Путин раскрыл причины перестановок в правительстве

Новому вице-премьеру Мантурову брошен первый серьезный вызов

25 июля 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин на примере одной отрасли раскрыл причины повышения министра Дениса Мантурова Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Первый серьезный вызов брошен новому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Именно ему президент РФ Владимир Путин поручил реализовать стратегию развития отечественной авиаотрасли и вывести гражданское авиастроение на мировой уровень, объясняют URA.UR аналитики итоги совещания главы государства с правительством 25 июля. По словам экспертов, Путин тем самым дал понять, что повышение Мантурова было неслучайным: вице-премьеру предстоит сделать то, что ему не удалось до конца сделать в ранге министра. Текущая ситуация и перспективное развитие авиационной отрасли стали основным пунктом повестки совещания президента с членами правительства РФ. Путин отметил, что важно оценить «эффективность уже принятых мер» и обсудить вопросы долгосрочного развития авиасферы. Отечественные авиакомпании должны обеспечить доступность внутренних перелетов, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Причем это касается не только самолетостроения, но и воздушных перевозок, подчеркнул президент. «В условиях санкций и неадекватных решений наших бывших западных партнеров — именно бывших, потому что они отказываются с нами работать! — откровенного политического давления на коммерческие компании сфера воздушных перевозок оказалась под ударом. Задача по наращиванию объема внутренних перевозок, безусловно, остается в числе ключевых. Речь идет в том числе о внутрирегиональных перевозках, где особое внимание нужно уделить удаленным и труднодоступным местностям», — отметил Путин, подчеркнув, что авиаперевозки должны быть доступными для людей. Правительству предстоит проработать дополнительные меры поддержки аэропортов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава государства попросил правительство продумать дополнительные меры комплексной поддержки отрасли, в том числе аэропортов. «Эти меры должны отвечать вызовам текущего дня и задачам укрепления технологического суверенитета. Ситуация при всех сложностях дает нам возможности выхода на собственное развитие. Нужно обеспечить устойчивую траекторию роста», — подчеркнул Путин. Это будет выражаться в повышении внутреннего спроса на авиаперевозки, убежден президент. А потому авиаотрасль должна быть готова. Соответственно, по словам Путина, необходимо иметь согласованный график поставок авиатехники отечественного производства и обеспечить доступность и комфорт перелетов. Все это учтено в принятой комплексной программе развития авиаотрасли, заметил президент. Особое внимание президент Владимир Путин потребовал уделить труднодоступным районам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Об этом документе Путин говорил на предыдущем совещании с правительством 31 марта. Тогда он поручил кабмину подготовить стратегию развития авиаотрасли до 2030 года. При этом президент сказал, что «нужно зафиксировать обязательства промышленности по срокам и объемам поставок авиационной техники и запчастей для нужд российских авиакомпаний». «Причем не когда-то в обозримом будущем это нужно сделать, а в ближайшее время, в максимально короткие сроки», — отметил Путин. Сегодняшнему совещанию предшествовало решение президента о повышении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который и отвечает за развитие авиаотрасли, до уровня вице-премьера правительства. А потому новая стратегия, которую потребовал разработать Путин, — это вызов для Мантурова, пояснил URA.RU генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Мантуров отвечал за импортозамещение в течение долгих лет, но ему не удалось организовать полноценное импортозамещение. Он повысил свой функционал и тем самым получил новую степень ответственности за происходящее. Теперь Мантуров должен исправить ситуацию и убедить президента, что у него есть потенциал для исполнения задач, которые перед ним поставлены», — объяснил Мухин. Степень персональной ответственности вице-премьера РФ Дениса Мантурова за развитие авиаотрасли выросла вместе с его статусом в правительстве РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Похожей позиции придерживается и гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Но, считает эксперт, для Путина развитие отечественного авиастроения и вывод его на мировой уровень — это вызов не только Мантурову. «Для Мантурова и в целом для государства это действительно вызов. Люди оценивают уровень технологического развития страны по состоянию авиаотрасли и машиностроения. Если чиновники не справятся с новой стратегией, на которую государство понесет серьезные издержки, будет сложно объяснить людям объяснить людям, почему это не получилось. У президента сложная задача: с одной стороны, надо решать проблему, с другой — программа должна быть не залихватской, а реалистичной — она должна привести к тому, что мы реально получим собственные самолеты через какое-то время», — отметил Еловский, объясняя причины столь пристального внимания Путина к авиаотрасли. Статья по теме Путин начал создание новой экономической политики Отечественный авиапром получил уже не первую программу развития, сообщил URA.RU независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Но раньше на какие-то недоработки руководство страны не обращало внимания. И сейчас такие риски есть, полагает Адамидов. «Недавно [из санкционных ограничений] убрали наиболее чувствительный момент с запчастями. Это можно расценивать как некоторое послабление. Чиновники выдохнули после этого. Если бы санкции полностью сохранялись, это больше стимулировало бы их к действию. Сейчас получается, что наметилось обратное движение, и кто-то может расслабиться, посчитать, что недоработки снова будут списаны на обстоятельства», — считает аналитик. С другой стороны, повышение Мантурова до уровня вице-премьера должно дать эффект, считают опрошенные эксперты. Фактически статусом вице-премьера Путин повысил личную ответственность Мантурова за реализацию планов в авиаотрасли в том числе, объяснил аналитик Дмитрий Адамидов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый серьезный вызов брошен новому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Именно ему президент РФ Владимир Путин поручил реализовать стратегию развития отечественной авиаотрасли и вывести гражданское авиастроение на мировой уровень, объясняют URA.UR аналитики итоги совещания главы государства с правительством 25 июля. По словам экспертов, Путин тем самым дал понять, что повышение Мантурова было неслучайным: вице-премьеру предстоит сделать то, что ему не удалось до конца сделать в ранге министра. Текущая ситуация и перспективное развитие авиационной отрасли стали основным пунктом повестки совещания президента с членами правительства РФ. Путин отметил, что важно оценить «эффективность уже принятых мер» и обсудить вопросы долгосрочного развития авиасферы. Причем это касается не только самолетостроения, но и воздушных перевозок, подчеркнул президент. «В условиях санкций и неадекватных решений наших бывших западных партнеров — именно бывших, потому что они отказываются с нами работать! — откровенного политического давления на коммерческие компании сфера воздушных перевозок оказалась под ударом. Задача по наращиванию объема внутренних перевозок, безусловно, остается в числе ключевых. Речь идет в том числе о внутрирегиональных перевозках, где особое внимание нужно уделить удаленным и труднодоступным местностям», — отметил Путин, подчеркнув, что авиаперевозки должны быть доступными для людей. Глава государства попросил правительство продумать дополнительные меры комплексной поддержки отрасли, в том числе аэропортов. «Эти меры должны отвечать вызовам текущего дня и задачам укрепления технологического суверенитета. Ситуация при всех сложностях дает нам возможности выхода на собственное развитие. Нужно обеспечить устойчивую траекторию роста», — подчеркнул Путин. Это будет выражаться в повышении внутреннего спроса на авиаперевозки, убежден президент. А потому авиаотрасль должна быть готова. Соответственно, по словам Путина, необходимо иметь согласованный график поставок авиатехники отечественного производства и обеспечить доступность и комфорт перелетов. Все это учтено в принятой комплексной программе развития авиаотрасли, заметил президент. Об этом документе Путин говорил на предыдущем совещании с правительством 31 марта. Тогда он поручил кабмину подготовить стратегию развития авиаотрасли до 2030 года. При этом президент сказал, что «нужно зафиксировать обязательства промышленности по срокам и объемам поставок авиационной техники и запчастей для нужд российских авиакомпаний». «Причем не когда-то в обозримом будущем это нужно сделать, а в ближайшее время, в максимально короткие сроки», — отметил Путин. Сегодняшнему совещанию предшествовало решение президента о повышении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который и отвечает за развитие авиаотрасли, до уровня вице-премьера правительства. А потому новая стратегия, которую потребовал разработать Путин, — это вызов для Мантурова, пояснил URA.RU генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Мантуров отвечал за импортозамещение в течение долгих лет, но ему не удалось организовать полноценное импортозамещение. Он повысил свой функционал и тем самым получил новую степень ответственности за происходящее. Теперь Мантуров должен исправить ситуацию и убедить президента, что у него есть потенциал для исполнения задач, которые перед ним поставлены», — объяснил Мухин. Похожей позиции придерживается и гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Но, считает эксперт, для Путина развитие отечественного авиастроения и вывод его на мировой уровень — это вызов не только Мантурову. «Для Мантурова и в целом для государства это действительно вызов. Люди оценивают уровень технологического развития страны по состоянию авиаотрасли и машиностроения. Если чиновники не справятся с новой стратегией, на которую государство понесет серьезные издержки, будет сложно объяснить людям объяснить людям, почему это не получилось. У президента сложная задача: с одной стороны, надо решать проблему, с другой — программа должна быть не залихватской, а реалистичной — она должна привести к тому, что мы реально получим собственные самолеты через какое-то время», — отметил Еловский, объясняя причины столь пристального внимания Путина к авиаотрасли. Отечественный авиапром получил уже не первую программу развития, сообщил URA.RU независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Но раньше на какие-то недоработки руководство страны не обращало внимания. И сейчас такие риски есть, полагает Адамидов. «Недавно [из санкционных ограничений] убрали наиболее чувствительный момент с запчастями. Это можно расценивать как некоторое послабление. Чиновники выдохнули после этого. Если бы санкции полностью сохранялись, это больше стимулировало бы их к действию. Сейчас получается, что наметилось обратное движение, и кто-то может расслабиться, посчитать, что недоработки снова будут списаны на обстоятельства», — считает аналитик. С другой стороны, повышение Мантурова до уровня вице-премьера должно дать эффект, считают опрошенные эксперты. Фактически статусом вице-премьера Путин повысил личную ответственность Мантурова за реализацию планов в авиаотрасли в том числе, объяснил аналитик Дмитрий Адамидов.