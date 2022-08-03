Борцы с коррупцией разгромили организаторов Универсиады-2023

Детали доклада Куйвашеву: долги, раздутый штат после отмены Игр, завышенные зарплаты

03 августа 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Летнюю Универсиаду в Екатеринбурге планировали провести в августе 2023-го Фото: Анна Майорова © URA.RU Оргкомитет отмененной Универсиады-2023 в Екатеринбурге подвергся жесткой критике со стороны областного департамента противодействия коррупции. Ревизоры, к примеру, выяснили, что после отмены Игр дирекция приросла новыми сотрудниками (с большими зарплатами), а структура, отвечавшая за IT-сопровождение форума, работает вхолостую. Документом, легшим на стол губернатора Евгения Куйвашева, с URA.RU поделился источник в областной власти. Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в августе 2023 года. В апреле 2022-го, после начала военной спецоперации РФ на Украине, Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила, что откладывает ее на неопределенный срок. Куйвашев позднее анонсировал замену — Международные летние университетские игры. В турнире примут участие пять тысяч спортсменов и 700 представителей команд. Евгений Куйвашев уже объявил, чем заменят Игры Фото: Размик Закарян © URA.RU Как следует из бюллетеня на сайте департамента, проверка проводилась в июне, то есть уже после всех событий. Но подробности не приводятся. Первые лица региона получили их в конце июля. Выехав на спортивные объекты, сотрудники департамента установили: реконструировано и оснащено около половины (45%) уже готовых мест, а из восьми возводимых — сданы только три. На момент аудита было освоено 56% из выделенных 60,9 миллиарда рублей. «Не начата реконструкция спортивного павильона СОК „Калининец“, крытого катка „Снежинка“ МБОУ СШ „Юность“ и входной группы театра Драмы, с отставанием строятся Дворец дзюдо, Дворец художественной гимнастики», — сообщили авторы доклада. Стройка некоторых объектов Универсиады ведется с отставанием от графика Фото: Размик Закарян © URA.RU Следом указывается, что «Корпорация развития Среднего Урала» до сих пор не получила два миллиарда, которые у нее несколько лет назад заняла АНО «Исполнительная дирекция Универсиады», чтобы сделать взнос в FISU. Также не была погашена неустойка за просрочку в 45 млн. В начале августа Куйвашев выделил дирекции 1,7 миллиарда рублей на «погашение обязательств по договору займа, заключенному в целях обеспечения оплаты за право проведения Универсиады 2023 года в Екатеринбурге». Источник URA.RU, близкий к региональному кабмину, утверждает, что этот транш якобы не касается долга. Узнать, как на самом деле, у главы дирекции Универсиады Александра Чернова к моменту публикации не удалось: он не ответил на звонки и сообщение в мессенджере. Новость по теме Свердловские власти заплатят 1,7 млрд за отмененную Универсиаду Третье, на что обратили внимание Куйвашева, — «большие расходы» на работу автономных некоммерческих организаций (АНО), созданных под Универсиаду. «Отмечено искусственное увеличение доходов отдельных работников, аффилированность должностных лиц АНО с <…> организациями [задействованными в подготовке Игр]», — говорится в документе. В частности, уже после заявления FISU об отмене Универсиады дирекция на треть увеличила штат и расходы на зарплаты — «преимущественно за счет расширения административно-управленческого персонала с произвольно установленными размерами должностных окладов, кратно превышающими среднюю заработную плату по отрасли (170-800 тысяч рублей в месяц)». Отдельно проверяющие разобрали работу АНО «Центр цифровой трансформации Свердловской области» («ЦЦТ»). Ее создавали в том числе для подготовки IT-инфраструктуры Игр совместно с «Ростелекомом». По мнению департамента, «ЦЦТ» дублирует функции ГБУ «Оператор электронного правительства» («ОЭП»). Девять из 13 позиций в «ЦЦТ» занимают топ-менеджеры «ОЭП». «С этими же лицами [руководителем обеих структур] Е. А. Гуляевой заключались разовые гражданско-правовые договоры на выполнение работ, идентичных должностным обязанностям», — подчеркнули в департаменте (сама Елена Гуляева заявила URA.RU, что это неправда). «Несмотря на закупку дорогостоящего оборудования, офис АНО „ЦЦТ“ фактически не функционирует, арендованные помещения пустуют, необоснованные бюджетные потери оцениваются в размере более 38 млн рублей», — добавили ревизоры. Корреспонденту Елена Гуляева сказала, что не согласна с перечисленными претензиями: «Деятельность [„ЦЦТ“] ведется, специалисты все заняты». По ее словам, сейчас — в связи с отменой Универсиады — «пересматривается системный проект и продолжается работа в рамках другого мероприятия, которое будет проходить в те же даты». В завершении доклада первому заму Куйвашева Алексею Шмыкову, вице-губернатору Олегу Чемезову, замгубернатора Сергею Швиндту и замгубернатора Дмитрию Ионину дана установка. До 15 августа им необходимо доложить шефу, ведется ли работа по ликвидации отставания от графика ввода объектов, а до 15 сентября — подумать над оптимизацией АНО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оргкомитет отмененной Универсиады-2023 в Екатеринбурге подвергся жесткой критике со стороны областного департамента противодействия коррупции. Ревизоры, к примеру, выяснили, что после отмены Игр дирекция приросла новыми сотрудниками (с большими зарплатами), а структура, отвечавшая за IT-сопровождение форума, работает вхолостую. Документом, легшим на стол губернатора Евгения Куйвашева, с URA.RU поделился источник в областной власти. Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в августе 2023 года. В апреле 2022-го, после начала военной спецоперации РФ на Украине, Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила, что откладывает ее на неопределенный срок. Куйвашев позднее анонсировал замену — Международные летние университетские игры. В турнире примут участие пять тысяч спортсменов и 700 представителей команд. Как следует из бюллетеня на сайте департамента, проверка проводилась в июне, то есть уже после всех событий. Но подробности не приводятся. Первые лица региона получили их в конце июля. Выехав на спортивные объекты, сотрудники департамента установили: реконструировано и оснащено около половины (45%) уже готовых мест, а из восьми возводимых — сданы только три. На момент аудита было освоено 56% из выделенных 60,9 миллиарда рублей. «Не начата реконструкция спортивного павильона СОК „Калининец“, крытого катка „Снежинка“ МБОУ СШ „Юность“ и входной группы театра Драмы, с отставанием строятся Дворец дзюдо, Дворец художественной гимнастики», — сообщили авторы доклада. Следом указывается, что «Корпорация развития Среднего Урала» до сих пор не получила два миллиарда, которые у нее несколько лет назад заняла АНО «Исполнительная дирекция Универсиады», чтобы сделать взнос в FISU. Также не была погашена неустойка за просрочку в 45 млн. В начале августа Куйвашев выделил дирекции 1,7 миллиарда рублей на «погашение обязательств по договору займа, заключенному в целях обеспечения оплаты за право проведения Универсиады 2023 года в Екатеринбурге». Источник URA.RU, близкий к региональному кабмину, утверждает, что этот транш якобы не касается долга. Узнать, как на самом деле, у главы дирекции Универсиады Александра Чернова к моменту публикации не удалось: он не ответил на звонки и сообщение в мессенджере. Третье, на что обратили внимание Куйвашева, — «большие расходы» на работу автономных некоммерческих организаций (АНО), созданных под Универсиаду. «Отмечено искусственное увеличение доходов отдельных работников, аффилированность должностных лиц АНО с <…> организациями [задействованными в подготовке Игр]», — говорится в документе. В частности, уже после заявления FISU об отмене Универсиады дирекция на треть увеличила штат и расходы на зарплаты — «преимущественно за счет расширения административно-управленческого персонала с произвольно установленными размерами должностных окладов, кратно превышающими среднюю заработную плату по отрасли (170-800 тысяч рублей в месяц)». Отдельно проверяющие разобрали работу АНО «Центр цифровой трансформации Свердловской области» («ЦЦТ»). Ее создавали в том числе для подготовки IT-инфраструктуры Игр совместно с «Ростелекомом». По мнению департамента, «ЦЦТ» дублирует функции ГБУ «Оператор электронного правительства» («ОЭП»). Девять из 13 позиций в «ЦЦТ» занимают топ-менеджеры «ОЭП». «С этими же лицами [руководителем обеих структур] Е. А. Гуляевой заключались разовые гражданско-правовые договоры на выполнение работ, идентичных должностным обязанностям», — подчеркнули в департаменте (сама Елена Гуляева заявила URA.RU, что это неправда). «Несмотря на закупку дорогостоящего оборудования, офис АНО „ЦЦТ“ фактически не функционирует, арендованные помещения пустуют, необоснованные бюджетные потери оцениваются в размере более 38 млн рублей», — добавили ревизоры. Корреспонденту Елена Гуляева сказала, что не согласна с перечисленными претензиями: «Деятельность [„ЦЦТ“] ведется, специалисты все заняты». По ее словам, сейчас — в связи с отменой Универсиады — «пересматривается системный проект и продолжается работа в рамках другого мероприятия, которое будет проходить в те же даты». В завершении доклада первому заму Куйвашева Алексею Шмыкову, вице-губернатору Олегу Чемезову, замгубернатора Сергею Швиндту и замгубернатора Дмитрию Ионину дана установка. До 15 августа им необходимо доложить шефу, ведется ли работа по ликвидации отставания от графика ввода объектов, а до 15 сентября — подумать над оптимизацией АНО.