Курганцы опасаются соседства с цыганами из-за пожаров. Видео

В Кургане жители микрорайона Керамзитный, куда недавно перебрались цыгане, неоднозначно отнеслись к новым соседям — некоторые опасаются пожаров, другие — благодарят за убранный в лесу мусор. При этом остается недовольство горожан от самовольных построек в поселке Затобольный, где цыгане жили прежде. Журналисты URA.RU решили проверить, как обстоят дела с резонансным поселком, куда подевались цыгане, и что обо всем этом думают те, кому выдалось жить по соседству.
На месте, где раньше жили цыгане остались сгоревшие дома
Ни один другой народ из живущих на территории Курганской области не вызывает столько смешанных чувств, как цыгане. При виде шумной золотозубой компании брюнеток в разноцветных юбках, встретившихся на пути, не часто вспоминается праздничная атмосфера, романсы, и веселье. В душу закрадывается тревога, а руки инстинктивно тянуться к карманам. А от мест их компактного проживания, многим хотелось бы держаться подальше. До недавнего времени таким местом в пригороде Кургана был поселок Затобольный. Однако осенью прошлого года поселок внезапно опустел. СМИ начали писать о бесхозных домах, брошенных собаках и таинственном исчезновении цыган.
Доски, мусор, пепелище
Цыганский поселок появился за Малочаусовсовским мостом возле поселка с говорящим названием Затобольный около десяти лет назад, и за это время неоднократно всплывал в новостных сводках в контексте ЧП и жалоб. Время от времени даже возникали инициативы с требованием расселить цыган. Так как представители кочевого народа якобы самовольно заняли земельный участок, и сами присвоили ему название СНТ «Бесарабец».
Жители поселка Затобольный ставили самодельные столбы
Однако в ноябре 2021 года чаяния местных жителей, казалось бы, были услышаны, и цыгане исчезли. Cпустя год на месте когда-то шумного района все поросло бурьяном, и о когда-то кипевшей здесь жизни напоминают лишь самодельные электрические столбы, разбросанные стройматериалы, груды мусора и бродящие по руинам собаки.
По словам местных жителей, в мае на месте цыганского СНТ случился пожар — сгорел один из брошенных жилых домов. Но бесхозные доски по-прежнему разбросаны на территории «Бесарабца» в опасной близости от жилых домов.
Не было проблем
Вместе с тем опрошенные затобольцы вспоминают табор и добрым словом. Рассказывают, что появившиеся здесь еще во времена Олега Богомолова [бывший губернатор] цыгане не доставляли им никаких неудобств, а напротив зарекомендовали себя пусть и своеобразными, но мирными соседями.
По словам Ольги, жительницы поселка Затобольный, за несколько лет жизни возле табора она не помнит ни одного скандала, и рассказывает, что жизнь в целом была веселой: «Они здесь не безобразничали, уезжали в город, а здесь все тихо, я даже два раза у них на свадьбах была. Музыка, песни и никаких проблем».
Другая женщина по имени Людмила, также не может сказать ничего плохого, так как с цыганами дружил ее сын, и они вместе играли в футбол. Единственная претензия лишь в том, что на месте поселка осталась свалка, но, по мнению некоторых местных, к ней причастны не только цыгане.
«Они ушли в ноябре. До весны разбирали свои избушки, прям машинами вывозили. А мусор сейчас вываливают свои же, местные», — рассказывает жительница поселка.
Новым местом жительства цыган стал микрорайон Керамзитный
По словам затобольцев, табор, насчитывавший около 15 семей, переехал «на горку». Представители кочевого народа выбрали в качестве новой локации поселок Керамзитный всего в паре километров от прежнего места жительства. Однако знакомые машины до сих пор приезжают в опустевший СНТ, проведать то место, которое когда-то было их домом, и вывезти то немногое, что еще осталось.
Один из таких автомобилей приехал и в момент нашего визита. Вышедший из авто мужчина представился Максимом, и рассказал, что их табор переехал из «Бесарабца» после получение документов на землю, и теперь они могут жить там на законных основаниях.
«Мы сейчас в Керамзитном, а сюда так приезжаем… Посмотреть, доски забрать — дом строить надо», — уточнил мужчина. По словам Максима, все дома, что здесь стояли они разобрали самостоятельно. Доски пошли на строительство домов на новом месте.
На месте бывшего цыганского поселка остались груды вещей
Однако в самом Керамзитном отношение к табору из Затобольного можно назвать нервозно-сдержанным. По словам местных жителей, цыгане здесь уже когда-то жили, и с их возвращением начали появляться и проблемы.
Как рассказал Николай, дом в Керамзитном он купил несколько лет назад. До появления соседей проблем не было, но с переселением цыган, в домах начались скачки электричества. По мнению мужчины, это может быть связано с попытками некоторых граждан самовольно подключиться. Николай недоумевает — кто выдал разрешение на строительство в том виде, в котором оно ведется.
«Я не понимаю, кто им так строить разрешил?! Почему нас и пожарные, и администрация за любой отход от плана наказывают, а им выходит все можно?! Вы сходите посмотрите, они дома плотнячком друг к другу понаставили, не дай бог искра — такое „файершоу“ будет, что мало не покажется», — рассказал с возмущением Николай.
Новый поселок расположился на окраине микрорайона Керамзитный, и по своим архитектурным особенностям, за исключением всего пары каменных зданий, практически не отличим от предыдущего. Сколоченные из досок дома больше напоминают времянки, но с фундаментом, и стеклопакетами вместо целлофана. При этом абсолютно лишены заборов, и стоят практически впритык друг к другу. «Сами сгорят — бог с ними, они же тут и лес, и половину дач с собой захватят», — беспокоится Николай. По мнению мужчины, чиновникам лучше еще раз внимательно проверить — соответствует ли строительство домов закону.
Еще одним поводом для раздражения у местных жителей стала любовь соседей к быстрой езде. Сразу несколько человек рассказали URA.RU об опасениях оказаться под колесами.
«Гоняют как угорелые, меня чуть не сбили. Я пошла мусор выносить, и эти товарищи в полуметре от меня пролетели, пакеты в разные стороны, и ведь даже не затормозили», — рассказывает Ирина. По словам женщины, инцидент произошел около двух месяцев назад. Однако, гонки по переулкам происходят практически каждый день. Из-за этого она, будучи матерью, стала всерьез опасаться за детей, которых водитель может просто не заметить.
При этом женщина отмечает, что столь вызывающее поведение свойственно в основном молодежи. Взрослые и семейные цыгане, по ее словам, ведут себя более сдержанно. Но вместе с тем все же добавила, что не в восторге от соседства, и готова подписать любую бумагу для того, чтобы в поселке навели порядок.
Предрассудки
Сказать, что жители Керамзитного поголовно выступают против цыган все-таки нельзя. Кто-то из жителей поселка даже не в курсе появления табора по соседству, что косвенно указывает в целом на мирное сосуществование. По мнению еще одной местной жительницы Елены, чей дом находится буквально в 200 метрах от нового цыганского поселка, переживания людей носят надуманный характер.
«Это все предрассудки, и русский шовинизм! Мы живем рядом и ни разу не было никаких проблем. Когда они приехали лес был буквально завален мусором, они вызвали машину, что-то вывезли, что-то закопали, и спокойно там у себя живут», — пояснила Елена.
Чуть позже в разговоре женщина призналась, что сама любит кататься по лесу на квадроцикле с внуком. Проезжает мимо поселка каждый день, и с самого первого дня живущие цыгане показали себя воспитанными и приличными людьми.
Как ранее писало URA.RU, в июне этого года МЧС вышло с предписанием к администрации города Кургана с требованием устранить нарушения пожарной безопасности в СНТ «Бесарабец». По информации спасателей, на территории бывшего цыганского поселка были обнаружены заросли сухой травы. В отношении мэрии было возбуждено административное дело по части 1 ст. 20.4 (Нарушение требований противопожарной безопасности) с требованием устранить нарушения до 30 сентября текущего года. При этом администрация Кургана приготовила документы, чтобы подать в суд на товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Бессарбетц».
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В Кургане жители микрорайона Керамзитный, куда недавно перебрались цыгане, неоднозначно отнеслись к новым соседям — некоторые опасаются пожаров, другие — благодарят за убранный в лесу мусор. При этом остается недовольство горожан от самовольных построек в поселке Затобольный, где цыгане жили прежде. Журналисты URA.RU решили проверить, как обстоят дела с резонансным поселком, куда подевались цыгане, и что обо всем этом думают те, кому выдалось жить по соседству. Брошенные и сгоревшие дома Ни один другой народ из живущих на территории Курганской области не вызывает столько смешанных чувств, как цыгане. При виде шумной золотозубой компании брюнеток в разноцветных юбках, встретившихся на пути, не часто вспоминается праздничная атмосфера, романсы, и веселье. В душу закрадывается тревога, а руки инстинктивно тянуться к карманам. А от мест их компактного проживания, многим хотелось бы держаться подальше. До недавнего времени таким местом в пригороде Кургана был поселок Затобольный. Однако осенью прошлого года поселок внезапно опустел. СМИ начали писать о бесхозных домах, брошенных собаках и таинственном исчезновении цыган. Доски, мусор, пепелище Цыганский поселок появился за Малочаусовсовским мостом возле поселка с говорящим названием Затобольный около десяти лет назад, и за это время неоднократно всплывал в новостных сводках в контексте ЧП и жалоб. Время от времени даже возникали инициативы с требованием расселить цыган. Так как представители кочевого народа якобы самовольно заняли земельный участок, и сами присвоили ему название СНТ «Бесарабец». Однако в ноябре 2021 года чаяния местных жителей, казалось бы, были услышаны, и цыгане исчезли. Cпустя год на месте когда-то шумного района все поросло бурьяном, и о когда-то кипевшей здесь жизни напоминают лишь самодельные электрические столбы, разбросанные стройматериалы, груды мусора и бродящие по руинам собаки. По словам местных жителей, в мае на месте цыганского СНТ случился пожар — сгорел один из брошенных жилых домов. Но бесхозные доски по-прежнему разбросаны на территории «Бесарабца» в опасной близости от жилых домов. Не было проблем Вместе с тем опрошенные затобольцы вспоминают табор и добрым словом. Рассказывают, что появившиеся здесь еще во времена Олега Богомолова [бывший губернатор] цыгане не доставляли им никаких неудобств, а напротив зарекомендовали себя пусть и своеобразными, но мирными соседями. По словам Ольги, жительницы поселка Затобольный, за несколько лет жизни возле табора она не помнит ни одного скандала, и рассказывает, что жизнь в целом была веселой: «Они здесь не безобразничали, уезжали в город, а здесь все тихо, я даже два раза у них на свадьбах была. Музыка, песни и никаких проблем». Другая женщина по имени Людмила, также не может сказать ничего плохого, так как с цыганами дружил ее сын, и они вместе играли в футбол. Единственная претензия лишь в том, что на месте поселка осталась свалка, но, по мнению некоторых местных, к ней причастны не только цыгане. «Они ушли в ноябре. До весны разбирали свои избушки, прям машинами вывозили. А мусор сейчас вываливают свои же, местные», — рассказывает жительница поселка. Уехали на горку По словам затобольцев, табор, насчитывавший около 15 семей, переехал «на горку». Представители кочевого народа выбрали в качестве новой локации поселок Керамзитный всего в паре километров от прежнего места жительства. Однако знакомые машины до сих пор приезжают в опустевший СНТ, проведать то место, которое когда-то было их домом, и вывезти то немногое, что еще осталось. Один из таких автомобилей приехал и в момент нашего визита. Вышедший из авто мужчина представился Максимом, и рассказал, что их табор переехал из «Бесарабца» после получение документов на землю, и теперь они могут жить там на законных основаниях. «Мы сейчас в Керамзитном, а сюда так приезжаем… Посмотреть, доски забрать — дом строить надо», — уточнил мужчина. По словам Максима, все дома, что здесь стояли они разобрали самостоятельно. Доски пошли на строительство домов на новом месте. Будет «файершоу» Однако в самом Керамзитном отношение к табору из Затобольного можно назвать нервозно-сдержанным. По словам местных жителей, цыгане здесь уже когда-то жили, и с их возвращением начали появляться и проблемы. Как рассказал Николай, дом в Керамзитном он купил несколько лет назад. До появления соседей проблем не было, но с переселением цыган, в домах начались скачки электричества. По мнению мужчины, это может быть связано с попытками некоторых граждан самовольно подключиться. Николай недоумевает — кто выдал разрешение на строительство в том виде, в котором оно ведется. «Я не понимаю, кто им так строить разрешил?! Почему нас и пожарные, и администрация за любой отход от плана наказывают, а им выходит все можно?! Вы сходите посмотрите, они дома плотнячком друг к другу понаставили, не дай бог искра — такое „файершоу“ будет, что мало не покажется», — рассказал с возмущением Николай. Новый поселок расположился на окраине микрорайона Керамзитный, и по своим архитектурным особенностям, за исключением всего пары каменных зданий, практически не отличим от предыдущего. Сколоченные из досок дома больше напоминают времянки, но с фундаментом, и стеклопакетами вместо целлофана. При этом абсолютно лишены заборов, и стоят практически впритык друг к другу. «Сами сгорят — бог с ними, они же тут и лес, и половину дач с собой захватят», — беспокоится Николай. По мнению мужчины, чиновникам лучше еще раз внимательно проверить — соответствует ли строительство домов закону. Цыгане быстро ездят по поселку Еще одним поводом для раздражения у местных жителей стала любовь соседей к быстрой езде. Сразу несколько человек рассказали URA.RU об опасениях оказаться под колесами. «Гоняют как угорелые, меня чуть не сбили. Я пошла мусор выносить, и эти товарищи в полуметре от меня пролетели, пакеты в разные стороны, и ведь даже не затормозили», — рассказывает Ирина. По словам женщины, инцидент произошел около двух месяцев назад. Однако, гонки по переулкам происходят практически каждый день. Из-за этого она, будучи матерью, стала всерьез опасаться за детей, которых водитель может просто не заметить. При этом женщина отмечает, что столь вызывающее поведение свойственно в основном молодежи. Взрослые и семейные цыгане, по ее словам, ведут себя более сдержанно. Но вместе с тем все же добавила, что не в восторге от соседства, и готова подписать любую бумагу для того, чтобы в поселке навели порядок. Предрассудки Сказать, что жители Керамзитного поголовно выступают против цыган все-таки нельзя. Кто-то из жителей поселка даже не в курсе появления табора по соседству, что косвенно указывает в целом на мирное сосуществование. По мнению еще одной местной жительницы Елены, чей дом находится буквально в 200 метрах от нового цыганского поселка, переживания людей носят надуманный характер. «Это все предрассудки, и русский шовинизм! Мы живем рядом и ни разу не было никаких проблем. Когда они приехали лес был буквально завален мусором, они вызвали машину, что-то вывезли, что-то закопали, и спокойно там у себя живут», — пояснила Елена. Чуть позже в разговоре женщина призналась, что сама любит кататься по лесу на квадроцикле с внуком. Проезжает мимо поселка каждый день, и с самого первого дня живущие цыгане показали себя воспитанными и приличными людьми. Как ранее писало URA.RU, в июне этого года МЧС вышло с предписанием к администрации города Кургана с требованием устранить нарушения пожарной безопасности в СНТ «Бесарабец». По информации спасателей, на территории бывшего цыганского поселка были обнаружены заросли сухой травы. В отношении мэрии было возбуждено административное дело по части 1 ст. 20.4 (Нарушение требований противопожарной безопасности) с требованием устранить нарушения до 30 сентября текущего года. При этом администрация Кургана приготовила документы, чтобы подать в суд на товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Бессарбетц».