08 февраля 2021

Аналитик рассказал, когда мир откажется от доллара

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки Екатеринбурга. Обмен валют, доллары, обмен валют
На сегодняшний день 80% всех сделок в мире происходит в национальной валюте США Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Человечество сможет отказаться от доллара только в том случае, если найдет ему достойную замену. На это потребуется десятки лет, считает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

«Отказаться от доллара — значит, найти ему адекватную замену. Но такой валюты пока нет: ни евро, ни китайский юань, ни другие фиатные валюты (стоимость которых устанавливается и гарантируется государством — прим. ред.) пока не способны заменить доллар», — рассказал специалист агентству «Прайм».

По его словам, 80% всех сделок в мире происходит в национальной валюте США. Чтобы глобальная финансовая система отошла от доллара, потребуются десятки лет. Экономика Соединенных штатов до сих пор является одной из самых открытых и стабильных мировых экономик, что добавляет доллару устойчивости, заключил Иванов.

Ранее эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев предрек колебания курса рубля по отношению к другим валютам. Однако они никак не повлияют на удорожание или удешевление рубля по отношению к доллару, пишет RT. Экономист Виталий Калугин советует купить доллары в 2021 году. Это поможет в будущем приобрести бытовую технику по тем же ценам, что и сейчас, считает он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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