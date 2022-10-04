Генерал Лапин обманул ВСУ, оставив Красный Лиман

Рассекречены ранее неизвестные детали спецоперации

04 октября 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Оперативная и качественная перегруппировка войск позволила занять новые рубежи обороны в кратчайшие сроки Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий группировкой «Центр» генерал Александр Лапин обманул ВСУ, скрытно отведя войска с Краснолиманского направления. Причем сделал он это в условиях превосходящих сил врага и сохранил личный состав. Опрошенные URA.RU военные эксперты раскрыли ранее неизвестные детали спецоперации. «Группе Лапина удалось скрытно перегруппироваться, что дало им преимущество. Это не позволило взять „Центр“ в котел и атаковать с тыла», — объяснил агентству полковник Михаил Тимошенко. Он добавил, что Лапину удалось ввести дополнительные резервы сил и организовать доставку боеприпасов и продовольствия. При этом противник понес потери как в технике, так и в людях. По различным оценкам, количество боевиков ВСУ могло достигать 30 тысяч человек, рассказывает ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Наших было меньше. Войска организованно ушли в сторону Кременной. Я считаю, что это заслуга тех, кто командует войсками, в данном случае, это командующий ЦВО генерал-полковник Лапин», — заявил он. Сейчас на всех участках, кроме отдельных, российские войска находятся в режиме активной обороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — В чем была необходимость «осторожничать» и перегруппироваться? — Боевые действия — не мирная жизнь, тем более если противник воюет не только сам, а с помощью всех союзников, это все НАТО во главе с США. И наемников, и в какой-то степени инструкторов и даже, может быть, действующих людей, которые находятся в отпуске, с учетом поставок оружия самого современного, включая и HIMARS, и связь. Поэтому было принято решение о частичной мобилизации, сейчас ребята приходят в том числе для пополнения тех войск, которые обороняли Красный Лиман, в ДНР и ЛНР. — Как можно охарактеризовать то, что сейчас происходит? В какой фазе спецоперация? — Сейчас на всех участках, кроме отдельных в Донецке, например, наши находятся в режиме активной обороны. Уничтожают противника силами ВКС, артиллерии, ракетных войск, нашей разведки, спецназа, наносят ему потери, уничтожают те резервы, которые он накопил при контрударе на Харьков и в оставшиеся места. Статья по теме Три причины, почему Россия оставила Красный Лиман — Как долго мы будем активно обороняться? — Я так понимаю, это будет происходить до тех пор, пока будет возможность перейти в контрнаступление. — В ситуации с Красным Лиманом — был ли выбор у командующего «Центром» генерала Лапина? — Выбор делает не только Лапин, он согласовывает это все с Генштабом. Вопрос стоял в том, чтобы избежать потерь. В том числе плена. Это было сделано, противник понес очень существенные потери и в технике, и в людях. Но цыплят считают по осени, посмотрим, я думаю, что наши ребята выдержат, пока не подойдут резервы, пока их не обучат, не придут новые соединения части. Ну, а дальше победа будет за нами» Опрошенные URA.RU эксперты добавили, что оперативная и качественная перегруппировка войск с Краснолиманского направления позволила занять новые рубежи обороны в кратчайшие сроки. Красный Лиман союзные силы оставили 1 октября.

Командующий группировкой «Центр» генерал Александр Лапин обманул ВСУ, скрытно отведя войска с Краснолиманского направления. Причем сделал он это в условиях превосходящих сил врага и сохранил личный состав. Опрошенные URA.RU военные эксперты раскрыли ранее неизвестные детали спецоперации. «Группе Лапина удалось скрытно перегруппироваться, что дало им преимущество. Это не позволило взять „Центр“ в котел и атаковать с тыла», — объяснил агентству полковник Михаил Тимошенко. Он добавил, что Лапину удалось ввести дополнительные резервы сил и организовать доставку боеприпасов и продовольствия. При этом противник понес потери как в технике, так и в людях. По различным оценкам, количество боевиков ВСУ могло достигать 30 тысяч человек, рассказывает ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. — В чем была необходимость «осторожничать» и перегруппироваться? — Боевые действия — не мирная жизнь, тем более если противник воюет не только сам, а с помощью всех союзников, это все НАТО во главе с США. И наемников, и в какой-то степени инструкторов и даже, может быть, действующих людей, которые находятся в отпуске, с учетом поставок оружия самого современного, включая и HIMARS, и связь. Поэтому было принято решение о частичной мобилизации, сейчас ребята приходят в том числе для пополнения тех войск, которые обороняли Красный Лиман, в ДНР и ЛНР. — Как можно охарактеризовать то, что сейчас происходит? В какой фазе спецоперация? — Сейчас на всех участках, кроме отдельных в Донецке, например, наши находятся в режиме активной обороны. Уничтожают противника силами ВКС, артиллерии, ракетных войск, нашей разведки, спецназа, наносят ему потери, уничтожают те резервы, которые он накопил при контрударе на Харьков и в оставшиеся места. — Как долго мы будем активно обороняться? — Я так понимаю, это будет происходить до тех пор, пока будет возможность перейти в контрнаступление. — В ситуации с Красным Лиманом — был ли выбор у командующего «Центром» генерала Лапина? — Выбор делает не только Лапин, он согласовывает это все с Генштабом. Вопрос стоял в том, чтобы избежать потерь. В том числе плена. Это было сделано, противник понес очень существенные потери и в технике, и в людях. Но цыплят считают по осени, посмотрим, я думаю, что наши ребята выдержат, пока не подойдут резервы, пока их не обучат, не придут новые соединения части. Ну, а дальше победа будет за нами» Опрошенные URA.RU эксперты добавили, что оперативная и качественная перегруппировка войск с Краснолиманского направления позволила занять новые рубежи обороны в кратчайшие сроки. Красный Лиман союзные силы оставили 1 октября.