почему перспективная валютно-финансовая система называется двухконтурной? — Потому что позволяет связать финансовый сектор с реальным сектором экономики, создав в дополнение к существующему эмиссионному контуру резервный инвестиционный контур с единым центром в лице Банка России. Этот инвестиционный контур наделит отечественных товаропроизводителей необходимым финансированием, сохранив при этом стабильность рубля. Особенно хочу отметить, что задуманный проект не предусматривает создание каких-либо денежных (платежных) суррогатов — Насколько активно эта тема обсуждается в правительстве? — Ведется серьезная подготовительная работа, и практический интерес к ней есть у многих ведомств. Интерес к этой теме проявляет экспертное сообщество Евразийского союза и БРИКС. Результаты этой работы могут лечь в основу введения международной расчетной единицы в рамках Евразийского экономического союза. В заключение еще раз почеркну, что разрабатываемый проект может обеспечить генерацию длинных и дешевых финансовых ресурсов путем выпуска неэмиссионных ценных бумаг и цифровых финансовых активов, создать основу для укрепления рубля в системе внутренних, региональных и международных расчетов, сделав его менее восприимчивым к внешним шокам.