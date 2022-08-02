ЦБ обсуждает с правительством условия изменения ключевой ставки

Нестабильность курса рубля не дает смягчить монетарную политику

02 августа 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Банк России опубликовал очередной квартальный отчет о денежно-кредитной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Банк России запустил новый этап дискуссии с правительством об изменении ключевой ставки, опубликовав очередной квартальный отчет о денежно-кредитной политике. В нем ЦБ указал, что инфляция замедляется вместе с инфляционными ожиданиями населения, падение ВВП будет не таким сильным, как казалось весной, а кредитная активность остается сдержанной, что оставляет пространство для небольшого снижения ставки к концу года. Однако в правительстве хотели бы видеть ее еще ниже, рассказали источники URA.RU. Третий в этом году отчет Центробанка о денежно-кредитной политике выглядит оптимистично: прогноз по инфляции на 2022 год снижен до 12-15%, что еще в начале весны казалось экспертам невероятным сценарием. В Банке России называют несколько причин такого поворота событий: коррекция цен после скачка в марте, укрепление рубля, снижение инфляционных ожиданий бизнеса и населения, а также сберегательная модель поведения потребителей, которая сдерживает спрос. «Люди считают, что текущие цены на многие товары необоснованно высоки, и ждут их снижения. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий продолжают уменьшаться», — сказано в докладе. Нестабильность курса рубля вынуждает главу ЦБ Эльвиру Набиуллину допускать как снижение, так и повышение ключевой ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЦБ серьезно относятся к результатам опросов об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях населения, которые организует Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), пояснил URA.RU источник, близкий к Центробанку. «Россияне продолжают держать деньги на банковских депозитах, открытых весной в марте и апреле на срок 6 месяцев по высоким ставкам, и не торопятся совершать покупки. Кроме того, люди ощущают неопределенность и опасаются снижения доходов. К тому же многие успели купить, что хотели, во время ажиотажа в конце февраля. Отсюда низкий спрос и то, что в ЦБ называют сберегательным поведением», — отметил собеседник. Результаты опросов, которые показывают значительное снижение инфляционных ожиданий, в ЦБ склонны объяснять реакцией россиян на мощное укрепление курса нацвалюты почти до 50 рублей за доллар — более чем вдвое от мартовского исторического максимума, добавил инсайдер. «Поскольку во втором полугодии ожидается изменение баланса между экспортом и импортом, которое скорее всего приведет к ослаблению рубля, в ЦБ ждут, что вместе с курсом доллара могут вырасти и инфляционные ожидания, поэтому в своем отчете указали диапазон ставки 7,4—8,0% на конец года. В правительстве хотели бы видеть ставку ниже. Впереди у ЦБ еще три заседания по ставке [в 2022 году], так что обсуждение продолжается», — добавил источник. Результаты опросов показывают значительное снижение инфляционных ожиданий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительству России, как и многих других стран мира, удобнее работать в условиях мягкой денежно-кредитной политики, поскольку так проще добиться экономического роста, рассказал URA.RU другой инсайдер. Однако у Центрального банка РФ иная цель — снижение инфляции до 4% уже к декабрю 2023 года. «Эта цель побуждает Центробанк учитывать все риски, в том числе новый разгон инфляции из-за ослабления курса рубля к доллару. Чтобы достичь поставленной цели, ключевую ставку в какой-то момент могут даже повысить, такой сценарий не исключен. Поэтому прогноз ЦБ по ставке на 2023 год — от 6,5 до 8,5%, верхняя границе выше текущего значения в 8%. Это причина для дискуссии во власти и вопрос приоритетов, что важнее — темпы роста или стабильно низкая инфляция», — объяснил собеседник URA.RU. Центробанк показывает, что готов повышать ставку в случае новой волны инфляции, подтвердил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. «Банк России на этот раз снизил ставки быстрее, чем после всплеска инфляции в 2015 году, и мы видим быструю реакцию банков. Кредитный спрос со стороны потребителей и компаний начал расти уже в июне. Рост этого спроса должен быть точно синхронизирован с ростом предложения товаров: импортом и восстановлением внутреннего производства. Центральный банк показывает, что если кредит ускорится избыточно и появятся признаки второй волны инфляции, то он быстро готов повышать ставку снова. Эпизоды резких повышений и снижений ставки — это системная часть нового режима денежной политики», — сказал URA.RU Исаков. Статья по теме ЦБ поменял свои взгляды на инфляцию в России Прогноз ЦБ по ключевой ставке — не догма, поэтому решения осенью и в конце года будут приниматься с учетом складывающейся на тот момент ситуации, заявил URA.RU младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. «Прогноз составляется на основе уже имеющейся информации, в то время как ситуация в экономике может меняться под влиянием как внутренних факторов, так и внешних. Самый яркий пример — то, как резко ситуация изменилась в конце февраля. Если события будут негативными, то они повлияют в сторону повышения ключевой ставки, и наоборот», — заключил эксперт. В пресс-службе Минфина в ответ на запрос URA.RU сообщили, что не комментируют вопросы, касающиеся изменения ключевой ставки Банка России. В Минэкономразвития на момент публикации материала на ответили на запрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банк России запустил новый этап дискуссии с правительством об изменении ключевой ставки, опубликовав очередной квартальный отчет о денежно-кредитной политике. В нем ЦБ указал, что инфляция замедляется вместе с инфляционными ожиданиями населения, падение ВВП будет не таким сильным, как казалось весной, а кредитная активность остается сдержанной, что оставляет пространство для небольшого снижения ставки к концу года. Однако в правительстве хотели бы видеть ее еще ниже, рассказали источники URA.RU. Третий в этом году отчет Центробанка о денежно-кредитной политике выглядит оптимистично: прогноз по инфляции на 2022 год снижен до 12-15%, что еще в начале весны казалось экспертам невероятным сценарием. В Банке России называют несколько причин такого поворота событий: коррекция цен после скачка в марте, укрепление рубля, снижение инфляционных ожиданий бизнеса и населения, а также сберегательная модель поведения потребителей, которая сдерживает спрос. «Люди считают, что текущие цены на многие товары необоснованно высоки, и ждут их снижения. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий продолжают уменьшаться», — сказано в докладе. В ЦБ серьезно относятся к результатам опросов об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях населения, которые организует Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), пояснил URA.RU источник, близкий к Центробанку. «Россияне продолжают держать деньги на банковских депозитах, открытых весной в марте и апреле на срок 6 месяцев по высоким ставкам, и не торопятся совершать покупки. Кроме того, люди ощущают неопределенность и опасаются снижения доходов. К тому же многие успели купить, что хотели, во время ажиотажа в конце февраля. Отсюда низкий спрос и то, что в ЦБ называют сберегательным поведением», — отметил собеседник. Результаты опросов, которые показывают значительное снижение инфляционных ожиданий, в ЦБ склонны объяснять реакцией россиян на мощное укрепление курса нацвалюты почти до 50 рублей за доллар — более чем вдвое от мартовского исторического максимума, добавил инсайдер. «Поскольку во втором полугодии ожидается изменение баланса между экспортом и импортом, которое скорее всего приведет к ослаблению рубля, в ЦБ ждут, что вместе с курсом доллара могут вырасти и инфляционные ожидания, поэтому в своем отчете указали диапазон ставки 7,4—8,0% на конец года. В правительстве хотели бы видеть ставку ниже. Впереди у ЦБ еще три заседания по ставке [в 2022 году], так что обсуждение продолжается», — добавил источник. Правительству России, как и многих других стран мира, удобнее работать в условиях мягкой денежно-кредитной политики, поскольку так проще добиться экономического роста, рассказал URA.RU другой инсайдер. Однако у Центрального банка РФ иная цель — снижение инфляции до 4% уже к декабрю 2023 года. «Эта цель побуждает Центробанк учитывать все риски, в том числе новый разгон инфляции из-за ослабления курса рубля к доллару. Чтобы достичь поставленной цели, ключевую ставку в какой-то момент могут даже повысить, такой сценарий не исключен. Поэтому прогноз ЦБ по ставке на 2023 год — от 6,5 до 8,5%, верхняя границе выше текущего значения в 8%. Это причина для дискуссии во власти и вопрос приоритетов, что важнее — темпы роста или стабильно низкая инфляция», — объяснил собеседник URA.RU. Центробанк показывает, что готов повышать ставку в случае новой волны инфляции, подтвердил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. «Банк России на этот раз снизил ставки быстрее, чем после всплеска инфляции в 2015 году, и мы видим быструю реакцию банков. Кредитный спрос со стороны потребителей и компаний начал расти уже в июне. Рост этого спроса должен быть точно синхронизирован с ростом предложения товаров: импортом и восстановлением внутреннего производства. Центральный банк показывает, что если кредит ускорится избыточно и появятся признаки второй волны инфляции, то он быстро готов повышать ставку снова. Эпизоды резких повышений и снижений ставки — это системная часть нового режима денежной политики», — сказал URA.RU Исаков. Прогноз ЦБ по ключевой ставке — не догма, поэтому решения осенью и в конце года будут приниматься с учетом складывающейся на тот момент ситуации, заявил URA.RU младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. «Прогноз составляется на основе уже имеющейся информации, в то время как ситуация в экономике может меняться под влиянием как внутренних факторов, так и внешних. Самый яркий пример — то, как резко ситуация изменилась в конце февраля. Если события будут негативными, то они повлияют в сторону повышения ключевой ставки, и наоборот», — заключил эксперт. В пресс-службе Минфина в ответ на запрос URA.RU сообщили, что не комментируют вопросы, касающиеся изменения ключевой ставки Банка России. В Минэкономразвития на момент публикации материала на ответили на запрос.