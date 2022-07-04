Власти обсуждают меры повышения доверия к фондовому рынку

Минфин и ЦБ отреагировали на обвал акций «Газпрома»

04 июля 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

Государство поработает с реакцией инвесторов на обвал акций «Газпрома» на Мосбирже Фото: Антон Белицкий © URA.RU Российские власти обеспокоены состоянием, в которое инвесторов фондового рынка погрузило неожиданное решение «Газпрома» и еще ряда отечественных госкомпаний отказаться от выплаты дивидендов. Государство заинтересовано стимулировать долгосрочные вложения в рынок ценных бумаг, однако отсутствие вознаграждения для акционеров подрывает доверие к ним, объяснили URA.RU эксперты. Минфин и Центробанк начали обсуждать, как уладить эту проблему. Ведомства обратили внимание на фондовый рынок после беспрецедентного решения собрания акционеров «Газпрома» не одобрять рекомендованные советом директоров компании дивиденды за 2021 год. Это оказалось шоком для долгосрочных инвесторов, и акции «Газпрома» рухнули более чем на треть стоимости до минимума с декабря 2020 года, потянув за собой вниз весь индекс Мосбиржи. В тот же день, 30 июня, не выплачивать дивиденды постановило годовое собрание акционеров «Сбербанка», аналогичное решение в последние дни приняли в «Фосагро», «Совкомфлоте» и ПИКе. «Газпром» повернулся спиной к своим акционерам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Хотя «Роснефть» и «Башнефть» дивиденды утвердили, участники рынка оказались дезориентированы противоречием между планами главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «вернуть доверие частных инвесторов» и действиями правительства. Выяснилось, что решение «Газпрома» не выплачивать дивиденды связано с дополнительными налогами, которые Минфин при оперативном содействии Госдумы резко повысил для компании на ту же сумму в 1,2 триллиона рублей, которая причиталась акционерам. Несмотря на то, что государство само является крупнейшим акционером «Газпрома» и в любом случае получило бы большую часть выплат, правительство решило забрать в пользу государства все деньги, не оставив миноритариям, среди которых по-прежнему остаются нерезиденты, в этом году ни рубля. Выступая двумя неделями ранее на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня, Набиуллина говорила, что российский фондовый рынок переживает «период разочарования», потому что стоимость многих ценных бумаг упала, а часть из них и вовсе заморожена, однако регулятор намерен вернуть доверие частных инвесторов. 1 июля, реагируя на новые жалобы акционеров госкомпаний, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков предложил поддержать розничных инвесторов путем создания организации для защиты их прав «с точки зрения стимулирования долгосрочных вложений в рынок». По словам Эльвины Набиуллиной российский фондовый рынок переживает «период разочарования» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Огромное количество „физиков“ пришло на рынок. Конечно, многие испытали разочарование, но мы верим, что в долгосрочной перспективе все-таки это разочарование пройдет и доходности на фондовом рынке все равно обгонят те доходности, которые можно получать на депозитах и, тем более, просто держа деньги под матрасом, как многие стали делать последнее время», — заявил представитель ведомства на заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по финансовой политике. Чебесков добавил, что «глубокий фондовый рынок — это залог любой рыночной экономики», и потому в Минфине обсуждаются «такие варианты, как создание ассоциации для защиты прав розничных инвесторов». В ответ на запрос URA.RU в министерстве акцентировали внимание на слове «варианты» и уточнили, что «о конкретных заявлениях говорить рано». В один день с выступлением представителя Минфина в РСПП Московская биржа сообщила об учреждении совместно с профессиональными участниками рынка Клуба защиты инвесторов. Новая организация планирует обжаловать санкции, наложенные Европейским союзом на Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в один холдинг с Мосбиржей. «Цель создания клуба — инициативной группы из Московской биржи и профессиональных ассоциаций, — координация самостоятельных усилий частных инвесторов, идет ли речь о получении лицензий на „вывод“ активов или судебных споров. В этом смысле это частная инициатива, направленная на защиту частных инвесторов», — рассказал URA.RU президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Долгосрочным инвесторам важно получать дивиденды вовремя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московская биржа действует по своей инициативе, но все важные шаги она координирует с Центробанком, сообщил URA.RU источник в отрасли. Главой Наблюдательного совета Мосбиржи является бывший первый замглавы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Сергей Швецов, а назначение председателя правления биржи происходит по согласованию с регулятором. Одновременно Банк России является крупнейшим акционером Мосбиржи, а учитывая доли «Сбербанка» и ВЭБ.РФ, государство контролирует более 30% акций. Исходящие от ЦБ и Минфина предложения можно только приветствовать, поскольку доверие рядовых участников рынка и в самом деле основательно подорвано, заявил URA.RU профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган. «То, что сотворили с инвесторами в акции „Газпрома“, — это за гранью. В государственных организациях прекрасно понимают, что когда они придут к частным инвесторам с предложением вложиться в те или иные инструменты, например, гособлигации, то могут встретить непонимание. Как вы к нам, так и мы к вам. Не исключено, инвесторы будут ожидать большую доходность и государству в будущем придется платить за то, как оно поступило. В этой ситуации было бы разумно предпринять нечто такое, о чем сказал Чебесков. Теперь хотелось бы посмотреть на результаты обсуждения мер повышения доверия к рынку», — отметил эксперт. Статья по теме Власть ищет источник «длинных» денег на преодоление санкций Хотя конкретики пока немного, желание ЦБ и Минфина придумать способ поддержать долгосрочных инвесторов вполне понятно — государству требуются «длинные деньги», объяснил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «Долгосрочные инвестиции в акции — это источник денег на развитие бизнеса. Инвесторы могут сидеть в акциях десятилетиями, если их стимулируют, то есть компании показывают рост и платят дивиденды. Миноритарии обычно не мешают вести бизнес, это удобно и руководство таких инвесторов часто любит», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти обеспокоены состоянием, в которое инвесторов фондового рынка погрузило неожиданное решение «Газпрома» и еще ряда отечественных госкомпаний отказаться от выплаты дивидендов. Государство заинтересовано стимулировать долгосрочные вложения в рынок ценных бумаг, однако отсутствие вознаграждения для акционеров подрывает доверие к ним, объяснили URA.RU эксперты. Минфин и Центробанк начали обсуждать, как уладить эту проблему. Ведомства обратили внимание на фондовый рынок после беспрецедентного решения собрания акционеров «Газпрома» не одобрять рекомендованные советом директоров компании дивиденды за 2021 год. Это оказалось шоком для долгосрочных инвесторов, и акции «Газпрома» рухнули более чем на треть стоимости до минимума с декабря 2020 года, потянув за собой вниз весь индекс Мосбиржи. В тот же день, 30 июня, не выплачивать дивиденды постановило годовое собрание акционеров «Сбербанка», аналогичное решение в последние дни приняли в «Фосагро», «Совкомфлоте» и ПИКе. Хотя «Роснефть» и «Башнефть» дивиденды утвердили, участники рынка оказались дезориентированы противоречием между планами главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «вернуть доверие частных инвесторов» и действиями правительства. Выяснилось, что решение «Газпрома» не выплачивать дивиденды связано с дополнительными налогами, которые Минфин при оперативном содействии Госдумы резко повысил для компании на ту же сумму в 1,2 триллиона рублей, которая причиталась акционерам. Несмотря на то, что государство само является крупнейшим акционером «Газпрома» и в любом случае получило бы большую часть выплат, правительство решило забрать в пользу государства все деньги, не оставив миноритариям, среди которых по-прежнему остаются нерезиденты, в этом году ни рубля. Выступая двумя неделями ранее на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня, Набиуллина говорила, что российский фондовый рынок переживает «период разочарования», потому что стоимость многих ценных бумаг упала, а часть из них и вовсе заморожена, однако регулятор намерен вернуть доверие частных инвесторов. 1 июля, реагируя на новые жалобы акционеров госкомпаний, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков предложил поддержать розничных инвесторов путем создания организации для защиты их прав «с точки зрения стимулирования долгосрочных вложений в рынок». «Огромное количество „физиков“ пришло на рынок. Конечно, многие испытали разочарование, но мы верим, что в долгосрочной перспективе все-таки это разочарование пройдет и доходности на фондовом рынке все равно обгонят те доходности, которые можно получать на депозитах и, тем более, просто держа деньги под матрасом, как многие стали делать последнее время», — заявил представитель ведомства на заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по финансовой политике. Чебесков добавил, что «глубокий фондовый рынок — это залог любой рыночной экономики», и потому в Минфине обсуждаются «такие варианты, как создание ассоциации для защиты прав розничных инвесторов». В ответ на запрос URA.RU в министерстве акцентировали внимание на слове «варианты» и уточнили, что «о конкретных заявлениях говорить рано». В один день с выступлением представителя Минфина в РСПП Московская биржа сообщила об учреждении совместно с профессиональными участниками рынка Клуба защиты инвесторов. Новая организация планирует обжаловать санкции, наложенные Европейским союзом на Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в один холдинг с Мосбиржей. «Цель создания клуба — инициативной группы из Московской биржи и профессиональных ассоциаций, — координация самостоятельных усилий частных инвесторов, идет ли речь о получении лицензий на „вывод“ активов или судебных споров. В этом смысле это частная инициатива, направленная на защиту частных инвесторов», — рассказал URA.RU президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Московская биржа действует по своей инициативе, но все важные шаги она координирует с Центробанком, сообщил URA.RU источник в отрасли. Главой Наблюдательного совета Мосбиржи является бывший первый замглавы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Сергей Швецов, а назначение председателя правления биржи происходит по согласованию с регулятором. Одновременно Банк России является крупнейшим акционером Мосбиржи, а учитывая доли «Сбербанка» и ВЭБ.РФ, государство контролирует более 30% акций. Исходящие от ЦБ и Минфина предложения можно только приветствовать, поскольку доверие рядовых участников рынка и в самом деле основательно подорвано, заявил URA.RU профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган. «То, что сотворили с инвесторами в акции „Газпрома“, — это за гранью. В государственных организациях прекрасно понимают, что когда они придут к частным инвесторам с предложением вложиться в те или иные инструменты, например, гособлигации, то могут встретить непонимание. Как вы к нам, так и мы к вам. Не исключено, инвесторы будут ожидать большую доходность и государству в будущем придется платить за то, как оно поступило. В этой ситуации было бы разумно предпринять нечто такое, о чем сказал Чебесков. Теперь хотелось бы посмотреть на результаты обсуждения мер повышения доверия к рынку», — отметил эксперт. Хотя конкретики пока немного, желание ЦБ и Минфина придумать способ поддержать долгосрочных инвесторов вполне понятно — государству требуются «длинные деньги», объяснил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «Долгосрочные инвестиции в акции — это источник денег на развитие бизнеса. Инвесторы могут сидеть в акциях десятилетиями, если их стимулируют, то есть компании показывают рост и платят дивиденды. Миноритарии обычно не мешают вести бизнес, это удобно и руководство таких инвесторов часто любит», — заключил эксперт.