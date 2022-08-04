Политолог: Путина пытаются втянуть в новую войну

Сергей Марков — о роли России в борьбе за Нагорный Карабах

04 августа 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Политолог Сергей Марков заявил в интервью URA.RU, что Россию пытаются втянуть в новую войну Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Россию пытаются втянуть в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Армения, которая не выполняет условия соглашения о перемирии, подписанного вместе с Азербайджаном и РФ, надеется, что президент России Владимир Путин примет решение выступить на ее стороне, заявил в интервью URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков. Однако для Путина важнее сохранять нейтралитет в этой ситуации, убежден аналитик. — Сергей Александрович, в Нагорном Карабахе накануне произошло новое обострение, нарушен режим прекращения огня. Почему именно сейчас? Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) пытается добиться активного участия России в карабахском конфликте Фото: kremlin.ru — Трудно сказать, почему именно сейчас. Но есть несколько базовых причин. По соглашению от 2020 года Армения обязана была провести демилитаризацию Нагорного Карабаха, вывести оттуда свои воинские подразделения. Силовые функции должны были остаться за российскими миротворцами. Армения этого так и не сделала. Кроме того, Армения должна была открыть Зангезурский коридор, который очень важен для Азербайджана и для Турции, — это тоже не сделано. Плюс не проведена демаркация границ. Азербайджан 25 лет пытался решить проблему мирно. Не получилось. В итоге взяли и вооруженным путем вернули 70% территорий под свой контроль. Азербайджан, думаю, просто видит, что Армения не выполняет никаких договоренностей, поэтому остается только военный путь, по которому можно идти. — Подозреваю, что это долгоиграющая история? — Стороны и дальше будут обвинять друг друга. У них такая стратегия. Азербайджан ориентирован на то, чтобы силовым образом подталкивать Армению к выполнению соглашения, Армения — на то, чтобы поссорить Азербайджан с российскими миротворцами и добиться, чтобы Россия была напрямую вовлечена в этот вооруженный конфликт. Российские миротворцы не намерены вмешиваться в конфликт между Арменией и Азербайджаном, уверен политолог Сергей Марков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — А есть риски, что нашим миротворцам придется вступить в бой? Ведь в результате операции «Возмездие» Азербайджан занял господствующие высоты вокруг Лачинского коридора, который находится под контролем наших военных. — Самый большой риск — это поссорить Россию либо с Азербайджаном, либо с Арменией, либо — с Турцией. Ни то, ни друге, ни третье нам не выгодно. Поэтому мы не вмешиваемся. — Известно, что 2 августа президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян созванивались. Правда, подробности разговора не сообщались, но, как думаете, речь о начале операции шла? Пашинян как раз искал той самой вооруженной поддержки со стороны Путина? Лидера Азербайджана Ильхама Алиева устраивает нейтральный статус России в конфликте Фото: kremlin.ru — Я допускаю, что Пашинян позвонил сообщить о боевых столкновениях. Но Путин мог указать ему, что нужно выполнять условия соглашения 2020 года. У президента Азербайджана Ильхама Алиева ведь четкая позиция: если Зангезурского коридора нет, почему есть Лачинский, безопасность в котором контролируют российские миротворцы? Во-вторых, он мыслит таким образом: если российские миротворцы не могут отделить вооруженных армян от мирных, значит, это будут делать они, азербайджанцы. — Азербайджан и Армения весной этого года в Брюсселе вроде бы выразили готовность подписать мирный договор. И Россия приветствовала этот шаг навстречу. Сейчас какова вероятность, что это будет сделано? Армения требует полной автономии Нагорного Карабаха — как у Тайваня, говорит политолог Сергей Марков Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Никаких шансов. Армения хочет автономии Карабаху, сопоставимой с автономией Тайваня (фактически — независимости). Но Азербайджан вообще не хочет никакой автономии Карабаху. Азербайджан хорошо помнит, что Нагорный Карабах был автономной республикой в составе Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Тогда автономия закончилась сепаратизмом, боями и фактическим отделением. Алиев не хочет это повторять. — Но ведь Армения сама не признала до сих пор независимости Карабаха… — Ну да. Потому что Азербайджан дал понять, что, если Армения признает, он поставит крест на всем переговорном процессе. И будет отстаивать свои интересы вооруженным путем. — А Россия может признать Карабах? Россия никогда не признает независимости Нагорного Карабаха, убежден Сергей Марков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Это может произойти в фантастическом или другом мире. — Россия пока наблюдает за происходящим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией и призывает к сдержанности. Следует ли ожидать решительных действий со стороны Москвы, попыток вновь посадить стороны за стол переговоров, как это уже было сделано осенью 2020 года? — Вряд ли Путин будет предпринимать такие действия. России хватает проблем на Украине. Кроме того, главный союзник Азербайджана — Турция. А Россия заинтересована в нейтральном отношении Турции к этим проблемам, к украинскому конфликту. Нам важно, чтобы Турция сохраняла нейтралитет и не присоединялась к антироссийским санкциям. Поэтому действия против России против Азербайджана маловероятны, против Армении — члена ОДКБ — тоже. Россия хочет сохранять нейтралитет. — В чем интерес России в Карабахе? Россия заинтересована в открытии Зангезурского коридора, который облегчил бы доставку грузов из/в Турцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Интерес, например, в Зангезурском коридоре, который Армения не хочет открывать. Если он будет открыт, Россия может отправлять через него грузы, пойдут товарные потоки, люди смогут на машинах, по железной дороге ездить в Турцию. — Как обострение конфликта может отразиться на российско-армянских отношениях? В Армении, как уже заявил Пашинян, миротворческая миссия РФ «вызывает вопросы». — Негативно отразится. В Армении очень сильные антироссийские настроения. Они считают, что российские миротворцы должны давать отпор азербайджанской армии. Но российская армия, во-первых, не хочет этого, во-вторых, у них нет этого мандата. У нее мандат на обеспечение безопасности населения. Этот мандат может появиться только, если на это согласится Азербайджан. Но он не согласится — зачем это ему. А Армения ведет себя так, как будто такой мандат есть. В армянской обществе уверены, что любые наступления Азербайджан проводит только после согласования с Москвой. Но это, конечно, не так. Россия не воюет и не намерена воевать на Кавказе, заявил Сергей Марков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — То есть со стороны Пашиняна это какая-то провокация, шантаж Путина? — Не думаю, что провокация Путина. Повторюсь, Пашинян провоцирует конфликт как таковой и хочет, чтобы он этот конфликт между российскими миротворцами и азербайджанской армией произошел. В конечном итоге чтобы все закончилось тем, что российские парни поехали воевать за Армению в Карабах. Это точно против российских интересов, против того, что хочет Путин, что хочет российское общество. Поэтому мы придерживаемся нейтралитета. — Одно дело — Донбасс, другое — Кавказ… — На Кавказе русские не воюют. — Может ли операция Азербайджана быть связана с предстоящими 5 августа переговорами президентов России и Турции? Новость по теме В Кремле призвали Армению и Азербайджан к миру — Нет. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган и так могут снять трубки и все это обсудить. Есть нерешенные проблемы, конфликт тлеет, поэтому время от времени он вспыхивает. Россия в любом случае хочет сохранять нейтралитет и свою роль миротворца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россию пытаются втянуть в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Армения, которая не выполняет условия соглашения о перемирии, подписанного вместе с Азербайджаном и РФ, надеется, что президент России Владимир Путин примет решение выступить на ее стороне, заявил в интервью URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков. Однако для Путина важнее сохранять нейтралитет в этой ситуации, убежден аналитик. — Сергей Александрович, в Нагорном Карабахе накануне произошло новое обострение, нарушен режим прекращения огня. Почему именно сейчас? — Трудно сказать, почему именно сейчас. Но есть несколько базовых причин. По соглашению от 2020 года Армения обязана была провести демилитаризацию Нагорного Карабаха, вывести оттуда свои воинские подразделения. Силовые функции должны были остаться за российскими миротворцами. Армения этого так и не сделала. Кроме того, Армения должна была открыть Зангезурский коридор, который очень важен для Азербайджана и для Турции, — это тоже не сделано. Плюс не проведена демаркация границ. Азербайджан 25 лет пытался решить проблему мирно. Не получилось. В итоге взяли и вооруженным путем вернули 70% территорий под свой контроль. Азербайджан, думаю, просто видит, что Армения не выполняет никаких договоренностей, поэтому остается только военный путь, по которому можно идти. — Подозреваю, что это долгоиграющая история? — Стороны и дальше будут обвинять друг друга. У них такая стратегия. Азербайджан ориентирован на то, чтобы силовым образом подталкивать Армению к выполнению соглашения, Армения — на то, чтобы поссорить Азербайджан с российскими миротворцами и добиться, чтобы Россия была напрямую вовлечена в этот вооруженный конфликт. — А есть риски, что нашим миротворцам придется вступить в бой? Ведь в результате операции «Возмездие» Азербайджан занял господствующие высоты вокруг Лачинского коридора, который находится под контролем наших военных. — Самый большой риск — это поссорить Россию либо с Азербайджаном, либо с Арменией, либо — с Турцией. Ни то, ни друге, ни третье нам не выгодно. Поэтому мы не вмешиваемся. — Известно, что 2 августа президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян созванивались. Правда, подробности разговора не сообщались, но, как думаете, речь о начале операции шла? Пашинян как раз искал той самой вооруженной поддержки со стороны Путина? — Я допускаю, что Пашинян позвонил сообщить о боевых столкновениях. Но Путин мог указать ему, что нужно выполнять условия соглашения 2020 года. У президента Азербайджана Ильхама Алиева ведь четкая позиция: если Зангезурского коридора нет, почему есть Лачинский, безопасность в котором контролируют российские миротворцы? Во-вторых, он мыслит таким образом: если российские миротворцы не могут отделить вооруженных армян от мирных, значит, это будут делать они, азербайджанцы. — Азербайджан и Армения весной этого года в Брюсселе вроде бы выразили готовность подписать мирный договор. И Россия приветствовала этот шаг навстречу. Сейчас какова вероятность, что это будет сделано? — Никаких шансов. Армения хочет автономии Карабаху, сопоставимой с автономией Тайваня (фактически — независимости). Но Азербайджан вообще не хочет никакой автономии Карабаху. Азербайджан хорошо помнит, что Нагорный Карабах был автономной республикой в составе Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Тогда автономия закончилась сепаратизмом, боями и фактическим отделением. Алиев не хочет это повторять. — Но ведь Армения сама не признала до сих пор независимости Карабаха… — Ну да. Потому что Азербайджан дал понять, что, если Армения признает, он поставит крест на всем переговорном процессе. И будет отстаивать свои интересы вооруженным путем. — А Россия может признать Карабах? — Это может произойти в фантастическом или другом мире. — Россия пока наблюдает за происходящим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией и призывает к сдержанности. Следует ли ожидать решительных действий со стороны Москвы, попыток вновь посадить стороны за стол переговоров, как это уже было сделано осенью 2020 года? — Вряд ли Путин будет предпринимать такие действия. России хватает проблем на Украине. Кроме того, главный союзник Азербайджана — Турция. А Россия заинтересована в нейтральном отношении Турции к этим проблемам, к украинскому конфликту. Нам важно, чтобы Турция сохраняла нейтралитет и не присоединялась к антироссийским санкциям. Поэтому действия против России против Азербайджана маловероятны, против Армении — члена ОДКБ — тоже. Россия хочет сохранять нейтралитет. — В чем интерес России в Карабахе? — Интерес, например, в Зангезурском коридоре, который Армения не хочет открывать. Если он будет открыт, Россия может отправлять через него грузы, пойдут товарные потоки, люди смогут на машинах, по железной дороге ездить в Турцию. — Как обострение конфликта может отразиться на российско-армянских отношениях? В Армении, как уже заявил Пашинян, миротворческая миссия РФ «вызывает вопросы». — Негативно отразится. В Армении очень сильные антироссийские настроения. Они считают, что российские миротворцы должны давать отпор азербайджанской армии. Но российская армия, во-первых, не хочет этого, во-вторых, у них нет этого мандата. У нее мандат на обеспечение безопасности населения. Этот мандат может появиться только, если на это согласится Азербайджан. Но он не согласится — зачем это ему. А Армения ведет себя так, как будто такой мандат есть. В армянской обществе уверены, что любые наступления Азербайджан проводит только после согласования с Москвой. Но это, конечно, не так. — То есть со стороны Пашиняна это какая-то провокация, шантаж Путина? — Не думаю, что провокация Путина. Повторюсь, Пашинян провоцирует конфликт как таковой и хочет, чтобы он этот конфликт между российскими миротворцами и азербайджанской армией произошел. В конечном итоге чтобы все закончилось тем, что российские парни поехали воевать за Армению в Карабах. Это точно против российских интересов, против того, что хочет Путин, что хочет российское общество. Поэтому мы придерживаемся нейтралитета. — Одно дело — Донбасс, другое — Кавказ… — На Кавказе русские не воюют. — Может ли операция Азербайджана быть связана с предстоящими 5 августа переговорами президентов России и Турции? — Нет. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган и так могут снять трубки и все это обсудить. Есть нерешенные проблемы, конфликт тлеет, поэтому время от времени он вспыхивает. Россия в любом случае хочет сохранять нейтралитет и свою роль миротворца.