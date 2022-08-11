Пермские заводчане научились зарабатывать на автомобильном хламе

Они продают мазут из мусора и хотят превратить в бензин борщевик

12 августа 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Топливо, которое в компании производят из автопокрышек, покупают мазутные котельные Фото: Илья Московец © URA.RU На пермском предприятии по сортировке и переработке мусора «Буматика» в промышленных масштабах наладили выпуск и продажу топлива, которое делают из старых автомобильных покрышек. Автохлам перерабатывается на заводе экотехнопарка в Краснокамске по технологии пиролиза. В итоге получается синтетическая нефть, которую покупают котельные, работающие на мазуте. Технологию пермяки переняли у китайских специалистов. «Мы узнали про эту технологию, нашли в интернете производителей, которые делают пиролизные установки, сели в самолет, улетели в Китай, где за неделю объехали все заводы, которые эти установки делают. Буквально посмотрели каждому специалисту в глаза, посмотрели, как они работают, после чего выбрали лучший, на наш взгляд, вариант по качеству. Технологию пришлось долго „допиливать“, переделывать системы охлаждения, нагрева, очистки воздуха. По сути, мы из китайского конструктора собрали собственное уникальное производство», — рассказал URA.RU директор и владелец ООО «Буматика» Сергей Чудинов. Из трех тысяч тонн старых покрышек получается около полутора тысяч литров топлива Фото: Илья Московец © URA.RU Покрышки загружаются в специальный реактор, который нагревается до 2000 градусов, после чего в нем происходит выделение пиролизного газа — горючей смеси водорода и окиси углерода. Часть этой смеси идет на обогрев, но большая часть потом охлаждается, в результате чего превращается в синтетическую нефть. Это печное топливо, которое в компании закупают мазутные котельные. По новой технологии на пермском предприятии ежегодно перерабатывается около трех тысяч тонн покрышек. По подсчетам специалистов компании, из пяти тонн такого мусора получается около полутора тысяч литров топлива. «Плюс технологии в небольшом энергопотреблении, еще одно преимущество в том, что мы получаем жидкое топливо из твердого сырья. Но самое главное — мы можем утилизировать все что угодно. Например, для технологии, при которой шины перерабатываются в мелкую крошку, подходят только покрышки от грузовых автомобилей и фур. А зимние шипованные покрышки — не подходят, покрышки от спецтехники — не подходят, разные мотоциклетные, велосипедные — тоже не подходят. А мы, благодаря пиролизу, превращаем в полезный продукт абсолютно все виды покрышек», — пояснил URA.RU Сергей Чудинов. В планах специалистов компании — запустить собственное производство топлива из борщевика Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сырье на переработку на предприятие возят с шиномонтажных автосервисов, также покрышки компания забирает с контейнерных площадок «Теплоэнерго», где оборудованы места для размещения крупногабаритного мусора. Кроме того, «Буматика» сотрудничает с администрациями муниципалитетов, которые регулярно проводят акции по сбору шин. Технология переработки старой резины отлично окупается. Благодаря этому сейчас в компании принимают покрышки от населения абсолютно бесплатно. Раньше это делали только за деньги — за прием одной тонны отходов брали около 4 тысяч рублей. В планах специалистов «Буматики» — усовершенствовать технологию пиролиза, создавая топливо из других видов отходов. Эксперименты уже дали положительные результаты — получены первые образцы бензина из полиэтилена и полипропилена. Кроме того, в компании планируют перерабатывать растительные отходы. Цель — добиться высокого качества топлива, которое на предприятии хотят в промышленных масштабах добывать из борщевика. Это научный проект, над которым в «Буматике» работают совместно с учеными Пермского Политеха (ПНИПУ). Развитие науки в стране идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия российского правительства в первую очередь направлены на развитие современных отечественных производств. Также в приоритете — переход на широкое использование собственных оригинальных технологий и укрепление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению США и Евросоюза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На пермском предприятии по сортировке и переработке мусора «Буматика» в промышленных масштабах наладили выпуск и продажу топлива, которое делают из старых автомобильных покрышек. Автохлам перерабатывается на заводе экотехнопарка в Краснокамске по технологии пиролиза. В итоге получается синтетическая нефть, которую покупают котельные, работающие на мазуте. Технологию пермяки переняли у китайских специалистов. «Мы узнали про эту технологию, нашли в интернете производителей, которые делают пиролизные установки, сели в самолет, улетели в Китай, где за неделю объехали все заводы, которые эти установки делают. Буквально посмотрели каждому специалисту в глаза, посмотрели, как они работают, после чего выбрали лучший, на наш взгляд, вариант по качеству. Технологию пришлось долго „допиливать“, переделывать системы охлаждения, нагрева, очистки воздуха. По сути, мы из китайского конструктора собрали собственное уникальное производство», — рассказал URA.RU директор и владелец ООО «Буматика» Сергей Чудинов. Покрышки загружаются в специальный реактор, который нагревается до 2000 градусов, после чего в нем происходит выделение пиролизного газа — горючей смеси водорода и окиси углерода. Часть этой смеси идет на обогрев, но большая часть потом охлаждается, в результате чего превращается в синтетическую нефть. Это печное топливо, которое в компании закупают мазутные котельные. По новой технологии на пермском предприятии ежегодно перерабатывается около трех тысяч тонн покрышек. По подсчетам специалистов компании, из пяти тонн такого мусора получается около полутора тысяч литров топлива. «Плюс технологии в небольшом энергопотреблении, еще одно преимущество в том, что мы получаем жидкое топливо из твердого сырья. Но самое главное — мы можем утилизировать все что угодно. Например, для технологии, при которой шины перерабатываются в мелкую крошку, подходят только покрышки от грузовых автомобилей и фур. А зимние шипованные покрышки — не подходят, покрышки от спецтехники — не подходят, разные мотоциклетные, велосипедные — тоже не подходят. А мы, благодаря пиролизу, превращаем в полезный продукт абсолютно все виды покрышек», — пояснил URA.RU Сергей Чудинов. Сырье на переработку на предприятие возят с шиномонтажных автосервисов, также покрышки компания забирает с контейнерных площадок «Теплоэнерго», где оборудованы места для размещения крупногабаритного мусора. Кроме того, «Буматика» сотрудничает с администрациями муниципалитетов, которые регулярно проводят акции по сбору шин. Технология переработки старой резины отлично окупается. Благодаря этому сейчас в компании принимают покрышки от населения абсолютно бесплатно. Раньше это делали только за деньги — за прием одной тонны отходов брали около 4 тысяч рублей. В планах специалистов «Буматики» — усовершенствовать технологию пиролиза, создавая топливо из других видов отходов. Эксперименты уже дали положительные результаты — получены первые образцы бензина из полиэтилена и полипропилена. Кроме того, в компании планируют перерабатывать растительные отходы. Цель — добиться высокого качества топлива, которое на предприятии хотят в промышленных масштабах добывать из борщевика. Это научный проект, над которым в «Буматике» работают совместно с учеными Пермского Политеха (ПНИПУ). Развитие науки в стране идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия российского правительства в первую очередь направлены на развитие современных отечественных производств. Также в приоритете — переход на широкое использование собственных оригинальных технологий и укрепление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению США и Евросоюза.