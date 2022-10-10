Россия снизит угрозу от ВСУ в Крыму

Власть ответила на провокацию с мостом развитием региона

10 октября 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Российские власти определили сроки восстановления Крымского моста Фото: CC BY-SA 3.0, VMorozoff — Wikimapia статья из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Власти РФ минимизируют влияние нештатных ситуаций на жизнь россиян в Крыму. На оперативном совещании с вице-премьерами 10 октября глава правительства Михаил Мишустин заявил, что необходимо в сжатые сроки полностью восстановить связь Крыма с другими регионами РФ. Эксперты объяснили URA.RU, что восстановление сооружения — вопрос сохранения имиджа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил восстановить пропускную способность Крымского моста в сжатые сроки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В начале совещания Мишустин напомнил своим замам о том, что 8 октября в Крыму случился теракт, «направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры». «Это привело к временной остановке транспортного сообщения между полуостровом и Краснодарским краем. По поручению президента создана правкомиссия. Ее возглавил Марат Хуснуллин [вице-премьер]», — уточнил глава правительства РФ. По его словам, в первый же день после этого удалось восстановить движение поездов, а также в реверсивном режиме движение автотранспорта. Одновременно запущены паромы через Керченский пролив. «Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. Необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки», — заявил Мишустин. На Крымском мосту частично открыто движение для поездов и легковых машин, уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр передал слово Хуснуллину, который уточнил, что по одной ветке восстановлено железнодорожное сообщение, чтобы его полностью запустить надо отремонтировать два пролета. «На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют», — заверил вице-премьер. Логистику доставки грузов на полуостров прорабатывает Минтранс, подчеркнул Хуснуллин. «Существует альтернативный маршрут через новые территории. В этом году мы там приступили к ремонту и восстановлению 500 км дорог, которые планируем уже в ноябре—декабре закончить. Участки сдаются каждый день. Уже сегодня мы можем по этим дорогам ехать», — рассказал вице-премьер. Грузовики со скоропортящимися продуктами будут первыми переправлять на полуостров, уточнил министр транспорта РФ Виталий Савельев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фуры и автобусы пока на мост не допускаются, для них работает паромная переправа, продолжил рассказ о текущей ситуации министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Особо отмечу, что фуры, перевозящие скоропортящиеся продукты, отправлены на паромах в приоритетном порядке. Работа железнодорожной нитки гарантирует обеспечение жителей Крыма товарами в полном объеме», — добавил министр. Завершая тему восстановления транспортных путей в Крыму, Мишустин акцентировал внимание своих замов на необходимости «максимально продумать детали, чтобы не возникало никаких сбоев». «Пожалуйста, продолжайте координировать эту работу», — поручил премьер докладчикам. Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. Три человека погибли. К вечеру того же дня движение автомобилей и поездов восстановлено. Минтранс РФ прорабатывает логистику доставки грузов и пассажиров на полуостров Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Служба безопасности Украины подтвердила свою причастность к взрыву моста. По сообщениям местных СМИ, в Севастополе 8 октября возник ажиотажный спрос на продукты и бензин. Из-за этого губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своих соцсетях заявил об установлении нормы продажи продуктов в одни руки. Крымский мост для российских властей — это не только ключевая транспортная артерия страны, но и имиджевое, знаковое сооружение, полагает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Это больше, чем мост. На его восстановление будет брошены все силы. А пока будут обследовать конструкции, ремонтировать его, то задействуют альтернативные маршруты, главным образом — паромные переправы», — резюмировал эксперт. Крымский мост — имиджевое сооружение для властей, считают эксперты Фото: Константин Михальчевский © URA.RU Российские власти, вырабатывая план снабжения Крыма по альтернативным маршрутам, показывают, что они не теряют бдительности и готовы оперативно устранить последствия терактов, отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Есть риски, что в таких условиях могут быть иные террористические действия, которые будут негативно влиять на ситуацию в Крыму и его снабжение необходимыми товарами. Летом были диверсии в Джанкое, который является узловым железнодорожным центром на полуострове. Подобные действия могут быть в будущем и власти показывают, что не теряют бдительность», — пояснил собеседник. Статья по теме Власти спасают отдых россиян в Крыму Для властей России Крымский мост и его восстановление — это важный момент в противостоянии с Украиной, уверен директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Крымский мост для заметной части нашей страны — южных регионов, в том числе только что присоединенных, является важной транспортной связью. Учитывая внимание россиян к спецоперации на Украине, к линии соприкосновения, мост один из важных психологических факторов противостояния. А такие противостояния выигрываются не только на поле боя, а за счет наличия и использования крупных инфраструктурных проектов», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ минимизируют влияние нештатных ситуаций на жизнь россиян в Крыму. На оперативном совещании с вице-премьерами 10 октября глава правительства Михаил Мишустин заявил, что необходимо в сжатые сроки полностью восстановить связь Крыма с другими регионами РФ. Эксперты объяснили URA.RU, что восстановление сооружения — вопрос сохранения имиджа. В начале совещания Мишустин напомнил своим замам о том, что 8 октября в Крыму случился теракт, «направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры». «Это привело к временной остановке транспортного сообщения между полуостровом и Краснодарским краем. По поручению президента создана правкомиссия. Ее возглавил Марат Хуснуллин [вице-премьер]», — уточнил глава правительства РФ. По его словам, в первый же день после этого удалось восстановить движение поездов, а также в реверсивном режиме движение автотранспорта. Одновременно запущены паромы через Керченский пролив. «Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. Необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки», — заявил Мишустин. Премьер-министр передал слово Хуснуллину, который уточнил, что по одной ветке восстановлено железнодорожное сообщение, чтобы его полностью запустить надо отремонтировать два пролета. «На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют», — заверил вице-премьер. Логистику доставки грузов на полуостров прорабатывает Минтранс, подчеркнул Хуснуллин. «Существует альтернативный маршрут через новые территории. В этом году мы там приступили к ремонту и восстановлению 500 км дорог, которые планируем уже в ноябре—декабре закончить. Участки сдаются каждый день. Уже сегодня мы можем по этим дорогам ехать», — рассказал вице-премьер. Фуры и автобусы пока на мост не допускаются, для них работает паромная переправа, продолжил рассказ о текущей ситуации министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Особо отмечу, что фуры, перевозящие скоропортящиеся продукты, отправлены на паромах в приоритетном порядке. Работа железнодорожной нитки гарантирует обеспечение жителей Крыма товарами в полном объеме», — добавил министр. Завершая тему восстановления транспортных путей в Крыму, Мишустин акцентировал внимание своих замов на необходимости «максимально продумать детали, чтобы не возникало никаких сбоев». «Пожалуйста, продолжайте координировать эту работу», — поручил премьер докладчикам. Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. Три человека погибли. К вечеру того же дня движение автомобилей и поездов восстановлено. Служба безопасности Украины подтвердила свою причастность к взрыву моста. По сообщениям местных СМИ, в Севастополе 8 октября возник ажиотажный спрос на продукты и бензин. Из-за этого губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своих соцсетях заявил об установлении нормы продажи продуктов в одни руки. Крымский мост для российских властей — это не только ключевая транспортная артерия страны, но и имиджевое, знаковое сооружение, полагает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Это больше, чем мост. На его восстановление будет брошены все силы. А пока будут обследовать конструкции, ремонтировать его, то задействуют альтернативные маршруты, главным образом — паромные переправы», — резюмировал эксперт. Российские власти, вырабатывая план снабжения Крыма по альтернативным маршрутам, показывают, что они не теряют бдительности и готовы оперативно устранить последствия терактов, отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Есть риски, что в таких условиях могут быть иные террористические действия, которые будут негативно влиять на ситуацию в Крыму и его снабжение необходимыми товарами. Летом были диверсии в Джанкое, который является узловым железнодорожным центром на полуострове. Для властей России Крымский мост и его восстановление — это важный момент в противостоянии с Украиной, уверен директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Крымский мост для заметной части нашей страны — южных регионов, в том числе только что присоединенных, является важной транспортной связью. Учитывая внимание россиян к спецоперации на Украине, к линии соприкосновения, мост один из важных психологических факторов противостояния. А такие противостояния выигрываются не только на поле боя, а за счет наличия и использования крупных инфраструктурных проектов», — резюмировал политолог.