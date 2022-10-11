Власти России защитят ключевое звено экономики

Правительство прислушалось к бизнесменам, мобилизованным на СВО

11 октября 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

В условиях частичной мобилизации власти запустили план сохранения малых и средних компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России Российские власти защитят предприятия малого и среднего бизнеса, собственников которых мобилизовали на спецоперацию. Глава правительства РФ Михаил Мишустин одобрил законопроект об отсрочках обязательных платежей, предъявления деклараций, кредитных каникулах и изменении условий договоров. Эксперты объяснили URA.RU, что послабления позволят предпринимателям выполнить свои обязательства и сохранить бизнес. Российские бизнесмены, участвующие в спецоперации, смогут оставаться собственниками своей фирмы и вести дела через третьих лиц, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин. «Для оформления доверенности новому руководителю индивидуальные предприниматели и главы и одновременно единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат несколько дней. Если их уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и представления деклараций либо иной отчетности», — рассказал премьер-министр РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил новые меры поддержки, чтобы сохранить важное звено в экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, бизнесмены смогут рассчитывать на кредитные каникулы, получить отсрочку по аренде, право изменить условия договоров и списать неустойки. «Могут быть скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижения требований к ним и исключения штрафов. Коллеги, все запланированные решения и законодательные инициативы должны быть подготовлены в кратчайшее время», — поручил Мишустин. Меры поддержки позволят на период участия предпринимателей в спецоперации выполнить обязательства перед партнерами и коллективом, сохранить бизнес, не накопить долги, и, вернувшись продолжить свое дело, считает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Предложения предпринимательского сообщества обсуждались с конца сентября. Сейчас они начали шаг за шагом выполняться. Кроме того, „Опора России“, Российский союз промышленников и предпринимателей, „Деловая Россия“ направили письмо в правительство РФ с предложениями по отсрочкам и брони от призыва для важных специалистов. Минфин готовит законопроект, согласно которому частичную мобилизацию будут считать форс-мажорным обстоятельством при выполнении контрактов», — рассказал президент «Опоры России». Власти смягчают последствия, которые могут возникнуть в экономике после ухода ключевых игроков, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мишустин таким образом пытается минимизировать проблемы, которые могут возникнуть в экономике после ухода ключевых игроков из бизнеса, полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Правительство принимает меры поддержки, чтобы бизнесмены могли передать свои дела доверенным лицам, производственные процессы не нарушались, мобилизация не повлияла на планы компании и проекты выполнялись. Правительство помогает бизнесу перестроить процессы», — уточнил эксперт. Статья по теме Мишустин дал бизнесу карт-бланш в борьбе с санкциями Запада Российские власти не хотят разрывать цепочки кооперации, предполагает бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. «Людей, которые способны вести бизнес, по статистике не так много — 3-4%. Это актив страны, который способен что-то делать, производить. На них, как правило, завязано очень многое — цепочки поставок, финансовые и кадровые вопросы. Если они уйдут даже на время, то предприятие снизит производительность или закроется. Некоторые компании встроены в сложные цепочки кооперации и их изменение повлияет на экономические процессы в стране», — резюмировал бизнес-омбудсмен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти защитят предприятия малого и среднего бизнеса, собственников которых мобилизовали на спецоперацию. Глава правительства РФ Михаил Мишустин одобрил законопроект об отсрочках обязательных платежей, предъявления деклараций, кредитных каникулах и изменении условий договоров. Эксперты объяснили URA.RU, что послабления позволят предпринимателям выполнить свои обязательства и сохранить бизнес. Российские бизнесмены, участвующие в спецоперации, смогут оставаться собственниками своей фирмы и вести дела через третьих лиц, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин. «Для оформления доверенности новому руководителю индивидуальные предприниматели и главы и одновременно единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат несколько дней. Если их уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и представления деклараций либо иной отчетности», — рассказал премьер-министр РФ. По его словам, бизнесмены смогут рассчитывать на кредитные каникулы, получить отсрочку по аренде, право изменить условия договоров и списать неустойки. «Могут быть скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижения требований к ним и исключения штрафов. Коллеги, все запланированные решения и законодательные инициативы должны быть подготовлены в кратчайшее время», — поручил Мишустин. «Предложения предпринимательского сообщества обсуждались с конца сентября. Сейчас они начали шаг за шагом выполняться. Кроме того, „Опора России“, Российский союз промышленников и предпринимателей, „Деловая Россия“ направили письмо в правительство РФ с предложениями по отсрочкам и брони от призыва для важных специалистов. Минфин готовит законопроект, согласно которому частичную мобилизацию будут считать форс-мажорным обстоятельством при выполнении контрактов», — рассказал президент «Опоры России». Мишустин таким образом пытается минимизировать проблемы, которые могут возникнуть в экономике после ухода ключевых игроков из бизнеса, полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Правительство принимает меры поддержки, чтобы бизнесмены могли передать свои дела доверенным лицам, производственные процессы не нарушались, мобилизация не повлияла на планы компании и проекты выполнялись. Правительство помогает бизнесу перестроить процессы», — уточнил эксперт. Российские власти не хотят разрывать цепочки кооперации, предполагает бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. «Людей, которые способны вести бизнес, по статистике не так много — 3-4%. Это актив страны, который способен что-то делать, производить. На них, как правило, завязано очень многое — цепочки поставок, финансовые и кадровые вопросы. Если они уйдут даже на время, то предприятие снизит производительность или закроется. Некоторые компании встроены в сложные цепочки кооперации и их изменение повлияет на экономические процессы в стране», — резюмировал бизнес-омбудсмен.