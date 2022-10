The Washington Times: США задумали отомстить Саудовской Аравии за союзничество с Россией

09 октября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

В США назвали резкое сокращение добычи нефти Саудовской Аравией враждебным Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Группа законодателей США предложила вывести войска из Саудовской Аравии из-за их сотрудничества с РФ. Об этом сообщает американская газета The Washington Times. «Резкое сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и ОАЭ, несмотря на предложения президента [CША Джо] Байдена обеим странам в последние месяцы, является враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее конфликте с Украиной», — цитирует The Washington Times заявление американских депутатов. Законодатели потребовали вывести войска США из ОАЭ и Саудовской Аравии. С такой инициативой выступили Том Малиновски из Нью-Джерси, Шон Кастен из Иллинойса и Сьюзан Уайлд из Пенсильвании. Сообщается, что действия ОПЕК могут привести к росту стоимости нефти. Это будет политическим ударом по президенту США, сообщает The Washington Times. Ранее производители нефти ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, передает RT. В администрации Байдена заявили, что президент разочарован таким решением. Сокращение нефтедобычи принято не во вред США, цитирует «Национальная служба новостей» главу МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра. РФ и Саудовская Аравия сотрудничают для снижения целевых показателей добычи нефти, чтобы поддержать ее стоимость, заявлял Boomberg. Страны ударили по планам США снизить цены на нефть, писал американский журнал Foreign Policy.

Группа законодателей США предложила вывести войска из Саудовской Аравии из-за их сотрудничества с РФ. Об этом сообщает американская газета The Washington Times. «Резкое сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и ОАЭ, несмотря на предложения президента [CША Джо] Байдена обеим странам в последние месяцы, является враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее конфликте с Украиной», — цитирует The Washington Times заявление американских депутатов. Законодатели потребовали вывести войска США из ОАЭ и Саудовской Аравии. С такой инициативой выступили Том Малиновски из Нью-Джерси, Шон Кастен из Иллинойса и Сьюзан Уайлд из Пенсильвании. Сообщается, что действия ОПЕК могут привести к росту стоимости нефти. Это будет политическим ударом по президенту США, сообщает The Washington Times. Ранее производители нефти ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, передает RT. В администрации Байдена заявили, что президент разочарован таким решением. Сокращение нефтедобычи принято не во вред США, цитирует «Национальная служба новостей» главу МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра. РФ и Саудовская Аравия сотрудничают для снижения целевых показателей добычи нефти, чтобы поддержать ее стоимость, заявлял Boomberg. Страны ударили по планам США снизить цены на нефть, писал американский журнал Foreign Policy.