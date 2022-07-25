В ЦБ и Минфине обсуждают защиту инвесторов от новых санкций

Дискуссия идет вокруг риска блокировки бумаг в иностранных депозитариях

25 июля 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Начинающие инвесторы могут недооценивать риски вложения в иностранные ценные бумаги, считают в ЦБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ЦБ и Минфине обсуждают, как реагировать на угрозы российским покупателям иностранных ценных бумаг в случае новых санкций. После рекомендации ограничить покупку таких активов розничными инвесторами глава ЦБ Эльвина Набиуллина пообещала во время пресс-конференции 22 июля подумать над исключением для бумаг дружественных стран. В ЦБ знают о неоднозначной реакции рынка, но будут действовать, взвешивая риски блокировки бумаг в зарубежных депозитариях, говорит близкий к ЦБ источник URA.RU. Выступив с инициативой временного ограничения доступа для неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам, в Банке России исходили из того, что проблема заключается не в самих бумагах, а в их учете иностранными депозитариями, сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос URA.RU 25 июля. «У наших инвесторов уже реализовались инфраструктурные риски, активы миллионов граждан оказались заблокированы, поскольку эти ценные бумаги учитывались в зарубежной инфраструктуре. Что касается бумаг дружественных стран, то важно отметить, что и тут присутствуют риски иностранной учетной инфраструктуры, в вышестоящих депозитариях которой учитываются сделки с этими бумагами. И очень сложно предугадать, что эти активы не будут заблокированы каким-либо учетным институтом. Поэтому мы продолжим диалог с рынком о выработке оптимальной стратегии поведения в текущих условиях», — отметили в пресс-службе. Эльвира Набиуллина считает в целом правильной инициативу ограничить продажи иностранных акций Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Центробанке осознают, что ограничения на покупку иностранных ценных бумаг нанесут урон бизнесу брокеров, зарабатывающих на комиссиях, и Санкт-Петербургской биржи, которая предоставляет россиянам доступ к зарубежным рынкам, рассказал URA.RU источник, близкий к ЦБ. «Люди в совете директоров ЦБ все прекрасно понимают и не ставят своей целью кому-то навредить. Тем более там далеки от мысли подобными мерами провоцировать рост акций российских эмитентов, как сейчас об этом некоторые говорят», — сказал он. По словам собеседника URA.RU, в ЦБ были готовы к неоднозначной реакции инвесторов, однако уверены, что риски новых санкций против финансовой системы России со стороны Запада слишком велики, чтобы бездействовать. «На презентации концепции [20 июля зампред ЦБ Филипп] Габуния сказал, что уже 5 миллионов инвесторов в той или иной мере пострадали от блокировки иностранных активов — только акций заблокировано более, чем на 300 миллиардов рублей, но пострадавших может стать еще больше. Биржа сегодня риски не контролирует. Потом, речь ведь не идет о тотальном запрете — для обладателей статуса квалифицированного инвестора ограничений со стороны ЦБ не будет. Но и ответственность за вложения в иностранные активы будет лежать целиком на них самих, а не на Центробанке», — подчеркнул источник. Комплекс ограничительных мер, вызвавший неоднозначную реакцию участников российского фондового рынка, Банк России изложил 20 июля в своей концепции совершенствования защиты розничных (неквалифицированных) инвесторов. «Сделки с иностранными ценными бумагами планируется временно включить в перечень доступных только квалифицированным инвесторам. Это объясняется прежде всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов», — заявили в ЦБ. В числе других ограничений выделяется предложение резко ужесточить критерии присвоения статуса квалифицированного инвестора путем увеличения с 6 до 30 млн рублей минимального размера активов. ЦБ рекомендовал брокерам не продавать иностранные ценные бумаги неквалифицированным инвесторам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В тот же день ЦБ опубликовал письмо для брокеров, в котором настоятельно рекомендовал «воздерживаться от предложения» иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам. В результате акции Санкт-Петербургской биржи пережили резкое падение, а руководство торговой площадки прямо выступило против позиции ЦБ. «СПБ Биржа не согласна с концепцией ЦБ РФ по ограничению прав неквалифицированных инвесторов на торговлю иностранными ценными бумагами. Реализация этих предложений негативно повлияет на долгосрочное развитие всего российского финансового рынка. Масштабы этого негативного влияния могут оказаться несоразмерны рискам, о которых заявил регулятор», — сказано в комментарии площадки. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу биржи. Позиция руководства «СПБ Биржи» неожиданно получила поддержку в Минфине. В пресс-службе министерства в ответ на запрос URA.RU 25 июля заявили, что ценные бумаги эмитентов из дружественных стран должны быть доступны всем российским инвесторам. «По мнению Минфина, иностранные ценные бумаги, выпущенные эмитентами из „дружественных“ юрисдикций, должны быть доступны неквалифицированным инвесторам. Это будет способствовать возможностям диверсификации портфеля для снижения рисков и интеграции между дружественными финансовыми рынками», — сказано в ответе Минфина. В ведомстве добавили, что основой для квалификации инвесторов должна стать проверка знаний и понимания рисков. «Фактически, необходимо отдельное тестирование. Увеличение имущественного ценза, на наш взгляд, не позволит проверить понимание рынка», — отметили в Минфине. Выступая на пресс-конференции по ключевой ставке 22 июля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что считает в целом правильной инициативу ограничить продажи иностранных акций для того, чтобы защитить неквалифицированных инвесторов. При этом она пообещала уточнить информацию, должны ли подпадать под этот запрет иностранные бумаги дружественных государств. «Мы уточним позицию по дружественным и недружественным странам. Неквалифицированный инвестор зачастую просто не обладает информацией и пониманием риска того, что эти акции могут быть заморожены. Сейчас в этой ситуации оказалось большое количество людей, и нам нужно, чтобы проблемы здесь не увеличивались», — передает ее слова корреспондент URA.RU. В Минфине считают, что ценные бумаги эмитентов из дружественных стран должны быть доступны всем россиянам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Если Центробанк примет решение сделать исключение для ценных бумаг дружественных стран и разрешить неквалифицированным инвесторам их покупку, это повысит для них риски, подтвердил в беседе с URA.RU профессор Высшей школы экономики, инвестбанкир Евгений Коган. «Работа Петербургской биржи с Гонконгской биржей, вероятнее всего будет идти через депозитарий Bank of New York — это американская структура. Останется ли в этом случае риск блокировки? Останется. СПБ Биржа может попробовать договориться с китайским депозитарием, и тогда наш ЦБ сможет изменить свою позицию, но тут возникает вопрос, а нужно ли это самим китайцам, ведь тогда уже они рискуют попасть под санкции», — объяснил профессор. В том случае, если «СПБ Биржа» наладит всестороннее взаимодействие с Китаем, то значение ценных бумаг китайских компаний на российском фондовом рынке резко вырастет, считает Коган. «Если мы будем работать с помощью Китая и только через Китай, то его значение для нас будет расти, это правда. Может произойти „китаизация“ российского рынка, но пока это один из сценариев. В противном случае инвесторы могут начать активнее получать статус квалифицированных, например, сдав соответствующий экзамен. Еще есть вариант работы через иностранных брокеров, но в этом случае ЦБ не будет отвечать за риски», — добавил он. Статья по теме Власти обсуждают меры повышения доверия к фондовому рынку Центробанк последовательно стремится увести начинающих российских инвесторов от возросших рисков вложения в иностранные ценные бумаги, полагает экономист, политолог Дмитрий Абзалов. «Концептуально ЦБ начал уводить начинающих инвесторов от высоких рисков давно, работа была начата с разделения на квалифицированных и неквалифицированных, последним многие инструменты на фондовом рынке оказались недоступны. Новая инициатива заявлена в рамках той же логики, а ее причина — риск новых санкций», — заметил эксперт. Работу российских инвесторов с акциями китайских компаний через Гонконгскую биржу Абзалов назвал перспективным, но пока еще не до конца проработанным направлением. «Пока эта система не выстроена, инвесторам придется брать на себя дополнительные риски, а в ЦБ это рассматривают как нежелательный сценарий. Как именно СПБ Биржа собирается работать с Гонконгом, пока неясно, отсюда и неопределенность в регулировании», — пояснил он. Пресс-служба «СПБ Биржи» на момент публикации не ответила на запрос URA.RU о том, с каким иностранным депозитарием планирует сотрудничать для обеспечения доступа российских инвесторов к ценным бумагам Китая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЦБ и Минфине обсуждают, как реагировать на угрозы российским покупателям иностранных ценных бумаг в случае новых санкций. После рекомендации ограничить покупку таких активов розничными инвесторами глава ЦБ Эльвина Набиуллина пообещала во время пресс-конференции 22 июля подумать над исключением для бумаг дружественных стран. В ЦБ знают о неоднозначной реакции рынка, но будут действовать, взвешивая риски блокировки бумаг в зарубежных депозитариях, говорит близкий к ЦБ источник URA.RU. Выступив с инициативой временного ограничения доступа для неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам, в Банке России исходили из того, что проблема заключается не в самих бумагах, а в их учете иностранными депозитариями, сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос URA.RU 25 июля. «У наших инвесторов уже реализовались инфраструктурные риски, активы миллионов граждан оказались заблокированы, поскольку эти ценные бумаги учитывались в зарубежной инфраструктуре. Что касается бумаг дружественных стран, то важно отметить, что и тут присутствуют риски иностранной учетной инфраструктуры, в вышестоящих депозитариях которой учитываются сделки с этими бумагами. И очень сложно предугадать, что эти активы не будут заблокированы каким-либо учетным институтом. Поэтому мы продолжим диалог с рынком о выработке оптимальной стратегии поведения в текущих условиях», — отметили в пресс-службе. В Центробанке осознают, что ограничения на покупку иностранных ценных бумаг нанесут урон бизнесу брокеров, зарабатывающих на комиссиях, и Санкт-Петербургской биржи, которая предоставляет россиянам доступ к зарубежным рынкам, рассказал URA.RU источник, близкий к ЦБ. «Люди в совете директоров ЦБ все прекрасно понимают и не ставят своей целью кому-то навредить. Тем более там далеки от мысли подобными мерами провоцировать рост акций российских эмитентов, как сейчас об этом некоторые говорят», — сказал он. По словам собеседника URA.RU, в ЦБ были готовы к неоднозначной реакции инвесторов, однако уверены, что риски новых санкций против финансовой системы России со стороны Запада слишком велики, чтобы бездействовать. «На презентации концепции [20 июля зампред ЦБ Филипп] Габуния сказал, что уже 5 миллионов инвесторов в той или иной мере пострадали от блокировки иностранных активов — только акций заблокировано более, чем на 300 миллиардов рублей, но пострадавших может стать еще больше. Биржа сегодня риски не контролирует. Потом, речь ведь не идет о тотальном запрете — для обладателей статуса квалифицированного инвестора ограничений со стороны ЦБ не будет. Но и ответственность за вложения в иностранные активы будет лежать целиком на них самих, а не на Центробанке», — подчеркнул источник. Комплекс ограничительных мер, вызвавший неоднозначную реакцию участников российского фондового рынка, Банк России изложил 20 июля в своей концепции совершенствования защиты розничных (неквалифицированных) инвесторов. «Сделки с иностранными ценными бумагами планируется временно включить в перечень доступных только квалифицированным инвесторам. Это объясняется прежде всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов», — заявили в ЦБ. В числе других ограничений выделяется предложение резко ужесточить критерии присвоения статуса квалифицированного инвестора путем увеличения с 6 до 30 млн рублей минимального размера активов. В тот же день ЦБ опубликовал письмо для брокеров, в котором настоятельно рекомендовал «воздерживаться от предложения» иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам. В результате акции Санкт-Петербургской биржи пережили резкое падение, а руководство торговой площадки прямо выступило против позиции ЦБ. «СПБ Биржа не согласна с концепцией ЦБ РФ по ограничению прав неквалифицированных инвесторов на торговлю иностранными ценными бумагами. Реализация этих предложений негативно повлияет на долгосрочное развитие всего российского финансового рынка. Масштабы этого негативного влияния могут оказаться несоразмерны рискам, о которых заявил регулятор», — сказано в комментарии площадки. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу биржи. Позиция руководства «СПБ Биржи» неожиданно получила поддержку в Минфине. В пресс-службе министерства в ответ на запрос URA.RU 25 июля заявили, что ценные бумаги эмитентов из дружественных стран должны быть доступны всем российским инвесторам. «По мнению Минфина, иностранные ценные бумаги, выпущенные эмитентами из „дружественных“ юрисдикций, должны быть доступны неквалифицированным инвесторам. Это будет способствовать возможностям диверсификации портфеля для снижения рисков и интеграции между дружественными финансовыми рынками», — сказано в ответе Минфина. В ведомстве добавили, что основой для квалификации инвесторов должна стать проверка знаний и понимания рисков. «Фактически, необходимо отдельное тестирование. Увеличение имущественного ценза, на наш взгляд, не позволит проверить понимание рынка», — отметили в Минфине. Выступая на пресс-конференции по ключевой ставке 22 июля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что считает в целом правильной инициативу ограничить продажи иностранных акций для того, чтобы защитить неквалифицированных инвесторов. При этом она пообещала уточнить информацию, должны ли подпадать под этот запрет иностранные бумаги дружественных государств. «Мы уточним позицию по дружественным и недружественным странам. Неквалифицированный инвестор зачастую просто не обладает информацией и пониманием риска того, что эти акции могут быть заморожены. Сейчас в этой ситуации оказалось большое количество людей, и нам нужно, чтобы проблемы здесь не увеличивались», — передает ее слова корреспондент URA.RU. Если Центробанк примет решение сделать исключение для ценных бумаг дружественных стран и разрешить неквалифицированным инвесторам их покупку, это повысит для них риски, подтвердил в беседе с URA.RU профессор Высшей школы экономики, инвестбанкир Евгений Коган. «Работа Петербургской биржи с Гонконгской биржей, вероятнее всего будет идти через депозитарий Bank of New York — это американская структура. Останется ли в этом случае риск блокировки? Останется. СПБ Биржа может попробовать договориться с китайским депозитарием, и тогда наш ЦБ сможет изменить свою позицию, но тут возникает вопрос, а нужно ли это самим китайцам, ведь тогда уже они рискуют попасть под санкции», — объяснил профессор. В том случае, если «СПБ Биржа» наладит всестороннее взаимодействие с Китаем, то значение ценных бумаг китайских компаний на российском фондовом рынке резко вырастет, считает Коган. «Если мы будем работать с помощью Китая и только через Китай, то его значение для нас будет расти, это правда. Может произойти „китаизация“ российского рынка, но пока это один из сценариев. В противном случае инвесторы могут начать активнее получать статус квалифицированных, например, сдав соответствующий экзамен. Еще есть вариант работы через иностранных брокеров, но в этом случае ЦБ не будет отвечать за риски», — добавил он. Центробанк последовательно стремится увести начинающих российских инвесторов от возросших рисков вложения в иностранные ценные бумаги, полагает экономист, политолог Дмитрий Абзалов. «Концептуально ЦБ начал уводить начинающих инвесторов от высоких рисков давно, работа была начата с разделения на квалифицированных и неквалифицированных, последним многие инструменты на фондовом рынке оказались недоступны. Новая инициатива заявлена в рамках той же логики, а ее причина — риск новых санкций», — заметил эксперт. Работу российских инвесторов с акциями китайских компаний через Гонконгскую биржу Абзалов назвал перспективным, но пока еще не до конца проработанным направлением. «Пока эта система не выстроена, инвесторам придется брать на себя дополнительные риски, а в ЦБ это рассматривают как нежелательный сценарий. Как именно СПБ Биржа собирается работать с Гонконгом, пока неясно, отсюда и неопределенность в регулировании», — пояснил он. Пресс-служба «СПБ Биржи» на момент публикации не ответила на запрос URA.RU о том, с каким иностранным депозитарием планирует сотрудничать для обеспечения доступа российских инвесторов к ценным бумагам Китая.