Кадыров и Пригожин озвучили главный вопрос каждого россиянина

В России запустили дискуссию о смене главы Генштаба

05 октября 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Кадыров озвучил запрос на объяснение хода спецоперации Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Публичные дискуссии вокруг действий Минобороны РФ вызваны ростом запроса на объяснение хода спецоперации на Украине со стороны общества. Генштаб не должен раскрывать своих планов, однако в информировании граждан есть недостатки, результатом чего стали заявления главы Чечни Рамзана Кадырова и бизнесмена Евгения Пригожина в адрес генералов, в частности Александра Лапина, рассказали в интервью URA.RU депутаты Госдумы. Однако данная дискуссия дала старт новому обсуждению — о смене главы Генштаба РФ. Ранее Кадыров обвинил Героя России Лапина в том, что он не смог отстоять Красный Лиман, который союзные силы покинули 1 октября. По словам главы Чечни, военное руководство якобы не обеспечило войска необходимой связью и не наладило логистику. Также 5 октября об ошибках в работе Минобороны заявил и президент России Владимир Путин. «Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию. Приходится вносить коррективы», — констатировал глава государства. Причины этой дискуссии и особому вниманию к ошибкам в мобилизации кроются прежде всего в том, что в обществе вырос запрос на объяснение ситуации в зоне СВО; именно общество является ее инициатором, заявил URA.RU депутат Госдумы, доктор политических наук, сооснователь Центра исследований политической культуры России Сергей Обухов. «Информационных каналов, которые бы доносили до людей нужную интерпретацию, по сути, у нас нет. Да, военная информация должна подаваться дозировано, но сейчас другая ситуация, потому что общество остается открытым для информационного воздействия, противник умело ведет пропаганду», — уверен собеседник агентства. Все действия российской армии определяют не командующие на местах, а Генеральный штаб Минобороны, продолжил Обухов. Потому вопросы, озвученные Кадыровым и Пригожиным, находятся в зоне ответственности Генштаба. «Острые вопросы и дискуссии бы не возникали, если бы на фронтах все на самом деле шло по плану, как нас в том убеждают. Трудно говорить, что все идет по плану, после новостей с изюмского фронта и того, что сейчас происходит в районе Херсона. Вряд ли это входило в планы Генштаба. Поэтому и общество, и отдельные статусные лица задают вопросы, а как так получилось? Это нормальная ситуация», — заявил депутат. «Это атака на вышестоящих людей. Просто через Лапина прошлись. Если посмотреть внимательно, он в тексте [Кадырова] вскользь упоминается. Через него прыгают на вышестоящих людей — [главу Минобороны] Шойгу, Генштаб и [его главу Валерия] Герасимова», — дополнили его слова для URA.RU авторы telegram-канала «Повернутые на Z войне». Данная дискуссия запустила споры о том, что в России может смениться глава Генштаба, подтвердил в разговоре с агентством депутат Госдумы, член думского комитета по обороне Виктор Заварзин. «Кандидаты называются разные. Во время войны все может быть — и смена кадров тоже. Безусловно, появятся инициативные, закаленные, грамотные кадры, обладающие аналитическим умом. И это не просто так: идет противостояние, и военное руководство, уверен, видит проблемы на местах. Оно дает командующим возможность реализовать себя, назначая на серьезные направления. Но здесь не сработает неграмотный подход. Я уверен, в этом направлении (пересмотр кадров — прим. URA.RU) уже работаем», — заявил он. При этом депутат Обухов уверен, что смену кадров на таком уровне должно обсуждать уже не общество, а военное руководство и верховный главнокомандующий. «Иначе можно погрязнуть в разных версиях: одни у нас за Кадырова, другие за Лапина или Суровикина, но это специфические и сугубо военные вопросы. Поэтому определять ответственных должно не общественное мнение», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Публичные дискуссии вокруг действий Минобороны РФ вызваны ростом запроса на объяснение хода спецоперации на Украине со стороны общества. Генштаб не должен раскрывать своих планов, однако в информировании граждан есть недостатки, результатом чего стали заявления главы Чечни Рамзана Кадырова и бизнесмена Евгения Пригожина в адрес генералов, в частности Александра Лапина, рассказали в интервью URA.RU депутаты Госдумы. Однако данная дискуссия дала старт новому обсуждению — о смене главы Генштаба РФ. Ранее Кадыров обвинил Героя России Лапина в том, что он не смог отстоять Красный Лиман, который союзные силы покинули 1 октября. По словам главы Чечни, военное руководство якобы не обеспечило войска необходимой связью и не наладило логистику. Также 5 октября об ошибках в работе Минобороны заявил и президент России Владимир Путин. «Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию. Приходится вносить коррективы», — констатировал глава государства. Причины этой дискуссии и особому вниманию к ошибкам в мобилизации кроются прежде всего в том, что в обществе вырос запрос на объяснение ситуации в зоне СВО; именно общество является ее инициатором, заявил URA.RU депутат Госдумы, доктор политических наук, сооснователь Центра исследований политической культуры России Сергей Обухов. «Информационных каналов, которые бы доносили до людей нужную интерпретацию, по сути, у нас нет. Да, военная информация должна подаваться дозировано, но сейчас другая ситуация, потому что общество остается открытым для информационного воздействия, противник умело ведет пропаганду», — уверен собеседник агентства. Все действия российской армии определяют не командующие на местах, а Генеральный штаб Минобороны, продолжил Обухов. Потому вопросы, озвученные Кадыровым и Пригожиным, находятся в зоне ответственности Генштаба. «Острые вопросы и дискуссии бы не возникали, если бы на фронтах все на самом деле шло по плану, как нас в том убеждают. Трудно говорить, что все идет по плану, после новостей с изюмского фронта и того, что сейчас происходит в районе Херсона. Вряд ли это входило в планы Генштаба. Поэтому и общество, и отдельные статусные лица задают вопросы, а как так получилось? Это нормальная ситуация», — заявил депутат. «Это атака на вышестоящих людей. Просто через Лапина прошлись. Если посмотреть внимательно, он в тексте [Кадырова] вскользь упоминается. Через него прыгают на вышестоящих людей — [главу Минобороны] Шойгу, Генштаб и [его главу Валерия] Герасимова», — дополнили его слова для URA.RU авторы telegram-канала «Повернутые на Z войне». Данная дискуссия запустила споры о том, что в России может смениться глава Генштаба, подтвердил в разговоре с агентством депутат Госдумы, член думского комитета по обороне Виктор Заварзин. «Кандидаты называются разные. Во время войны все может быть — и смена кадров тоже. Безусловно, появятся инициативные, закаленные, грамотные кадры, обладающие аналитическим умом. И это не просто так: идет противостояние, и военное руководство, уверен, видит проблемы на местах. Оно дает командующим возможность реализовать себя, назначая на серьезные направления. Но здесь не сработает неграмотный подход. Я уверен, в этом направлении (пересмотр кадров — прим. URA.RU) уже работаем», — заявил он. При этом депутат Обухов уверен, что смену кадров на таком уровне должно обсуждать уже не общество, а военное руководство и верховный главнокомандующий. «Иначе можно погрязнуть в разных версиях: одни у нас за Кадырова, другие за Лапина или Суровикина, но это специфические и сугубо военные вопросы. Поэтому определять ответственных должно не общественное мнение», — заключил он.