Алексей Текслер возглавит челябинскую делегацию ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В состав делегации от Челябинской области на съезд «Единой России», который состоится в Москве 19 июня, войдет 11 человек. Возглавит делегацию губернатор Алексей Текслер, как лидер челябинской ЕР. Решение озвучено в ходе областной конференции ЕР 10 июня, передает корреспондент URA.RU с места событий.

В делегацию вошли вице-губернаторы Анатолий Векшин и Станислав Мошаров, первый вице-спикер ЗСО Александр Лазарев, руководитель приемной ЕР в Челябинске Марина Поддубная. В Москву поедут главврач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко, вице-спикер ЗСО Олег Голиков и Владимир Павлов, депутаты заксобрания Анатолий Еремин и Алексей Денисенко.

Павлов выиграл праймериз в Челябинском округе. Василенко, Гомоляко, Голиков и Денисенко стали лидерами праймериз по спискам в регионе. В пятерку лидеров вошел и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Он, а также депутат Госдумы Владимир Бурматов, выигравший праймериз в Металлургическом округе, примут участие в съезде, как члены руководящих органов ЕР.

«На лидерах праймериз лежит большая ответственность, нужно многое сделать, чтобы показать на выборах в Госдуму достойный результат, — заявил Текслер. — Коллеги, я прошу подойти к этому неформально». Губернатор призвал ориентироваться на тезис «Забота. Работа. Результат», который должен стать предвыборным лозунгом челябинской ЕР.

На съезде ЕР в Москве должны утвердить кандидатов в Госдуму. В челябинские списки ЕР войдут Текслер, Василенко, Гомоляко, Голиков, Вяткин и Денисенко. По одномандатным округам должны выдвинуть Бурматова, Павлова, а также депутатов Госдумы Виталия Бахметьева и Олега Колесников, врача Антона Рыжего.

В состав делегации вошла Татьяна Василенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олег Голиков (справа) и Дмитрий Вяткин (в центре) будут кандитами по спискам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владимир Бурматов примет участие в съезде как член генсовета ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Денис Моисеев (справа) поедет на съезд как руководитель исполкома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU