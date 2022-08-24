Уголовное дело Ройзмана — момент истины для Куйвашева

За три недели до выборов в окружении губернатора вскрылся глубокий конфликт

24 августа 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев неожиданно для многих включился в историю с задержанием Ройзмана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом Задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана знаменует «момент истины» для губернатора Евгения Куйвашева, идущего на новый срок, говорят политэксперты. Главу региона упрекают в недостаточной лояльности президенту РФ Владимиру Путину — из-за слабости на митингах в сквере, низких результатов на голосовании за Конституцию, защиты Ельцин Центра и отказа от публичной поддержки СВО. Более того, происходящее с Ройзманом вскрыло серьезный конфликт в штабе губернатора за 2,5 недели до выборов. О задержании Евгения Ройзмана стало известно утром 24 августа. Бывшему мэру вменяют часть 1 статьи 280.3 — публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ. За последние месяцы суд уже трижды штрафовал Ройзмана за высказывания против спецоперации на Украине. И пока не уточняется, какой именно эпизод заинтересовал силовиков сейчас. Однако уже известно, что в отношении экс-мэра возбуждено уголовное дело, которое грозит последнему тремя годами лишения свободы. Евгения Ройзмана задержали ранним утром 24 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неожиданно для многих в ситуацию включился Куйвашев, у которого остается две с половиной недели до выборов. Через несколько часов после задержания Ройзмана губернатор записал специальное видеообращение, в котором признал, что долгие годы они с бывшим мэром «являются политическими оппонентами», а отношения у них «всегда были непростыми». «Но закон есть закон. Как любой человек, он [Ройзман] заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит», — сказал глава региона. В свердловском истеблишменте выступление Куйвашева нашли предельно корректным — как с точки зрения приближающихся выборов, так с точки зрения искренности и эмоций. «По-человечески губернатор, будучи участливым и сострадательным, отдал должное давнему оппоненту. Но еще губернатор — профессиональный политик, и он понимает, что Ройзман был для него раздражителем все последние десять лет», — раскрыл источник в окружении главы региона. Статья по теме Власти нашли способ избавиться от Ройзмана В областной власти помнят, как тяжело складывались отношения Куйвашева и Ройзмана с 2012 года, когда губернатор только занял пост. Их взаимная неприязнь дала о себе знать достаточно быстро — на фоне общения обоих с пиарщицей и матерью детей экс-мэра Аксаной Пановой. Сперва вражда привела к уголовному делу против Пановой, которую осудили за мошенничество. А осенью 2013-го Ройзман нанес Куйвашеву ответный удар, обойдя на выборах главы Екатеринбурга его ставленника Якова Силина и вопреки всему став мэром. Однако за последующие несколько лет губернатор сполна отыграл позиции. В 2014-м Куйвашев добился выхода Ройзмана из фонда «Город без наркотиков», в 2018-м — спродюсировал досрочную отставки с поста мэра Екатеринбурга, затем сделал оппонента нерукопожатным для бывших товарищей из ОПГ «Уралмаш», а весной 2021-го санкционировал реальный арест на девять суток за организацию незаконного митинга. «И сейчас губернатор не мог, как требовали некоторые, встать на защиту Ройзмана. Но он публично признал его статус», — подчеркнул собеседник, близкий к Куйвашеву. Между тем сегодняшнее задержание Ройзмана имело неожиданные последствия для губернатора — вскрыло конфликт в его команде. По словам сразу двух источников, часть окружения Куйвашева, возглавляемая пиарщицей Пановой (сейчас работает в предвыборном штабе губернатора), начала запугивать главу региона, что после ареста Ройзмана выборы пойдут по плохому сценарию. «Губернатору навязывают, что [экс-мэра] нужно выпускать, иначе будет всплеск протеста на голосовании», — заметил инсайдер, близкий к предвыборному штабу. К защите Ройзмана, по неофициальным данным, губернатора призывала Аксана Панова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Этот же тезис был вброшен в публичное пространство. Среди прочих, сделали это приятели Пановой — политтехнолог Алексей Швайгерт, входящий в губернаторский штаб, и московский политконсультант Евгений Минченко. Первый в своем telegram-канале заявил, что задержание Ройзмана приведет «рассерженных горожан» на избирательные участки, а второй предрек рост протестных настроений в Екатеринбурге и осложнение кампании Куйвашева. Впрочем, как заметил собеседник в резиденции губернатора, такие приемы областная элита уже видела: «Этим сказкам не одно десятилетие. Последний пример — тактика [бывшего главы администрации губернатора Владимира] Тунгусова в 2016 году на выборах в Госдуму и заксобрание». Накануне той кампании «серый кардинал» запугивал протестами Куйвашева и тогдашнего первого замглавы администрации президента, куратора внутренней политики Владислава Володина, чтобы выторговать себе пост вице-губернатора. «Хотя [на тот момент глава областного правительства Денис] Паслер говорил, что выиграть выборы можно без Тунгусова. И был прав, результаты голосования это подтвердили. А то, что власти повелись на разводку Тунгусова и согласились на его условия, усложнило работу Куйвашева еще на два года (Тунгусова со скандалом отправили в отставку только в 2018-м — прим. URA.RU)», — вспомнил статусный областной чиновник. Более того, у власти нет оснований ждать какого-либо мятежа, поскольку протестный потенциал в России сейчас близок к нулю, фиксирует политолог, член Общественной палаты РФ Евгений Забродин. «По данным социологии, мы не видим ухудшения социального климата. В последние месяцы определяющим фактором стало отношение общества к специальной военной операции. И по отношению к ней у большей части населения есть четкий консенсус», — пояснил эксперт. Эксперты прочат непростую кампанию Евгению Куйвашеву Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В то же время отдельные федеральные специалисты транслируют, что задержание Ройзмана увеличивает для Куйвашева риск тяжелого сценария на выборах. «Такие колебания могут значительно увеличить вероятность второго тура, если губернаторские показатели накануне кампании начнут серьезно снижаться и упадут с нынешних 60% до непроходных 50%», — обосновывает политолог Илья Гращенков. Источник URA.RU в окружении кандидата возражает, что актуальный рейтинг Куйвашева превышает 60% и потенциала к его снижению сейчас нет. «А второй тур не состоится, если штаб Пановой и [политтехнолога Рината] Хазеева наконец-то займется работой и созданием смыслов», — добавляет другой чиновник. Ни спецоперация, ни скандалы вокруг ее противников с точки зрения Москвы не могут стать для Куйвашева оправданием поражения на выборах, указывает высокопоставленный собеседник во власти. «Как и для Ройзмана не могут стать обоснованием безнаказанности никакие особые условия в виде губернаторских выборов», — продолжает инсайдер. И приводит в пример Романа Старовойта — губернатора Курской области, занявшего пост еще в 2019 году: «Никто не говорил ему, что он будет руководить регионом, который будут обстреливать в ходе спецоперации. Он берет и работает в этих условиях. А задача Куйвашева — выиграть выборы в условиях спецоперации. В этом его момент истины». 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Задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана знаменует «момент истины» для губернатора Евгения Куйвашева, идущего на новый срок, говорят политэксперты. Главу региона упрекают в недостаточной лояльности президенту РФ Владимиру Путину — из-за слабости на митингах в сквере, низких результатов на голосовании за Конституцию, защиты Ельцин Центра и отказа от публичной поддержки СВО. Более того, происходящее с Ройзманом вскрыло серьезный конфликт в штабе губернатора за 2,5 недели до выборов. О задержании Евгения Ройзмана стало известно утром 24 августа. Бывшему мэру вменяют часть 1 статьи 280.3 — публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ. За последние месяцы суд уже трижды штрафовал Ройзмана за высказывания против спецоперации на Украине. И пока не уточняется, какой именно эпизод заинтересовал силовиков сейчас. Однако уже известно, что в отношении экс-мэра возбуждено уголовное дело, которое грозит последнему тремя годами лишения свободы. Неожиданно для многих в ситуацию включился Куйвашев, у которого остается две с половиной недели до выборов. Через несколько часов после задержания Ройзмана губернатор записал специальное видеообращение, в котором признал, что долгие годы они с бывшим мэром «являются политическими оппонентами», а отношения у них «всегда были непростыми». «Но закон есть закон. Как любой человек, он [Ройзман] заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит», — сказал глава региона. В свердловском истеблишменте выступление Куйвашева нашли предельно корректным — как с точки зрения приближающихся выборов, так с точки зрения искренности и эмоций. «По-человечески губернатор, будучи участливым и сострадательным, отдал должное давнему оппоненту. Но еще губернатор — профессиональный политик, и он понимает, что Ройзман был для него раздражителем все последние десять лет», — раскрыл источник в окружении главы региона. В областной власти помнят, как тяжело складывались отношения Куйвашева и Ройзмана с 2012 года, когда губернатор только занял пост. Их взаимная неприязнь дала о себе знать достаточно быстро — на фоне общения обоих с пиарщицей и матерью детей экс-мэра Аксаной Пановой. Сперва вражда привела к уголовному делу против Пановой, которую осудили за мошенничество. А осенью 2013-го Ройзман нанес Куйвашеву ответный удар, обойдя на выборах главы Екатеринбурга его ставленника Якова Силина и вопреки всему став мэром. Однако за последующие несколько лет губернатор сполна отыграл позиции. В 2014-м Куйвашев добился выхода Ройзмана из фонда «Город без наркотиков», в 2018-м — спродюсировал досрочную отставки с поста мэра Екатеринбурга, затем сделал оппонента нерукопожатным для бывших товарищей из ОПГ «Уралмаш», а весной 2021-го санкционировал реальный арест на девять суток за организацию незаконного митинга. «И сейчас губернатор не мог, как требовали некоторые, встать на защиту Ройзмана. Но он публично признал его статус», — подчеркнул собеседник, близкий к Куйвашеву. Между тем сегодняшнее задержание Ройзмана имело неожиданные последствия для губернатора — вскрыло конфликт в его команде. По словам сразу двух источников, часть окружения Куйвашева, возглавляемая пиарщицей Пановой (сейчас работает в предвыборном штабе губернатора), начала запугивать главу региона, что после ареста Ройзмана выборы пойдут по плохому сценарию. «Губернатору навязывают, что [экс-мэра] нужно выпускать, иначе будет всплеск протеста на голосовании», — заметил инсайдер, близкий к предвыборному штабу. Этот же тезис был вброшен в публичное пространство. Среди прочих, сделали это приятели Пановой — политтехнолог Алексей Швайгерт, входящий в губернаторский штаб, и московский политконсультант Евгений Минченко. Первый в своем telegram-канале заявил, что задержание Ройзмана приведет «рассерженных горожан» на избирательные участки, а второй предрек рост протестных настроений в Екатеринбурге и осложнение кампании Куйвашева. Впрочем, как заметил собеседник в резиденции губернатора, такие приемы областная элита уже видела: «Этим сказкам не одно десятилетие. Последний пример — тактика [бывшего главы администрации губернатора Владимира] Тунгусова в 2016 году на выборах в Госдуму и заксобрание». Накануне той кампании «серый кардинал» запугивал протестами Куйвашева и тогдашнего первого замглавы администрации президента, куратора внутренней политики Владислава Володина, чтобы выторговать себе пост вице-губернатора. «Хотя [на тот момент глава областного правительства Денис] Паслер говорил, что выиграть выборы можно без Тунгусова. И был прав, результаты голосования это подтвердили. А то, что власти повелись на разводку Тунгусова и согласились на его условия, усложнило работу Куйвашева еще на два года (Тунгусова со скандалом отправили в отставку только в 2018-м — прим. URA.RU)», — вспомнил статусный областной чиновник. Более того, у власти нет оснований ждать какого-либо мятежа, поскольку протестный потенциал в России сейчас близок к нулю, фиксирует политолог, член Общественной палаты РФ Евгений Забродин. «По данным социологии, мы не видим ухудшения социального климата. В последние месяцы определяющим фактором стало отношение общества к специальной военной операции. И по отношению к ней у большей части населения есть четкий консенсус», — пояснил эксперт. В то же время отдельные федеральные специалисты транслируют, что задержание Ройзмана увеличивает для Куйвашева риск тяжелого сценария на выборах. «Такие колебания могут значительно увеличить вероятность второго тура, если губернаторские показатели накануне кампании начнут серьезно снижаться и упадут с нынешних 60% до непроходных 50%», — обосновывает политолог Илья Гращенков. Источник URA.RU в окружении кандидата возражает, что актуальный рейтинг Куйвашева превышает 60% и потенциала к его снижению сейчас нет. «А второй тур не состоится, если штаб Пановой и [политтехнолога Рината] Хазеева наконец-то займется работой и созданием смыслов», — добавляет другой чиновник. Ни спецоперация, ни скандалы вокруг ее противников с точки зрения Москвы не могут стать для Куйвашева оправданием поражения на выборах, указывает высокопоставленный собеседник во власти. «Как и для Ройзмана не могут стать обоснованием безнаказанности никакие особые условия в виде губернаторских выборов», — продолжает инсайдер. И приводит в пример Романа Старовойта — губернатора Курской области, занявшего пост еще в 2019 году: «Никто не говорил ему, что он будет руководить регионом, который будут обстреливать в ходе спецоперации. Он берет и работает в этих условиях. А задача Куйвашева — выиграть выборы в условиях спецоперации. В этом его момент истины».