Путин предупредил развязывание войны с Западом на новом фронте

Тактику действий президент РФ обсудил с главой Роскосмоса

26 июля 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предупредил развязывание новой войны — космической Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин предупредил развязывание глобальной космической войны. Созданию еще одного щита безопасности страны была посвящена его встреча с новым главой Роскосмоса Юрием Борисовым, объяснили аналитики URA.RU. По их мнению, власти понимают, что технические разработки США, ЕС, Китая направлены на ведение войн из космоса, поэтому Путину важно принять превентивные меры. Беседу с новым главой Роскосмоса президент начал без лишних предисловий, понимая, что его визави «не нужно ничего рассказывать про ракетно-космическую отрасль» — до недавнего времени, будучи вице-премьером, Борисов курировал эту сферу. «Вы знаете перспективы, знаете наши конкурентные преимущества, знаете вопросы, которые требуют особого внимания», — заметил Путин и уточнил, на чем важно сосредоточить внимание в разговоре. Как бывшему кадровому военному Юрию Борисову понятны потребности армии в космической защите, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Борисов отметил, что в России создан «огромный потенциал научно-технического задела». И его нужно использовать для развития экономики страны. «Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами — не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее», — отметил Борисов. Он заверил, что Роскосмос будет продолжать исполнять пилотируемую программу. Приоритетом остается — создание российской орбитальной станции. Конфликты на Земле могут привести в действие космические военные технологии, говорят эксперты Фото: Пресс-служба Роскосмоса Путин поинтересовался, какие есть «представления о том, что нужно делать в ближайшее время» в этом направлении. Борисов напомнил, что после 2024 года Россия приняла решение выйти из проекта Международной космической станции. Однако свои обязательства перед партнерами она выполнит до конца. «К этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе», — отметил глава Роскосмоса. Встреча Путина с Борисовым — первая с момента назначения последнего на пост главы Роскосмоса. Аналитики связывают ее не просто с гражданскими проектами. В текущих обстоятельствах в работе госкорпорации важны проекты военно-технического характера, направленные на укрепление обороноспособности страны, космического щита. «Мы имеем дело с ситуацией, когда космос все больше приобретает статус перспективного театра военных действий. В ближайшем будущем наши вероятные зарубежные противники будут максимально использовать космическое пространство для решения военно-технических задач», — пояснил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Россия будет наращивать свою спутниковую группировку Фото: spacePD/pickupimage Речь идет не только о наращивании спутниковых группировок, чем активно занимаются США, ЕС и Китай, для сбора данных, контроля за пусками ракет и так далее, отметил Михайлов. По словам аналитика, например, американцы проводят эксперименты в ближнем космосе и реализуют проекты, «направленные на доставку военных грузов на орбиту». «В перспективе речь будет идти о работе как с лазерным оружием, так и с высокоточным и даже ядерным оружием, которое американцы могут вывести в космос. Раньше всех сдерживали конвенции о неразмещении ядерного оружия в космосе, о демилитаризации. Сейчас никакие конвенции не работают», — отметил эксперт. Необходимость «купировать вероятные военные космические угрозы» усиливает внимание президента к космосу и объясняет его решение о переводе Борисова, который до правительства РФ служил в Минобороны, на должность главы Роскосмоса. «С другой стороны, мы должны развивать собственные военно-технические возможности для локализации существующих и будущих угроз. При необходимости — устранять спутники противника (для этого у нас уже есть С-500). А в случае начала глобальной войны — максимально быстро отключить спутники противника, лишить их возможности наблюдать, передавать информацию, либо поражать размещенным на них оружием наши военные объекты», — объяснил Михайлов. В Донбассе ВСУ активно пользовались спутниковыми данными США о расположении российских войск, и эти риски нужно купировать на будущее, убеждены эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С вопросами безопасности России встречу Путина с Борисовым связывает и политтехнолог Марат Баширов. «Вопросы безопасности РФ напрямую связаны с космосом с ближайшие десятилетия. Это группировка спутников, это космическая станция, которая является становым хребтом многих научных исследований. То, о чем шла речь между Путиным и Борисовым, — вопросы сугубо практические. Они касаются и безопасности, и обычных бытовых услуг для граждан РФ и дружественных нам стран», — сказал Баширов. Путин рассчитывает, что Борисов как человек военный усилит космическую сферу, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «Как человек военный Борисов будет рассматривать космонавтику с точки зрения военных прорывных направлений. Параллельно с этим достижения в научной и оборонной сфере дадут мощные импульсы развитию гражданской продукции», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин предупредил развязывание глобальной космической войны. Созданию еще одного щита безопасности страны была посвящена его встреча с новым главой Роскосмоса Юрием Борисовым, объяснили аналитики URA.RU. По их мнению, власти понимают, что технические разработки США, ЕС, Китая направлены на ведение войн из космоса, поэтому Путину важно принять превентивные меры. Беседу с новым главой Роскосмоса президент начал без лишних предисловий, понимая, что его визави «не нужно ничего рассказывать про ракетно-космическую отрасль» — до недавнего времени, будучи вице-премьером, Борисов курировал эту сферу. «Вы знаете перспективы, знаете наши конкурентные преимущества, знаете вопросы, которые требуют особого внимания», — заметил Путин и уточнил, на чем важно сосредоточить внимание в разговоре. Борисов отметил, что в России создан «огромный потенциал научно-технического задела». И его нужно использовать для развития экономики страны. «Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами — не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее», — отметил Борисов. Он заверил, что Роскосмос будет продолжать исполнять пилотируемую программу. Приоритетом остается — создание российской орбитальной станции. Путин поинтересовался, какие есть «представления о том, что нужно делать в ближайшее время» в этом направлении. Борисов напомнил, что после 2024 года Россия приняла решение выйти из проекта Международной космической станции. Однако свои обязательства перед партнерами она выполнит до конца. «К этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе», — отметил глава Роскосмоса. Встреча Путина с Борисовым — первая с момента назначения последнего на пост главы Роскосмоса. Аналитики связывают ее не просто с гражданскими проектами. В текущих обстоятельствах в работе госкорпорации важны проекты военно-технического характера, направленные на укрепление обороноспособности страны, космического щита. «Мы имеем дело с ситуацией, когда космос все больше приобретает статус перспективного театра военных действий. В ближайшем будущем наши вероятные зарубежные противники будут максимально использовать космическое пространство для решения военно-технических задач», — пояснил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Речь идет не только о наращивании спутниковых группировок, чем активно занимаются США, ЕС и Китай, для сбора данных, контроля за пусками ракет и так далее, отметил Михайлов. По словам аналитика, например, американцы проводят эксперименты в ближнем космосе и реализуют проекты, «направленные на доставку военных грузов на орбиту». «В перспективе речь будет идти о работе как с лазерным оружием, так и с высокоточным и даже ядерным оружием, которое американцы могут вывести в космос. Раньше всех сдерживали конвенции о неразмещении ядерного оружия в космосе, о демилитаризации. Сейчас никакие конвенции не работают», — отметил эксперт. Необходимость «купировать вероятные военные космические угрозы» усиливает внимание президента к космосу и объясняет его решение о переводе Борисова, который до правительства РФ служил в Минобороны, на должность главы Роскосмоса. «С другой стороны, мы должны развивать собственные военно-технические возможности для локализации существующих и будущих угроз. При необходимости — устранять спутники противника (для этого у нас уже есть С-500). А в случае начала глобальной войны — максимально быстро отключить спутники противника, лишить их возможности наблюдать, передавать информацию, либо поражать размещенным на них оружием наши военные объекты», — объяснил Михайлов. С вопросами безопасности России встречу Путина с Борисовым связывает и политтехнолог Марат Баширов. «Вопросы безопасности РФ напрямую связаны с космосом с ближайшие десятилетия. Это группировка спутников, это космическая станция, которая является становым хребтом многих научных исследований. То, о чем шла речь между Путиным и Борисовым, — вопросы сугубо практические. Они касаются и безопасности, и обычных бытовых услуг для граждан РФ и дружественных нам стран», — сказал Баширов. Путин рассчитывает, что Борисов как человек военный усилит космическую сферу, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «Как человек военный Борисов будет рассматривать космонавтику с точки зрения военных прорывных направлений. Параллельно с этим достижения в научной и оборонной сфере дадут мощные импульсы развитию гражданской продукции», — резюмировал эксперт.