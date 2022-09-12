Курганцы опасаются соседства с цыганами из-за пожаров. Видео

Репортаж URA.RU из нового поселка, куда перебрался кочевой народ

13 сентября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Кургане цыгане переезжают из поселка в поселок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане жители микрорайона Керамзитный, куда недавно перебрались цыгане, неоднозначно отнеслись к новым соседям — некоторые опасаются пожаров, другие — благодарят за убранный в лесу мусор. При этом остается недовольство горожан от самовольных построек в поселке Затобольный, где цыгане жили прежде. Журналисты URA.RU решили проверить, как обстоят дела с резонансным поселком, куда подевались цыгане, и что обо всем этом думают те, кому выдалось жить по соседству. На месте, где раньше жили цыгане остались сгоревшие дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Брошенные и сгоревшие дома Ни один другой народ из живущих на территории Курганской области не вызывает столько смешанных чувств, как цыгане. При виде шумной золотозубой компании брюнеток в разноцветных юбках, встретившихся на пути, не часто вспоминается праздничная атмосфера, романсы, и веселье. В душу закрадывается тревога, а руки инстинктивно тянуться к карманам. А от мест их компактного проживания, многим хотелось бы держаться подальше. До недавнего времени таким местом в пригороде Кургана был поселок Затобольный. Однако осенью прошлого года поселок внезапно опустел. СМИ начали писать о бесхозных домах, брошенных собаках и таинственном исчезновении цыган. Доски, мусор, пепелище Цыганский поселок появился за Малочаусовсовским мостом возле поселка с говорящим названием Затобольный около десяти лет назад, и за это время неоднократно всплывал в новостных сводках в контексте ЧП и жалоб. Время от времени даже возникали инициативы с требованием расселить цыган. Так как представители кочевого народа якобы самовольно заняли земельный участок, и сами присвоили ему название СНТ «Бесарабец». Жители поселка Затобольный ставили самодельные столбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Однако в ноябре 2021 года чаяния местных жителей, казалось бы, были услышаны, и цыгане исчезли. Cпустя год на месте когда-то шумного района все поросло бурьяном, и о когда-то кипевшей здесь жизни напоминают лишь самодельные электрические столбы, разбросанные стройматериалы, груды мусора и бродящие по руинам собаки. По словам местных жителей, в мае на месте цыганского СНТ случился пожар — сгорел один из брошенных жилых домов. Но бесхозные доски по-прежнему разбросаны на территории «Бесарабца» в опасной близости от жилых домов. Не было проблем Вместе с тем опрошенные затобольцы вспоминают табор и добрым словом. Рассказывают, что появившиеся здесь еще во времена Олега Богомолова [бывший губернатор] цыгане не доставляли им никаких неудобств, а напротив зарекомендовали себя пусть и своеобразными, но мирными соседями. По словам Ольги, жительницы поселка Затобольный, за несколько лет жизни возле табора она не помнит ни одного скандала, и рассказывает, что жизнь в целом была веселой: «Они здесь не безобразничали, уезжали в город, а здесь все тихо, я даже два раза у них на свадьбах была. Музыка, песни и никаких проблем». Другая женщина по имени Людмила, также не может сказать ничего плохого, так как с цыганами дружил ее сын, и они вместе играли в футбол. Единственная претензия лишь в том, что на месте поселка осталась свалка, но, по мнению некоторых местных, к ней причастны не только цыгане. «Они ушли в ноябре. До весны разбирали свои избушки, прям машинами вывозили. А мусор сейчас вываливают свои же, местные», — рассказывает жительница поселка. Новым местом жительства цыган стал микрорайон Керамзитный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уехали на горку По словам затобольцев, табор, насчитывавший около 15 семей, переехал «на горку». Представители кочевого народа выбрали в качестве новой локации поселок Керамзитный всего в паре километров от прежнего места жительства. Однако знакомые машины до сих пор приезжают в опустевший СНТ, проведать то место, которое когда-то было их домом, и вывезти то немногое, что еще осталось. Один из таких автомобилей приехал и в момент нашего визита. Вышедший из авто мужчина представился Максимом, и рассказал, что их табор переехал из «Бесарабца» после получение документов на землю, и теперь они могут жить там на законных основаниях. «Мы сейчас в Керамзитном, а сюда так приезжаем… Посмотреть, доски забрать — дом строить надо», — уточнил мужчина. По словам Максима, все дома, что здесь стояли они разобрали самостоятельно. Доски пошли на строительство домов на новом месте. На месте бывшего цыганского поселка остались груды вещей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Будет «файершоу» Однако в самом Керамзитном отношение к табору из Затобольного можно назвать нервозно-сдержанным. По словам местных жителей, цыгане здесь уже когда-то жили, и с их возвращением начали появляться и проблемы. Как рассказал Николай, дом в Керамзитном он купил несколько лет назад. До появления соседей проблем не было, но с переселением цыган, в домах начались скачки электричества. По мнению мужчины, это может быть связано с попытками некоторых граждан самовольно подключиться. Николай недоумевает — кто выдал разрешение на строительство в том виде, в котором оно ведется. «Я не понимаю, кто им так строить разрешил?! Почему нас и пожарные, и администрация за любой отход от плана наказывают, а им выходит все можно?! Вы сходите посмотрите, они дома плотнячком друг к другу понаставили, не дай бог искра — такое „файершоу“ будет, что мало не покажется», — рассказал с возмущением Николай. Новый поселок расположился на окраине микрорайона Керамзитный, и по своим архитектурным особенностям, за исключением всего пары каменных зданий, практически не отличим от предыдущего. Сколоченные из досок дома больше напоминают времянки, но с фундаментом, и стеклопакетами вместо целлофана. При этом абсолютно лишены заборов, и стоят практически впритык друг к другу. «Сами сгорят — бог с ними, они же тут и лес, и половину дач с собой захватят», — беспокоится Николай. По мнению мужчины, чиновникам лучше еще раз внимательно проверить — соответствует ли строительство домов закону. Цыгане быстро ездят по поселку По дорогам поселка быстро ездят автомобили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще одним поводом для раздражения у местных жителей стала любовь соседей к быстрой езде. Сразу несколько человек рассказали URA.RU об опасениях оказаться под колесами. «Гоняют как угорелые, меня чуть не сбили. Я пошла мусор выносить, и эти товарищи в полуметре от меня пролетели, пакеты в разные стороны, и ведь даже не затормозили», — рассказывает Ирина. По словам женщины, инцидент произошел около двух месяцев назад. Однако, гонки по переулкам происходят практически каждый день. Из-за этого она, будучи матерью, стала всерьез опасаться за детей, которых водитель может просто не заметить. При этом женщина отмечает, что столь вызывающее поведение свойственно в основном молодежи. Взрослые и семейные цыгане, по ее словам, ведут себя более сдержанно. Но вместе с тем все же добавила, что не в восторге от соседства, и готова подписать любую бумагу для того, чтобы в поселке навели порядок. Предрассудки Сказать, что жители Керамзитного поголовно выступают против цыган все-таки нельзя. Кто-то из жителей поселка даже не в курсе появления табора по соседству, что косвенно указывает в целом на мирное сосуществование. По мнению еще одной местной жительницы Елены, чей дом находится буквально в 200 метрах от нового цыганского поселка, переживания людей носят надуманный характер. «Это все предрассудки, и русский шовинизм! Мы живем рядом и ни разу не было никаких проблем. Когда они приехали лес был буквально завален мусором, они вызвали машину, что-то вывезли, что-то закопали, и спокойно там у себя живут», — пояснила Елена. Чуть позже в разговоре женщина призналась, что сама любит кататься по лесу на квадроцикле с внуком. Проезжает мимо поселка каждый день, и с самого первого дня живущие цыгане показали себя воспитанными и приличными людьми. Как ранее писало URA.RU, в июне этого года МЧС вышло с предписанием к администрации города Кургана с требованием устранить нарушения пожарной безопасности в СНТ «Бесарабец». По информации спасателей, на территории бывшего цыганского поселка были обнаружены заросли сухой травы. В отношении мэрии было возбуждено административное дело по части 1 ст. 20.4 (Нарушение требований противопожарной безопасности) с требованием устранить нарушения до 30 сентября текущего года. При этом администрация Кургана приготовила документы, чтобы подать в суд на товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Бессарбетц». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане жители микрорайона Керамзитный, куда недавно перебрались цыгане, неоднозначно отнеслись к новым соседям — некоторые опасаются пожаров, другие — благодарят за убранный в лесу мусор. При этом остается недовольство горожан от самовольных построек в поселке Затобольный, где цыгане жили прежде. Журналисты URA.RU решили проверить, как обстоят дела с резонансным поселком, куда подевались цыгане, и что обо всем этом думают те, кому выдалось жить по соседству. Брошенные и сгоревшие дома Ни один другой народ из живущих на территории Курганской области не вызывает столько смешанных чувств, как цыгане. При виде шумной золотозубой компании брюнеток в разноцветных юбках, встретившихся на пути, не часто вспоминается праздничная атмосфера, романсы, и веселье. В душу закрадывается тревога, а руки инстинктивно тянуться к карманам. А от мест их компактного проживания, многим хотелось бы держаться подальше. До недавнего времени таким местом в пригороде Кургана был поселок Затобольный. Однако осенью прошлого года поселок внезапно опустел. СМИ начали писать о бесхозных домах, брошенных собаках и таинственном исчезновении цыган. Доски, мусор, пепелище Цыганский поселок появился за Малочаусовсовским мостом возле поселка с говорящим названием Затобольный около десяти лет назад, и за это время неоднократно всплывал в новостных сводках в контексте ЧП и жалоб. Время от времени даже возникали инициативы с требованием расселить цыган. Так как представители кочевого народа якобы самовольно заняли земельный участок, и сами присвоили ему название СНТ «Бесарабец». Однако в ноябре 2021 года чаяния местных жителей, казалось бы, были услышаны, и цыгане исчезли. Cпустя год на месте когда-то шумного района все поросло бурьяном, и о когда-то кипевшей здесь жизни напоминают лишь самодельные электрические столбы, разбросанные стройматериалы, груды мусора и бродящие по руинам собаки. По словам местных жителей, в мае на месте цыганского СНТ случился пожар — сгорел один из брошенных жилых домов. Но бесхозные доски по-прежнему разбросаны на территории «Бесарабца» в опасной близости от жилых домов. Не было проблем Вместе с тем опрошенные затобольцы вспоминают табор и добрым словом. Рассказывают, что появившиеся здесь еще во времена Олега Богомолова [бывший губернатор] цыгане не доставляли им никаких неудобств, а напротив зарекомендовали себя пусть и своеобразными, но мирными соседями. По словам Ольги, жительницы поселка Затобольный, за несколько лет жизни возле табора она не помнит ни одного скандала, и рассказывает, что жизнь в целом была веселой: «Они здесь не безобразничали, уезжали в город, а здесь все тихо, я даже два раза у них на свадьбах была. Музыка, песни и никаких проблем». Другая женщина по имени Людмила, также не может сказать ничего плохого, так как с цыганами дружил ее сын, и они вместе играли в футбол. Единственная претензия лишь в том, что на месте поселка осталась свалка, но, по мнению некоторых местных, к ней причастны не только цыгане. «Они ушли в ноябре. До весны разбирали свои избушки, прям машинами вывозили. А мусор сейчас вываливают свои же, местные», — рассказывает жительница поселка. Уехали на горку По словам затобольцев, табор, насчитывавший около 15 семей, переехал «на горку». Представители кочевого народа выбрали в качестве новой локации поселок Керамзитный всего в паре километров от прежнего места жительства. Однако знакомые машины до сих пор приезжают в опустевший СНТ, проведать то место, которое когда-то было их домом, и вывезти то немногое, что еще осталось. Один из таких автомобилей приехал и в момент нашего визита. Вышедший из авто мужчина представился Максимом, и рассказал, что их табор переехал из «Бесарабца» после получение документов на землю, и теперь они могут жить там на законных основаниях. «Мы сейчас в Керамзитном, а сюда так приезжаем… Посмотреть, доски забрать — дом строить надо», — уточнил мужчина. По словам Максима, все дома, что здесь стояли они разобрали самостоятельно. Доски пошли на строительство домов на новом месте. Будет «файершоу» Однако в самом Керамзитном отношение к табору из Затобольного можно назвать нервозно-сдержанным. По словам местных жителей, цыгане здесь уже когда-то жили, и с их возвращением начали появляться и проблемы. Как рассказал Николай, дом в Керамзитном он купил несколько лет назад. До появления соседей проблем не было, но с переселением цыган, в домах начались скачки электричества. По мнению мужчины, это может быть связано с попытками некоторых граждан самовольно подключиться. Николай недоумевает — кто выдал разрешение на строительство в том виде, в котором оно ведется. «Я не понимаю, кто им так строить разрешил?! Почему нас и пожарные, и администрация за любой отход от плана наказывают, а им выходит все можно?! Вы сходите посмотрите, они дома плотнячком друг к другу понаставили, не дай бог искра — такое „файершоу“ будет, что мало не покажется», — рассказал с возмущением Николай. Новый поселок расположился на окраине микрорайона Керамзитный, и по своим архитектурным особенностям, за исключением всего пары каменных зданий, практически не отличим от предыдущего. Сколоченные из досок дома больше напоминают времянки, но с фундаментом, и стеклопакетами вместо целлофана. При этом абсолютно лишены заборов, и стоят практически впритык друг к другу. «Сами сгорят — бог с ними, они же тут и лес, и половину дач с собой захватят», — беспокоится Николай. По мнению мужчины, чиновникам лучше еще раз внимательно проверить — соответствует ли строительство домов закону. Цыгане быстро ездят по поселку Еще одним поводом для раздражения у местных жителей стала любовь соседей к быстрой езде. Сразу несколько человек рассказали URA.RU об опасениях оказаться под колесами. «Гоняют как угорелые, меня чуть не сбили. Я пошла мусор выносить, и эти товарищи в полуметре от меня пролетели, пакеты в разные стороны, и ведь даже не затормозили», — рассказывает Ирина. По словам женщины, инцидент произошел около двух месяцев назад. Однако, гонки по переулкам происходят практически каждый день. Из-за этого она, будучи матерью, стала всерьез опасаться за детей, которых водитель может просто не заметить. При этом женщина отмечает, что столь вызывающее поведение свойственно в основном молодежи. Взрослые и семейные цыгане, по ее словам, ведут себя более сдержанно. Но вместе с тем все же добавила, что не в восторге от соседства, и готова подписать любую бумагу для того, чтобы в поселке навели порядок. Предрассудки Сказать, что жители Керамзитного поголовно выступают против цыган все-таки нельзя. Кто-то из жителей поселка даже не в курсе появления табора по соседству, что косвенно указывает в целом на мирное сосуществование. По мнению еще одной местной жительницы Елены, чей дом находится буквально в 200 метрах от нового цыганского поселка, переживания людей носят надуманный характер. «Это все предрассудки, и русский шовинизм! Мы живем рядом и ни разу не было никаких проблем. Когда они приехали лес был буквально завален мусором, они вызвали машину, что-то вывезли, что-то закопали, и спокойно там у себя живут», — пояснила Елена. Чуть позже в разговоре женщина призналась, что сама любит кататься по лесу на квадроцикле с внуком. Проезжает мимо поселка каждый день, и с самого первого дня живущие цыгане показали себя воспитанными и приличными людьми. Как ранее писало URA.RU, в июне этого года МЧС вышло с предписанием к администрации города Кургана с требованием устранить нарушения пожарной безопасности в СНТ «Бесарабец». По информации спасателей, на территории бывшего цыганского поселка были обнаружены заросли сухой травы. В отношении мэрии было возбуждено административное дело по части 1 ст. 20.4 (Нарушение требований противопожарной безопасности) с требованием устранить нарушения до 30 сентября текущего года. При этом администрация Кургана приготовила документы, чтобы подать в суд на товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Бессарбетц».