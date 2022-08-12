Куйвашев исполнил спецпоручение Путина по Нижнему Тагилу

Губернатор и полпред намекнули элите на вознаграждение

13 августа 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев и Евгений Куйвашев лично прибыли на празднование 300-летия Нижнего Тагила Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и уральский полпред Владимир Якушев подтвердили особый статус Нижнего Тагила, данный президентом РФ Владимиром Путиным. Таков итог их визита на празднование 300-летия танкограда, фиксируют собеседники URA.RU во власти. За три часа в городе VIP-чиновники напомнили «второй столице» региона ее историческую роль и сняли напряжение местной элиты. Трехвековой юбилей Нижнего Тагила — второго по величине города Свердловской области — празднуется с 12 по 14 августа. Еще с весны 2021-го мэр города Владислав Пинаев неоднократно говорил Куйвашеву, что хочет видеть его на юбилее. Градоначальник обещал шефу, что местная администрация не подведет и все работы, запланированные к торжествам, будут выполнены в срок. Свое слово Пинаев сдержал, а губернатор взамен сдержал свое — лично приехал на праздник в компании Якушева и нескольких десятков свердловских политиков. В Нижний Тагил приехали несколько десятков свердловских топ-чиновников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Особое внимание к дню рождения Нижнего Тагила неслучайно. Подготовка к юбилею стояла на контроле Кремля, поскольку еще пять лет назад торжества приобрели государственный статус. В 2017 году, подписав соответствующий указ, отпраздновать 300-летие поручил президент Владимир Путин. За ходом работ в городе, который еще в начале 2010-х получил неофициальное имя Путинград, присматривала администрация президента. А на сам юбилей лично приехал глава департамента по координации вопросов госполитики в истории и гуманитарных сферах АП Владислав Кононов. Ввиду личного внимания Путина полпред и губернатор никак не могли пропустить 300-летие. По данным URA.RU, их визит подробно прорабатывался еще с середины июля, и уже тогда было обговорено, что Нижний Тагил примет самую обширную VIP-делегацию за последние годы: заместителей Куйвашева, министров, депутатов заксобрания и руководство Екатеринбурга (столица Урала встретит 300-летие в следующем году). «Мы договорились, что поедут все желающие. Получилось порядка 30 человек», — раскрыл один из участников церемонии. Визит такой делегации во главе с Якушевым и Куйвашевым, прибывшими на скоростной «Ласточке», стал для местной элиты важнейшим жестом — подтверждением особого исторического статуса города. Новость по теме Глава Нижнего Тагила показал подарок, полученный от Екатеринбурга. Видео «Этот город — символ нашей Великой Победы в период Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что на фронт ушли тысячи людей, его жители продолжили ковать победу, и она состоялась», — обращался Якушев к тагильчанам. «В любом фронте нужен надежный тыл. А Тагил — это место силы, город-новатор и город-труженик», — продолжал Куйвашев. Вместе с тем городская элита имела и вполне прагматичный интерес к VIP-гостям. По словам двух собеседников URA.RU в тагильской власти, приезд Куйвашева ждали для решения давнего финансового вопроса. Дело в том, пояснил один из местных единороссов, что собственные доходы города не растут на протяжении нескольких лет, и все деньги, которые тратит администрация, являются целевым финансированием. Чиновники рассчитывали показать Куйвашеву и его подчиненным, что областные средства «не пропадают в городе бесследно». «Реконструкция любых объектов инфраструктуры, дороги, улицы, скверы — это все целевые деньги. Даже свободные остатки на балансе город не может тратить по своему усмотрению. Нужны дополнительные транши из [регионального] бюджета, а для этого необходим кредит доверия со стороны „области“», — разъяснил задумку собеседник, близкий к тагильской мэрии. Евгений Куйвашев лично скомандовал открыть движение по мосту через Тагильский пруд Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU А доказывать финансовую ответственность команде Пинаева было чем. Якушеву и Куйвашеву доверили осмотреть и открыть два дорогостоящих объекта, построенных к 300-летию — стелу «Город трудовой доблести» (такой статус Тагилу в 2020-м присвоил Путин) и 434-метровый мост через Тагильский пруд (переправу называют самым масштабным инфраструктурным проектом в истории города). Суммарно обе стройки обошлись в 4 млрд рублей — в том числе, с участием областных траншей. По словам собеседника URA.RU, близкого к финансовому блоку правительства, увиденным Куйвашев остался крайне доволен и даже дал Пинаеву некие гарантии. Оперативно связаться с градоначальником агентству не удалось. Между тем для Куйвашева поездка в Нижний Тагил имела любопытный подтекст. В последние недели у губернатора идет предвыборная кампания, и до дня голосования — 11 сентября — остался всего месяц. С начала июля кандидат совершает турне по региону, и Нижний Тагил, будучи вторым городом области, стал одним из главных пунктов. Евгений Куйвашев в очередной поездке вел себя по-кандидатски Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Источник в предвыборном штабе Куйвашева подтвердил, что от поездки к поездке кандидатский рейтинг понемногу укрепляется — сейчас он, по данным URA.RU, сохраняется на уровне 60%. Однако какого-либо стремительного рывка в цифрах окружение губернатора не ждет. «Да, считается, что чем больше кандидат встретился с избирателями лично, тем больше это добавляет к рейтингу. Но это была рабочая поездка, а не предвыборная, поэтому значительного роста не будет», — заключил собеседник, близкий к штабу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и уральский полпред Владимир Якушев подтвердили особый статус Нижнего Тагила, данный президентом РФ Владимиром Путиным. Таков итог их визита на празднование 300-летия танкограда, фиксируют собеседники URA.RU во власти. За три часа в городе VIP-чиновники напомнили «второй столице» региона ее историческую роль и сняли напряжение местной элиты. Трехвековой юбилей Нижнего Тагила — второго по величине города Свердловской области — празднуется с 12 по 14 августа. Еще с весны 2021-го мэр города Владислав Пинаев неоднократно говорил Куйвашеву, что хочет видеть его на юбилее. Градоначальник обещал шефу, что местная администрация не подведет и все работы, запланированные к торжествам, будут выполнены в срок. Свое слово Пинаев сдержал, а губернатор взамен сдержал свое — лично приехал на праздник в компании Якушева и нескольких десятков свердловских политиков. Особое внимание к дню рождения Нижнего Тагила неслучайно. Подготовка к юбилею стояла на контроле Кремля, поскольку еще пять лет назад торжества приобрели государственный статус. В 2017 году, подписав соответствующий указ, отпраздновать 300-летие поручил президент Владимир Путин. За ходом работ в городе, который еще в начале 2010-х получил неофициальное имя Путинград, присматривала администрация президента. А на сам юбилей лично приехал глава департамента по координации вопросов госполитики в истории и гуманитарных сферах АП Владислав Кононов. Ввиду личного внимания Путина полпред и губернатор никак не могли пропустить 300-летие. По данным URA.RU, их визит подробно прорабатывался еще с середины июля, и уже тогда было обговорено, что Нижний Тагил примет самую обширную VIP-делегацию за последние годы: заместителей Куйвашева, министров, депутатов заксобрания и руководство Екатеринбурга (столица Урала встретит 300-летие в следующем году). «Мы договорились, что поедут все желающие. Получилось порядка 30 человек», — раскрыл один из участников церемонии. Визит такой делегации во главе с Якушевым и Куйвашевым, прибывшими на скоростной «Ласточке», стал для местной элиты важнейшим жестом — подтверждением особого исторического статуса города. «Этот город — символ нашей Великой Победы в период Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что на фронт ушли тысячи людей, его жители продолжили ковать победу, и она состоялась», — обращался Якушев к тагильчанам. «В любом фронте нужен надежный тыл. А Тагил — это место силы, город-новатор и город-труженик», — продолжал Куйвашев. Вместе с тем городская элита имела и вполне прагматичный интерес к VIP-гостям. По словам двух собеседников URA.RU в тагильской власти, приезд Куйвашева ждали для решения давнего финансового вопроса. Дело в том, пояснил один из местных единороссов, что собственные доходы города не растут на протяжении нескольких лет, и все деньги, которые тратит администрация, являются целевым финансированием. Чиновники рассчитывали показать Куйвашеву и его подчиненным, что областные средства «не пропадают в городе бесследно». «Реконструкция любых объектов инфраструктуры, дороги, улицы, скверы — это все целевые деньги. Даже свободные остатки на балансе город не может тратить по своему усмотрению. Нужны дополнительные транши из [регионального] бюджета, а для этого необходим кредит доверия со стороны „области“», — разъяснил задумку собеседник, близкий к тагильской мэрии. А доказывать финансовую ответственность команде Пинаева было чем. Якушеву и Куйвашеву доверили осмотреть и открыть два дорогостоящих объекта, построенных к 300-летию — стелу «Город трудовой доблести» (такой статус Тагилу в 2020-м присвоил Путин) и 434-метровый мост через Тагильский пруд (переправу называют самым масштабным инфраструктурным проектом в истории города). Суммарно обе стройки обошлись в 4 млрд рублей — в том числе, с участием областных траншей. По словам собеседника URA.RU, близкого к финансовому блоку правительства, увиденным Куйвашев остался крайне доволен и даже дал Пинаеву некие гарантии. Оперативно связаться с градоначальником агентству не удалось. Между тем для Куйвашева поездка в Нижний Тагил имела любопытный подтекст. В последние недели у губернатора идет предвыборная кампания, и до дня голосования — 11 сентября — остался всего месяц. С начала июля кандидат совершает турне по региону, и Нижний Тагил, будучи вторым городом области, стал одним из главных пунктов. Источник в предвыборном штабе Куйвашева подтвердил, что от поездки к поездке кандидатский рейтинг понемногу укрепляется — сейчас он, по данным URA.RU, сохраняется на уровне 60%. Однако какого-либо стремительного рывка в цифрах окружение губернатора не ждет. «Да, считается, что чем больше кандидат встретился с избирателями лично, тем больше это добавляет к рейтингу. Но это была рабочая поездка, а не предвыборная, поэтому значительного роста не будет», — заключил собеседник, близкий к штабу.