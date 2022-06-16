Россия решит мировую проблему, чтобы сдержать рост цен в стране

Правительство РФ раскрыло новый план на ПМЭФ

16 июня 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Россия способна прокормить себя и другие страны, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Цены на товары в России Российские власти решат продовольственную проблему в мире, чтобы сдержать рост цен на продукты внутри страны. Так объяснили URA.RU эксперты заявление вице-премьера РФ Виктории Абрамченко на панельной дискуссии 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Она сообщила, что Россия способна прокормить и себя, и другие страны. В своем докладе Абрамченко акцентировала внимание на роли России в обеспечении продовольствием внешних и внутренних рынков. «По ключевым показателям доктрины продовольственной безопасности — зерно, мясо, подсолнечное масло, Россия с лихвой покрывает внутренние потребности. Мы можем поставлять эти продукты на другие рынки. И за первую половину года удалось нарастить экспорт. Россия кормит не только себя, но и ключевые страны с точки зрения количества населения», — сказала вице-премьер РФ. России необходимо сохранить баланс внутренних и внешних цен на продукты, а также репутацию надежного поставщика, отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия надежный поставщик продуктов на мировом рынке и это позволяет сохранять баланс внутри страны, заявил на панельной дискуссии министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, по сравнению с 2019 годом цены на продовольствие в мире выросли примерно на 50%. «Первая задача — предотвратить влияние роста мировых цен на внутренний рынок РФ. Для этого в стране создан механизм демпфера, который позволяет предотвратить или смягчить перенос цен на российский рынок. Вторая задача — стать надежным поставщиком продуктов на мировой рынок. Пока нам удается находить баланс в обеспечении продуктами страны и наращивании экспорта», — пояснил чиновник. Глава правительства РФ Михаил Мишустин уделяет особое внимание продовольственной безопасности страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тему обеспечения продуктами систематически поднимает премьер-министр Михаил Мишустин. После введения санкций против России правительство РФ на какое-то время запрещало вывоз зерна, подсолнечного масла, сахара из страны. В марте власти РФ развеяли опасения россиян о дефиците продуктов, а в апреле представили план сдерживания цен на сельхозпродукцию. Тогда же Мишустин заявил о создании продуктовых рынков в городах. Вопрос продовольственной безопасности поднимался и в мае на встрече представителей Содружества независимых государств. Продажа продуктов другим странам, позволяет сохранить баланс на российском рынке, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Наращивание экспорта позволяет российским властям увеличить объемы импортных товаров внутри страны, и это влияет на цены, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Экспорт продовольствия укрепляет международные связи России, политические позиции, а также повышает доходы страны в валюте. На них мы можем закупать за рубежом товары, которые традиционно импортируем — чай, кофе, фрукты и другие. Взаимообмен положительно влияет на ассортимент продуктов внутри страны и их стоимость, исключая дефицит», — комментирует эксперт. Мировые цены влияют на стоимость товаров внутри страны, напоминают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские власти продают продукты другим странам, чтобы сохранить баланс на рынке продовольствия и сдержать резкий рост цен внутри страны, считает доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. «Страна участвует в мировой экономике и связана с внешней ценовой системой. Если цены на внешнем рынке растут, то и на внутреннем повышаются. Власти обеспечивают баланс между потребностями в продовольствии в РФ и выгодностью его продажи на мировом рынке с помощью таможенно-тарифных механизмов и квотирования. Эти же механизмы влияют на цены внутри страны, которые все равно потихонечку растут из-за так называемого импорта инфляции», — сказал эксперт. Статья по теме Правительство страхует россиян от нового роста цен Экономика России тесно связана с внешними рынками, и власти не могут от них отказаться даже в условиях санкций, уверен кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Россия большую часть зерна отправляет за границу и зарабатывает на этом больше, чем на продаже оружия. В условиях кризиса важно сохранить международные контакты и рынки сбыта. В стране достаточные запасы мощностей для производства сельхозпродукции, поэтому дефицита продовольствия не будет», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти решат продовольственную проблему в мире, чтобы сдержать рост цен на продукты внутри страны. Так объяснили URA.RU эксперты заявление вице-премьера РФ Виктории Абрамченко на панельной дискуссии 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Она сообщила, что Россия способна прокормить и себя, и другие страны. В своем докладе Абрамченко акцентировала внимание на роли России в обеспечении продовольствием внешних и внутренних рынков. «По ключевым показателям доктрины продовольственной безопасности — зерно, мясо, подсолнечное масло, Россия с лихвой покрывает внутренние потребности. Мы можем поставлять эти продукты на другие рынки. И за первую половину года удалось нарастить экспорт. Россия кормит не только себя, но и ключевые страны с точки зрения количества населения», — сказала вице-премьер РФ. Россия надежный поставщик продуктов на мировом рынке и это позволяет сохранять баланс внутри страны, заявил на панельной дискуссии министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, по сравнению с 2019 годом цены на продовольствие в мире выросли примерно на 50%. «Первая задача — предотвратить влияние роста мировых цен на внутренний рынок РФ. Для этого в стране создан механизм демпфера, который позволяет предотвратить или смягчить перенос цен на российский рынок. Вторая задача — стать надежным поставщиком продуктов на мировой рынок. Пока нам удается находить баланс в обеспечении продуктами страны и наращивании экспорта», — пояснил чиновник. Тему обеспечения продуктами систематически поднимает премьер-министр Михаил Мишустин. После введения санкций против России правительство РФ на какое-то время запрещало вывоз зерна, подсолнечного масла, сахара из страны. В марте власти РФ развеяли опасения россиян о дефиците продуктов, а в апреле представили план сдерживания цен на сельхозпродукцию. Тогда же Мишустин заявил о создании продуктовых рынков в городах. Вопрос продовольственной безопасности поднимался и в мае на встрече представителей Содружества независимых государств. Наращивание экспорта позволяет российским властям увеличить объемы импортных товаров внутри страны, и это влияет на цены, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Экспорт продовольствия укрепляет международные связи России, политические позиции, а также повышает доходы страны в валюте. На них мы можем закупать за рубежом товары, которые традиционно импортируем — чай, кофе, фрукты и другие. Взаимообмен положительно влияет на ассортимент продуктов внутри страны и их стоимость, исключая дефицит», — комментирует эксперт. Российские власти продают продукты другим странам, чтобы сохранить баланс на рынке продовольствия и сдержать резкий рост цен внутри страны, считает доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. «Страна участвует в мировой экономике и связана с внешней ценовой системой. Если цены на внешнем рынке растут, то и на внутреннем повышаются. Власти обеспечивают баланс между потребностями в продовольствии в РФ и выгодностью его продажи на мировом рынке с помощью таможенно-тарифных механизмов и квотирования. Эти же механизмы влияют на цены внутри страны, которые все равно потихонечку растут из-за так называемого импорта инфляции», — сказал эксперт. Экономика России тесно связана с внешними рынками, и власти не могут от них отказаться даже в условиях санкций, уверен кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Россия большую часть зерна отправляет за границу и зарабатывает на этом больше, чем на продаже оружия. В условиях кризиса важно сохранить международные контакты и рынки сбыта. В стране достаточные запасы мощностей для производства сельхозпродукции, поэтому дефицита продовольствия не будет», — резюмировал эксперт.