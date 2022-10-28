Путин завершит 30-летний конфликт у границ России

Враждующие стороны поставят в Сочи точку в давнем споре

28 октября 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин назвал условия мира между Арменией и Азербайджаном Фото: Михаил Климентьев © ТАСС статья из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент РФ Владимир Путин показал, как враждующие Армения и Азербайджан могут заключить прочный мир. Так эксперты оценивают его призыв к Баку и Еревану неукоснительное соблюдать все договоренности, прозвучавший на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 октября. Есть риск, что конфликт в Нагорном Карабахе разгорится с новой силой, поэтому Россия помогает народам Закавказья вернуться к мирной жизни, объясняют действия президента политологи. В своем выступлении на сессии Совбеза ОДКБ Путин подчеркнул, что Россия не может оставаться в стороне от противоречий между Баку и Ереваном, и потому делает все возможное для нормализации армяно-азербайджанских отношений. «Россия традиционно уделяла внимание стабильности на этом направлении и поддерживала наших армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа — с давних времен. Мы и сегодня делаем все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном», — заявил президент. Россия решает с помощью ОДКБ вопросы безопасности на постсоветском пространстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народы России, Азербайджана и Армении в недавнем прошлом входили в единое государство, напомнил Путин. «У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно. Мы не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению. И в целом мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом», — повторил российский лидер. Враждующие много лет Армения и Азербайджан смогут заключить прочный мир, если станут строго придерживаться мирных договоренностей, отметил Путин. «Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана. Именно за счет последовательного выполнения этих договоренностей можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора», — добавил президент РФ. Пашинян заявил о готовности наладить отношения с Азербайджаном с помощью России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выступлению Путина на сессии ОДКБ предшествовало заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности устанавливать межгосударственные отношения с Азербайджаном на основе принципов, предложенных Россией. «Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», — написал Пашинян в Twitter (заблокирован в РФ) 28 октября. Помимо российского варианта урегулирования конфликта в Карабахе с мирными инициативами выступали Турция, США и Евросоюз. Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев ездили на переговоры в Брюссель и Нью-Йорк, однако в итоге Ереван отверг «вашингтонский» и «брюссельский» сценарий раздела спорных районов. Встреча лидеров кавказских стран с Путиным в Сочи запланирована на 31 октября. Опрошенные URA.RU эксперты видят в этом подтверждение курса, о котором накануне в своей речи перед участниками дискуссионного клуба «Валдай» говорил российский лидер. Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе может в любой момент разгореться с новой силой, поэтому миротворческие усилия Путина имеют особую важность для Закавказья, объяснил URA.RU старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов. «И в Армении, и в Азербайджане существуют группы реваншистов, и есть внешние силы, которые будут подталкивать страны к новой войне. Не исключаю, что и устраивать провокации. Враждебным России странам это нужно хотя бы для того, чтобы подорвать авторитет Москвы в регионе. 31 октября в Сочи Алиев и Пашинян подпишут документ, который отражает расстановку сил на сегодняшний момент. Нельзя исключить, что через какое-то время одна из сторон захочет пересмотреть договоренности. Поэтому ситуация в Закавказье требует пристального внимания Москвы», — пояснил эксперт. Статья по теме Политолог: Путина пытаются втянуть в новую войну Ситуация в Нагорном Карабахе остается взрывоопасной, потому Россия предлагает сторонам мир на основе взаимных уступок, сказал беседе с URA.RU политолог, эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев. «Путин вчера в речи на „Валдае“ рассказал о своем взгляде на ситуацию, о выборе Армении между западным вариантом мирного урегулирования, который обсуждался в Брюсселе, Нью-Йорке и Вашингтоне, и российским. Я могу к этому добавить, что большое влияние на ситуацию оказывают непубличные договоренности, а также противостояние между Россией и Западом в разных регионах мира, в первую очередь на Украине, которые отражаются на Кавказе. Карабах — это сложнейший узел противоречий, осложняемых внешним вмешательством. Что произойдет на встрече в Сочи 31 октября, заранее, на мой взгляд, сказать невозможно», — считает политолог. У Путина больше возможностей изменить ситуацию в Нагорном Карабахе к лучшему, чем у политиков стран Запада, полагает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов. «Возможности Запада расшатывать ситуацию на Кавказе не стоит преувеличивать, в Карабахе стоят не американские или европейские, а российские миротворцы. Влияние той же Франции, которая традиционно предпочитает поддерживать армян, сводится по большей части к благим пожеланиям. А вот влияние России гораздо более ощутимо. Однако то, насколько прочным будет мир, в первую очередь зависит от воли народов Армении и Азербайджана и от исхода политической борьбы внутри этих стран», — заключил кавказовед. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал, как враждующие Армения и Азербайджан могут заключить прочный мир. Так эксперты оценивают его призыв к Баку и Еревану неукоснительное соблюдать все договоренности, прозвучавший на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 октября. Есть риск, что конфликт в Нагорном Карабахе разгорится с новой силой, поэтому Россия помогает народам Закавказья вернуться к мирной жизни, объясняют действия президента политологи. В своем выступлении на сессии Совбеза ОДКБ Путин подчеркнул, что Россия не может оставаться в стороне от противоречий между Баку и Ереваном, и потому делает все возможное для нормализации армяно-азербайджанских отношений. «Россия традиционно уделяла внимание стабильности на этом направлении и поддерживала наших армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа — с давних времен. Мы и сегодня делаем все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном», — заявил президент. Народы России, Азербайджана и Армении в недавнем прошлом входили в единое государство, напомнил Путин. «У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно. Мы не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению. И в целом мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом», — повторил российский лидер. Враждующие много лет Армения и Азербайджан смогут заключить прочный мир, если станут строго придерживаться мирных договоренностей, отметил Путин. «Без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана. Именно за счет последовательного выполнения этих договоренностей можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора», — добавил президент РФ. Выступлению Путина на сессии ОДКБ предшествовало заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности устанавливать межгосударственные отношения с Азербайджаном на основе принципов, предложенных Россией. «Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», — написал Пашинян в Twitter (заблокирован в РФ) 28 октября. Помимо российского варианта урегулирования конфликта в Карабахе с мирными инициативами выступали Турция, США и Евросоюз. Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев ездили на переговоры в Брюссель и Нью-Йорк, однако в итоге Ереван отверг «вашингтонский» и «брюссельский» сценарий раздела спорных районов. Встреча лидеров кавказских стран с Путиным в Сочи запланирована на 31 октября. Опрошенные URA.RU эксперты видят в этом подтверждение курса, о котором накануне в своей речи перед участниками дискуссионного клуба «Валдай» говорил российский лидер. Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе может в любой момент разгореться с новой силой, поэтому миротворческие усилия Путина имеют особую важность для Закавказья, объяснил URA.RU старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов. «И в Армении, и в Азербайджане существуют группы реваншистов, и есть внешние силы, которые будут подталкивать страны к новой войне. Не исключаю, что и устраивать провокации. Враждебным России странам это нужно хотя бы для того, чтобы подорвать авторитет Москвы в регионе. 31 октября в Сочи Алиев и Пашинян подпишут документ, который отражает расстановку сил на сегодняшний момент. Ситуация в Нагорном Карабахе остается взрывоопасной, потому Россия предлагает сторонам мир на основе взаимных уступок, сказал беседе с URA.RU политолог, эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев. «Путин вчера в речи на „Валдае“ рассказал о своем взгляде на ситуацию, о выборе Армении между западным вариантом мирного урегулирования, который обсуждался в Брюсселе, Нью-Йорке и Вашингтоне, и российским. Я могу к этому добавить, что большое влияние на ситуацию оказывают непубличные договоренности, а также противостояние между Россией и Западом в разных регионах мира, в первую очередь на Украине, которые отражаются на Кавказе. Карабах — это сложнейший узел противоречий, осложняемых внешним вмешательством. Что произойдет на встрече в Сочи 31 октября, заранее, на мой взгляд, сказать невозможно», — считает политолог. У Путина больше возможностей изменить ситуацию в Нагорном Карабахе к лучшему, чем у политиков стран Запада, полагает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов. «Возможности Запада расшатывать ситуацию на Кавказе не стоит преувеличивать, в Карабахе стоят не американские или европейские, а российские миротворцы. Влияние той же Франции, которая традиционно предпочитает поддерживать армян, сводится по большей части к благим пожеланиям. А вот влияние России гораздо более ощутимо. Однако то, насколько прочным будет мир, в первую очередь зависит от воли народов Армении и Азербайджана и от исхода политической борьбы внутри этих стран», — заключил кавказовед.