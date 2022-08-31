«Газпром» нашел замену европейским покупателям газа

31 августа 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Газпром нашел нового покупателя газа в лице Китая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Энергетическая компания «Газпром» нашла замену европейским покупателям газа — в настоящий момент ведется подготовка маршрута для поставок газа в Китай. Об этом сообщает глава компании Алексей Миллер. «Мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это „дальневосточный“ маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации», — приводятся слова Миллера в стенограмме совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Его слова приводит РИА «Новости». Глава компании уточнил, что китайский рынок — это самый динамичный рынок в мире. Например, за предстоящие 20 лет, по его словам, прирост газового потребления в Китае составит 40% от прироста мирового потребления. Ранее из-за западных санкций «Газпром» отказался принимать газотурбинный двигатель Siemens Energy на компрессорную станцию «Портовая», через которую проходит магистраль проекта «Северный поток». Также уточнялось, что поставки газа в Европу возобновятся после того, как иностранные партнеры решат свои проблемы. Страны Запада стали вводить антироссийские санкции в отношении России после того, как последняя с 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима. Тем не менее страны ЕС столкнулись с последствиями, а именно — газовым кризисом.

Энергетическая компания «Газпром» нашла замену европейским покупателям газа — в настоящий момент ведется подготовка маршрута для поставок газа в Китай. Об этом сообщает глава компании Алексей Миллер. «Мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это „дальневосточный“ маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации», — приводятся слова Миллера в стенограмме совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Его слова приводит РИА «Новости». Глава компании уточнил, что китайский рынок — это самый динамичный рынок в мире. Например, за предстоящие 20 лет, по его словам, прирост газового потребления в Китае составит 40% от прироста мирового потребления. Ранее из-за западных санкций «Газпром» отказался принимать газотурбинный двигатель Siemens Energy на компрессорную станцию «Портовая», через которую проходит магистраль проекта «Северный поток». Также уточнялось, что поставки газа в Европу возобновятся после того, как иностранные партнеры решат свои проблемы. Страны Запада стали вводить антироссийские санкции в отношении России после того, как последняя с 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима. Тем не менее страны ЕС столкнулись с последствиями, а именно — газовым кризисом.