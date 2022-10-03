Три причины, почему Россия оставила Красный Лиман

Военкоры: российские военные предотвратили худший для страны сценарий

03 октября 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Военные не допустили ситуации, при которой пришлось бы деблокировать Красный Лиман (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные сдали Красный Лиман, чтобы спасти личный состав и не оказаться в окружении после резкого изменения тактики ВСУ. Сыграла роль также низкая численность российских частей и густой лес, позволявший противнику проникать в тыл. О причинах сдачи Красного Лимана URA.RU рассказали военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, военный корреспондент деловой газеты «Взгляд» Анна Долгарева и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Генерал Александр Лапин (на фото) спас личный состав из окружения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Союзные силы России в ходе спецоперации вывели свои войска из Красного Лимана 1 октября из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал генерала, героя России, главу ЦВО Александра Лапина, руководившего обороной в городе. Однако военные корреспонденты не согласились с позицией Кадырова, объяснив, что войска Западного военного округа, которыми он руководил, оказались не в боевой готовности. Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор канала boris_rozhin Борис Рожин — Почему произошла сдача Красного Лимана российскими войсками? — Красный Лиман был отбит российскими войсками. Если бы противник продолжал атаковать Лиман в лоб, конечно, мы бы продолжили отбивать атаки. Но противник, потерпев неудачу в нескольких боях, изменил тактику. Он сосредоточил на направлении главного удара существенные силы, чтобы обеспечить себе превосходство на конкретных участках. Нанес удар и реализовывал это преимущество, пытаясь окружить краснолиманскую группировку. Вместо лобового штурма Лимана, ВСУ направили силы по ослабленному флангу по линии Дробышево, прорвались там и начали угрожать дорогам на Красный Лиман, где сражалась обороняемая группировка. Возникла угроза окружения и войска пришлось выводить, чтобы спасти их. — В этот момент задача российского командования поменялась? — Когда не удалось купировать прорыв противника к северу от Дробышево, задачей стало именно сохранение войск, вытягивание их из потенциального котла. Так как противник рвался к коммуникациям, чтобы окружить краснолиманскую группировку и уничтожить ее. Соответственно в таких условиях, если нет возможности удержать коммуникации, спасение войск является приоритетом, то есть мы оставили город, но приоритет в таких случаях — именно сохранение личного состава и техники. Военный корреспондент деловой газеты «Взгляд» Анна Долгарева Для удержания Лимана не хватило людей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — В сложившихся условиях был ли шанс удержать Красный Лиман? — Когда Лиман попал в окружение, тогда уже оставалось, соответственно, только выводить остатки героически сражающихся людей. Но допустили это вследствие того, что не были вовремя введены резервы. Когда подошло подкрепление, было уже поздно. Его нужно было вводить в бой раньше. Лиман защищало слишком малое количество людей, героически защищало. Людей не хватает, но мобилизация исправит эту ситуацию. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков — Какую роль в ситуации с Лиманом сыграло его местоположение? Лиман окружает густой лес, что сыграло на руку противнику Фото: Сергей Венявский © URA.RU — Красный Лиман со всех сторон окружен большими заповедными лесами, смешанными и густыми, сейчас еще с практически полным лиственным покровом. В условиях, когда противник имел в 3-4 раза больше пехоты, оборонять незначительным количеством подразделений этот район было чрезвычайно сложно. Наши войска сосредоточились на обороне населенных пунктов, в то время как противник через леса проникал в глубокий тыл и блокировал дороги. Изменить данную ситуацию при отсутствии достаточного количества пехоты было невозможно. Слава Богу, из окружения удалось войска вывести, из наметившегося. Но город пришлось сдать. — То есть оставить Лиман было самым верным решением? — Даже Суворов не мог бы побеждать, если бы у него не было достаточного количества хорошо обученных солдат. Ни один полководец не может воевать только за счет своего таланта, если у него нет для этого достаточных сил. Оставление Лимана — не самый худший выход. Хуже было бы оставить его в окружении и пытаться его деблокировать с очень большими потерями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные сдали Красный Лиман, чтобы спасти личный состав и не оказаться в окружении после резкого изменения тактики ВСУ. Сыграла роль также низкая численность российских частей и густой лес, позволявший противнику проникать в тыл. О причинах сдачи Красного Лимана URA.RU рассказали военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, военный корреспондент деловой газеты «Взгляд» Анна Долгарева и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Союзные силы России в ходе спецоперации вывели свои войска из Красного Лимана 1 октября из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал генерала, героя России, главу ЦВО Александра Лапина, руководившего обороной в городе. Однако военные корреспонденты не согласились с позицией Кадырова, объяснив, что войска Западного военного округа, которыми он руководил, оказались не в боевой готовности. Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор канала boris_rozhin Борис Рожин — Почему произошла сдача Красного Лимана российскими войсками? — Красный Лиман был отбит российскими войсками. Если бы противник продолжал атаковать Лиман в лоб, конечно, мы бы продолжили отбивать атаки. Но противник, потерпев неудачу в нескольких боях, изменил тактику. Он сосредоточил на направлении главного удара существенные силы, чтобы обеспечить себе превосходство на конкретных участках. Нанес удар и реализовывал это преимущество, пытаясь окружить краснолиманскую группировку. Вместо лобового штурма Лимана, ВСУ направили силы по ослабленному флангу по линии Дробышево, прорвались там и начали угрожать дорогам на Красный Лиман, где сражалась обороняемая группировка. Возникла угроза окружения и войска пришлось выводить, чтобы спасти их. — В этот момент задача российского командования поменялась? — Когда не удалось купировать прорыв противника к северу от Дробышево, задачей стало именно сохранение войск, вытягивание их из потенциального котла. Так как противник рвался к коммуникациям, чтобы окружить краснолиманскую группировку и уничтожить ее. Соответственно в таких условиях, если нет возможности удержать коммуникации, спасение войск является приоритетом, то есть мы оставили город, но приоритет в таких случаях — именно сохранение личного состава и техники. Военный корреспондент деловой газеты «Взгляд» Анна Долгарева — В сложившихся условиях был ли шанс удержать Красный Лиман? — Когда Лиман попал в окружение, тогда уже оставалось, соответственно, только выводить остатки героически сражающихся людей. Но допустили это вследствие того, что не были вовремя введены резервы. Когда подошло подкрепление, было уже поздно. Его нужно было вводить в бой раньше. Лиман защищало слишком малое количество людей, героически защищало. Людей не хватает, но мобилизация исправит эту ситуацию. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков — Какую роль в ситуации с Лиманом сыграло его местоположение? — Красный Лиман со всех сторон окружен большими заповедными лесами, смешанными и густыми, сейчас еще с практически полным лиственным покровом. В условиях, когда противник имел в 3-4 раза больше пехоты, оборонять незначительным количеством подразделений этот район было чрезвычайно сложно. Наши войска сосредоточились на обороне населенных пунктов, в то время как противник через леса проникал в глубокий тыл и блокировал дороги. Изменить данную ситуацию при отсутствии достаточного количества пехоты было невозможно. Слава Богу, из окружения удалось войска вывести, из наметившегося. Но город пришлось сдать. — То есть оставить Лиман было самым верным решением? Оставление Лимана — не самый худший выход. Хуже было бы оставить его в окружении и пытаться его деблокировать с очень большими потерями.