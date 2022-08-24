Власти РФ объявили о новой мере поддержки строительства

Мишустин запустил программу, которая коснется многих россиян

24 августа 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

В России запустили новую программу переселения людей из ветхого жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти поддержали строительную сферу, развитие которой притормозилось из-за резкого роста ипотечных ставок, последовавших после западных санкций. На заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин заявил о запуске новой программы переселения россиян из ветхо-аварийного жилья. Эксперты объяснили URA.RU, что программа поможет стройке, которая потянет за собой и другие экономические процессы в стране. Вступительное слово на заседании правительства Мишустин начал с объявления о запуске новой программы по переселению людей из ветхо-аварийных домов. «Президентом поставлена задача форсировать эту работу. Для этого правительство запускает новую программу. Она ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет — до 1 января 2022 года. И позволит нашим людям быстрее переехать в комфортное и безопасное жилье», — заявил премьер. В 2022 году по новой госпрограмме регионы получат 22,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам главы правительства, в 2022 году планируется выделить на эту программу 2,5 млрд рублей. Первыми деньги получат девять регионов, власти которых завершили расселение ветхого фонда, признанного аварийным до 2017 года. «Уровень софинансирования расходов регионов из федерального бюджета составит в среднем 60% и будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов. Правила предоставления финансовой поддержки утверждены», — уточнил Мишустин. Первыми бюджетные деньги на переселение жителей из аварийных домов получат девять регионов, уточнил Михаил Мишустин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бюджетные деньги получат Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург, рассказали URA.RU в пресс-службе правительства РФ. «В декабре правительство утвердит постоянно действующие правила, в рамках которых с 2023 года к реализации новой программы присоединятся регионы, завершившие расселение аварийного жилья до конца 2022 года», — добавили в пресс-службе. Региональные власти с нетерпением ждали принятия новой программы по переселению жителей из ветхо-аварийных домов, признался замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если между первой и второй госпрограммами была пауза, то на этот раз правительство Мишустина приняло пятилетнюю программу максимально оперативно, отметил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль. «Мы ожидали этого решения. Предыдущая, вторая, программа переселения из ветхого жилья включала дома до 1 января 2017 года. Между первой и второй программами была небольшая пауза. Новая госпрограмма поддержит строительную отрасль, но в большей степени она принята в интересах людей», — сообщил замгубернатора. Госпрограмма раскроет мультипликативный эффект строительной отрасли, отмечают эксперты Фото: Алексей Андронов © URA.RU Новый проект переселения, принятый властями, обеспечит движение капиталов, работу смежных отраслей экономики и создание новых рабочих мест, считает вице-президент ассоциации «НП «Опора»» Евгений Шлеменков. «Предыдущие программы выполнены в полном объеме, но у нас по-прежнему много людей живет в старых домах. Правительство понимает, что такие проблемы накапливать нельзя. Они сами не решаются. Поэтому власти определили новые ресурсы и показатели. Программа даст дополнительные возможности развития строительной сферы и производства стройматериалов», — комментирует эксперт. Статья по теме Власти начали зачистку рынка ЖКХ в России Запуская новую программу расселения из ветхого жилья, Мишустин пытается расшевелить строительный рынок, который встал из-за высоких ставок на ипотечные кредиты, полагает гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков. «Продажа жилья идет не такими темпами, как раньше из-за высокой ипотечной ставки. Новостроек много. И это один из способов оперативно расселить жителей аварийный домов, а также поддержать застройщиков, иначе стройка, которая влияет на работу других отраслей, остановится», — резюмировал строитель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти поддержали строительную сферу, развитие которой притормозилось из-за резкого роста ипотечных ставок, последовавших после западных санкций. На заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин заявил о запуске новой программы переселения россиян из ветхо-аварийного жилья. Эксперты объяснили URA.RU, что программа поможет стройке, которая потянет за собой и другие экономические процессы в стране. Вступительное слово на заседании правительства Мишустин начал с объявления о запуске новой программы по переселению людей из ветхо-аварийных домов. «Президентом поставлена задача форсировать эту работу. Для этого правительство запускает новую программу. Она ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет — до 1 января 2022 года. И позволит нашим людям быстрее переехать в комфортное и безопасное жилье», — заявил премьер. По словам главы правительства, в 2022 году планируется выделить на эту программу 2,5 млрд рублей. Первыми деньги получат девять регионов, власти которых завершили расселение ветхого фонда, признанного аварийным до 2017 года. «Уровень софинансирования расходов регионов из федерального бюджета составит в среднем 60% и будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов. Правила предоставления финансовой поддержки утверждены», — уточнил Мишустин. Бюджетные деньги получат Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург, рассказали URA.RU в пресс-службе правительства РФ. «В декабре правительство утвердит постоянно действующие правила, в рамках которых с 2023 года к реализации новой программы присоединятся регионы, завершившие расселение аварийного жилья до конца 2022 года», — добавили в пресс-службе. Если между первой и второй госпрограммами была пауза, то на этот раз правительство Мишустина приняло пятилетнюю программу максимально оперативно, отметил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль. «Мы ожидали этого решения. Предыдущая, вторая, программа переселения из ветхого жилья включала дома до 1 января 2017 года. Между первой и второй программами была небольшая пауза. Новая госпрограмма поддержит строительную отрасль, но в большей степени она принята в интересах людей», — сообщил замгубернатора. Новый проект переселения, принятый властями, обеспечит движение капиталов, работу смежных отраслей экономики и создание новых рабочих мест, считает вице-президент ассоциации «НП «Опора»» Евгений Шлеменков. «Предыдущие программы выполнены в полном объеме, но у нас по-прежнему много людей живет в старых домах. Правительство понимает, что такие проблемы накапливать нельзя. Они сами не решаются. Поэтому власти определили новые ресурсы и показатели. Программа даст дополнительные возможности развития строительной сферы и производства стройматериалов», — комментирует эксперт. Запуская новую программу расселения из ветхого жилья, Мишустин пытается расшевелить строительный рынок, который встал из-за высоких ставок на ипотечные кредиты, полагает гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков. «Продажа жилья идет не такими темпами, как раньше из-за высокой ипотечной ставки. Новостроек много. И это один из способов оперативно расселить жителей аварийный домов, а также поддержать застройщиков, иначе стройка, которая влияет на работу других отраслей, остановится», — резюмировал строитель.