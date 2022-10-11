Путин ослабил позиции США на Ближнем Востоке

Влияние России в этом регионе закрепит исход спецоперации на Украине

11 октября 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин постепенно ослабляет влияние США в Ближневосточном регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин усиливает роль и влияние России в странах Ближнего Востока. Позиции же США ослабляются из-за давления Штатов на членов ОПЕК+ и навязывания своих правил игры, сказали URA.RU эксперты по итогам встречи Путина с президентом ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна 11 октября. По их словам, в случае победы на Украине, Россия значительно укрепит свое влияние в ближневосточных странах, лидеры которых стремятся вести независимую от Запада и сбалансированную экономическую политику. Первая встреча президентов Путина и Аль Нахайяна (он занял свой пост в мае этого года) состоялась в Санкт-Петербурге. Российский лидер напомнил, что дипломатическим отношениям РФ и ОАЭ уже 50 лет. И сегодня они «являются важным фактором стабильности в регионе да и в мире в целом». Встреча российского президента с коллегой из ОАЭ может сильно не понравиться США, которые пытаются навязать свою игру на мировом нефтяном рынке, убеждены эксперты Фото: kremlin.ru Путин поблагодарил Аль Нахайяна за посредничество в урегулировании украинского кризиса. «Я знаю о вашей обеспокоенности развитием ситуации в целом и о вашем стремлении внести вклад в урегулирование всех спорных вопросов, в том числе и кризиса на Украине. Это действительно является существенным фактором, который дает возможность использовать ваше влияние для того, чтобы двигаться в направлении урегулирования ситуации», — отметил Путин и пообещал подробно рассказать о ситуации на Запорожской АЭС, которой президент ОАЭ также обеспокоен. По словам Путина, стороны активно работают в рамках ОПЕК+. «Наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках, с тем чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимается добычей, поставщики на мировые рынки, чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно. Поэтому мы всегда реагируем на потребности рынка, стараемся сделать это адекватно происходящим событиям», — подчеркнул президент РФ. Для президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна это первый визит в Россию в статусе лидера страны Фото: kremlin.ru Согласно отчету Statistical Review of World Energy 2021 компании British Petroleum, Объединенные Арабские Эмираты по объемам добычи нефти занимают седьмую строчку мирового рейтинга: ежесуточно они добывают порядка 3,5-4 млн баррелей. Их сосед и главный союзник — Саудовская Аравия — более 10 млн баррелей в сутки. И до сих пор гарантом и заступником для них являлись США, пояснил URA.RU эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Но обе страны, рискуя попасть под давление и санкции со стороны Штатов, отказались от участия в антироссийской игре и увеличения объемов добычи нефти, о чем их просил президент США Джо Байден. Более того, Саудовская Аравия договорилась с Россией о снижении добычи. Такое «непослушание» может негативно сказаться и на ОАЭ. Россия имеет все шансы стать для них (как и для других ближневосточных государств) защитником, полагает Балмасов. «Но для этого нужно дождаться исхода конфликта на Украине. Многие арабские страны [в том числе ОАЭ] искренне ждут нашей победы, потому что устали от западной опеки. В лице России они пытаются найти сильную руку. Россия, например, может повлиять на Иран по урегулированию ситуации с Йеменом [что важно для ОАЭ]. Россия уже показала свои возможности, когда вместе с Ираном спасла сирийского лидера Башара Асада — сомнения в американской силе в арабском мире были порождены еще тогда», — отметил Сергей Балмасов. Победа России на Украине позволит РФ укрепить свое влияние и свои позиции на Ближнем Востоке, считают эксперты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU У России и ОАЭ, как и других ближневосточных стран, действительно много общего, полагает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Юрий Зинин. По словам политолога, США и Запад в целом после начала конфликта на Украине попытались перетянуть на себя как можно больше стран, изолировать от них Россию. Однако те же Объединенные Арабские Эмираты заняли независимую позицию, и в отношении российской спецоперации придерживаются нейтралитета. «Россию такая позиция устраивает. И контакт президентов еще раз подтвердил, что несмотря на американское давление, угрозы, ОАЭ и другие арабские страны поддерживают свой суверенитет и не поддаются давлению. Для России это важно», — объяснил Зинин. Это касается и договоренностей в рамках ОПЕК+, полагает эксперт. «Россия ни на кого не давит. Она договаривается с другими партнерами по ОПЕК+. И арабские страны остались верными этой политике ОПЕК+, когда не пошли на поводу у Байдена. Эти договоренности, визит президента ОАЭ в Петербург показывают, что попытка США лишить Россию партнеров провалилась. Эти страны видят вес России и ее возможности. Они, конечно, не будут враждовать с американцами, но и не готовы играть по их правилам. Россия (как и Китай) для них стала надежным партнером, перед которым не нужно вставать на колени», — отметил Юрий Зинин. Новость по теме Кремль: США теряют самообладание из-за позиции ОПЕК+ Для России сотрудничество с ОАЭ, как и в целом со странами Ближнего Востока, важно в свете обеспечения стабильности всего мирового нефтяного рынка, убежден замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «В текущих условиях сотрудничество в рамках ОПЕК+ не позволило создать избыточное давление на мировой рынок, когда того требовали отдельно взятые страны, и не позволило начать процесс замещения российской нефти. На отдельно взятых рынках замещение российской нефти, конечно, происходит, но каким образом: Саудовская Аравия замещает Россию на рынке США, но для этого она сняла свои поставки в Китай, а мы увеличили поставки в Китай. Поэтому мировой рынок продолжает функционировать — все сбалансировано», — объяснил Фролов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин усиливает роль и влияние России в странах Ближнего Востока. Позиции же США ослабляются из-за давления Штатов на членов ОПЕК+ и навязывания своих правил игры, сказали URA.RU эксперты по итогам встречи Путина с президентом ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна 11 октября. По их словам, в случае победы на Украине, Россия значительно укрепит свое влияние в ближневосточных странах, лидеры которых стремятся вести независимую от Запада и сбалансированную экономическую политику. Первая встреча президентов Путина и Аль Нахайяна (он занял свой пост в мае этого года) состоялась в Санкт-Петербурге. Российский лидер напомнил, что дипломатическим отношениям РФ и ОАЭ уже 50 лет. И сегодня они «являются важным фактором стабильности в регионе да и в мире в целом». Путин поблагодарил Аль Нахайяна за посредничество в урегулировании украинского кризиса. «Я знаю о вашей обеспокоенности развитием ситуации в целом и о вашем стремлении внести вклад в урегулирование всех спорных вопросов, в том числе и кризиса на Украине. Это действительно является существенным фактором, который дает возможность использовать ваше влияние для того, чтобы двигаться в направлении урегулирования ситуации», — отметил Путин и пообещал подробно рассказать о ситуации на Запорожской АЭС, которой президент ОАЭ также обеспокоен. По словам Путина, стороны активно работают в рамках ОПЕК+. «Наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Согласно отчету Statistical Review of World Energy 2021 компании British Petroleum, Объединенные Арабские Эмираты по объемам добычи нефти занимают седьмую строчку мирового рейтинга: ежесуточно они добывают порядка 3,5-4 млн баррелей. Их сосед и главный союзник — Саудовская Аравия — более 10 млн баррелей в сутки. И до сих пор гарантом и заступником для них являлись США, пояснил URA.RU эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Но обе страны, рискуя попасть под давление и санкции со стороны Штатов, отказались от участия в антироссийской игре и увеличения объемов добычи нефти, о чем их просил президент США Джо Байден. Более того, Саудовская Аравия договорилась с Россией о снижении добычи. Такое «непослушание» может негативно сказаться и на ОАЭ. Россия имеет все шансы стать для них (как и для других ближневосточных государств) защитником, полагает Балмасов. «Но для этого нужно дождаться исхода конфликта на Украине. Многие арабские страны [в том числе ОАЭ] искренне ждут нашей победы, потому что устали от западной опеки. В лице России они пытаются найти сильную руку. Россия, например, может повлиять на Иран по урегулированию ситуации с Йеменом [что важно для ОАЭ]. У России и ОАЭ, как и других ближневосточных стран, действительно много общего, полагает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Юрий Зинин. По словам политолога, США и Запад в целом после начала конфликта на Украине попытались перетянуть на себя как можно больше стран, изолировать от них Россию. Однако те же Объединенные Арабские Эмираты заняли независимую позицию, и в отношении российской спецоперации придерживаются нейтралитета. «Россию такая позиция устраивает. И контакт президентов еще раз подтвердил, что несмотря на американское давление, угрозы, ОАЭ и другие арабские страны поддерживают свой суверенитет и не поддаются давлению. Для России это важно», — объяснил Зинин. Это касается и договоренностей в рамках ОПЕК+, полагает эксперт. «Россия ни на кого не давит. Она договаривается с другими партнерами по ОПЕК+. И арабские страны остались верными этой политике ОПЕК+, когда не пошли на поводу у Байдена. Эти договоренности, визит президента ОАЭ в Петербург показывают, что попытка США лишить Россию партнеров провалилась. Для России сотрудничество с ОАЭ, как и в целом со странами Ближнего Востока, важно в свете обеспечения стабильности всего мирового нефтяного рынка, убежден замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «В текущих условиях сотрудничество в рамках ОПЕК+ не позволило создать избыточное давление на мировой рынок, когда того требовали отдельно взятые страны, и не позволило начать процесс замещения российской нефти. На отдельно взятых рынках замещение российской нефти, конечно, происходит, но каким образом: Саудовская Аравия замещает Россию на рынке США, но для этого она сняла свои поставки в Китай, а мы увеличили поставки в Китай. Поэтому мировой рынок продолжает функционировать — все сбалансировано», — объяснил Фролов.