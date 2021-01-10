Власти нашли способ избавиться от Ройзмана

Евгений Ройзман не сможет нарушить планы властей на выборах нового созыва Госдумы Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Власти нашли способ нейтрализовать Евгения Ройзмана, стремящегося в политику. Экс-глава Екатеринбурга уже заявил об участии в госдумских выборах 2021 года и пообещал победить. В кулуарах свердловской власти признают такую возможность и уже обсуждают поступившие из федерального центра установки. Сейчас их две, и они противоположные: дать Ройзману возможность избраться или отправить его под суд.

По словам собеседника URA.RU в резиденции свердловского губернатора, из Москвы получены установки на расширение представительства в федеральном парламенте. «Согласно данным опроса, который заказала администрация президента,

в настоящее время около 60% россиян считают, что их политическая позиция представлена в Госдуме. Задача увеличить данный показатель до 90%, сохранив управляемость парламента», — рассказал источник.

По его словам, для этого было создано множество политических объединений, самыми заметными из которых являются партия Захара Прилепина «За правду» и партия «Новые люди», созданную учредителем компании «Faberlic» Алексеем Нечаевым.

Также в Госдуму могут пропустить небольшой процент одномандатников-оппозиционеров. Власти не отказались от идеи контроля над конституционным большинством в российском парламенте, но при этом готовы пропустить туда ряд представителей оппозиции, с условием, что они не будут влиять на принятие законов.

«Наличие даже мизерного количества несистемщиков даст правящей элите возможность говорить о торжестве демократии в России. Это аналогично тому, как избрание в 2013 году Евгения Ройзмана мэром Екатеринбурга и Галины Ширшиной мэром Петрозаводска позволило Владимиру Путину на очередной пресс-конференции опровергнуть тезис о засилье „Единой России“ во власти», — рассуждает собеседник агентства. По его версии, Ройзману могут отдать один из одномандатных округов в Свердловской области.

«Ройзман — понятный кандидат. Попав в Госдуму, не будет заниматься интригами, а будет спокойно „торговать“ депутатскими запросами, как уже было в 2003 году, когда он получил мандат в первый раз», — поделился источник.

Организатором убийства пенсионерки Ольги Ледовской стал соратник Ройзмана Олег Кинев. Он дал показания против экс-мэра, но потом от них отказался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом, отметил он, в качестве варианта, альтернативного избранию оппозиционера в Госдуму, по-прежнему рассматривается возможность возбуждения в отношении него уголовного дела в связи с гипотетической причастностью к убийству пенсионерки Ольги Ледовской. Это более сложный и проблемный сценарий, однако часть модераторов политического процесса опасается, что выдвижение Ройзмана даст повод заявить о депутатских амбициях другим несистемным политикам, которые гораздо больше раздражают власть. Таким, например, как [президент корпорации «Славтэк»] Александр Петерман из Нижневартовска. «А массового штурма Госдумы оппозицией Кремль допустить не может», — подытожил собеседник агентства.

Адвокат Сергей Колосовский в беседе с URA.RU отметил, что даже негативный сценарий с уголовным делом может сыграть Ройзману на руку, добавив паблисити и электоральной поддержки. «Но силовики этого не понимают», — констатировал адвокат.

Как отмечают политологи, различные концепции присутствия несистемной оппозиции в парламенте имеют своих сторонников в администрации президента и постоянно конкурируют между собой. «Существует две крайних точки зрения: первая, что в Госдуме в принципе нужна оппозиция, которая обеспечит присутствие всего спектра политических взглядов, и вторая, что в Госдуме вообще не должно быть несистемной оппозиции, чтобы не придавать ей какого-либо политического статуса. Есть также промежуточная точка зрения о том, что в парламенте может присутствовать несколько человек от этой самой несистемной оппозиции, которые не оказывают существенного влияния на политический процесс», — отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

До Евгения Ройзмана на момент публикации дозвониться не удалось. Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик заявлял, что готов принять участие в выборах. «Если меня зарегистрируют, то я выиграю. Но они ищут возможность меня не зарегистрировать. Я могу идти на обострение, народную историю сделать. Если я объявлю, что иду на выборы в Госдуму, то я буду до конца рубиться. Пока я прислушиваюсь к себе, время есть, документы потихонечку готовлю», — комментировал экс-мэр Екатеринбурга. В пресс-службе Александра Петермана попросили прислать вопрос через приложение WhatsApp. На момент публикации информация о намерениях политика участвовать в федеральных парламентских выборах получена не была.