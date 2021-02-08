Аналитик рассказал, когда мир откажется от доллара

На сегодняшний день 80% всех сделок в мире происходит в национальной валюте США Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Человечество сможет отказаться от доллара только в том случае, если найдет ему достойную замену. На это потребуется десятки лет, считает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

«Отказаться от доллара — значит, найти ему адекватную замену. Но такой валюты пока нет: ни евро, ни китайский юань, ни другие фиатные валюты (стоимость которых устанавливается и гарантируется государством — прим. ред.) пока не способны заменить доллар», — рассказал специалист агентству «Прайм».

По его словам, 80% всех сделок в мире происходит в национальной валюте США. Чтобы глобальная финансовая система отошла от доллара, потребуются десятки лет. Экономика Соединенных штатов до сих пор является одной из самых открытых и стабильных мировых экономик, что добавляет доллару устойчивости, заключил Иванов.

Ранее эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев предрек колебания курса рубля по отношению к другим валютам. Однако они никак не повлияют на удорожание или удешевление рубля по отношению к доллару, пишет RT. Экономист Виталий Калугин советует купить доллары в 2021 году. Это поможет в будущем приобрести бытовую технику по тем же ценам, что и сейчас, считает он.