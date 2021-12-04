Челябинский депутат Госдумы получил новый пост в Москве

Дмитрий Вяткин вошел в состав Генсовета ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, избранный в Госдуму от Челябинской области по спискам «Единой России», вошел в состав Генсовета партии. Это решение озвучено на съезде партии 4 декабря в Москве. Трансляция съезда идет в прямом эфире.

Состав Генсовета утвердили тайным голосованием. Вяткин работает в Госдуме четвертый созыв подряд. В Генсовет также вошел председатель собрания депутатов Саткинского района Николай Бурматов.

В прежнем составе Генсовета было три челябинца — депутат Госдумы Владимир Бурматов, руководитель экологического движения «Время Ч» Феликс Панов и фермер Айдархан Карсакбаев. Все они в новый состав не вошли.

Ранее стало известно, что на съезде будет объявлено о кадровой ротации в руководстве партии. Текслер, как руководитель регионального отделения ЕР, возглавляет челябинскую делегацию. Председателем партии переизбран Дмитрий Медведев.