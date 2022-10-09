The Washington Times: США задумали отомстить Саудовской Аравии за союзничество с Россией

Группа законодателей США предложила вывести войска из Саудовской Аравии из-за их сотрудничества с РФ. Об этом сообщает американская газета The Washington Times.
«Резкое сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и ОАЭ, несмотря на предложения президента [CША Джо] Байдена обеим странам в последние месяцы, является враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее конфликте с Украиной», — цитирует The Washington Times заявление американских депутатов. Законодатели потребовали вывести войска США из ОАЭ и Саудовской Аравии. С такой инициативой выступили Том Малиновски из Нью-Джерси, Шон Кастен из Иллинойса и Сьюзан Уайлд из Пенсильвании.
Сообщается, что действия ОПЕК могут привести к росту стоимости нефти. Это будет политическим ударом по президенту США, сообщает The Washington Times.
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Группа законодателей США предложила вывести войска из Саудовской Аравии из-за их сотрудничества с РФ. Об этом сообщает американская газета The Washington Times. «Резкое сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и ОАЭ, несмотря на предложения президента [CША Джо] Байдена обеим странам в последние месяцы, является враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее конфликте с Украиной», — цитирует The Washington Times заявление американских депутатов. Законодатели потребовали вывести войска США из ОАЭ и Саудовской Аравии. С такой инициативой выступили Том Малиновски из Нью-Джерси, Шон Кастен из Иллинойса и Сьюзан Уайлд из Пенсильвании. Сообщается, что действия ОПЕК могут привести к росту стоимости нефти. Это будет политическим ударом по президенту США, сообщает The Washington Times. Ранее производители нефти ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, передает RT. В администрации Байдена заявили, что президент разочарован таким решением. Сокращение нефтедобычи принято не во вред США, цитирует «Национальная служба новостей» главу МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра. РФ и Саудовская Аравия сотрудничают для снижения целевых показателей добычи нефти, чтобы поддержать ее стоимость, заявлял Boomberg. Страны ударили по планам США снизить цены на нефть, писал американский журнал Foreign Policy.