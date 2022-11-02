Путин обозначил условие победы России на Украине

Решение президента обеспечит защиту от оружия НАТО

02 ноября 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу без волокиты обеспечивать современным вооружением и экипировкой российскую армию Фото: kremlin.ru статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Успех спецоперации на Украине во многом зависит от изменения подходов к обеспечению армии вооружением и экипировкой. Оборонщикам предстоит производить уже не выставочные образцы, а наладить серийное производство лучших из них. Такой посыл услышали эксперты в словах президента РФ Владимира Путина на совещании с членами корсовета по обеспечению потребностей ВС РФ 2 ноября. Жесткость позиции Путина позволяет говорить о том, что армия получит все необходимое в кратчайшие сроки, уверены политологи. В начале совещания с членами координационного совета при правительстве (он был создан 21 октября, возглавляет его премьер-министр Михаил Мишустин) президент Путин подчеркнул, что не стоит зацикливаться на «бюрократических нормативах и инструкциях». «Обстановка требует от нас работы в другом совершенно режиме. Работа должна быть построена таким образом, чтобы ничто не мешало нам добиваться конкретного, нужного всем результата. Такая работа должна быть системно выстроена», — отметил Путин. Частичная мобилизация выявила проблемы с экипировкой, и президент поставил задачу — решить их Фото: Денис Моргунов © URA.RU По его словам, это касается как систем вооружения, которые должны «постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективными», так и военной экипировки (с проблемами россияне столкнулись во время частичной мобилизации). «Должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Для этого важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков», — заявил президент. Жесткая позиция Путина вполне объяснима, полагают эксперты. До спецоперации военная отрасль «находилась в определенном релаксе», пояснил URA.RU гендиректор Коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политолог Сергей Маркелов. «Новые виды вооружения мы видели на выставках, серийного выпуска, создания запасов, по сути, практически не было — никто не верил, что оно понадобится не для учений, а для реальных военных действий. С началом спецоперации возникла потребность в поставках, но теперь это нужно делать «с колес» — все слишком серьезно. Поэтому принимаются такие решения. Модернизация становится не выставочной, а серийной. Президент обозначил: опытные образцы закончились, теперь их надо много», — пояснил политолог. Отечественная оборонка должна будет нарастить объемы современной боевой техники, считают эксперты Фото: Михаил Калянов © URA.RU Президент говорит о конкуренции в ОПК, которая, вероятно, позволит повысить уровень российского вооружения. Сейчас среди видов, что используются в ходе спецоперации на Украине и в Донбассе, есть те, что соответствуют западным образцам, отметил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. Вместе с тем реальные боевые действия, «испытания» в боевых условия выявили и слабые места российского оружия, которые нужно исправлять, считает эксперт. «Конкуренции в отечественном ОПК практически не было, в производство нужно вкладывать большие деньги. У нас по каждому виду работает конкретный концерн. В отличие от западных стран, где компании борются за военные контракты. В России такой гибкости нет», — считает Арбатов. Задача, поставленная президентом, расширит возможности оборонщиков и номенклатуру конкурсов за гособоронзаказ, убежден начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук. «Объемы увеличатся. Будет идти борьба за контракты. Наша армия от этого только выиграет — она будет насыщена новыми, модернизированными видами вооружения, которых, возможно, раньше не было», — отметил Николайчук. По мнению эксперта, это главное для армии. Несмотря на то, что и существующее оружие позволяет российским бойцам эффективно противостоять НАТОвскому вооружению, которое используют ВСУ, создание и поставки новых образцов необходимы. В частности, это касается разведывательных дронов, которые позволяют вести наблюдение за позициями противника, производить наводку и оценивать удары российской артиллерии. Статья по теме Путин изменил правила спецоперации на Украине После установок президента армия в разумные сроки может получить все необходимое для ведения спецоперации, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В России мы, как обычно, долго запрягаем, но потом быстро едем. Президент потому и говорит об этом сейчас. Понятно, что, если Путин даст жесткие установки и будет требовать их исполнения, вероятно, армия получит все необходимое снабжение», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Успех спецоперации на Украине во многом зависит от изменения подходов к обеспечению армии вооружением и экипировкой. Оборонщикам предстоит производить уже не выставочные образцы, а наладить серийное производство лучших из них. Такой посыл услышали эксперты в словах президента РФ Владимира Путина на совещании с членами корсовета по обеспечению потребностей ВС РФ 2 ноября. Жесткость позиции Путина позволяет говорить о том, что армия получит все необходимое в кратчайшие сроки, уверены политологи. В начале совещания с членами координационного совета при правительстве (он был создан 21 октября, возглавляет его премьер-министр Михаил Мишустин) президент Путин подчеркнул, что не стоит зацикливаться на «бюрократических нормативах и инструкциях». «Обстановка требует от нас работы в другом совершенно режиме. Работа должна быть построена таким образом, чтобы ничто не мешало нам добиваться конкретного, нужного всем результата. Такая работа должна быть системно выстроена», — отметил Путин. По его словам, это касается как систем вооружения, которые должны «постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективными», так и военной экипировки (с проблемами россияне столкнулись во время частичной мобилизации). «Должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, тех, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Для этого важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков», — заявил президент. Жесткая позиция Путина вполне объяснима, полагают эксперты. До спецоперации военная отрасль «находилась в определенном релаксе», пояснил URA.RU гендиректор Коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политолог Сергей Маркелов. «Новые виды вооружения мы видели на выставках, серийного выпуска, создания запасов, по сути, практически не было — никто не верил, что оно понадобится не для учений, а для реальных военных действий. Президент говорит о конкуренции в ОПК, которая, вероятно, позволит повысить уровень российского вооружения. Сейчас среди видов, что используются в ходе спецоперации на Украине и в Донбассе, есть те, что соответствуют западным образцам, отметил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. Вместе с тем реальные боевые действия, «испытания» в боевых условия выявили и слабые места российского оружия, которые нужно исправлять, считает эксперт. «Конкуренции в отечественном ОПК практически не было, в производство нужно вкладывать большие деньги. У нас по каждому виду работает конкретный концерн. В отличие от западных стран, где компании борются за военные контракты. В России такой гибкости нет», — считает Арбатов. Задача, поставленная президентом, расширит возможности оборонщиков и номенклатуру конкурсов за гособоронзаказ, убежден начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук. «Объемы увеличатся. Будет идти борьба за контракты. По мнению эксперта, это главное для армии. Несмотря на то, что и существующее оружие позволяет российским бойцам эффективно противостоять НАТОвскому вооружению, которое используют ВСУ, создание и поставки новых образцов необходимы. В частности, это касается разведывательных дронов, которые позволяют вести наблюдение за позициями противника, производить наводку и оценивать удары российской артиллерии. После установок президента армия в разумные сроки может получить все необходимое для ведения спецоперации, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В России мы, как обычно, долго запрягаем, но потом быстро едем. Президент потому и говорит об этом сейчас. Понятно, что, если Путин даст жесткие установки и будет требовать их исполнения, вероятно, армия получит все необходимое снабжение», — резюмировал политолог.