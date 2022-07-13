Идея молодой пермячки поможет модернизировать беспилотники

На разработку девушку вдохновило хобби отца

14 июля 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Из композита, который разрабатывает студентка ПГНИУ, можно делать электромоторы для беспилотников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Третьекурсница химического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Александра Каменских разрабатывает новый композиционный состав. Из него можно создавать комплектующие для различных электродвигателей. При этом можно уменьшить размер самого мотора, но сохранить его мощность и другие характеристики. На разработку студентка потратила около полутора лет. Вдохновило девушку хобби отца. «Когда мы были на карантине, мой отец собрал мотор. Это его увлечение, а мне было интересно наблюдать за процессом. Начала изучать тему в интернете, особенно привлекла работа статора, неподвижной части в двигателе. Я стала думать, как его можно улучшить. Знала, что в статоре используют железные пластины. Начала смотреть, чем можно заменить материал, чтобы было проще, дешевле и экологичнее в изготовлении. В итоге пришла к выводу, что лучше всего использовать композиционные материалы», рассказала URA.RU автор проекта. Использование композита позволяет снизить массу и габариты моторов беспилотников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Дальше, методом ошибок и проб, началась кропотливая работа по подбору материалов. Сами испытания проводились в исследовательской лаборатории. Основной задачей было добиться снижения веса и размера двигателя, сохраняя его качество. Результаты еще на стадии разработки превзошли все ожидания. Сейчас композиционный состав по своим характеристикам схож с железом и сталью. Статор из композита ничем не уступает металлическому изделию. Из такого вещества можно делать двигатели для различной техники, например, самокатов и квадрокоптеров. «Если мы говорим про квадрокоптер, то для него очень важна масса мотора. Благодаря композиту, мы можем ее заметно уменьшить. Вот представьте сам квадрокоптер и его мотор. Мы можем сделать так, чтобы у двигателя была максимальная мощность, но мотор не утяжелял его работу, не мешал дальнейшей производительности. При этом сам двигатель можно даже сделать побольше, так как его масса все равно будет меньше, а мощность значительно увеличится», пояснила URA.RU разработчица. На развитие проекта Александра получила грант в 1 миллион рублей от правительства РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сейчас изобретение находится на стадии получения патента. В дальнейших планах Александры — создать статор с внешним ротором (движущаяся часть мотора) для спортивных автомобилей, наподобие тех, что используются в машинах известного шведского производителя Koenigsegg. Также автор проекта планирует вывести его в различные маркетплейсы, например, в «Яндекс-маркет». Для этого будет закуплено новое оборудование и материалы. Средства на эти цели студентка ПГНИУ получила, став победителем всероссийского конкурса «Студенческий стартап». На развитие проекта правительство РФ выделило разработчице грант в 1 миллион рублей. Конкурс «Студенческий стартап» реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Отбор заявок проходил с 22 февраля по 11 апреля 2022 года по семи направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Химические технологии и новые материалы», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика» и «Креативные индустрии». В число победителей конкурса вошли 16 студентов, аспирантов и сотрудников пермских вузов. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Третьекурсница химического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Александра Каменских разрабатывает новый композиционный состав. Из него можно создавать комплектующие для различных электродвигателей. При этом можно уменьшить размер самого мотора, но сохранить его мощность и другие характеристики. На разработку студентка потратила около полутора лет. Вдохновило девушку хобби отца. «Когда мы были на карантине, мой отец собрал мотор. Это его увлечение, а мне было интересно наблюдать за процессом. Начала изучать тему в интернете, особенно привлекла работа статора, неподвижной части в двигателе. Я стала думать, как его можно улучшить. Знала, что в статоре используют железные пластины. Начала смотреть, чем можно заменить материал, чтобы было проще, дешевле и экологичнее в изготовлении. В итоге пришла к выводу, что лучше всего использовать композиционные материалы», рассказала URA.RU автор проекта. Дальше, методом ошибок и проб, началась кропотливая работа по подбору материалов. Сами испытания проводились в исследовательской лаборатории. Основной задачей было добиться снижения веса и размера двигателя, сохраняя его качество. Результаты еще на стадии разработки превзошли все ожидания. Сейчас композиционный состав по своим характеристикам схож с железом и сталью. Статор из композита ничем не уступает металлическому изделию. Из такого вещества можно делать двигатели для различной техники, например, самокатов и квадрокоптеров. «Если мы говорим про квадрокоптер, то для него очень важна масса мотора. Благодаря композиту, мы можем ее заметно уменьшить. Вот представьте сам квадрокоптер и его мотор. Мы можем сделать так, чтобы у двигателя была максимальная мощность, но мотор не утяжелял его работу, не мешал дальнейшей производительности. При этом сам двигатель можно даже сделать побольше, так как его масса все равно будет меньше, а мощность значительно увеличится», пояснила URA.RU разработчица. Сейчас изобретение находится на стадии получения патента. В дальнейших планах Александры — создать статор с внешним ротором (движущаяся часть мотора) для спортивных автомобилей, наподобие тех, что используются в машинах известного шведского производителя Koenigsegg. Также автор проекта планирует вывести его в различные маркетплейсы, например, в «Яндекс-маркет». Для этого будет закуплено новое оборудование и материалы. Средства на эти цели студентка ПГНИУ получила, став победителем всероссийского конкурса «Студенческий стартап». На развитие проекта правительство РФ выделило разработчице грант в 1 миллион рублей. Конкурс «Студенческий стартап» реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Отбор заявок проходил с 22 февраля по 11 апреля 2022 года по семи направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Химические технологии и новые материалы», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика» и «Креативные индустрии». В число победителей конкурса вошли 16 студентов, аспирантов и сотрудников пермских вузов. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.