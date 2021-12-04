Челябинский депутат Госдумы получил новый пост в Москве

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Расширенное заседание Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи. Москва, портрет, вяткин дмитрий
Дмитрий Вяткин вошел в состав Генсовета ЕР Фото:

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, избранный в Госдуму от Челябинской области по спискам «Единой России», вошел в состав Генсовета партии. Это решение озвучено на съезде партии 4 декабря в Москве. Трансляция съезда идет в прямом эфире.

Состав Генсовета утвердили тайным голосованием. Вяткин работает в Госдуме четвертый созыв подряд. В Генсовет также вошел председатель собрания депутатов Саткинского района Николай Бурматов.

В прежнем составе Генсовета было три челябинца — депутат Госдумы Владимир Бурматов, руководитель экологического движения «Время Ч» Феликс Панов и фермер Айдархан Карсакбаев. Все они в новый состав не вошли.

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Ранее стало известно, что на съезде будет объявлено о кадровой ротации в руководстве партии. Текслер, как руководитель регионального отделения ЕР, возглавляет челябинскую делегацию. Председателем партии переизбран Дмитрий Медведев.

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Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, избранный в Госдуму от Челябинской области по спискам «Единой России», вошел в состав Генсовета партии. Это решение озвучено на съезде партии 4 декабря в Москве. Трансляция съезда идет в прямом эфире. Состав Генсовета утвердили тайным голосованием. Вяткин работает в Госдуме четвертый созыв подряд. В Генсовет также вошел председатель собрания депутатов Саткинского района Николай Бурматов. В прежнем составе Генсовета было три челябинца — депутат Госдумы Владимир Бурматов, руководитель экологического движения «Время Ч» Феликс Панов и фермер Айдархан Карсакбаев. Все они в новый состав не вошли. Ранее стало известно, что на съезде будет объявлено о кадровой ротации в руководстве партии. Текслер, как руководитель регионального отделения ЕР, возглавляет челябинскую делегацию. Председателем партии переизбран Дмитрий Медведев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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