Свердловчане рвутся на фронт, не дожидаясь повесток о мобилизации

URA.RU узнало у добровольцев, почему они решили раньше всех отправиться на спецоперацию

23 сентября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

В России продолжается частичная мобилизация, все больше добровольцев прибывают в военкоматы (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге, как и по всей России, завершился третий день частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. В военкоматы продолжают приходить добровольцы, которые хотят отправиться на специальную военную операцию. Корреспондент URA.RU пообщался с молодыми людьми, которые решили отправиться на фронт. В военный комиссариат по Чкаловскому району Екатеринбурга заходят мужчины: кому-то из них уже пришла мобилизационная повестка, а кто-то решил отправиться в зону проведения СВО добровольно. Среди них — два молодых солдата, которые уже отдали долг родине, но все же стремятся на фронт. Парни завершили срочную службу два года назад, и решили присоединиться к боевым товарищам на передовой линии. «Я прошел срочную службу буквально два года назад в мотострелковом полку, служил в должности командира боевитых машин. Потом убыл в запас. Решение о том, что хочу вызваться добровольцем, окончательное пришло на днях, когда президент Путин обратился к гражданам», — рассказывает Константин. На вопрос о том, почему он так рвется в зону боевых действий, молодой человек отвечает: «Понял, что мое место там. Все мы понимаем, против кого и чего боремся». Родные поддержали решение Константина, тем более, по его словам, он является потомственным военным. «У меня отец воевал, прадеды воевали в Великую отечественную войну. Мне не страшно», — сказал он. При этом молодой человек не стал осуждать соотечественников, принявших решение покинуть Россию на фоне частичной мобилизации. «Что касается тех, кто решил уехать из страны — не буду судить о каждом, у всех своя причина. Но тот, кто любит свою родину, будет стоять за нее до конца», — заявил он. Следующим из приемного пункта вышел другой доброволец, который представился Никитой. Оказалось, что он тоже находится в запасе уже два года, а проходил службу в одной из танковых частей Челябинской области. Парень рассказал, что решение поехать на Украину появилось у него потому, что он хочет послужить своей стране. «Осознаю свой долг родине, хочу помочь. У нас и так непросто, а там еще сложнее, просто необходима помощь. Тем более моя специальность — командир танка — очень востребована. А благодаря недавней срочной службе руки все хорошо помнят, и я смогу послужить своей стране. Настрой позитивный, страшно, но очень хочу помочь нашим», — рассказал Никита. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Накануне URA.RU рассказывало, как екатеринбуржцы отправляются на службу. Чаще всего по собственному желанию являются отслужившие молодые люди в возрасте до 25 лет и мужчины старше 40. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге, как и по всей России, завершился третий день частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. В военкоматы продолжают приходить добровольцы, которые хотят отправиться на специальную военную операцию. Корреспондент URA.RU пообщался с молодыми людьми, которые решили отправиться на фронт. В военный комиссариат по Чкаловскому району Екатеринбурга заходят мужчины: кому-то из них уже пришла мобилизационная повестка, а кто-то решил отправиться в зону проведения СВО добровольно. Среди них — два молодых солдата, которые уже отдали долг родине, но все же стремятся на фронт. Парни завершили срочную службу два года назад, и решили присоединиться к боевым товарищам на передовой линии. «Я прошел срочную службу буквально два года назад в мотострелковом полку, служил в должности командира боевитых машин. Потом убыл в запас. Решение о том, что хочу вызваться добровольцем, окончательное пришло на днях, когда президент Путин обратился к гражданам», — рассказывает Константин. На вопрос о том, почему он так рвется в зону боевых действий, молодой человек отвечает: «Понял, что мое место там. Все мы понимаем, против кого и чего боремся». Родные поддержали решение Константина, тем более, по его словам, он является потомственным военным. «У меня отец воевал, прадеды воевали в Великую отечественную войну. Мне не страшно», — сказал он. При этом молодой человек не стал осуждать соотечественников, принявших решение покинуть Россию на фоне частичной мобилизации. «Что касается тех, кто решил уехать из страны — не буду судить о каждом, у всех своя причина. Но тот, кто любит свою родину, будет стоять за нее до конца», — заявил он. Следующим из приемного пункта вышел другой доброволец, который представился Никитой. Оказалось, что он тоже находится в запасе уже два года, а проходил службу в одной из танковых частей Челябинской области. Парень рассказал, что решение поехать на Украину появилось у него потому, что он хочет послужить своей стране. «Осознаю свой долг родине, хочу помочь. У нас и так непросто, а там еще сложнее, просто необходима помощь. Тем более моя специальность — командир танка — очень востребована. А благодаря недавней срочной службе руки все хорошо помнят, и я смогу послужить своей стране. Настрой позитивный, страшно, но очень хочу помочь нашим», — рассказал Никита. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Накануне URA.RU рассказывало, как екатеринбуржцы отправляются на службу. Чаще всего по собственному желанию являются отслужившие молодые люди в возрасте до 25 лет и мужчины старше 40.