Россия изменит подход к торговле с соседними странами

Мишустин предложит план расширения общих рынков

20 октября 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в Евразийском межправительственном совете Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти поменяют подход к торговле со странами Евразийского экономического союза. На межправительственном совете ЕАЭС в Ереване (Армения) 20—21 октября, в котором примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ожидается обсуждение обхода вторичных санкций, обеспечение продовольственной безопасности, расчеты в национальных валютах и налаживание логистики. По мнению экспертов URA.RU, укрепляя этот союз, Россия сохранит свое место в международной политике и экономике. Евразийская экономическая комиссия, регулирующий орган Евразийского экономического союза, за несколько дней до заседания приняла ряд ключевых решений. Для совершенствования таможенного регулирования и упрощения процедур торговли принят новый порядок оформления товаров из интернета. Накануне совета премьер-министров комиссия утвердила список скоропортящихся товаров, пропуск через границу которых надо упростить. Как сообщила пресс-служба ЕЭК, к Межправительственному совету в Ереване также подготовлены документы по формированию общего рынка электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. Но повестка отношений России партнеров по ЕАЭС гораздо шире. Заседание Евразийского межправсовета в Армении станет продолжением встреч в Казахстане, Белоруссии и Киргизии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодняшнее заседание станет продолжением предыдущих встреч. Так, в феврале в Астане (Казахстан) обсуждался вопрос налаживания транспортной доставки продовольствия в рамках союза. В июне в Минске (Белоруссия) акцент был сделан на формировании нового центра экономической силы на Востоке, который, как ожидают эксперты, в ближайшие годы будет драйвером мировой экономики. На заседании совета в августе в Чолпон-Ате (Киргизия) участники сообщили о создании Евразийской перестраховочной компании, с помощью которой можно выйти новые рынки сбыта. Этот механизм заменит западные инструменты, заблокированные санкциями ЕС и США. На повестку заседаний влияют изменения геополитической обстановки — наблюдается эскалация конфликта на Украине, страны Запада ввели новые ограничения против РФ, обращают внимание эксперты. Россия пытается сохранить свое место в международной политике и экономике с помощью ЕАЭС, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фоне того, что страны Запада пытаются выставить Россию изгоем, в ЕАЭС будет обсуждаться необходимость дальнейшей интеграции и укрепления хозяйственных и экономических связей государств-участников, прогнозирует политолог ИМЭМО РАН имени Примакова Виктор Мизин. «Полностью отказаться от экономических связей с РФ они не могут. Поэтому перед властями РФ стоит задача сделать ЕАЭС полновесной и мощной организацией, которая бы способствовала импортозамещению в РФ и укреплению связей с соседями, где Россия остается главным игроком и основным партнером, несмотря на желание Запада усилить свое влияние», — уточнил политолог. Власти РФ заинтересованы использовать страны ЕАЭС для экспорта сырья за границу, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские власти будут обговаривать пути обхода санкций Запада с помощью стран ЕАЭС, полагает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «России необходимо вывозить товары и грузы на внешний рынок, поэтому наши власти заинтересованы использовать соседние государства, как прокси страны для экспорта нефти, стали, удобрений, которые будут иметь маркировку этих стран. Союзники опасаются вторичных санкций. Ищут формулировки», — комментирует эксперт. Актуальным для России остается вопрос расчета в национальных валютах на территории ЕАЭС, напоминают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актуальными для ЕАЭС сегодня являются вопросы заключения и продвижения сделок в национальных валютах, создания резервного фонда для реализации совместных проектов, считает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Партнеры России зависят от американской и европейской финансовой систем. Но национальные богатства стран ЕАЭС намного дороже объема валют, которые они имеют. Если они договорятся о единой валюте, которая будет применяться внутри Евразийского пространства, то это не нарушит баланс, как опасаются некоторые, а даст мощный стимул для экономического развития», — пояснил профессор. Статья по теме Россия формирует центр экономической силы на Востоке Российские власти нацелены продолжить разговор о торговле в национальных валютах и использовании системы «Мир», как одной из ведущих платежных систем союза, предполагает заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина. «Точно будут обсуждаться вопросы связанные с продовольственной безопасностью ЕАЭС и возможностью передвижения через Евразийского пространство зерна и подсолнечного масла для тех, у кого есть контракты с Россией», — уточнила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти поменяют подход к торговле со странами Евразийского экономического союза. На межправительственном совете ЕАЭС в Ереване (Армения) 20—21 октября, в котором примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ожидается обсуждение обхода вторичных санкций, обеспечение продовольственной безопасности, расчеты в национальных валютах и налаживание логистики. По мнению экспертов URA.RU, укрепляя этот союз, Россия сохранит свое место в международной политике и экономике. Евразийская экономическая комиссия, регулирующий орган Евразийского экономического союза, за несколько дней до заседания приняла ряд ключевых решений. Для совершенствования таможенного регулирования и упрощения процедур торговли принят новый порядок оформления товаров из интернета. Накануне совета премьер-министров комиссия утвердила список скоропортящихся товаров, пропуск через границу которых надо упростить. Как сообщила пресс-служба ЕЭК, к Межправительственному совету в Ереване также подготовлены документы по формированию общего рынка электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. Но повестка отношений России партнеров по ЕАЭС гораздо шире. Сегодняшнее заседание станет продолжением предыдущих встреч. Так, в феврале в Астане (Казахстан) обсуждался вопрос налаживания транспортной доставки продовольствия в рамках союза. В июне в Минске (Белоруссия) акцент был сделан на формировании нового центра экономической силы на Востоке, который, как ожидают эксперты, в ближайшие годы будет драйвером мировой экономики. На заседании совета в августе в Чолпон-Ате (Киргизия) участники сообщили о создании Евразийской перестраховочной компании, с помощью которой можно выйти новые рынки сбыта. Этот механизм заменит западные инструменты, заблокированные санкциями ЕС и США. На повестку заседаний влияют изменения геополитической обстановки — наблюдается эскалация конфликта на Украине, страны Запада ввели новые ограничения против РФ, обращают внимание эксперты. На фоне того, что страны Запада пытаются выставить Россию изгоем, в ЕАЭС будет обсуждаться необходимость дальнейшей интеграции и укрепления хозяйственных и экономических связей государств-участников, прогнозирует политолог ИМЭМО РАН имени Примакова Виктор Мизин. «Полностью отказаться от экономических связей с РФ они не могут. Поэтому перед властями РФ стоит задача сделать ЕАЭС полновесной и мощной организацией, которая бы способствовала импортозамещению в РФ и укреплению связей с соседями, где Россия остается главным игроком и основным партнером, несмотря на желание Запада усилить свое влияние», — уточнил политолог. Российские власти будут обговаривать пути обхода санкций Запада с помощью стран ЕАЭС, полагает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «России необходимо вывозить товары и грузы на внешний рынок, поэтому наши власти заинтересованы использовать соседние государства, как прокси страны для экспорта нефти, стали, удобрений, которые будут иметь маркировку этих стран. Актуальными для ЕАЭС сегодня являются вопросы заключения и продвижения сделок в национальных валютах, создания резервного фонда для реализации совместных проектов, считает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Партнеры России зависят от американской и европейской финансовой систем. Но национальные богатства стран ЕАЭС намного дороже объема валют, которые они имеют. Если они договорятся о единой валюте, которая будет применяться внутри Евразийского пространства, то это не нарушит баланс, как опасаются некоторые, а даст мощный стимул для экономического развития», — пояснил профессор. Российские власти нацелены продолжить разговор о торговле в национальных валютах и использовании системы «Мир», как одной из ведущих платежных систем союза, предполагает заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина. «Точно будут обсуждаться вопросы связанные с продовольственной безопасностью ЕАЭС и возможностью передвижения через Евразийского пространство зерна и подсолнечного масла для тех, у кого есть контракты с Россией», — уточнила эксперт.